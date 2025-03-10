BEYABLE

beyable.com

BEYABLE 是一個 SaaS 平台，可協助零售商和品牌找到數位解決方案，透過專注於現有的網站流量來提高轉換率、利潤和使用者體驗。借助人工智慧和我們的自動化客戶旅程分析，我們的客戶可以個性化其網站內容。我們利用他們當前的流量來優化他們的收入，而無需任何 IT 需求。您想要易於實施的解決方案。這就是為什麼 BEYABLE 是一套獨立的模組，所有模組都依賴輕量級標籤（非同步）。在您需要時支付您需要的費用。使用 BEYABLE 全套產品的網站通常可以實現高達 35% 的收入成長和 10 倍的平均投資回報率。