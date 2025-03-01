電子行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 土耳其

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子行銷，也稱為電子商務或數位行銷，涉及選擇最佳產品或服務，並策略性地向其展示適當的內容以促進銷售。就像實體店策略性地定位商品一樣，電子行銷軟體旨在在網站上有效地展示產品，旨在吸引潛在買家並鼓勵重複購買。有效的電子行銷可以提高客戶參與度、減少網站放棄並促進高品質的轉換。電子行銷從傳統產品行銷和推銷中汲取靈感，利用來自各個接觸點的分析來提供個人化體驗，最終推動參與度、銷售和客戶滿意度。通常，電子行銷軟體與電子商務平台、網路內容管理、庫存管理、銷售點 (POS) 和客戶關係管理 (CRM) 系統無縫整合。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家總部位於魁北克市的企業軟體即服務 (SaaS) 公司，提供基於雲端的平台，使數位體驗更加智能，並提供基於該平台構建的特定軟體。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜尋、分析和機器學習技術來統一不同的內容和數據，自動傳遞相關的個人化資訊。 Coveo 提供電子商務、客戶服務和勞動力熟練程度的解決方案。該公司被公認為 Gartner 洞察引擎魔力像限的領導者、Forrester Wave™：認知搜尋的領導者以及 Forrester Wave™：旅程編排平台的強勁表現者。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一個零售行銷平台，可協助行銷人員在幾分鐘內將數據轉化為創收活動。透過將資料直接內建在行銷活動工作流程中以及點擊式預測模型，零售行銷人員可以將手動流程拋諸腦後，觸發任何通訊並自動化每封電子郵件、行動裝置、網站和付費媒體的人物、內容、時間和地點給每個購物者的消息。超過 400 個品牌信賴 Bluecore 能夠快速提高客戶保留率並推動可預測的收入，其中包括 Express、Bass Pro Shops、Lenovo、Steve Madden、Alo Yoga 和 Lulu & Georgia。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一個通用人工智慧平台之一，使世界各地的大型企業能夠跨工作流程和功能建立各種支援人工智慧的應用程式。與任何其他點解決方案不同，Vue.ai 提供的價值是將整個企業的圖像、視訊和文字資料匯集在一起，使用其AI 堆疊對其進行解碼，從而使智慧能夠在整個企業中提供數據驅動的決策。透過結合即用型 API、無程式碼和低程式碼工具，Vue.ai 使行銷、產品、業務和技術團隊能夠對收入成長、效率和成本降低產生數量級的影響。 Vue.ai 目前已部署在多個行業，包括零售、金融、保險、物流和醫療保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasekaran 創立的 Mad Street Den 品牌。
Findify
findify.io
Findify 是一個搜尋和發現個人化平台，由數據和機器學習提供支援。專為電子商務網站打造，以加速成長。
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch 是一個由人工智慧驅動的個人化搜尋和推薦平台，可幫助所有行業的任何規模的企業取得成功。我們的目標是確保品牌擁有創新工具來提供準確、相關的搜尋體驗，使用戶能夠在上下文中找到滿足其需求的相關結果，無論設備、平台或語言如何。 Hawksearch 已完成 800 多項實施，透過我們的創新功能提供引人入勝的個人化搜尋體驗，使行銷人員、銷售人員和開發人員能夠實現他們的目標。 Hawksearch 的先進機器學習和自動化處理所有反應性日常監控，讓您的團隊專注於全局解決方案。我們的轉換分析器旨在了解客戶的關鍵字並將其轉換為資料中包含的短語。借助內建的度量標準系列和函式庫，您不再需要數百個同義詞來處理度量單位和其他度量標準。
Loop54
loop54.com
Loop54s 電子商務網站搜尋和個人化由專有人工智慧提供支援。 Loop54 AI 個人化您的網站搜尋和類別導航，讓每位訪客都能體驗到相關的結果。雖然大多數個人化工具需要數月的資料收集，但 Loop54 使用少量資料來完成數千條規則的工作。讓您快速自動個人化使用者體驗。網站搜尋 將您的搜尋框變成一個有用的銷售助理 - 無需霸道的徘徊。 - 預測個人化 - 自動完成 - 學習新單字 - 拼字檢查 - 自動排名和排序 - 內容搜尋 - 動態分面 - 相關結果 我們的搜尋平均將 AOV 和轉換率提高 30%。我們合作的一些客戶不在 The High Street、Webhallen、Office Depot 等。
Avataar
avataar.ai
Avataar 正在利用空間敘事的力量徹底改變產業，透過實現人工智慧驅動的生成視覺體驗進入視覺發現的新時代。其全球首個以人工智慧為主導的電腦視覺平台採用深度學習方法，為不同的企業、品牌和使用者創造互動體驗。 Avataar 擁有 10 多項專利，並擔任 Khronos 3D 商務部主席，處於推動神經創新並為制定可互通行業標準做出貢獻的前沿。該公司與Khronos、Nvidia、Meta、Google、AWS 等主要利益相關者以及藍籌投資者（紅杉資本和Tiger Global）的戰略合作夥伴關係，突顯了其致力於在全球範圍內推動革命性轉變、重新構想產品體驗和前所未有的視覺發現。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 產生電子商務產品數據，使品牌、零售商和市場能夠提供卓越的產品發現體驗。借助 Pixyle 豐富而詳細的屬性，公司可以改進其網站搜尋引擎和推薦系統，幫助購物者準確地找到他們想要的東西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智慧產品標籤、文字生成、圖像審核和推薦解決方案來提高轉換率和忠誠度。
Productsup
productsup.com
Productsup 是領先的產品對消費者 (P2C) 平台，使製造商、品牌、服務提供者和市場能夠將商業無政府狀態轉變為商業成功。 Productsup P2C 平台提供一系列解決方案，例如資訊流管理、市場體驗和社交商務、產品內容聯合以及賣家和供應商入職培訓。它每月為 900 多個品牌處理超過 2 兆個產品，包括宜家、絲芙蘭、拜爾斯道夫、Redbubble 和 ALDI，每月處理的數據請求比谷歌的消費者搜尋服務還要多。
Adobe Commerce
business.adobe.com
體驗讓一切變得不同。與 Adobe Commerce 一起成長。 Adobe Commerce 是一個靈活且可擴展的商務平台，無論您擁有多少個品牌，都可以讓您創建獨特的個人化 B2B 和 B2C 體驗。 以前是萬磁王。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是智慧電子商務個人化的領先供應商之一，為 B2C 或 B2B 企業提供完美的解決方案，以提高線上收入、平均訂單價值、線上轉換率，並建立忠誠的客戶資料庫。 PureClarity 讓您透過廣泛的智慧電子商務個人化功能為客戶提供高度個人化和相關的線上購物體驗，將您的線上訪客轉化為忠實的客戶。該軟體與所有電子商務平台相容，並為 Magento 1x 和 2x、Shopify、BigCommerce、X-Cart、WooCommerce 和 Kooomo 提供外掛程式/擴充。 PureClarity 可以有效地處理任何數量的數據，並從第一天開始工作。企業通常很快就會開始看到正面的成果。 PureClarity 功能包括： 個人化內容 – 讓您建立 1-2-1 相關且引人入勝的對話。顯示與每個線上訪客相關的目標內容和橫幅廣告。透過展示他們感興趣的促銷、優惠和圖像，將他們變成回頭客和忠實客戶。透過在客戶旅程中的正確時間向客戶展示正確的產品，您可以提高線上轉換率和收入。讓 PureClarity 的 AI 在整個客戶旅程中即時追加銷售和交叉銷售產品，以最大限度地提高您的線上銷售額。搜尋中的個人化 - 讓您的客戶從搜尋直接進入結帳。您可以在客戶搜尋您的網站和搜尋結果頁面時即時顯示個人化的產品推薦和內容，讓他們輕鬆準確地找到他們想要的東西。電子郵件中的個人化將您的客戶重新註入您的銷售管道。透過包含針對客戶現場體驗量身訂製的產品，吸引客戶重新造訪您的網站。說服您的客戶購買、再次購買或重新造訪他們廢棄的購物車。為什麼不提供激勵措施來真正讓他們興奮呢？彈出視窗可以吸引客戶的注意！建立個人化彈出視窗和電子郵件擷取彈出窗口，以提高參與度並提高線上轉換率。洞察和分析，了解每個客戶的價值和潛在購買力。您可以全面了解訪客行為、客戶群和行銷活動績效，並了解如何最大限度地發揮網站潛力，進一步增加收入。
edrone
edrone.me
edrone 是一個自主電子商務雲，是第一個專為電子商務設計的 eCRM。 edrone 基於其演算法提供先進的行銷自動化解決方案，且易於安裝（即插即用）。 edrone 的目標是幫助了解客戶行為（客戶智慧）並透過一體化電子商務行銷雲吸引他們（行銷自動化）。 這個系統由兩個部分組成：學習和參與。學習：高級統計數據、RFM 細分和每個客戶的詳細視圖（甚至包括社交媒體統計數據）。參與：20 個準備發送的場景，包括恢復廢棄的卡片、發送建議以及根據我們的客戶智慧演算法透過交叉銷售增加收入。行銷機器不僅僅是一個簡單的推薦框架：它使分段的想法在每個電子商務中都很容易實現。
Potions
get-potions.com
Potions 是唯一能夠在不依賴 cookie 的情況下個人化線上購物者旅程的市場參與者。鑑於第三方 cookie 即將結束，其獨特的技術是一種面向未來的解決方案，使網站能夠透過提高轉換率和平均訂單價值將收入提高 12% 至 25%。過去三年，超過 60 家電子商務商戶選擇 Potions 作為首選解決方案，包括 Wonderbox、Jacadi、Le Slip Français 和 Alltricks 等行業領導者。
Toolio
toolio.com
Toolio 是一個基於雲端的銷售平台，可自動執行關鍵工作流程、提供即時見解並支援遠端協作。我們幫助零售商節省時間並更快地做出數據驅動的銷售決策，從而實現庫存優化、盈利能力提高和收入成長。 Toolio 銷售平台包括四個核心模組：商品規劃、分類規劃、商品規劃和分配。這些模組可以單獨使用，但組合在一起功能更強大，並且可以根據您獨特的規劃流程進行客製化。 -商品規劃：透過融合季節性趨勢和即時端到端資料洞察，簡化銷售預測和庫存計畫的創建和維護 -品種規劃：結合歷史績效資訊、屬性分析和視覺化產品線表，幫助零售商決定哪些商品生產的產品以及透過每個管道銷售的數量- 商品規劃：幫助零售商保持最佳庫存水平，以避免缺貨，並透過智慧需求預測和自動補貨管理改善現金流- 分配：您可以完全控制庫存自動評估補貨需求等的智慧洞察Toolio 是一家全球性企業，總部位於紐約，在伊斯坦堡設有辦事處，由前沃爾瑪二次創業家團隊建立，並得到頂級創投和服裝業高管的支持。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 的 AI 搜尋、AI 導航、AI 推薦以及洞察與實驗解決方案可改善購物體驗，從而提高轉換率和收入。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 使用最新的搜尋技術來理解意義。透過結合向量、大語言模型 (LLM) 和 GPT 技術，它可以提取一般句子背後的意圖，以傳回相關的產品結果。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻的相關產品、相關關鍵字和相關類別模組提高了參與度，並幫助購物者只需一鍵點擊即可幫助購物者只需一鍵點擊完善他們的搜尋意圖。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 透過相關推薦來激發購物者探索您的目錄，從而提高平均訂單價值。 Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 可以透過富有洞察力的指標、頻繁的 A/B 測試和個人化搜尋專家支援來優化您的解決方案。
MakerSights
makersights.com
MakerSights 是唯一的分類管理工作區，使零售品牌能夠採取以消費者為中心的方法來制定產品策略，並使他們能夠創造出更多人們喜愛的產品，並減少人們不喜歡的產品。 MakerSights 工作空間將跨職能團隊聯合起來，從設計和產品到行銷和消費者洞察，以大規模地與目標消費者測試想法和正在開發的產品。利用互動式、專門建構的零售分析和儀表板，團隊能夠快速分析消費者數據，立即與利害關係人分享見解，並做出基於數據的決策，從而實現高效、高效能的分類。
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 為零售商提供以數據為主導的智慧客戶旅程優化解決方案，引導線上購物者完成購買管道並將其保留在生態系統中。利用客戶洞察，Salesfire 讓企業能夠提高現場參與度、個人化用戶體驗並推動收入成長。從第一方資料收集到進階分析，Salesfire 利用人工智慧的力量來識別更多購物者、增強重新導向並將訪客資料轉化為銷售。
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box 是一款適用於任何電子商務平台的產品搜尋和發現解決方案。 Luigi's Box 的魔力始於詳細的分析儀表板，為您提供有關網站上搜尋和導航元素效能的所有相關資訊。透過人工智慧驅動的搜尋、推薦和產品列表，詳細了解平台的效能並確保最佳結果。為您的訪客提供終極工具，以盡可能有效地發現您的產品。 Luigi's Box 是您和您的客戶會喜歡使用的軟體。
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智慧搜尋和發現平台。我們的工程師發明了人工智慧的突破性用途，以指數級更好的方式創建更好的搜尋和發現。我們專有的 NeuralSearch 技術將基於向量的自然語言處理和關鍵字匹配結合在一個 API 中。 Algolia 每年支援 1.75 兆次搜尋請求或每週超過 300 億次搜尋請求，使 150 多個國家/地區的 17,000 多名客戶能夠為其應用程式內使用者和/或線上訪客（使用任何 Web、行動或語音設備）－透過立即大規模地呈現所需的內容。要了解更多信息，請訪問 www.algolia.com。
commonsku
commonsku.com
commonsku 是專為促銷產品產業設計的軟體。它是一個整合在一個複雜中心中的 CRM、訂單管理和電子商務平台。 commonsku 透過能夠直觀地連接經銷商和供應商的軟體，為您的團隊帶來一股新鮮空氣。
Relewise
relewise.com
讓我們發揮您的個人化潛力在 Relewise，我們為客戶提供真正個人化的競爭優勢，以便他們能夠提供獨特的用戶體驗。我們希望您的企業發揮其個人化潛力，並且我們希望全程為您提供協助。極速客製化結果我們提供個人化平台，具有出色的個人化搜尋和推薦結果能力。基於即時用戶行為，我們的平台適應用戶的獨特興趣和行為，並以極快的速度提供出色的結果。其結果是出色的用戶體驗，電子商務企業受益於該平台的極端適應性、靈活整合、超快引擎和自動化學習。搜尋產品、變體、類別和內容，呈現個人化產品推薦，在類別瀏覽和觸發時個性化排序順序。用於行銷自動化。 Relewise 支援數百萬種產品和變體，所有數據都持久化，並且數據可以零延遲地即時分析和使用。 B2C 和 B2B 中的一切都進展順利。此外，Relewise 完全擁抱 B2B，具有針對性的功能，例如支援客戶特定分類的個人化、客戶細分和多用戶客戶帳戶（和購物籃）。沒有空話，有很多直言不諱的談話，永遠不會有沉悶的時刻。這就是為什麼我們的產品隨著客戶的需求而變化，也是為什麼我們非常認真地提供最高的 HOW 產品品質和超越的服務。信任是我們最強大的貨幣，我們承諾向您提供所有誠實的談話，而不是空話推銷。我們也承諾讓事情變得有趣——我們被永無止境的探索和開發比現有事物更好的願望所驅動。
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance 是體驗個人化領域的全球領導者，為全球 200 多家最大的 B2C 和 B2B 品牌及零售商推動數位成長和品牌忠誠度。該公司利用先進的人工智慧技術來彌合行銷和商業之間的體驗差距，幫助數位行銷領導者在整個客戶生命週期中大規模、即時地打造與個人對話的難忘體驗。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 幫助公司在其數位資產（網路、行動、電子郵件、推播等）中受益於基於即時機器學習的在地推薦。我們的技術可與領先的網路資產（Youtube、亞馬遜等）為其「為您推薦」或「您可能喜歡」等部分構建的技術相媲美。
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE 是一個 SaaS 平台，可協助零售商和品牌找到數位解決方案，透過專注於現有的網站流量來提高轉換率、利潤和使用者體驗。借助人工智慧和我們的自動化客戶旅程分析，我們的客戶可以個性化其網站內容。我們利用他們當前的流量來優化他們的收入，而無需任何 IT 需求。您想要易於實施的解決方案。這就是為什麼 BEYABLE 是一套獨立的模組，所有模組都依賴輕量級標籤（非同步）。在您需要時支付您需要的費用。使用 BEYABLE 全套產品的網站通常可以實現高達 35% 的收入成長和 10 倍的平均投資回報率。
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services 是市場領先的個人化和客戶資料平台供應商。我們的解決方案使品牌能夠跨渠道識別用戶的行為，提供個人化建議，並從我們的客戶數據平台啟動所有管道中的數據。數百個雄心勃勃的品牌已經使用 Raptor 來實現更高的轉換率、更有效率的工作流程和更好的使用者體驗。欲了解更多信息，請訪問 https://www.raptorservices.com/
Nosto
nosto.com
體驗智慧商務 Nosto 是智慧商務體驗平台 (CXP)，為品牌和零售商提供直覺設計的工具，透過端到端商務體驗管理來增加線上收入。 透過 experience.AI，Nosto 幫助品牌在個人化、產品發現和用戶生成內容方面即時豐富和激活客戶、產品和內容數據，從而大規模提供高性能的商業體驗。
Klevu
klevu.com
Klevu AI 電子商務搜尋和發現是無頭相容的，包括人工智慧驅動的網站搜尋、智慧類別行銷、智慧推薦和個人化引擎，所有這些都由即時買家意圖提供支援。 Klevu 幫助商家：將搜尋轉換率提高 6 倍，透過搜尋將 AOV 提高 6%，並將全站電子商務轉換率提高 15%。 Klevu AI 搜尋和發現平台包括： Klevu AI 電子商務網站搜尋 豐富的自動完成和相關搜尋結果 輸入時搜尋 自然語言處理 (NLP) AI 驅動的自學習現場搜尋欄 支援長尾和基於語音的搜尋 容錯、停用詞和詞形變化自動豐富產品目錄即時搜尋趨勢和個人化搜尋結果的視覺行銷搜尋基於關鍵字的產品推廣---------------------- ---- --------- Klevu AI 電子商務行銷平衡人工智慧和策略控制產品系列頁面的自動視覺行銷動態濾鏡和SEO 友善的產品系列頁面佈局提前規劃行銷活動並添加行銷橫幅拖放視覺行銷固定英雄產品始終保持在集合的頂部安排有時限的行銷活動，以進行視覺橫幅和產品推廣透過在所有類別或選定類別中簡單複製規則來節省時間-------- ---------- -------------- 個人化產品推薦基於搜尋的超相關人工智慧產品推薦每次點擊、搜尋查詢和購買進行自學習選擇多種推薦類型，包括熱門、新品、高評級，並與過去的購買相關最受歡迎產品的推薦（基於點擊、查看和搜尋） 鼓勵在主頁、產品系列、產品詳細資訊和購物車頁面上進行追加銷售和交叉銷售。個人化引擎在最佳時間顯示最相關的產品簡單的開箱即用激活，並可透過Klevu API 進行完全自訂個人化所有網站頁面，包括主頁、清單頁面、產品詳細資訊頁面和結帳頁面個人化幾乎沒有歷史記錄互動，向他人學習。 ---------------------------------- 為什麼選擇Klevu？易於使用，快速實現價值 Klevu 軟體採用 API 優先且無頭兼容 搜尋中使用的自然語言處理 全產品人工智慧和機器學習 24/7 支援 與語言無關的搜尋並為國際商店量身定制 ----- --------------------------- Klevu 幫助人們連結他們想要購買的產品。透過 AI 和 NLP 支援的發現技術，Klevu 使商家能夠提供基於即時買家意圖的超相關、個人化體驗。 Klevu 發現技術平衡了人工智慧自動化和策略控制，安裝快速簡便，並與所有電子商務平台相容。 Klevu 為全球數千家電子商務企業提供支持，並在英國、美國、瑞典、芬蘭、澳洲和印度設有辦事處。
Syte
syte.ai
Syte 是專為電子商務應用程式設計的產品發現平台。它利用視覺人工智慧來增強各種電子商務活動，包括視覺搜尋、個人化和自動產品標籤。 Syte 旨在透過提供視覺搜尋體驗將購物者與產品聯繫起來，從而提高效率、支持永續發展並消除死胡同。 它展示視覺上相似且互補的產品推薦，旨在激發和轉化不同類型的購物者。它還具有自動產品標籤系統，可節省時間、優化銷售流程並提高產品數據的準確性。 這些解決方案可以適應不同的市場現實，並且可以擴展以滿足時尚、家居裝飾和珠寶等各個行業領域的特定需求。 它適合不同的企業規模，從成長型企業到大型企業。
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io 是一款一體式電子商務個人化平台，可提高網路商店的效能和獲利能力，同時節省您的時間並推動業務成長。透過使用業界領先的人工智慧來增強整個客戶旅程的高度相關性，我們可以自動實現更高的轉換率、購物籃規模和訂單價值。在 Clerk，我們致力於為客戶提供他們所需的所有工具，以充分利用我們的電子商務個人化平台。我們透過動態產品推薦、個人化電子郵件、高效的網站搜尋和受眾細分來幫助客戶增加銷售：所有這些都透過我們的無 Cookie 解決方案實現。我們致力於幫助全球客戶為其用戶提供個人化的購物體驗。我們的網站上提供了有關我們的商品和服務的許多詳細信息，包括定期產品更新。我們體認到向您通報最新的產品變更和功能是多麼重要，這樣您才能隨時保持最新狀態。為了更好地了解可用的解決方案以及它們如何使您的組織受益，我們還提供了各種產品的使用者範例。我們的案例研究展示了其他企業如何使用 Clerk 的人工智慧驅動技術來增加銷售。除了我們的資源之外，我們還透過我們的網站提供專門的幫助，讓您可以快速聯繫我們的專業技術專家團隊。我們的團隊致力於為您提供最好的建議和協助，以便您可以充分利用我們的平台。我們相信，我們的人工智慧驅動的客製化解決方案可以幫助您實現您的職業目標，所以讓我們幫助您發展業務並實現您的業務目標。
Searchspring
searchspring.net
Searchspring 是原創且最值得信賴的電子商務解決方案之一。在過去 16 年裡，Searchspring 開發了整套電子商務產品，幫助線上商店透過搜尋、行銷、個人化和報告提供終極購物體驗。 Searchspring 的電子商務專家團隊確保與個人化入門的完全整合以及屢獲殊榮的客戶成功團隊的持續支援。作為專為電子商務構建的排名第一的搜尋、行銷和個人化平台，Searchspring 在正確的時間向正確的人提供正確的產品。 Chubbies、Pura Vida、Moen、Fabletics、Peet’s Coffee、SKIMS、West Elm、Specialized、Wildfang 和 Ripcurl 等客戶信賴 Searchspring 來幫助增加購物車規模、轉換率和回頭客。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商務體驗雲，讓品牌能夠提供如此個人化的客戶旅程，就像魔法一樣。它提供了一套可推動真正個人化和數位商務成長的產品，包括： Discovery，提供人工智慧驅動的搜尋和銷售；內容，提供無頭 CMS；和 Engagement，提供領先的 CDP 和行銷自動化解決方案。這些解決方案將統一客戶和產品數據的力量與人工智慧優化的速度和規模相結合，實現可在任何管道和每次旅程中實現轉換的創收數位商務體驗。 Bloomreach 為超過 850 個全球品牌提供服務，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spencer。欲了解更多信息，請訪問 Bloomreach.com。 （Exponea 於 2021 年被 Bloomreach 收購。）