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薪資存取軟體 - 最受歡迎的應用程式

薪資取得軟體允許員工在下一個預定發薪日之前取得部分薪資。該軟體可幫助員工追蹤可用資金並根據需要提取資金，並從即將發放的工資中扣除預付款。雇主提供賺取工資作為財務健康福利，特別是對於擁有小時工的企業。 對於需要立即資金的員工來說，獲得薪資可以避免透支費用或發薪日貸款和信用卡債務的需要。此選項可為員工帶來更大的財務穩定性，透過減輕壓力、提高生產力和增加留任率來使企業受益。

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DailyPay

DailyPay

dailypay.com

DailyPay是一款按需付費應用程式，允許員工在發薪日之前立即提取已賺取的工資，提供靈活的財務管理。

Instant Financial

Instant Financial

instant.co

Instant Financial 是一款應用程式，允許員工在需要時隨時獲取工資，並提供數字提示及付費卡，增強財務健康。

Branch app

Branch app

branchapp.com

Branch 應用程式幫助用戶管理財務，提供零手續費的銀行帳戶、即時工資存取及自動預算工具。

Earnin

Earnin

earnin.com

Earnin 是一款財務應用程序，允許用戶在工作期間提前獲取工資，並提供資金管理和節儲工具。

ZayZoom

ZayZoom

zayzoon.com

ZayZoom是一個財務平臺，讓員工隨時訪問薪資，提供靈活的獲薪方式，並附加金融教育資源以幫助管理財務。

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