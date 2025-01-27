電子郵件反垃圾郵件軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美屬薩摩亞

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal® 是一家快速成長的網路安全公司，專注於持續技術創新。自 2014 年在哥本哈根成立以來，基於 CTF 世界冠軍的勝利理念，Heimdal 透過積極建立可預測威脅趨勢的產品，實現了驚人的成長。該公司提供多層安全套件，結合了威脅預防、修補程式和資產管理、端點權限管理以及防毒和郵件安全，共同保護客戶免受網路攻擊，並確保關鍵資訊和智慧財產權的安全。 Heimdal 被公認為行業思想領袖，並因其解決方案和教育內容創作而獲得多項國際獎項。 Heimdal 產品線目前由 10 種產品和 2 種服務組成。前一類包括威脅防禦端點、威脅防禦網路、修補程式和資產管理、特權存取管理、應用程式控制、下一代端點防毒、勒索軟體加密保護、電子郵件安全、電子郵件詐欺預防和遠端桌面。後者的代表是端點檢測和響應，以及擴展檢測和響應，簡稱EDR和XDR。目前，Heimdal 的網路安全解決方案已在超過 45 個國家/地區部署，並由超過 15 個國家的辦事處和超過 175 名高素質專家提供區域支援。 Heimdal 已通過 ISAE 3000 認證，為超過 10,000 家公司的超過 200 萬個端點提供保護。該公司在可預測性和可擴展性的基礎上毫不讓步地支持其合作夥伴。共同目標是創建可持續的生態系統和策略夥伴關係。