電子郵件反垃圾郵件軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 保加利亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件反垃圾郵件技術旨在阻止惡意內容到達收件者的收件匣。這些工具分析電子郵件、內容和附件是否有潛在威脅，過濾或封鎖任何可疑的內容。管理員可以允許他們信任的內容或寄件人，同時封鎖或將那些被認為可疑的內容或寄件者列入黑名單。 該公司依靠電子郵件反垃圾郵件工具來保護員工免受網路釣魚攻擊，並防止意外下載可能危害本地網路的惡意軟體。這些工具還有助於確保敏感資訊不會被錯誤地發送給未經授權的收件人，從而降低安全漏洞的風險。
提議新的應用程式
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位於加州桑尼維爾的美國企業安全公司，為入站電子郵件安全、出站資料遺失防護、社交媒體、行動裝置、數位風險、電子郵件加密、電子發現和電子郵件提供軟體即服務和產品歸檔。
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款電子郵件管理工具，可幫助一般員工每週節省至少 2.5 小時，以便他們可以將更多時間花在收件匣之外。 SaneBox 成立於 2011 年，為個人和企業客戶提供全套電子郵件組織工具，以收回對收件匣的控制。
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection 是市場上唯一涵蓋Microsoft 365 安全性、合規性和備份各個方面的解決方案。垃圾郵件、病毒、網路釣魚和勒索軟體；加上電子郵件簽名和免責聲明。您還可以受益於高級威脅防護(ATP)，以保護您的用戶免受最複雜的電子郵件攻擊，自動電子郵件連續性以防止意外停機，以及合法合規的電子郵件歸檔以確保所有電子郵件的安全和可搜尋。您甚至可以選擇備份和還原郵件信箱、Teams、OneDrive 和 SharePoint 中的端點和 Microsoft 365 資料。 365 Total Protection 與 Microsoft 365 的客製化整合簡化了您的整個體驗：從註冊到設置，再到功能和使用者管理。其中央控制台完美融合了資料隱私和易用性，使您能夠做得更多、更少擔心。
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast 是一家通過 ISO 27001:2013 認證的領導供應商，為全球組織提供互動軟體。 SimplyCast 提供緊急和非緊急通訊技術，提供 20 多種通訊工具和管道，幫助組織最大限度地提高效率。該公司的 360 度互動平台是一個功能豐富的解決方案，結合了行銷自動化、入站行銷和互動溝通。 SimplyCast 的客戶遍佈超過 175 個國家/地區，其中包括全球零售、非營利和酒店業中許多最知名的品牌，SimplyCast 使組織能夠透過客戶首選的溝通方式有效地接觸客戶。
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard（以前稱為「Retruster」）是唯一一款由人工智慧驅動的反網路釣魚解決方案，可針對您的組織可能收到的實際網路釣魚電子郵件提供情境和即時的安全培訓。我們將解決方案與沉浸式安全培訓計劃相結合，提供持續更新、相關且高度吸引人的內容，這些內容專門用於改變員工行為並在整個企業內促進強大的安全文化。
Intermedia
intermedia.com
Intermedia 是一家雲端通訊公司，透過我們的人工智慧平台（包括語音、視訊會議、聊天、簡訊、聯絡中心、企業電子郵件和生產力、文件共享和備份、安全性、歸檔），幫助超過140,000 家企業隨時隨地更好地連接，等等。我們致力於透過無縫整合的智慧通訊和協作解決方案組合（包括我們的旗艦產品 Intermedia Unite®）來消除對多個通訊服務提供者的需求，所有這些都透過一個高度可靠和安全的平台提供。 Intermedia 憑藉按月合約選項、一份月度帳單、一個直觀的管理控制點以及七次獲得 J.D. Power 卓越技術支援認證，致力於透過簡單的操作向各種規模的企業提供企業級產品。 。 作為一家合作夥伴至上的公司，Intermedia 為超過 7,500 個通路合作夥伴提供全面的計劃、資源和支持，幫助他們增加收入並最大限度地取得成功。該計劃包括我們的客戶所有權經銷商(CORE™) 模式，該模式使合作夥伴能夠像自己的解決方案一樣轉售、打包和管理Intermedia 的解決方案，同時受益於極具吸引力的經濟條款並保持其客戶關係的所有權- 以及代理模型。 Intermedia 也很自豪能夠成為 NEC 的獨家雲端通訊平台供應商，NEC 是全球統一通訊市場份額的領先者，在全球估計擁有超過 8,000 萬商務電話用戶。
Valimail
valimail.com
Valimail 是 DMARC 即服務的全球領導者，也是託管 DMARC 的發明者。該公司的雲端原生產品透過驗證發送者身分來阻止假冒攻擊並保護品牌。憑藉業界領先的專利技術，Valimail 為各種類型和各種規模的企業解鎖 DMARC 強制執行，將強制執行成功率從低於 25% 提高到超過 95%。作為唯一獲得FedRAMP 認證的平台以及經過審查的Microsoft 365 環境和Twilio SendGrid 的DMARC 合作夥伴，Valimail 還在每個關鍵電子郵件身份驗證標準機構中佔據領導地位，致力於提高電子郵件生態系統的信任和安全性。欲了解更多信息，請訪問 www.valimail.com。
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® 是一家快速成長的網路安全公司，專注於持續技術創新。自 2014 年在哥本哈根成立以來，基於 CTF 世界冠軍的勝利理念，Heimdal 透過積極建立可預測威脅趨勢的產品，實現了驚人的成長。該公司提供多層安全套件，結合了威脅預防、修補程式和資產管理、端點權限管理以及防毒和郵件安全，共同保護客戶免受網路攻擊，並確保關鍵資訊和智慧財產權的安全。 Heimdal 被公認為行業思想領袖，並因其解決方案和教育內容創作而獲得多項國際獎項。 Heimdal 產品線目前由 10 種產品和 2 種服務組成。前一類包括威脅防禦端點、威脅防禦網路、修補程式和資產管理、特權存取管理、應用程式控制、下一代端點防毒、勒索軟體加密保護、電子郵件安全、電子郵件詐欺預防和遠端桌面。後者的代表是端點檢測和響應，以及擴展檢測和響應，簡稱EDR和XDR。目前，Heimdal 的網路安全解決方案已在超過 45 個國家/地區部署，並由超過 15 個國家的辦事處和超過 175 名高素質專家提供區域支援。 Heimdal 已通過 ISAE 3000 認證，為超過 10,000 家公司的超過 200 萬個端點提供保護。該公司在可預測性和可擴展性的基礎上毫不讓步地支持其合作夥伴。共同目標是創建可持續的生態系統和策略夥伴關係。
1Fort
1fort.com
1Fort 簡化了為中間市場企業提供網路保險的流程，節省了保險經紀人及其客戶的時間和金錢。經紀商利用 1Fort 來幫助客戶在幾天而不是幾週內獲得保險，從而在更短的時間內為更多市場提供報價。企業使用 1Fort 自動化高達 90% 的工作，以滿足安全要求，使他們能夠獲得更優惠的保單和更全面的覆蓋範圍。
Mailinblack
mailinblack.com
使用法國領先的電子郵件保護解決方案保護您的企業和員工免受威脅。 Mailinblack 技術結合了人工智慧和人類智能，20 多年來已獲得公司、衛生機構和公共機構的認可。加入我們的 14,000 名客戶，除了世界一流的支援服務外，他們還可以受益於適合其組織的有效且可升級的解決方案。
OOPSpam
oopspam.com
OOSPam API 以高精度和隱私性阻止機器人和手動垃圾郵件到達您的客戶。