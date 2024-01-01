電子行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 丹麥

Clerk.io

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Clerk.io 是一款一體式電子商務個人化平台，可提高網路商店的效能和獲利能力，同時節省您的時間並推動業務成長。透過使用業界領先的人工智慧來增強整個客戶旅程的高度相關性，我們可以自動實現更高的轉換率、購物籃規模和訂單價值。在 Clerk，我們致力於為客戶提供他們所需的所有工具，以充分利用我們的電子商務個人化平台。我們透過動態產品推薦、個人化電子郵件、高效的網站搜尋和受眾細分來幫助客戶增加銷售：所有這些都透過我們的無 Cookie 解決方案實現。我們致力於幫助全球客戶為其用戶提供個人化的購物體驗。我們的網站上提供了有關我們的商品和服務的許多詳細信息，包括定期產品更新。我們體認到向您通報最新的產...