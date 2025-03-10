電子郵件用戶端軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件用戶端軟體允許用戶透過桌面應用程式管理他們的電子郵件帳戶。雖然它們的功能類似於透過瀏覽器提供的網頁郵件管理器，但電子郵件用戶端是透過下載的程式存取的。一些電子郵件帳戶提供者提供自己的電子郵件用戶端，但大多數本身不提供電子郵件帳戶。 電子郵件用戶端的一個主要優勢是能夠為多個電子郵件帳戶建立統一的收件匣。儘管某些網路郵件服務可以整合來自同一提供者的多個帳戶的電子郵件，但電子郵件用戶端可以將來自不同提供者的電子郵件收集到一個位置。與網路郵件服務一樣，電子郵件用戶端要么包含日曆功能，要么與外部日曆軟體集成，使用戶能夠輕鬆協調會議並追蹤重要日期。
提議新的應用程式
Zoom
zoom.us
Zoom是一款視頻會議應用程式，支持最多100名參與者進行視頻通話，並提供屏幕共享和會議錄製等功能。
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook是一款由微軟開發的個人資訊管理工具，提供電子郵件、日曆、聯絡人及任務管理功能。
Front
front.com
Front是一個客戶服務平台，集中管理多渠道溝通，提供團隊協作工具和AI自動化，提升客戶滿意度和工作效率。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise是一個客戶支持平台，整合多個通信渠道，簡化團隊協作，提升客戶服務效率與滿意度。
Missive
missiveapp.com
Missive是一款協作應用，整合團隊收件箱和聊天，方便團隊共享Email並自動化工作流程。支持各種工具整合。
Pingly
pingly.com
從一個統一的平台透過電子郵件、簡訊和語音與任何人無縫地發送訊息或交談。
Spike
spikenow.com
Spike是一個綜合通信平台，將電子郵件、聊天、視頻會議及合作文件整合在一個界面中，簡化溝通與協作。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個客戶服務平台，簡化多渠道通信，支援團隊高效協作和自動化客戶互動管理。
Loop Email
intheloop.io
Loop Email 是一個簡單但功能強大的團隊收件匣。它是根據電子郵件用戶端的熟悉程度構建的，因此對於任何習慣於透過電子郵件處理客戶訊息的團隊來說，它都可以輕鬆設定和使用。當您花費一半的時間閱讀電子郵件，而另一半的時間在平台之間切換以向您的團隊告知所述電子郵件時，很難提高工作效率。您需要一個應用程式來幫助您更快地行動並使所有事情和每個人都在同一頁上。這是循環。它簡化了您收到的所有工作通訊並將其組織到一個收件匣中，並為您和您的團隊提供了訂單、控制和焦點。借助 Loop，不會錯過任何訊息，您的團隊可以分配所有權、討論客戶電子郵件、交換文件、自動化工作流程以及輕鬆管理共享收件匣。為什麼不今天嘗試呢？
Unipile
unipile.com
Unipile是一個整合多種通訊渠道的平台，支持LinkedIn、電郵及即時通訊，幫助用戶簡化社交互動和數據管理。
Mailstand
mailstand.com
Mailstand 是一個冷電子郵件外展平台，可讓您合併郵箱以擴展您的電子郵件外展。如果您想更快地覆蓋更多人，那麼在一個行銷活動中使用多個郵箱非常重要。在郵箱層級設定限制和傳送模式，Mailstand 將自動遵循您的規則，因此您永遠不會在錯誤的時間過度發送。