教育 ERP 套件 - 最受歡迎的應用程式

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教育 ERP（企業資源規劃）套件包含旨在管理 K-12 學校、學院和大學營運的整合模組。與企業中的 ERP 系統類似，這些套件連接教育機構「後台」內的各種功能，包括財務、人力資源和費用管理。 在 K-12 學校中，教育 ERP 套件通常由學區辦公室工作人員以及個別學校的行政人員用來監督全學區的資源。在學院和大學，不同部門（例如財務、人力資源、經濟援助和學術諮詢）的員工經常使用 ERP 系統的各個組件。透過將這些功能整合到一個統一的平台中，教育 ERP 套件簡化了日常運營，消除了資料孤島，並增強了部門間的溝通。此外，這些系統的自動化功能減少了日常任務的手動工作量，例如從多個部門系統檢索資料。
提議新的應用程式
Teachmint
teachmint.com
Teachmint是一個綜合學校管理平台，提供出勤、費用管理和在線學習等工具，旨在提高教育效率和教學體驗。
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard是一個學校管理平台，通過自動化學校運營，簡化行政與學術流程，支持教師與家長之間的溝通與信息共享。
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar是一個為高等教育機構提供技術解決方案的綜合平台，旨在優化行政流程並改善學生體驗。
Skolaro
skolaro.com
Skolaro是一款全面的學校管理系統，提供學生信息管理、考勤、費用管理等功能，簡化校內行政任務，促進師生家長交流。
EdPrime
edprime.co
EdPrime是一款綜合教育管理軟體，提供人力資源、行政、在線招生、會計、學費收取等功能，簡化教育機構的日常管理。
Fekara
fekara.com
Fekara是一款免費的雲端學校管理軟體，適用於小型學校，功能包括招生、考勤、考試及成績單管理。
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal是一款綜合學校ERP軟件，幫助教育機構管理活動、記錄和數據，簡化管理流程，提高運營效率。