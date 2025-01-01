教育ERP軟件 - 最受歡迎的應用程式

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教育ERP（企業資源計劃）軟件是一種綜合解決方案，旨在簡化和整合教育機構的各種行政和學術職能。該軟件有助於有效地管理入學，學生入學，出勤跟踪，評分，課程管理和財務管理等流程。
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Skool
skool.com
Skool是一個綜合平台，幫助用戶創建和管理在線課程、社區及活動日曆，促進學習和互動。
Teachmint
teachmint.com
Teachmint是一個綜合學校管理平台，提供出勤、費用管理和在線學習等工具，旨在提高教育效率和教學體驗。
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool是一個全面的學生信息系統，便於教育機構管理學生數據、出勤、成績以及促進教師和家長之間的溝通。
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard是一個學校管理平台，通過自動化學校運營，簡化行政與學術流程，支持教師與家長之間的溝通與信息共享。
Frontline Education
frontlineeducation.com
前線教育是一款學校行政管理軟體，提供人力資源、學生信息及專業發展的管理功能，提升教育機構的效率和合規性。
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia是一款綜合數字管理工具，幫助幼兒園簡化操作和促進師生、家長之間的溝通，具備出勤跟踪和財務管理功能。
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar是一個為高等教育機構提供技術解決方案的綜合平台，旨在優化行政流程並改善學生體驗。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud是一款為非營利組織設計的CRM解決方案，提供籌款、活動管理和報告工具，支持贈款管理和數據管理。
Skolaro
skolaro.com
Skolaro是一款全面的學校管理系統，提供學生信息管理、考勤、費用管理等功能，簡化校內行政任務，促進師生家長交流。
EdPrime
edprime.co
EdPrime是一款綜合教育管理軟體，提供人力資源、行政、在線招生、會計、學費收取等功能，簡化教育機構的日常管理。
Fekara
fekara.com
Fekara是一款免費的雲端學校管理軟體，適用於小型學校，功能包括招生、考勤、考試及成績單管理。
TUIO
tuiopay.com
TUIO是一個全面的學費管理系統，支援自動化帳單、付款、報名及學生資訊管理，適用於學校和課後計畫。
NEOGOV
neogov.com
NEOGOV是一個人力資源管理平台，簡化政府機構的員工管理、預算規劃和財務管理，並提供自動化和數據分析功能。
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal是一款綜合學校ERP軟件，幫助教育機構管理活動、記錄和數據，簡化管理流程，提高運營效率。
Edunext
edunext.co
Edunext是一個教育管理平台，提供強大的工具和功能，簡化學術運營流程，支持多種教育環境，提升組織效率。
APL nextED
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APL nextED 是一款全面的教職管理解決方案，用於管理和報告所有教職員的數據，包括終身職和非終身職的教員。