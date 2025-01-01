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最受歡迎 最近新增 電子行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

電子行銷，也稱為電子商務或數位行銷，涉及選擇最佳產品或服務，並策略性地向其展示適當的內容以促進銷售。就像實體店策略性地定位商品一樣，電子行銷軟體旨在在網站上有效地展示產品，旨在吸引潛在買家並鼓勵重複購買。有效的電子行銷可以提高客戶參與度、減少網站放棄並促進高品質的轉換。電子行銷從傳統產品行銷和推銷中汲取靈感，利用來自各個接觸點的分析來提供個人化體驗，最終推動參與度、銷售和客戶滿意度。通常，電子行銷軟體與電子商務平台、網路內容管理、庫存管理、銷售點 (POS) 和客戶關係管理 (CRM) 系統無縫整合。