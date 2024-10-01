電子郵件用戶端軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 吉布地

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件用戶端軟體允許用戶透過桌面應用程式管理他們的電子郵件帳戶。雖然它們的功能類似於透過瀏覽器提供的網頁郵件管理器，但電子郵件用戶端是透過下載的程式存取的。一些電子郵件帳戶提供者提供自己的電子郵件用戶端，但大多數本身不提供電子郵件帳戶。 電子郵件用戶端的一個主要優勢是能夠為多個電子郵件帳戶建立統一的收件匣。儘管某些網路郵件服務可以整合來自同一提供者的多個帳戶的電子郵件，但電子郵件用戶端可以將來自不同提供者的電子郵件收集到一個位置。與網路郵件服務一樣，電子郵件用戶端要么包含日曆功能，要么與外部日曆軟體集成，使用戶能夠輕鬆協調會議並追蹤重要日期。
提議新的應用程式
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications開發的可視電話軟體程式。免費版本提供視訊聊天服務，最多允許 100 台設備同時進行，免費帳戶的會議時間限制為 40 分鐘，會議人數為 3 人或更多。用戶可以選擇透過訂閱其中一項計劃進行升級，最高允許同時支援 1,000 人，且沒有時間限制。 。
Outlook
microsoft.com
Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，...
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。他們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。
Missive
missiveapp.com
Missive 於 2015 年在加拿大魁北克市推出。目前由 3 名共同創辦人和 2 名員工組成。 Missive 是一款將團隊收件匣和聊天集中在一起的應用程式。它在構建時就考慮到了協作，以集中您團隊的溝通。在其眾多功能中，Missive 提供了四個關鍵功能： - 團隊收件匣。 - 內部團隊聊天。 - 自動化工作流程的規則。 - 整合。
Helpwise
helpwise.io
留住客戶與獲取新客戶同樣重要。忠誠的客戶會產生更多收入，並以零成本為您帶來推薦。提供良好的客戶服務是保留客戶不可或缺的一部分。 有了Helpwise，管理客戶服務就變得容易。 1. 只需幾分鐘即可設定您的客戶服務中心。 2. 透過所有管道與客戶溝通並與您的團隊協作。 3. 建立責任制，不再共享密碼。 4. 設定自助服務和自動化。 5. 獲得有關提高團隊生產力和客戶滿意度的可行見解。 Helpwise 與電子郵件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、即時聊天、Whatsapp、簡訊、社交媒體等整合。 開始使用 Helpwise，這是一種可為您的企業帶來收入的客戶服...
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個全面的客戶參與平台，旨在簡化多個管道的溝通，增強客戶體驗和團隊協作。 Trengo 注重效率和自動化，使企業能夠透過單一介面無縫管理客戶互動。
Loop Email
intheloop.io
Loop Email 是一個簡單但功能強大的團隊收件匣。它是根據電子郵件用戶端的熟悉程度構建的，因此對於任何習慣於透過電子郵件處理客戶訊息的團隊來說，它都可以輕鬆設定和使用。當您花費一半的時間閱讀電子郵件，而另一半的時間在平台之間切換以向您的團隊告知所述電子郵件時，很難提高工作效率。您需要一個應用程式來幫助您更快地行動並使所有事情和每個人都在同一頁上。這是循環。它簡化了您收到的所有工作通訊並將其組織到一個收件匣中，並為您和您的團隊提供了訂單、控制和焦點。借助 Loop，不會錯過任何訊息，您的團隊可以分配所有權、討論客戶電子郵件、交換文件、自動化工作流程以及輕鬆管理共享收件匣。為什麼不今天嘗試呢...
Pingly
pingly.com
從一個統一的平台透過電子郵件、簡訊和語音與任何人無縫地發送訊息或交談。
Unipile
unipile.com
整合電子郵件和訊息傳遞 API，以促進在應用程式中透過 LinkedIn、Gmail 和 WhatsApp 進行直接對話，從而提高用戶工作效率和滿意度。
Mailstand
mailstand.com
Mailstand 是一個冷電子郵件外展平台，可讓您合併郵箱以擴展您的電子郵件外展。如果您想更快地覆蓋更多人，那麼在一個行銷活動中使用多個郵箱非常重要。在郵箱層級設定限制和傳送模式，Mailstand 將自動遵循您的規則，因此您永遠不會在錯誤的時間過度發送。