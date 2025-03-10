電子學習內容軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

Juno Journey

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Juno Journey是一個個性化的員工開發平台，為企業提供了吸引員工的工具，並通過他們在整個員工的生命週期中（啟用，開發和保留他們）的方式來使他們能夠專業發展。 Juno之旅是世界上增長最快的公司用來創建員工和合作夥伴喜歡的學習和開發計劃的LMS，並帶來了底線影響。 只有Juno Journey才能使L+ D團隊無縫將相關的外部內容從100個以上的平台集成到每個員工的開發路徑中，並輕鬆跟踪和管理整個公司的學習旅行。結果是L+D團隊，他們花費更少的時間管理軟件，更多參與的員工以及在全球技術經濟中獲勝的公司。 高增長公司與Juno的朱諾之旅合作，以成長，互動，提高技能和保留其勞動力，這是傳統學習解決方案的一小部分和成本。