電子學習內容軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子學習內容提供者透過提供可透過雲端存取的現成內容庫來滿足企業和專業人士的需求。這些圖書館包含不同主題的課程、課程、影片和書籍，例如商業技能、管理、領導力、IT、環境健康和安全 (EHS) 合規培訓等。訂閱模式在這些提供者中很常見，授予指定數量的使用者存取精選內容的權限。 此外，一些電子學習提供者對結業證書收取費用，或提供企業級課程和高級電子學習功能的存取權限。某些提供者還提供學習管理系統 (LMS) 軟體或集成，旨在補充其內容庫。這些 LMS 解決方案和整合可協助公司和學習部門監督和優化員工的電子學習培訓進度。此外，培訓公司可以將電子學習內容解決方案與其現有的培訓管理系統軟體無縫整合。
提議新的應用程式
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一個個性化的員工開發平台，為企業提供了吸引員工的工具，並通過他們在整個員工的生命週期中（啟用，開發和保留他們）的方式來使他們能夠專業發展。 Juno之旅是世界上增長最快的公司用來創建員工和合作夥伴喜歡的學習和開發計劃的LMS，並帶來了底線影響。 只有Juno Journey才能使L+ D團隊無縫將相關的外部內容從100個以上的平台集成到每個員工的開發路徑中，並輕鬆跟踪和管理整個公司的學習旅行。結果是L+D團隊，他們花費更少的時間管理軟件，更多參與的員工以及在全球技術經濟中獲勝的公司。 高增長公司與Juno的朱諾之旅合作，以成長，互動，提高技能和保留其勞動力，這是傳統學習解決方案的一小部分和成本。
getAbstract
getabstract.com
getAbstract 是一個提供書籍和文章摘要的應用程式，使用戶能在15分鐘內學習關鍵知識，支持多語言和音頻格式。
Nolej
nolej.io
Nolej是一個人工智能驅動的教育平台，通過生成互動性課程內容，幫助教育工作者提升學習體驗，支持各種教學材料的定制。
Uxcel
uxcel.com
Uxcel是一個幫助UX設計師自動映射技能並提供針對性學習資源的平台，支持團隊成長與專業發展。
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe是一個創建互動式微學習經驗的平台，適合培訓和入職使用，支持多媒體內容和各種設備訪問。
Sales Impact Academy
salesimpact.io
銷售影響學院是一個在線學習平台，專注於提高B2B銷售團隊的技能，提供量身定制的教練和實時反饋。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一個由 Gen AI 驅動的員工學習和敬業度平台，透過互動式學習模組、基於情緒智商的軟技能課程和敬業度調查，幫助企業入職、提高技能和留住員工。該平台可以幫助企業使用生成式人工智慧大規模建立個人化學習旅程，從而降低每位員工的培訓成本並提高課程完成率。
CXL
cxl.com
深入、專業的行銷培訓 CXL 將行銷專家轉變為行銷領導者。訪問 150 多個戰術技能培養課程，由
Disco
disco.co
Disco是一個學習社區平台，幫助創建者管理社區、提供學習路徑及促進成員互動。
Passion.io
passion.io
Passion.io是一個無代碼平台，幫助教練和專家創建移動應用程式，提供課程、社群及進度跟蹤功能，適用於多種設備。
Scaler
scaler.com
Scaler應用程式透過MAANG專家的個別輔導，幫助提升編程技能，並提供模擬面試和量身訂製課程以協助職業發展。
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace是一個自動化技能評估平台，幫助公司通過AI技術評估工程師和數據科學家的實際技能。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再採用紙本工作指示、SOP 和檢查表，而是在永續性、生產力、品質和安全方面進行改進，幫助製造、供應鏈和醫療保健公司加快實現勞動力和卓越營運的進程。這包括我們的：使用平板電腦電子簽名進行文件控制、基於視訊的快速學習和混合學習工具。除此之外，Nvolve Marketplace 還可讓您存取廣泛的合作夥伴解決方案，這些解決方案已與 Nvolve 整合並可供使用。您的互聯勞動力之旅從學習和發展開始，但會為您的整個企業增加價值互聯勞動力改變了工廠和供應鏈在多個職能部門的管理方式，並且在納入更廣泛的勞動力和卓越運營計劃時效果最佳，讓您能夠正確行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： • 學習與發展• ESG 與永續發展• 品質與營運支出• 健康與安全• 維護與營運• 人力資源Nvolve 平台提供12 種不同語言版本，已通過ISO 27001:2017 認證並經過GAMP5 驗證，符合應用歐洲 EMA 和美國 FDA 管理電腦系統驗證的法規。
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama 的培訓課程受到現代學習者如何消費內容的啟發，正在打破現狀。我們針對特定行業、一流、互動且引人入勝的課程針對您的公司進行個性化定制，使其與您的員工相關，並協助營造一個沒有騷擾和歧視的溫馨環境。
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly 是一個屢獲殊榮的 L&D 市場，讓員工可以存取來自 200 多家最佳學習內容提供者的專業規劃內容（包括課程、書籍、教練、電子學習訂閱等）。它使員工能夠以適合自己學習偏好和角色要求的方式擁有自己的學習旅程。雇主只需為使用的內容付費，而不是為員工訂閱未使用的企業範圍內的內容。借助Learnerbly，學習領導者通常會在3 倍以上的行業參與程度（每月40-60%）上看到更高的投資回報率，數百家客戶（包括Flutter、Ocado、King.com 和HelloFresh 等）證明了這一點。
GoodHabitz
goodhabitz.com
GoodHabitz是一個學習平台，提供多種課程和培訓，幫助用戶發展職業技能和個人能力，支持在線學習。
5Mins AI
5mins.ai
5分鐘AI是一個遊戲化的微型學習平台，幫助員工快速提升硬技能、軟技能和生活技能，並提供個性化的學習內容。
OneRange
onerange.co
OneRange 開創了專業開發軟體的新時代，致力於消除持續學習的障礙。我們的創新平台使用戶能夠透過廣泛的精選資源市場輕鬆探索、存取和監督技能提升工作。我們透過以下方式完成使命： ● 利用數據和先進技術打造順暢的用戶體驗● 為每位用戶提供客製化的優質內容，無論提供者如何● 使企業能夠透過全面分析制定策略、監督和增強技能發展我們引領技能提升革命透過調整企業目標、個人願望和學習提供者的產品。我們專注於使用率和工作流程自動化，優化學習投資，節省客戶的時間和金錢。
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent 是世界上最受歡迎的電子學習平台，致力於招募和人才管理。我們在業界領先的內容使組織不僅能夠找到和僱用最好的候選人，還能培養員工敬業度的文化，同時倡導多元化、公平和包容性。
Vue School
vueschool.io
Vue School是一個教學平台，提供高品質的Vue.js及前端技術課程，幫助開發者提升技能，適合各類水平的學習者。
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning是一個數字學習平台，提供書籍、視頻和專家資源，涵蓋多種技術和專業發展主題。
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
CBT掘金是在線IT培訓平台，提供涵蓋各種主題的短視頻課程及認證計劃，適合繁忙的專業人士進行靈活學習。
DataCamp
datacamp.com
DataCamp是一個在線學習平台，提供數據和人工智能的互動課程，幫助學習者提升數據技能和實務經驗。
Docebo
docebo.com
Docebo是一個雲端學習管理系統，提供在線培訓與學習追蹤，支援多種學習方式並可與第三方應用整合。
edureka
edureka.co
Edureka是一個在線學習平台，提供各種技術課程，並強調實踐學習，以幫助學生獲得行業所需的技能和知識。
Ethena
goethena.com
Ethena 的一體化合規培訓平台可協助您檢查所有選項並建立更好的工作場所。我們的產品為您提供員工真正喜歡的課程目錄、自動交付的學習管理系統以及支援您的團隊應對棘手情況的員工關係工具。 Ethena 受到 Zendesk、Pinterest、Notion、BetterUp 等團隊的信任。我們得到了 Felicis、GSV、Homebrew、Village Global 和其他頂級投資者的支持，我們的顧問團隊包括人力營運和法律專家，例如 Frances Frei 和 Leonard Shen。
Genially
genial.ly
Genially 是一個在線平台，用於創建互動式演示文稿、信息圖表和測驗，具有友好的界面和豐富的設計模板。
Go1
go1.com
Go1是一個全球內容聚合平台，提供專業發展課程，支持與多個學習平台整合，幫助員工獲取所需知識和技能。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn學習是一個在線學習平台，提供超過21,000個課程，幫助用戶提升商業、技術和創意技能，支持個人及團隊學習。
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame是一個電子學習平台，提供各種培訓課程，並支援與學習管理系統的整合，幫助組織提升員工發展。
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary是一個學習管理系統，支援企業提供員工培訓和發展計劃，並提供量身定制的學習體驗。
Perlego
perlego.com
Perlego是一個提供學術資源的教育平台，包含教科書、研究材料及AI工具，幫助用戶高效查找相關信息。
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight是一個學習平台，提供技術課程和評估，幫助用戶提升IT、人工智能、雲計算等領域的技能。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是一個平台，用戶可輕鬆創建動畫視頻和演示文稿，適合各種用途，支持多媒體導入及協作。
Scribd
scribd.com
Scribd 是一個數字圖書館應用，提供電子書、有聲書和文檔的訂閱服務，用戶可無限訪問各類內容。
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearn 是一個在線學習平台，提供數字技能培訓，覆蓋多個領域，並幫助學習者提升職業能力和獲得證書。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一個企業學習平台，提供針對技能缺口的培訓、個性化學習路徑和進度跟踪工具，幫助員工發展技能。
Udacity
udacity.com
Udacity是一個在線學習平台，提供數據科學、機器學習、人工智能等領域的課程，幫助用戶掌握實用技能以滿足市場需求。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business幫助企業提供即時學習資源，提升員工技能，並可追蹤學習進度，支援客製化學習路徑。