電子學習內容軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子學習內容提供者透過提供可透過雲端存取的現成內容庫來滿足企業和專業人士的需求。這些圖書館包含不同主題的課程、課程、影片和書籍，例如商業技能、管理、領導力、IT、環境健康和安全 (EHS) 合規培訓等。訂閱模式在這些提供者中很常見，授予指定數量的使用者存取精選內容的權限。 此外，一些電子學習提供者對結業證書收取費用，或提供企業級課程和高級電子學習功能的存取權限。某些提供者還提供學習管理系統 (LMS) 軟體或集成，旨在補充其內容庫。這些 LMS 解決方案和整合可協助公司和學習部門監督和優化員工的電子學習培訓進度。此外，培訓公司可以將電子學習內容解決方案與其現有的培訓管理系統軟體無縫整合。
提議新的應用程式
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn學習是一個在線學習平台，提供超過21,000個課程，幫助用戶提升商業、技術和創意技能，支持個人及團隊學習。
Scribd
scribd.com
Scribd 是一個數字圖書館應用，提供電子書、有聲書和文檔的訂閱服務，用戶可無限訪問各類內容。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business幫助企業提供即時學習資源，提升員工技能，並可追蹤學習進度，支援客製化學習路徑。
DataCamp
datacamp.com
DataCamp是一個在線學習平台，提供數據和人工智能的互動課程，幫助學習者提升數據技能和實務經驗。
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearn 是一個在線學習平台，提供數字技能培訓，覆蓋多個領域，並幫助學習者提升職業能力和獲得證書。
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning是一個數字學習平台，提供書籍、視頻和專家資源，涵蓋多種技術和專業發展主題。
Perlego
perlego.com
Perlego是一個提供學術資源的教育平台，包含教科書、研究材料及AI工具，幫助用戶高效查找相關信息。
Genially
genial.ly
Genially 是一個在線平台，用於創建互動式演示文稿、信息圖表和測驗，具有友好的界面和豐富的設計模板。
Udacity
udacity.com
Udacity是一個在線學習平台，提供數據科學、機器學習、人工智能等領域的課程，幫助用戶掌握實用技能以滿足市場需求。
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight是一個學習平台，提供技術課程和評估，幫助用戶提升IT、人工智能、雲計算等領域的技能。
Scaler
scaler.com
Scaler應用程式透過MAANG專家的個別輔導，幫助提升編程技能，並提供模擬面試和量身訂製課程以協助職業發展。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是一個平台，用戶可輕鬆創建動畫視頻和演示文稿，適合各種用途，支持多媒體導入及協作。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一個企業學習平台，提供針對技能缺口的培訓、個性化學習路徑和進度跟踪工具，幫助員工發展技能。
edureka
edureka.co
Edureka是一個在線學習平台，提供各種技術課程，並強調實踐學習，以幫助學生獲得行業所需的技能和知識。
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
CBT掘金是在線IT培訓平台，提供涵蓋各種主題的短視頻課程及認證計劃，適合繁忙的專業人士進行靈活學習。
getAbstract
getabstract.com
getAbstract 是一個提供書籍和文章摘要的應用程式，使用戶能在15分鐘內學習關鍵知識，支持多語言和音頻格式。
Uxcel
uxcel.com
Uxcel是一個幫助UX設計師自動映射技能並提供針對性學習資源的平台，支持團隊成長與專業發展。
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe是一個創建互動式微學習經驗的平台，適合培訓和入職使用，支持多媒體內容和各種設備訪問。
Docebo
docebo.com
Docebo是一個雲端學習管理系統，提供在線培訓與學習追蹤，支援多種學習方式並可與第三方應用整合。
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace是一個自動化技能評估平台，幫助公司通過AI技術評估工程師和數據科學家的實際技能。
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame是一個電子學習平台，提供各種培訓課程，並支援與學習管理系統的整合，幫助組織提升員工發展。
Nolej
nolej.io
Nolej是一個人工智能驅動的教育平台，通過生成互動性課程內容，幫助教育工作者提升學習體驗，支持各種教學材料的定制。
Passion.io
passion.io
Passion.io是一個無代碼平台，幫助教練和專家創建移動應用程式，提供課程、社群及進度跟蹤功能，適用於多種設備。
Vue School
vueschool.io
Vue School是一個教學平台，提供高品質的Vue.js及前端技術課程，幫助開發者提升技能，適合各類水平的學習者。
GoodHabitz
goodhabitz.com
GoodHabitz是一個學習平台，提供多種課程和培訓，幫助用戶發展職業技能和個人能力，支持在線學習。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs是一個基於生成AI的員工學習和參與平台，幫助企業入職、提升技能及留住員工，提供互動學習模塊和軟技能課程。
5Mins AI
5mins.ai
5分鐘AI是一個遊戲化的微型學習平台，幫助員工快速提升硬技能、軟技能和生活技能，並提供個性化的學習內容。
Disco
disco.co
Disco是一個學習社區平台，幫助創建者管理社區、提供學習路徑及促進成員互動。
Ethena
goethena.com
Ethena 是一個一站式合規培訓平台，提供員工課程、學習管理系統和員工關係工具，幫助改善工作環境。
Sales Impact Academy
salesimpact.io
銷售影響學院是一個在線學習平台，專注於提高B2B銷售團隊的技能，提供量身定制的教練和實時反饋。
Go1
go1.com
Go1是一個全球內容聚合平台，提供專業發展課程，支持與多個學習平台整合，幫助員工獲取所需知識和技能。
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent是一個專注於招聘和人才管理的線上學習平台，提供工具以簡化招聘流程並提升員工參與及多樣性管理。
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary是一個學習管理系統，支援企業提供員工培訓和發展計劃，並提供量身定制的學習體驗。
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly是一個學習與發展平台，提供員工訪問精選內容，支持個性化學習，並提高參與度與績效。
OneRange
onerange.co
OneRange 是專業發展軟體平台，提供資源以支持持續學習，幫助用戶有效管理技能提升和企業分析。
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama是一個學習管理系統，提供個性化和互動的培訓課程，旨在加強員工的合規和工作場所教育經驗。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是一個個性化的員工發展平台，幫助企業提升員工培訓、管理及留才，集成外部內容以支持學習之旅。
CXL
cxl.com
CXL應用程式提供150多門專業的行銷技能培訓課程，旨在提升行銷專才的能力，讓其成為行銷領袖。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve應用程式幫助製造、供應鏈和醫療領域的公司提升工作流程，轉向數位化工作指導和培訓，增進可持續性與效率。