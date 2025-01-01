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最受歡迎 最近新增 薪資存取軟體 - 最受歡迎的應用程式

薪資取得軟體允許員工在下一個預定發薪日之前取得部分薪資。該軟體可幫助員工追蹤可用資金並根據需要提取資金，並從即將發放的工資中扣除預付款。雇主提供賺取工資作為財務健康福利，特別是對於擁有小時工的企業。 對於需要立即資金的員工來說，獲得薪資可以避免透支費用或發薪日貸款和信用卡債務的需要。此選項可為員工帶來更大的財務穩定性，透過減輕壓力、提高生產力和增加留任率來使企業受益。