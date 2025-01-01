電子行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子行銷，也稱為電子商務或數位行銷，涉及選擇最佳產品或服務，並策略性地向其展示適當的內容以促進銷售。就像實體店策略性地定位商品一樣，電子行銷軟體旨在在網站上有效地展示產品，旨在吸引潛在買家並鼓勵重複購買。有效的電子行銷可以提高客戶參與度、減少網站放棄並促進高品質的轉換。電子行銷從傳統產品行銷和推銷中汲取靈感，利用來自各個接觸點的分析來提供個人化體驗，最終推動參與度、銷售和客戶滿意度。通常，電子行銷軟體與電子商務平台、網路內容管理、庫存管理、銷售點 (POS) 和客戶關係管理 (CRM) 系統無縫整合。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Algolia
algolia.com
Algolia是一個AI搜索平台，提供快速且相關的搜索體驗，支援個性化功能及實時數據更新，適用於各種設備。
Coveo
coveo.com
Coveo是一個基於雲的AI平台，透過整合搜索和分析，提供個性化的數位體驗以增強用戶互動和商業效率。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore是一個零售營銷平台，幫助營銷人員利用數據快速創建自動化的客戶互動和廣告活動。
Syte
syte.ai
Syte是一個產品發現平台，利用視覺AI進行視覺搜尋、個性化建議及自動標籤，幫助零售商優化庫存管理。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai是一個AI平台，幫助企業透過自動化和個性化來改善電子商務運營，主要功能包括視覺搜索和產品推薦。
Adobe Commerce
business.adobe.com
Adobe Commerce是一個靈活的電子商務平台，支持B2B和B2C業務，提供個性化的客戶體驗和多樣的功能來管理在線商店。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一個數字體驗平台，專注於增強電子商務中的客戶旅程，提供AI驅動的搜尋、內容管理和營銷自動化工具。
Avataar
avataar.ai
Avataar是一個利用AI技術生成高質量視頻的平台，簡化視頻製作並保證品牌安全，適用於各種行業的數字營銷需求。
Findify
findify.io
Findify是一個基於數據和機器學習的搜索與個性化平台，旨在增強電子商務網站的購物體驗，提供高級搜索和產品過濾功能。
Productsup
productsup.com
Productsup是一個產品對消費者的平台，幫助品牌和零售商管理和優化產品內容，支持多渠道集成和數據同步。
edrone
edrone.me
Edrone是專為電子商務設計的自動化CRM，提供客戶行為分析及營銷自動化解決方案，以增強客戶參與和銷售策略。
Searchspring
searchspring.net
搜索彈簧是一個電子商務解決方案，提供搜尋、商品管理和個性化體驗，幫助在線商店提升購物者滿意度和轉化率。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是一款智能電子商務個性化應用，幫助企業提高線上收入、轉換率和客戶忠誠度，支援多種電子商務平台。
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch是一個人工智慧驅動的搜尋與推薦平台，提供個性化搜尋體驗，增強客戶參與，支援多種裝置、平台及語言。
commonsku
commonsku.com
Commonsku 是一款專為促銷產品行業設計的軟件，結合了客戶關係管理、訂單管理和電子商務平台，幫助分銷商和供應商提高業務效率。
Klevu
klevu.com
Klevu是一個AI驅動的電子商務搜索平台，提供個性化的產品建議和智能搜索，幫助提升轉化率和客戶體驗。
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 提供零售商數據驅動的在線客戶旅程優化解決方案，增強用戶互動，個性化體驗，並提升收入增長。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 是一款AI驅動的搜尋及發現解決方案，增強電子商務平台的購物體驗，提高轉換率和銷售額。
Toolio
toolio.com
Toolio是一個雲端商品計劃平台，通過自動化流程和即時數據，幫助零售商優化庫存和提高盈利能力。
Loop54
loop54.com
Loop54透過AI技術提供個性化的電商網站搜索和推薦功能，提升用戶體驗及轉化率。
Relewise
relewise.com
Relewise是一個提供個性化搜尋和推薦的平臺，能根據用戶行為實時調整建議，提升電子商務客戶的參與度和體驗。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 是一款利用機器學習技術，實時優化網站和移動應用的推薦系統，幫助企業提高用戶參與度和收入。
Nosto
nosto.com
Nosto是一個智能商業體驗平台，通過實時數據整合來優化電子商務，提供個性化建議和A/B測試工具，幫助品牌提高銷售。
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io是一個電子商務個性化平台，透過AI提供即時產品建議與個性化郵件，旨在提升轉化率和銷售表現。
MakerSights
makersights.com
MakerSights是一個協作平台，幫助零售品牌以數據驅動的方式管理產品開發，收集消費者反饋，優化產品策略。
Potions
get-potions.com
Potions是一款能在無需依賴第三方Cookies的情況下，個性化線上購物者旅程的應用，幫助網站提升轉換率與平均訂單價值。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai 生成電子商務產品數據，幫助品牌和零售商改善產品搜尋和推薦系統，提升消費者的產品發現體驗。
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box是一個電子商務平台的產品搜索與發現解決方案，提供AI驅動的搜索工具和分析儀表板，增強客戶體驗與參與度。
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance是一個個性化平台，幫助企業通過數據分析和推薦功能來優化客戶互動，提升滿意度和忠誠度。
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE是一個SaaS平台，幫助零售商和品牌利用網站流量，提高轉換率、利潤和用戶體驗，無需IT支持。
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services是一個領先的個人化與客戶數據平台，幫助品牌識別用戶行為及提供個性化推薦，提升轉換率和用戶體驗。