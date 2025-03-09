薪資存取軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏茲別克

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
薪資取得軟體允許員工在下一個預定發薪日之前取得部分薪資。該軟體可幫助員工追蹤可用資金並根據需要提取資金，並從即將發放的工資中扣除預付款。雇主提供賺取工資作為財務健康福利，特別是對於擁有小時工的企業。 對於需要立即資金的員工來說，獲得薪資可以避免透支費用或發薪日貸款和信用卡債務的需要。此選項可為員工帶來更大的財務穩定性，透過減輕壓力、提高生產力和增加留任率來使企業受益。
提議新的應用程式
DailyPay
dailypay.com
您可以信賴的按需付款。 DailyPay™ 推出星期五 Friday，Visa® 預付卡和應用程式是我們的最新產品，讓員工可以即時、免費地獲得自己的薪水。加入信賴 DailyPay 幫助員工掌控財務的產業領導公司。
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon是中小企業金融賦能平台。有了 ZayZoon，只需按一下按鈕，發薪日就來了。它對雇主免費，只需 30 分鐘即可實施。不過，員工可以隨時使用 ZayZoon 領取薪水。該平台還提供教育資源和工具，幫助員工打破薪資週期。它有效。使用 ZayZoon 的員工中有 89% 表示財務壓力減輕，而使用 ZayZoon 的雇主則稱其營業額減少了 29%。
Instant Financial
instant.co
作為彈性員工薪資解決方案的先驅，Instant Financial 為企業提供財務健康解決方案，讓員工掌控自己的財務狀況，並以自己想要的方式、時間和地點獲得報酬。 Instant 是員工薪資的單一來源供應商，提供從薪資取得、數位員工小費和電子薪資卡等方面，協助組織提升員工福利水準。提供免費、靈活的員工薪資選擇的雇主可以使自己的企業在競爭中脫穎而出，吸引頂尖人才並建立一支忠誠、熱情的團隊，並且他們可以享受到提高底線的好處： • 求職者數量增加30% • 求職人數減少25%缺勤率 • 人員流動率降低 20% 了解更多信息，請訪問 instant.co。
Branch app
branchapp.com
分支機構可幫助企業加速付款以增強美國人的能力。企業轉向分支機構，以更具成本效益，更快的方式來支付工人的費用並降低紙質支票和薪水的成本。與分行註冊的工人和獨立承包商可以接收零費用銀行帳戶，免費立即獲得工資的訪問以及自動預算工具，以幫助他們管理薪水之間的現金流量。分支機構與美國一些領先的工資單和勞動力技術合作，以支持零售，餐廳，物流，製造業和醫療保健領域的雇主。
Earnin
earnin.com
透過 Earnin 福利招募、留任和提高員工生產力。 Earnin 是一個財務健康平台，專門幫助員工避免債務、支付帳單、為未來儲蓄並透過在工作時獲取薪水來減輕財務壓力。我們的核心 Cashout 產品為美國各地 50,000 多家企業的員工提供支持，並且我們已經提供了超過 100 億美元的收入。我們的使命是幫助員工過更好的財務生活。 Earnin 技術是獨一無二的，也是唯一需要零整合的供應商。這意味著幾天內即可輕鬆推出。我們可能已經為您的一些員工提供了幫助 - 請聯繫我們以了解具體方法。其他功能： - 餘額保護：如果員工的銀行餘額低於一定金額，他們會收到通知，以幫助他們避免透支費用。 - 預算：我們自動提取經常性費用，以幫助員工了解即將到來的賬單以及圍繞這些賬單的預算- 提示自己：這是一款獨特的儲蓄產品，員工可以輕鬆創建自定義儲蓄罐，為緊急基金、假期、教育等儲蓄。