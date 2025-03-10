電子學習內容軟體 - 最受歡迎的應用程式

Nvolve

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Nvolve 不再採用紙本工作指示、SOP 和檢查表，而是在永續性、生產力、品質和安全方面進行改進，幫助製造、供應鏈和醫療保健公司加快實現勞動力和卓越營運的進程。這包括我們的：使用平板電腦電子簽名進行文件控制、基於視訊的快速學習和混合學習工具。除此之外，Nvolve Marketplace 還可讓您存取廣泛的合作夥伴解決方案，這些解決方案已與 Nvolve 整合並可供使用。您的互聯勞動力之旅從學習和發展開始，但會為您的整個企業增加價值互聯勞動力改變了工廠和供應鏈在多個職能部門的管理方式，並且在納入更廣泛的勞動力和卓越運營計劃時效果最佳，讓您能夠正確行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： • 學習與發展• ESG 與永續發展• 品質與營運支出• 健康與安全• 維護與營運• 人力資源Nvolve 平台提供12 種不同語言版本，已通過ISO 27001:2017 認證並經過GAMP5 驗證，符合應用歐洲 EMA 和美國 FDA 管理電腦系統驗證的法規。