電子郵件反垃圾郵件軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

Intermedia

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Intermedia 是一家雲端通訊公司，透過我們的人工智慧平台（包括語音、視訊會議、聊天、簡訊、聯絡中心、企業電子郵件和生產力、文件共享和備份、安全性、歸檔），幫助超過140,000 家企業隨時隨地更好地連接，等等。我們致力於透過無縫整合的智慧通訊和協作解決方案組合（包括我們的旗艦產品 Intermedia Unite®）來消除對多個通訊服務提供者的需求，所有這些都透過一個高度可靠和安全的平台提供。 Intermedia 憑藉按月合約選項、一份月度帳單、一個直觀的管理控制點以及七次獲得 J.D. Power 卓越技術支援認證，致力於透過簡單的操作向各種規模的企業提供企業級產品。 。 作為一家合作夥伴至上的公司，Intermedia 為超過 7,500 個通路合作夥伴提供全面的計劃、資源和支持，幫助他們增加收入並最大限度地取得成功。該計劃包括我們的客戶所有權經銷商(CORE™) 模式，該模式使合作夥伴能夠像自己的解決方案一樣轉售、打包和管理Intermedia 的解決方案，同時受益於極具吸引力的經濟條款並保持其客戶關係的所有權- 以及代理模型。 Intermedia 也很自豪能夠成為 NEC 的獨家雲端通訊平台供應商，NEC 是全球統一通訊市場份額的領先者，在全球估計擁有超過 8,000 萬商務電話用戶。