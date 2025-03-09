電子學習內容軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏茲別克

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子學習內容提供者透過提供可透過雲端存取的現成內容庫來滿足企業和專業人士的需求。這些圖書館包含不同主題的課程、課程、影片和書籍，例如商業技能、管理、領導力、IT、環境健康和安全 (EHS) 合規培訓等。訂閱模式在這些提供者中很常見，授予指定數量的使用者存取精選內容的權限。 此外，一些電子學習提供者對結業證書收取費用，或提供企業級課程和高級電子學習功能的存取權限。某些提供者還提供學習管理系統 (LMS) 軟體或集成，旨在補充其內容庫。這些 LMS 解決方案和整合可協助公司和學習部門監督和優化員工的電子學習培訓進度。此外，培訓公司可以將電子學習內容解決方案與其現有的培訓管理系統軟體無縫整合。
提議新的應用程式
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn學習是一個在線學習平台，提供超過21,000個課程，幫助用戶提升商業、技術和創意技能，支持個人及團隊學習。
Skillspace
skillspace.ai
DPhi 的 Skillspace.ai 可自動評估在職技能，幫助高成長公司聘請經驗豐富的應屆大學畢業生工程師和資料科學家。平台功能包括編碼和人工智慧挑戰、自動化專案評估、MCQ 等。所有這一切都有強大的監考引擎支持，可以防止遠端招募過程中的作弊行為。 Skillspace.ai 讓後端、前端、人工智慧、雲端和類似職位的招募更加無縫。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是一個平台，用戶可輕鬆創建動畫視頻和演示文稿，適合各種用途，支持多媒體導入及協作。
Scribd
scribd.com
Scribd 是一個數字圖書館應用，提供電子書、有聲書和文檔的訂閱服務，用戶可無限訪問各類內容。
DataCamp
datacamp.com
DataCamp是一個在線學習平台，提供數據和人工智能的互動課程，幫助學習者提升數據技能和實務經驗。
Genially
genial.ly
Genially 是一個在線平台，用於創建互動式演示文稿、信息圖表和測驗，具有友好的界面和豐富的設計模板。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business幫助企業提供即時學習資源，提升員工技能，並可追蹤學習進度，支援客製化學習路徑。
Udacity
udacity.com
Udacity是一個在線學習平台，提供數據科學、機器學習、人工智能等領域的課程，幫助用戶掌握實用技能以滿足市場需求。
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning是一個數字學習平台，提供書籍、視頻和專家資源，涵蓋多種技術和專業發展主題。
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearn 是一個在線學習平台，提供數字技能培訓，覆蓋多個領域，並幫助學習者提升職業能力和獲得證書。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再採用紙本工作指示、SOP 和檢查表，而是在永續性、生產力、品質和安全方面進行改進，幫助製造、供應鏈和醫療保健公司加快實現勞動力和卓越營運的進程。這包括我們的：使用平板電腦電子簽名進行文件控制、基於視訊的快速學習和混合學習工具。除此之外，Nvolve Marketplace 還可讓您存取廣泛的合作夥伴解決方案，這些解決方案已與 Nvolve 整合並可供使用。您的互聯勞動力之旅從學習和發展開始，但會為您的整個企業增加價值互聯勞動力改變了工廠和供應鏈在多個職能部門的管理方式，並且在納入更廣泛的勞動力和卓越運營計劃時效果最佳，讓您能夠正確行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： • 學習與發展• ESG 與永續發展• 品質與營運支出• 健康與安全• 維護與營運• 人力資源Nvolve 平台提供12 種不同語言版本，已通過ISO 27001:2017 認證並經過GAMP5 驗證，符合應用歐洲 EMA 和美國 FDA 管理電腦系統驗證的法規。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一個由 Gen AI 驅動的員工學習和敬業度平台，透過互動式學習模組、基於情緒智商的軟技能課程和敬業度調查，幫助企業入職、提高技能和留住員工。該平台可以幫助企業使用生成式人工智慧大規模建立個人化學習旅程，從而降低每位員工的培訓成本並提高課程完成率。
CXL
cxl.com
深入、專業的行銷培訓 CXL 將行銷專家轉變為行銷領導者。訪問 150 多個戰術技能培養課程，由
Disco
disco.co
透過 Disco 釋放學習社群的潛力。透過 Disco 屢獲殊榮的平台，優化會員入職、利用人工智慧輔助並獲得可行的洞見。 Disco 被《Fast Companies》評為教育領域最具創新性公司（2023 年）之一，並被 EdTech 突破獎評為年度 EdTech 新創公司。
Passion.io
passion.io
幫助教練和專家將他們的知識轉化為有利可圖的行動應用程式。從您的口袋建立業務，無需代碼。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一個個性化的員工開發平台，為企業提供了吸引員工的工具，並通過他們在整個員工的生命週期中（啟用，開發和保留他們）的方式來使他們能夠專業發展。 Juno之旅是世界上增長最快的公司用來創建員工和合作夥伴喜歡的學習和開發計劃的LMS，並帶來了底線影響。 只有Juno Journey才能使L+ D團隊無縫將相關的外部內容從100個以上的平台集成到每個員工的開發路徑中，並輕鬆跟踪和管理整個公司的學習旅行。結果是L+D團隊，他們花費更少的時間管理軟件，更多參與的員工以及在全球技術經濟中獲勝的公司。 高增長公司與Juno的朱諾之旅合作，以成長，互動，提高技能和保留其勞動力，這是傳統學習解決方案的一小部分和成本。
Scaler
scaler.com
透過 Scaler Academy 的 MAANG 專家提供的個人化 1:1 指導，培養您的編碼技能。我們也提供模擬面試和客製化課程，幫助您掌控自己的職涯。
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama 的培訓課程受到現代學習者如何消費內容的啟發，正在打破現狀。我們針對特定行業、一流、互動且引人入勝的課程針對您的公司進行個性化定制，使其與您的員工相關，並協助營造一個沒有騷擾和歧視的溫馨環境。
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly 是一個屢獲殊榮的 L&D 市場，讓員工可以存取來自 200 多家最佳學習內容提供者的專業規劃內容（包括課程、書籍、教練、電子學習訂閱等）。它使員工能夠以適合自己學習偏好和角色要求的方式擁有自己的學習旅程。雇主只需為使用的內容付費，而不是為員工訂閱未使用的企業範圍內的內容。借助Learnerbly，學習領導者通常會在3 倍以上的行業參與程度（每月40-60%）上看到更高的投資回報率，數百家客戶（包括Flutter、Ocado、King.com 和HelloFresh 等）證明了這一點。
GoodHabitz
goodhabitz.com
透過 GoodHabitz，您可以幫助您的員工培養未來所需的技能。透過我們創新的自我評估，他們將對自己的成長機會獲得獨特的見解，而我們世界領先的培訓課程將幫助他們成為最好的自己。我們所有的學習方法都與員工今天和未來成功所需的關鍵能力一致。
5Mins AI
5mins.ai
5分鐘是一個遊戲化的Tiktok風格的電子學習平台，受到了80多個國家 /地區成千上萬的團隊的喜愛。我們通過AI驅動的微學習來幫助員工在幾分鐘內建立努力，柔軟和生活技能，這是對每個用戶的角色，功能和願望的個性化的。大量的15,000多個微型課程圖書館涵蓋了關鍵的行業主題和200多個硬性，柔軟和生活技能，以建立全面的勞動力，並擁有您所需的所有人才和專業知識。我們的咬合大小的課程由150多個行業專家，教授，大學和領先的公司仔細策劃和教授。從倫敦商學院，Ahrefs，Gong，Terminus等人那裡學習關鍵技能。有多種語言和學習方式。與傳統的電子學習平台相比，我們提供的參與度高6倍。有關更多信息，請訪問：www.5mins.ai
OneRange
onerange.co
OneRange 開創了專業開發軟體的新時代，致力於消除持續學習的障礙。我們的創新平台使用戶能夠透過廣泛的精選資源市場輕鬆探索、存取和監督技能提升工作。我們透過以下方式完成使命： ● 利用數據和先進技術打造順暢的用戶體驗● 為每位用戶提供客製化的優質內容，無論提供者如何● 使企業能夠透過全面分析制定策略、監督和增強技能發展我們引領技能提升革命透過調整企業目標、個人願望和學習提供者的產品。我們專注於使用率和工作流程自動化，優化學習投資，節省客戶的時間和金錢。
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent 是世界上最受歡迎的電子學習平台，致力於招募和人才管理。我們在業界領先的內容使組織不僅能夠找到和僱用最好的候選人，還能培養員工敬業度的文化，同時倡導多元化、公平和包容性。
Vue School
vueschool.io
透過我們的優質教程和視訊課程，向核心團隊成員和行業專家學習 Vue.js 和現代尖端前端技術。
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy 是針對高成長收入團隊的領先技能開發平台。我們提供持續的練習、強化和專業指導，幫助銷售代表達到最高生產力。該業務於 2019 年 10 月推出，目前已擁有 200 多家客戶，包括 Outreach、G2、Klaviyo 和 Verbit。教學名冊中已有 50 多名全球專家，包括 Hubspot 前 CRO Mark Roberge、Tableau 前 CMO Elissa Fink、Zoom 前 CRO Greg Holmes 以及英國奧運隊前體育總監 Clive Woodward 爵士。
Gnowbe
gnowbe.com
在幾分鐘內創建基於群體的互動，基於團體的微讀體驗！ Gnowbe屢獲殊榮的創作工具使創作者能夠設計，促進和分析共享的學習經驗 - 非常適合培訓和入職。關鍵功能包括： - 微學習 - 社交學習 - 推送和電子郵件通知 - 離線訪問 - 在任何設備上可訪問 - 深度數據和分析 - 遊戲 - 認證 - 認證 - 個性化 - 安排的會話部署 - 與> 200個平台的集成gnowbe是基於尖端的研究，並使其變得不可思議地進行訓練，從而使訓練變得不可思議地進行了啟動，從而使訓練型越來越輕鬆地進行了啟動，從而可以進行啟用。憑藉無縫的台式機/移動體驗和對100多種語言的支持，Gnowbe隨時隨地都可以在任何時間，隨時支持學習者。創作者最常見的是創建： - 遠程團隊的入職經驗 - 安全，健康和健康裝備 - 認證準備 - 新的學習體驗（混合，在線） - 數字工作簿 - 電子學習課程 - 教練和反饋計劃 - 銷售和產品遊戲 - 團隊參與 - 娛樂和娛樂和遊戲 - 日常習慣形成計劃，
Uxcel
uxcel.com
設計經理的分散程度太低。您需要繪製團隊的技能圖，從十幾個平台中識別學習材料，結果卻發現您缺乏關於學習如何影響個人、團隊和業務成長的見解。如果您有一個工具可以提煉、切題、遊戲化的學習材料，直接影響團隊的技能和產出，該怎麼辦？最重要的是，釋放整個團隊的獨特技能、優勢和需要改進的領域？那不是很好嗎？認識 Uxcel - 透過自動化技能映射來提升設計團隊水平的唯一方法，並以設計師製作的數百種精煉、切中要點和遊戲化的學習材料為後盾。您可以使用 Uxcel 做什麼？ - 在 20 分鐘內建立團隊的技能圖表：鳥瞰團隊的 65 項設計技能的技能組合，分為 6 個主要類別。 - 將您的團隊與業界進行基準比較：將您的團隊與 Uxcel 上 23 萬多名設計師進行跨角色、跨地區和多年經驗的比較。 - 觀察您的團隊技能隨著時間的推移而增長：查看學習、評估和設計挑戰的影響，以及它們如何逐月改進您的團隊。 - 促進成長和學習：確定需要改進的領域，並為他們提供根據他們的技能水平量身定制的學習材料。 - 建立個人化的學習路徑：分配特定的課程、課程、評估和挑戰，將他們的弱點變成優勢。 - 只需單擊即可提高他們的績效：找出設計師的頂尖技能，並在正確的時間為他們分配正確的項目，以最大限度地提高他們的設計產出。我們有何不同？ - 我們是互動和遊戲化的：數百小時的互動、遊戲化課程、課程、評估和現實生活中的挑戰。 - 我們不會浪費您的時間：按照自己的步調學習。你花了 3 個月才能學會的東西，在 Uxcel 只需要一天就能學會。 - 任何地方的每個人都可以使用：在任何設備或平台上養成健康的學習習慣。
Nolej
nolej.io
NOLEJ 是一個由人工智慧驅動的平台，透過產生互動式課件和全局知識圖來促進去中心化學習。該工具旨在透過將未充分利用的教育材料轉化為引人入勝的互動內容，為從 K12 課堂到高等教育的教育環境提供服務。 該工具允許教學設計者和教師利用現有資源，如教科書、視訊內容和其他線上媒體資源，將其轉化為互動式學習體驗。 一些互動式內容功能包括創建豐富的互動式影片、為每個主要概念生成的抽認卡、從關鍵概念和內容中的相關單字衍生的術語表，以及各種類似遊戲的交互，例如填字遊戲和找單字遊戲。 產生的材料可以用作獨立內容，也可以匯出以與現有的學習管理系統 (LMS)、學習體驗平台 (LXP) 或學習記錄儲存 (LRS) 集成，並支援 SCORM、xAPI 和 H5P 格式。 該平台為教師和教育工作者提供了一個解決方案，可以節省產生引人入勝的內容的時間，同時利用其他未充分利用的資源。
getAbstract
getabstract.com
了解更多。做得更好。 15分鐘你能學到什麼？ 透過提供對總結的專業知識的輕鬆訪問，getAbstract 可以幫助世界各地的組織和個人有效地使用知識。
BizLibrary
bizlibrary.com
在 BizLibrary，我們的使命是提高員工的技能，創造更好的工作場所，並盡我們的一份力量來建立一個更富有同情心和能力的未來。我們每天透過我們的創新平台、一流的內容和無與倫比的策略支援來支持組織的學習和發展需求，從而實現這些目標。借助 BizLibrary 提供支援的 L&D，員工能夠掌握目前工作所需的技能，並準備好迎接明天的新挑戰。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一個企業學習平台，提供針對技能缺口的培訓、個性化學習路徑和進度跟踪工具，幫助員工發展技能。
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight是一個學習平台，提供技術課程和評估，幫助用戶提升IT、人工智能、雲計算等領域的技能。
Perlego
perlego.com
Perlego是一個提供學術資源的教育平台，包含教科書、研究材料及AI工具，幫助用戶高效查找相關信息。
OpenSesame
opensesame.com
我們幫助培養世界上最俱生產力和最受尊敬的勞動力。憑藉來自世界頂級出版商的最全面的電子學習課程目錄，我們將在每一步為您提供幫助，從查找課程、將它們映射到您的核心能力、將它們與您的LMS 同步，到提高利用率和改進您的L&D 計劃。您不僅可以靈活地從 OpenSesame 獲得多種購買選項，而且您會發現使用和管理電子學習課程非常簡單。我們精心策劃的目錄包括數千門課程，涵蓋商業技能、合規性、安全、技術、認證和行業特定主題。一些關鍵主題領域包括：業務技能- 溝通- 管理- 領導力- 專案管理- 客戶服務合規性- 人力資源合規性- 工作場所和性騷擾- 隱私- HIPAA - GDPR 領導力和管理- 輔導- 鼓舞人心的領導力- 使命、願景和價值設定- 授權- 變革管理合規性- 人力資源合規性- 工作場所和性騷擾- 隱私- HIPAA - GDPR 多元化、公平性和包容性- 建立多元化團隊-跨文化能力- 包容性領導- 無意識偏見- 尊重安全- 工作場所安全- OSHA - 環境安全- 危險材料- 個人防護裝備(PPE) 技術- 軟體- 程式設計- 資訊安全- 機器學習- 資料分析健康- 壓力管理- 個人發展- 企業健康- 心理健康- 正念與冥想認證- CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - 敏捷 - 六西格瑪
Go1
go1.com
Go1 是一家全球內容聚合商，擁有世界上最多樣化的專業發展課程和培訓庫。只需一次訂閱，L&D 領導者就可以利用來自 250 多家行業領先內容提供商的人工智慧增強發現和管理工具，在正確的時間向正確的員工提供正確的內容。我們與 70 多個領先的學習平台和工作場所應用程式集成，使您的團隊能夠透過現有解決方案利用 Go1。
Ethena
goethena.com
Ethena 的一體化合規培訓平台可協助您檢查所有選項並建立更好的工作場所。我們的產品為您提供員工真正喜歡的課程目錄、自動交付的學習管理系統以及支援您的團隊應對棘手情況的員工關係工具。 Ethena 受到 Zendesk、Pinterest、Notion、BetterUp 等團隊的信任。我們得到了 Felicis、GSV、Homebrew、Village Global 和其他頂級投資者的支持，我們的顧問團隊包括人力營運和法律專家，例如 Frances Frei 和 Leonard Shen。
edureka
edureka.co
Edureka是一個在線學習平台，提供各種技術課程，並強調實踐學習，以幫助學生獲得行業所需的技能和知識。
Docebo
docebo.com
Docebo是世界上最強大的學習平台，旨在直觀地為管理員，吸引學習者，並為企業變革。主要差異化者包括： - 向包括員工，客戶和合作夥伴在內的多個受眾提供超情學習經驗的能力。所有這些體驗都可以從一個平台上獨特地品牌和中央管理。 - 行業最先進的AI功能。客戶可以自動化手動任務，例如註冊，翻譯和內容分類。借助用於學習的生成AI，客戶只需單擊幾下即可創建有效的課程材料。 - 隨著您擴展到新的和更大的學習受眾，地理，語言等方面，隨著您的組織擴展的力量。 - 移動應用程序以及與所有主要軟件的集成，包括Salesforce和Microsoft團隊。
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
學習並不一定意味著無聊的講座，訓練營的瘋狂速度或遠離您的工作或家人的時間。使用CBT掘金，您可以從辦公椅或客廳沙發上的舒適設備上在各種設備上進行24/7訓練。我們的世界一流培訓師團隊是喜歡教別人的行業專家。他們的培訓內容豐富，相關且引人入勝 - 由於大多數視頻或更短10分鐘或更短的視頻，因此保留信息更容易。從廣泛使用和受人尊敬的供應商（例如Microsoft，Cisco和AWS）中的數千個視頻中選擇培訓庫。賺取認證。保持您的技能最新。學習一項新技術。擁有一個在職資源。 CBT掘金可以幫助您實現目標。