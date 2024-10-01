電子學習內容軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 中國香港特別行政區

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電子學習內容提供者透過提供可透過雲端存取的現成內容庫來滿足企業和專業人士的需求。這些圖書館包含不同主題的課程、課程、影片和書籍，例如商業技能、管理、領導力、IT、環境健康和安全 (EHS) 合規培訓等。訂閱模式在這些提供者中很常見，授予指定數量的使用者存取精選內容的權限。 此外，一些電子學習提供者對結業證書收取費用，或提供企業級課程和高級電子學習功能的存取權限。某些提供者還提供學習管理系統 (LMS) 軟體或集成，旨在補充其內容庫。這些 LMS 解決方案和整合可協助公司和學習部門監督和優化員工的電子學習培訓進度。此外，培訓公司可以將電子學習內容解決方案與其現有的培訓管理系統軟體無縫整合。
提議新的應用程式
Scribd
scribd.com
Scribd 是一項美國電子書和有聲書訂閱服務，包含 100 萬本書。 Scribd 在其開放發布平台上託管了6000 萬份文件。支持風險投資。 Scribd 的電子書訂閱服務可在 Android 和 iOS 智慧型手機和平板電腦以及 Kindle Fire、Nook 和個人電腦上使用。訂戶每月可以無限量地訪問1,000 家出版商的圖書，包括Bloomsbury、Harlequin、HarperCollins、Houghton Mifflin Harcourt、Lonely Planet、Macmillan、Perseus Book Group、Simon & Schuster、Wiley 和...
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly 追蹤並過濾技術的趨勢和進步，透過 O’Reilly 學習平台分享專家從業人員的見解。因此，您可以獲得解決棘手問題所需的答案 - 從一行程式碼到學習新工具或技術。
DataCamp
datacamp.com
什麼是 DataCamp for Business？ DataCamp 是學習數據和人工智慧、透過數據進行協作以及招募做好就業準備的人才的首選平台。 DataCamp for Business 可為您的整個組織提供重要的資料和 AI 技能，無論您的起點為何。結合世界上最受歡迎的技術和技能，為 2-10K+ 的團隊提供支援。透過針對各個層級的 460 多個數據和 AI 課程進行主動學習，幫助您的團隊建立信心和技能。針對您公司的特定需求建立量身定制的數據學院。提高生產力、投資報酬率和數據驅動的決策。全球領先的數據和 AI 課程：幫助您的團隊使用業界最深度的學習課程（包括 Python、SQL、R、...
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning 是領先的線上學習平台，可協助組織提高學習者的參與度並培養他們當前和未來所需的技能。該圖書館擁有由 Lynda.com 的現實世界專家教授的 16,000 多門課程，並且每週新增 50 多門新課程，始終提供最熱門的商業、技術和創意內容。 LinkedIn Learning 借鑒 6 億多 LinkedIn 會員的見解，也提供個人化推薦，將學習者與最相關的線上學習資源連結起來。欲了解更多信息，請訪問 http://learning.linkedin.com。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 透過強大的內容市場提供新鮮的、隨選的學習內容，幫助公司在當今快速變化的工作場所中保持競爭力。我們的使命是幫助員工完成接下來要做的任何事情——無論是下一個要解決的專案、要學習的技能還是要掌握的角色。為此，我們精選了 15,000 多門 Udemy 頂級課程（仍然只佔整個 Udemy 課程集合的一小部分）。我們的內容涵蓋各種關鍵業務和技術主題，從開發和 IT 到領導力、行銷、PM、設計和壓力管理。 Udemy Business 致力於為全球所有員工提供真實的學習體驗，並提供 10 種語言的熱門主題，由主題專家用母語教授（超越內容配音和視訊字幕的傳統方法）。除了精選的內...
Perlego
perlego.com
透過 Perlego 的線上學術資源和工具圖書館，受到全世界學生的信賴。
Simplilearn
simplilearn.com
來自 150 多個國家的超過 200 萬名學習者；每月 1500 場直播課程，85% 的學習者表示職業受益 - Simplilearn 是當今世界排名第一的數位技能學習線上訓練營。 從角色匹配的學習路徑和大學合作專案到初學者免費課程，只需點擊一下滑鼠即可獲得世界一流的學習和職業成功！
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是領先的視覺傳播平台，任何人都可以在幾分鐘內創建具有專業外觀和吸引力的視訊和演示文稿，而無需任何設計或技術技能。超過 3000 萬人（包括 96% 的財富 500 強公司）使用 Powtoon 來吸引受眾——無論是企業培訓和學習發展、人力資源、內部溝通、行銷、銷售等。 Powtoon 成立於 2012 年，在倫敦、舊金山、特拉維夫、烏克蘭和菲律賓設有辦事處。借助 Powtoon，您可以輕鬆創建自己的免費（或付費）工作室品質的高清直播和動畫視頻，從而消除僱用視頻製作團隊的高昂成本。 Powtoon 提供了一個龐大的專業設計模板、場景、角色、道具、影片、配樂等庫。上傳您自己的媒體、...
Udacity
udacity.com
Udacity 隸屬於埃森哲，是人才轉型領域的市場領導者，透過培養就業就緒的數位人才來改變生活、企業和國家。消除人工智慧、資料科學、機器學習、雲端、網路安全等數位技術的人才缺口。培養做好就業準備的人才，以加速您最關鍵的計劃，釋放推動成長的創新。如需了解更多信息，請訪問 udacity.com/enterprise/overview
Pluralsight
pluralsight.com
什麼是多元視野？隨著您的行業和業務模式的發展，您需要一個學習解決方案來幫助您按時、按預算交付關鍵創新。透過我們的平台，您可以評估團隊的技術能力，使學習與關鍵業務目標保持一致，並縮小人工智慧、雲端、設計、安全、行動和資料等關鍵領域的技能差距。我們怎麼做？企業可以透過技能評估和分析來評估其團隊的技術能力，透過客製化計畫使學習與關鍵目標保持一致，並透過大型隨選課程庫縮小雲端、行動、安全、設計和數據等關鍵領域的技能差距來自世界上最大的技術專家網路。
Scaler
scaler.com
透過 Scaler Academy 的 MAANG 專家提供的個人化 1:1 指導，培養您的編碼技能。我們也提供模擬面試和客製化課程，幫助您掌控自己的職涯。
edureka
edureka.co
我們是一個即時互動的電子學習平台，其使命是讓每個人都能學習。我們提供講師指導的課程以及 24/7 按需支持，以實現業內最高的課程完成率！我們的現實生活專案、24/7 支援、個人學習經理確保滿足您的學習目標！網路上有無數的線上教育市場。還有我們。我們不是最大的。我們不是最便宜的。但我們是成長最快的。我們擁有業界最高的課程完成率。原因是，我們不會放棄。當學生承諾學習一門課程時，我們就會對學生做出承諾。我們不會粉飾它——無論發生什麼，我們都會讓你變得完整。您可能沒有過多考慮您要註冊的內容，但我們相信您註冊的知識是有用且完整的。我們所做的就是讓這信念成為現實。我們對學生的承諾是可笑的。無論是不斷的提醒...
Skillsoft
skillsoft.com
關於 Skillsoft Skillsoft（NYSE：SKIL）提供變革性的學習體驗，推動組織和人員共同成長。該公司與企業組織合作，為全球學習者社群提供服務，幫助今天的員工為明天的經濟做好準備。借助 Skillsoft，客戶可以獲得混合、多模式的學習體驗，這些體驗不僅僅是培養技能，還可以培養一支能力更強、適應性更強、更敬業的員工隊伍。透過一流的內容組合、個人化且與客戶需求相關的平台、世界一流的技術和廣泛的合作夥伴生態系統，Skillsoft 透過克服關鍵技能差距和提升員工及其組織的持續成長和績效。 。了解更多信息，請訪問 www.skillsoft.com
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
學習 IT 不一定意味著枯燥的講座、訓練營的瘋狂節奏，或遠離工作或家庭的大量時間。透過 CBT Nuggets，您可以在舒適的辦公椅或客廳沙發上隨時隨地透過各種設備進行 24/7 訓練。我們世界一流的培訓師團隊是熱衷於向人們傳授 IT 知識的行業專家。他們的培訓內容豐富、相關且引人入勝，而且由於大多數影片的長度不超過 10 分鐘，因此更容易記住資訊。從包含數千個有關熱門技術的影片的培訓庫中進行選擇，這些影片來自 Microsoft、Cisco 和 AWS 等廣泛使用和受人尊敬的供應商。獲得認證。讓您的技能保持最新狀態。學習一項新技術。擁有在職資源。 CBT Nuggets 可以幫助您實現目標。
getAbstract
getabstract.com
了解更多。做得更好。 15分鐘你能學到什麼？ 透過提供對總結的專業知識的輕鬆訪問，getAbstract 可以幫助世界各地的組織和個人有效地使用知識。
Uxcel
uxcel.com
設計經理的分散程度太低。您需要繪製團隊的技能圖，從十幾個平台中識別學習材料，結果卻發現您缺乏關於學習如何影響個人、團隊和業務成長的見解。如果您有一個工具可以提煉、切題、遊戲化的學習材料，直接影響團隊的技能和產出，該怎麼辦？最重要的是，釋放整個團隊的獨特技能、優勢和需要改進的領域？那不是很好嗎？認識 Uxcel - 透過自動化技能映射來提升設計團隊水平的唯一方法，並以設計師製作的數百種精煉、切中要點和遊戲化的學習材料為後盾。您可以使用 Uxcel 做什麼？ - 在 20 分鐘內建立團隊的技能圖表：鳥瞰團隊的 65 項設計技能的技能組合，分為 6 個主要類別。 - 將您的團隊與業界進行基準比較：將...
Docebo
docebo.com
Docebo 是世界上最強大的學習平台，旨在為管理員提供直覺的體驗，為學習者提供吸引力，為企業提供變革性的平台。主要差異包括： - 能夠為多個受眾（包括員工、客戶和合作夥伴）提供超個人化的學習體驗。所有這些體驗都可以透過單一平台進行獨特的品牌化和集中管理。 - 業界最先進的AI能力。客戶可以自動執行註冊、翻譯和內容分類等手動任務。透過專為學習而建構的生成式人工智慧，客戶只需點擊幾下即可建立有效的課程材料。 - 當您擴展到新的、更大的學習受眾、地理位置、語言等時，您可以與您的組織一起擴展。 - 行動應用程式並與所有主要軟體集成，包括 Salesforce 和 Microsoft Teams。
Gnowbe
gnowbe.com
在幾分鐘內創建互動式、基於小組的微學習體驗！ Gnowbe 屢獲殊榮的創作工具使創作者能夠設計、促進和分析共享學習體驗 - 非常適合培訓和入職培訓。主要功能包括： - 微學習- 社交學習- 推播和電子郵件通知- 離線存取- 行動優先設計- 可在任何裝置上存取- 深入的資料和分析- 遊戲化- 認證- 個人化- 預定的會話部署-與超過200 個平台整合Gnowbe是基於前沿研究和學習科學而設計的，使得創建高度有吸引力和影響力的培訓變得非常容易，從被動的內容消費轉變為反思性應用。憑藉無縫的桌面/行動體驗以及對 100 多種語言的支持，Gnowbe 可以隨時隨地為創作者提供支援並為學習者提供支援。創作...
Ethena
goethena.com
Ethena 的一體化合規培訓平台可協助您檢查所有選項並建立更好的工作場所。我們的產品為您提供員工真正喜歡的課程目錄、自動交付的學習管理系統以及支援您的團隊應對棘手情況的員工關係工具。 Ethena 受到 Zendesk、Pinterest、Notion、BetterUp 等團隊的信任。我們得到了 Felicis、GSV、Homebrew、Village Global 和其他頂級投資者的支持，我們的顧問團隊包括人力營運和法律專家，例如 Frances Frei 和 Leonard Shen。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一個由 Gen AI 驅動的員工學習和敬業度平台，透過互動式學習模組、基於情緒智商的軟技能課程和敬業度調查，幫助企業入職、提高技能和留住員工。該平台可以幫助企業使用生成式人工智慧大規模建立個人化學習旅程，從而降低每位員工的培訓成本並提高課程完成率。
BizLibrary
bizlibrary.com
在 BizLibrary，我們的使命是提高員工的技能，創造更好的工作場所，並盡我們的一份力量來建立一個更富有同情心和能力的未來。我們每天透過我們的創新平台、一流的內容和無與倫比的策略支援來支持組織的學習和發展需求，從而實現這些目標。借助 BizLibrary 提供支援的 L&D，員工能夠掌握目前工作所需的技能，並準備好迎接明天的新挑戰。
Go1
go1.com
Go1 是一家全球內容聚合商，擁有世界上最多樣化的專業發展課程和培訓庫。只需一次訂閱，L&D 領導者就可以利用來自 250 多家行業領先內容提供商的人工智慧增強發現和管理工具，在正確的時間向正確的員工提供正確的內容。我們與 70 多個領先的學習平台和工作場所應用程式集成，使您的團隊能夠透過現有解決方案利用 Go1。
Vue School
vueschool.io
透過我們的優質教程和視訊課程，向核心團隊成員和行業專家學習 Vue.js 和現代尖端前端技術。
Passion.io
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幫助教練和專家將他們的知識轉化為有利可圖的行動應用程式。從您的口袋建立業務，無需代碼。
OpenSesame
opensesame.com
我們幫助培養世界上最俱生產力和最受尊敬的勞動力。憑藉來自世界頂級出版商的最全面的電子學習課程目錄，我們將在每一步為您提供幫助，從查找課程、將它們映射到您的核心能力、將它們與您的LMS 同步，到提高利用率和改進您的L&D 計劃。您不僅可以靈活地從 OpenSesame 獲得多種購買選項，而且您會發現使用和管理電子學習課程非常簡單。我們精心策劃的目錄包括數千門課程，涵蓋商業技能、合規性、安全、技術、認證和行業特定主題。一些關鍵主題領域包括：業務技能- 溝通- 管理- 領導力- 專案管理- 客戶服務合規性- 人力資源合規性- 工作場所和性騷擾- 隱私- HIPAA - GDPR 領導力和管理- 輔導...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins 是一個遊戲化、TikTok 風格的電子學習平台，受到 80 多個國家數千個團隊的喜愛。我們透過人工智慧驅動的微學習，根據每個使用者的角色、職能和願望進行個人化定制，幫助員工在幾分鐘內培養所需的硬技能、軟技能和生活技能。內容豐富的 15,000 多個微課程庫涵蓋了關鍵行業主題和 200 多種硬技能、軟技能和生活技能，可打造一支擁有您所需的所有才能和專業知識的全面發展的員工隊伍。我們的小課程由 150 多名行業專家、教授、大學和領先公司精心策劃和講授。從倫敦商學院、Ahrefs、Gong、Terminus 等數百所院校學習關鍵技能。有多種語言和學習方式可供選擇。我們的參與度是傳統電子學...
Skillspace
skillspace.ai
DPhi 的 Skillspace.ai 可自動評估在職技能，幫助高成長公司聘請經驗豐富的應屆大學畢業生工程師和資料科學家。平台功能包括編碼和人工智慧挑戰、自動化專案評估、MCQ 等。所有這一切都有強大的監考引擎支持，可以防止遠端招募過程中的作弊行為。 Skillspace.ai 讓後端、前端、人工智慧、雲端和類似職位的招募更加無縫。
Nolej
nolej.io
NOLEJ 是一個由人工智慧驅動的平台，透過產生互動式課件和全局知識圖來促進去中心化學習。該工具旨在透過將未充分利用的教育材料轉化為引人入勝的互動內容，為從 K12 課堂到高等教育的教育環境提供服務。 該工具允許教學設計者和教師利用現有資源，如教科書、視訊內容和其他線上媒體資源，將其轉化為互動式學習體驗。 一些互動式內容功能包括創建豐富的互動式影片、為每個主要概念生成的抽認卡、從關鍵概念和內容中的相關單字衍生的術語表，以及各種類似遊戲的交互，例如填字遊戲和找單字遊戲。 產生的材料可以用作獨立內容，也可以匯出以與現有的學習管理系統 (LMS)、學習體驗平台 (LXP) 或學習記錄儲存 (L...
Disco
disco.co
透過 Disco 釋放學習社群的潛力。透過 Disco 屢獲殊榮的平台，優化會員入職、利用人工智慧輔助並獲得可行的洞見。 Disco 被《Fast Companies》評為教育領域最具創新性公司（2023 年）之一，並被 EdTech 突破獎評為年度 EdTech 新創公司。
GoodHabitz
goodhabitz.com
透過 GoodHabitz，您可以幫助您的員工培養未來所需的技能。透過我們創新的自我評估，他們將對自己的成長機會獲得獨特的見解，而我們世界領先的培訓課程將幫助他們成為最好的自己。我們所有的學習方法都與員工今天和未來成功所需的關鍵能力一致。
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama 的培訓課程受到現代學習者如何消費內容的啟發，正在打破現狀。我們針對特定行業、一流、互動且引人入勝的課程針對您的公司進行個性化定制，使其與您的員工相關，並協助營造一個沒有騷擾和歧視的溫馨環境。
CXL
cxl.com
深入、專業的行銷培訓 CXL 將行銷專家轉變為行銷領導者。訪問 150 多個戰術技能培養課程，由
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent 是世界上最受歡迎的電子學習平台，致力於招募和人才管理。我們在業界領先的內容使組織不僅能夠找到和僱用最好的候選人，還能培養員工敬業度的文化，同時倡導多元化、公平和包容性。
OneRange
onerange.co
OneRange 開創了專業開發軟體的新時代，致力於消除持續學習的障礙。我們的創新平台使用戶能夠透過廣泛的精選資源市場輕鬆探索、存取和監督技能提升工作。我們透過以下方式完成使命： ● 利用數據和先進技術打造順暢的用戶體驗● 為每位用戶提供客製化的優質內容，無論提供者如何● 使企業能夠透過全面分析制定策略、監督和增強技能發展我們引領技能提升革命透過調整企業目標、個人願望和學習提供者的產品。我們專注於使用率和工作流程自動化，優化學習投資，節省客戶的時間和金錢。
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly 是一個屢獲殊榮的 L&D 市場，讓員工可以存取來自 200 多家最佳學習內容提供者的專業規劃內容（包括課程、書籍、教練、電子學習訂閱等）。它使員工能夠以適合自己學習偏好和角色要求的方式擁有自己的學習旅程。雇主只需為使用的內容付費，而不是為員工訂閱未使用的企業範圍內的內容。借助Learnerbly，學習領導者通常會在3 倍以上的行業參與程度（每月40-60%）上看到更高的投資回報率，數百家客戶（包括Flutter、Ocado、King.com 和HelloFresh 等）證明了這一點。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再採用紙本工作指示、SOP 和檢查表，而是在永續性、生產力、品質和安全方面進行改進，幫助製造、供應鏈和醫療保健公司加快實現勞動力和卓越營運的進程。這包括我們的：使用平板電腦電子簽名進行文件控制、基於視訊的快速學習和混合學習工具。除此之外，Nvolve Marketplace 還可讓您存取廣泛的合作夥伴解決方案，這些解決方案已與 Nvolve 整合並可供使用。您的互聯勞動力之旅從學習和發展開始，但會為您的整個企業增加價值互聯勞動力改變了工廠和供應鏈在多個職能部門的管理方式，並且在納入更廣泛的勞動力和卓越運營計劃時效果最佳，讓您能夠正確行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： •...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是世界上發展最快的公司用來創建員工和合作夥伴喜愛的學習和發展計劃的 LMS，並可提高利潤。
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy 是針對高成長收入團隊的領先技能開發平台。我們提供持續的練習、強化和專業指導，幫助銷售代表達到最高生產力。該業務於 2019 年 10 月推出，目前已擁有 200 多家客戶，包括 Outreach、G2、Klaviyo 和 Verbit。教學名冊中已有 50 多名全球專家，包括 Hubspot 前 CRO Mark Roberge、Tableau 前 CMO Elissa Fink、Zoom 前 CRO Greg Holmes 以及英國奧運隊前體育總監 Clive Woodward 爵士。