電子學習內容軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安地卡及巴布達

Uxcel

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設計經理的分散程度太低。您需要繪製團隊的技能圖，從十幾個平台中識別學習材料，結果卻發現您缺乏關於學習如何影響個人、團隊和業務成長的見解。如果您有一個工具可以提煉、切題、遊戲化的學習材料，直接影響團隊的技能和產出，該怎麼辦？最重要的是，釋放整個團隊的獨特技能、優勢和需要改進的領域？那不是很好嗎？認識 Uxcel - 透過自動化技能映射來提升設計團隊水平的唯一方法，並以設計師製作的數百種精煉、切中要點和遊戲化的學習材料為後盾。您可以使用 Uxcel 做什麼？ - 在 20 分鐘內建立團隊的技能圖表：鳥瞰團隊的 65 項設計技能的技能組合，分為 6 個主要類別。 - 將您的團隊與業界進行基準比較：將您的團隊與 Uxcel 上 23 萬多名設計師進行跨角色、跨地區和多年經驗的比較。 - 觀察您的團隊技能隨著時間的推移而增長：查看學習、評估和設計挑戰的影響，以及它們如何逐月改進您的團隊。 - 促進成長和學習：確定需要改進的領域，並為他們提供根據他們的技能水平量身定制的學習材料。 - 建立個人化的學習路徑：分配特定的課程、課程、評估和挑戰，將他們的弱點變成優勢。 - 只需單擊即可提高他們的績效：找出設計師的頂尖技能，並在正確的時間為他們分配正確的項目，以最大限度地提高他們的設計產出。我們有何不同？ - 我們是互動和遊戲化的：數百小時的互動、遊戲化課程、課程、評估和現實生活中的挑戰。 - 我們不會浪費您的時間：按照自己的步調學習。你花了 3 個月才能學會的東西，在 Uxcel 只需要一天就能學會。 - 任何地方的每個人都可以使用：在任何設備或平台上養成健康的學習習慣。