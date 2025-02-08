電子學習內容軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 獅子山

DataCamp

datacamp.com

什麼是 DataCamp for Business？ DataCamp 是學習數據和人工智慧、透過數據進行協作以及招募做好就業準備的人才的首選平台。 DataCamp for Business 可為您的整個組織提供重要的資料和 AI 技能，無論您的起點為何。結合世界上最受歡迎的技術和技能，為 2-10K+ 的團隊提供支援。透過針對各個層級的 460 多個數據和 AI 課程進行主動學習，幫助您的團隊建立信心和技能。針對您公司的特定需求建立量身定制的數據學院。提高生產力、投資報酬率和數據驅動的決策。全球領先的數據和 AI 課程：幫助您的團隊使用業界最深度的學習課程（包括 Python、SQL、R、生成式 AI、ChatGPT、Power BI、Tableau、資料素養等）開發資料和 AI 技能。在我們專家團隊的幫助下，可以輕鬆自訂現有的學習路線或創建新的學習路線。從第一天的編碼到將知識應用到現實生活中，再到利用生成式 AI 增強工作流程，DataCamp 的實踐學習方法提高熟練程度的速度比傳統學習快 6 倍。 DataCamp Workspace，您的瀏覽器內 IDE：Workspace 是 DataCamp 的現代瀏覽器內 IDE，可加快您獲得資料洞察的速度。借助內建的 AI 助手和 100% 基於雲端的操作，您的團隊可以在一夜之間提升其分析能力。 DataCamp 的認證：獲得認證，以驗證您團隊的數據技能，承擔更大的責任，並提高您組織的利潤 - 被《福布斯》公認為排名第一的數據認證計劃。衡量員工培訓的影響：可視化整個組織範圍內的技能發展，並靈活地將學習數據整合到現有的報告工具​​中。輕鬆追蹤您的投資和參與程度對整個企業的影響。現場專家指導：我們的客戶成功團隊提供從最佳實踐到 SSO 和 LMS 整合等各個方面的資源和見解。我們將幫助您為您的組織創建客製化的學習解決方案。與超過 1,200 萬名學習者、2,500 多家公司以及 80% 的財富 1000 強企業一起與 DataCamp 合作提昇團隊技能。