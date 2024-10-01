薪資存取軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 赫德島及麥唐納群島

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薪資取得軟體允許員工在下一個預定發薪日之前取得部分薪資。該軟體可幫助員工追蹤可用資金並根據需要提取資金，並從即將發放的工資中扣除預付款。雇主提供賺取工資作為財務健康福利，特別是對於擁有小時工的企業。 對於需要立即資金的員工來說，獲得薪資可以避免透支費用或發薪日貸款和信用卡債務的需要。此選項可為員工帶來更大的財務穩定性，透過減輕壓力、提高生產力和增加留任率來使企業受益。
提議新的應用程式
Instant Financial
instant.co
無論您是按週輪班、受薪員工還是不斷增長的零工經濟的一部分，只要您賺了錢，透過 Instant，您都可以免費使用您賺到的錢。
DailyPay
dailypay.com
您可以信賴的按需付款。 DailyPay™ 推出星期五 Friday，Visa® 預付卡和應用程式是我們的最新產品，讓員工可以即時、免費地獲得自己的薪水。加入信賴 DailyPay 幫助員工掌控財務的產業領導公司。
Earnin
earnin.com
透過 Earnin 福利招募、留任和提高員工生產力。 Earnin 是一個財務健康平台，專門幫助員工避免債務、支付帳單、為未來儲蓄並透過在工作時獲取薪水來減輕財務壓力。我們的核心 Cashout 產品為美國各地 50,000 多家企業的員工提供支持，並且我們已經提供了超過 100 億美元的收入。我們的使命是幫助員工過更好的財務生活。 Earnin 技術是獨一無二的，也是唯一需要零整合的供應商。這意味著幾天內即可輕鬆推出。我們可能已經為您的一些員工提供了幫助 - 請聯繫我們以了解具體方法。其他功能： - 餘額保護：如果員工的銀行餘額低於一定金額，他們會收到通知，以幫助他們避免透支費用。 - 預算...
Branch app
branchapp.com
Branch 幫助企業加快支付速度，增強美國勞工階級的能力。企業向 Branch 求助，尋求更具成本效益、更快捷的方式向員工支付工資，並降低紙本支票和工資卡的成本。與 Branch 簽約的工人和獨立承包商可以獲得零費用銀行帳戶、免費即時獲取工資以及自動預算工具來幫助他們管理工資之間的現金流。 Branch 與一些全國領先的薪資和勞動力技術合作，為零售、餐飲、物流、製造和醫療保健領域的雇主提供支援。
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon是中小企業金融賦能平台。有了 ZayZoon，只需按一下按鈕，發薪日就來了。它對雇主免費，只需 30 分鐘即可實施。不過，員工可以隨時使用 ZayZoon 領取薪水。該平台還提供教育資源和工具，幫助員工打破薪資週期。它有效。使用 ZayZoon 的員工中有 89% 表示財務壓力減輕，而使用 ZayZoon 的雇主則稱其營業額減少了 29%。