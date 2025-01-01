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教育人力資源軟體專為教育機構的人力資源部門設計，幫助他們管理和自動化與員工相關的基本任務，例如記錄保存、時間和出勤追蹤以及薪資處理。雖然教育人力資源解決方案與通用人力資源軟體有相似之處，但它提供了針對學校、學院和大學的特定需求量身定制的獨特功能。 這些工具使教育機構能夠有效地監督擁有數百或數千名員工的組織的運作。它們簡化了整個員工生命週期的各種流程，增強了招募和入職，簡化了考勤管理，並實現了薪資管理自動化。一些軟體還包括管理教師評估和專業發展活動的功能。教育人力資源軟體允許人力資源管理員在機構層級監督員工管理，而教師和員工個人可以利用它來執行日常任務，例如請求休假或提交薪資時間表。
提議新的應用程式
Skool
skool.com
Skool是一個綜合平台，幫助用戶創建和管理在線課程、社區及活動日曆，促進學習和互動。
Teachmint
teachmint.com
Teachmint是一個綜合學校管理平台，提供出勤、費用管理和在線學習等工具，旨在提高教育效率和教學體驗。
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool是一個全面的學生信息系統，便於教育機構管理學生數據、出勤、成績以及促進教師和家長之間的溝通。
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard是一個學校管理平台，通過自動化學校運營，簡化行政與學術流程，支持教師與家長之間的溝通與信息共享。
Frontline Education
frontlineeducation.com
前線教育是一款學校行政管理軟體，提供人力資源、學生信息及專業發展的管理功能，提升教育機構的效率和合規性。
Skolaro
skolaro.com
Skolaro是一款全面的學校管理系統，提供學生信息管理、考勤、費用管理等功能，簡化校內行政任務，促進師生家長交流。
EdPrime
edprime.co
EdPrime是一款綜合教育管理軟體，提供人力資源、行政、在線招生、會計、學費收取等功能，簡化教育機構的日常管理。
NEOGOV
neogov.com
NEOGOV是一個人力資源管理平台，簡化政府機構的員工管理、預算規劃和財務管理，並提供自動化和數據分析功能。
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal是一款綜合學校ERP軟件，幫助教育機構管理活動、記錄和數據，簡化管理流程，提高運營效率。
Edunext
edunext.co
Edunext是一個教育管理平台，提供強大的工具和功能，簡化學術運營流程，支持多種教育環境，提升組織效率。
APL nextED
aplnexted.com
APL nextED 是一款全面的教職管理解決方案，用於管理和報告所有教職員的數據，包括終身職和非終身職的教員。
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