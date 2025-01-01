找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件反垃圾郵件技術旨在阻止惡意內容到達收件者的收件匣。這些工具分析電子郵件、內容和附件是否有潛在威脅，過濾或封鎖任何可疑的內容。管理員可以允許他們信任的內容或寄件人，同時封鎖或將那些被認為可疑的內容或寄件者列入黑名單。 該公司依靠電子郵件反垃圾郵件工具來保護員工免受網路釣魚攻擊，並防止意外下載可能危害本地網路的惡意軟體。這些工具還有助於確保敏感資訊不會被錯誤地發送給未經授權的收件人，從而降低安全漏洞的風險。
提議新的應用程式
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity 提供 Microsoft 365 的全方位安全、合規性及備份解決方案，包括電子郵件安全、卓越威脅防護及資料備份。
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款電子郵件管理工具，自動將不重要的電子郵件分類，幫助用戶整理收件箱，提高效率。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard 是一款 AI 驅動的反釣魚解決方案，提供即時安全培訓與實際釣魚郵件相關的內容，以提升企業安全意識。
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal是一款全面的網絡安全應用，提供惡意軟件檢測、Web保護、勒索軟件保護及端點管理等功能，支持多操作系統。
Mailinblack
mailinblack.com
Mailinblack 是一款電子郵件安全解決方案，能夠保護用戶免受網絡釣魚、惡意軟件及垃圾郵件等威脅，並提供管理分析工具。
Intermedia
intermedia.com
Intermedia是一個雲端通訊平台，提供語音、視訊會議、即時消息、電子郵件等功能，簡化企業的溝通與協作。
Valimail
valimail.com
Valimail是一個電子郵件身份驗證管理平台，提供自動化的DMARC執法，保護域名免受網絡釣魚攻擊，並增強電子郵件安全性。
SimplyCast
simplycast.com
簡單廣播是一個提供多種通信工具的綜合平台，幫助企業管理緊急和非緊急通信，提升效率和客戶互動。
OOPSpam
oopspam.com
OOPSpam是一款精確的垃圾郵件過濾應用，利用機器學習有效阻止垃圾郵件，保護用戶隱私，並支持多平台整合。
1Fort
1fort.com
1Fort幫助中型企業簡化網絡保險投保過程，保險經紀人可更快速報價，企業可自動化大部分安全要求工作。
© 2025 WebCatalog, Inc.