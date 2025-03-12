電子商務工具 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務工具對於增強電子商務網站的功能至關重要。這些工具提供了一系列功能，包括與 ERP 系統整合、會計任務自動化、收集客戶資料以及恢復廢棄的購物車。無論企業已經擁有成熟的電子商務平台還是想要專注於客戶服務等特定方面，電子商務工具都可以輕鬆簡化流程並提高生產力。它們在完善行銷策略、提高客戶轉換率、擴大規模以滿足不斷增長的需求和公司發展以及培養回頭客方面發揮著至關重要的作用。透過部署電子商務工具，企業可以增強現有電子商務平台內的營運、溝通和轉換策略。
提議新的應用程式
AfterShip
aftership.com
AfterShip是一款提供全球600多家運輸公司的貨物自動跟踪服務的應用，旨在改善電子商務的購買後體驗。
Tidio
tidio.com
Tidio是一款客戶服務軟體，提供即時聊天、聊天機器人和AI支援，幫助企業提升客戶支援和銷售。
Debutify
debutify.com
Debutify是一個適用於現代電子商務品牌的全方位解決方案，提供無需編碼的應用程序，幫助用戶輕鬆啟動和管理商店。
Kalodata
kalodata.com
Kalodata是一個Tiktok Shop的數據分析工具，提供趨勢產品分析、影響者協作和市場研究，幫助賣家做出數據驅動的決策。
Elfsight
elfsight.com
Elfsight是一個平台，提供多種小部件，幫助網站提升功能，支持自動化客戶互動和個性化用戶體驗，無需編碼。
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.app 是一個電子商務平台，提供各類產品，包括電子產品、服裝、美妝等，使用者可輕鬆瀏覽和購買。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv是一個庫存管理解決方案，幫助企業高效地管理跨多渠道的訂單，支持自動化、即時同步與履行。
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget 是一個免費網站小工具插件，提供聯絡卡、FAQ 模組和產品卡，幫助提高客戶互動和建構一致的客戶旅程。
Spoki
spoki.it
Spoki是一個利用WhatsApp的對話平台，幫助企業在客戶旅程中進行營銷、銷售和客服的整合。
LegitScript
legitscript.com
LegitScript 應用程式幫助評估商家風險，利用大數據和專家分析，避免不當商業行為對企業造成影響。
GOVX
govx.com
GOVX應用程序為合格用戶提供來自優質品牌的獨家折扣，確保交易安全並簡化驗證流程。
VOC.ai
voc.ai
VOC.AI是一個AI驅動的客服平台，幫助企業收集和分析客戶反饋，提高客戶體驗及產品開發。
Memberful
memberful.com
會員是一個整合平台，幫助創作者通過發布獨家內容和管理訂閱計劃來獲利，支持多種內容格式和社區互動。
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
AMZ Online套利應用程式幫助亞馬遜賣家識別在線套利機會，提供產品列表、實時價格追蹤及高級數據分析工具。
Replyco
replyco.com
Replyco是一個電商客服平台，集中管理客戶消息，支持自動化和多渠道集成，提升客服效率和響應速度。
Hosting123
hosting123.net
Hosting123是一款簡化託管管理的工具，提供集中監控和控制，適合各類用戶，無需技術專業知識。
Syncware
syncware.com
Syncware是一款自動化軟體，用於同步訂單、運送和庫存，幫助多渠道消費品品牌管理數據和工作流程。
Reusely
reusely.com
Reusely 應用程式讓用戶在網站上快速部署回購工具，方便提供報價與管理產品回購價格。
Malomo
gomalomo.com
Malomo是一個專注於運輸跟踪和訂單管理的平臺，幫助電子商務企業提升客戶滿意度和忠誠度。
biznessmaker
biznessmaker.com
Biznessmaker是一個多功能的商業解決方案，提供銷售數位產品、訂閱管理、發票與收款、預訂系統、客戶管理及時間追蹤功能。
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Fusionmetrics 是一款為 Shopify 應用程式開發者提供訂閱和轉換分析的工具，包括安裝和收入歸因，以及完整的跨漏斗追蹤。
Content Status
contentstatus.com
Content Status 應用程式提供品牌及零售商自動化的產品頁面內容狀態和質量可視化，包括即時檢查產品頁是否上線和優化。
Richpanel
richpanel.com
Richpanel是一個客戶服務平台，提供自助服務門戶、多渠道支持和報告功能，以改善客戶互動與滿意度。
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ 是一個訂閱管理和結算系統，提供超過 500 種直接整合，幫助商家提高銷售轉換率和平均訂單價。
Recapture
recapture.io
Recapture 應用程式提供自動化的放棄購物車恢復，並支援 SMS 和電子郵件行銷以及分析優秀的彈出窗口。
Brandboom
brandboom.com
Brandboom是一個數字平台，旨在簡化品牌和零售商之間的批發交易，包括產品管理、訂單處理和即時協作工具。
Blutag
blu.ai
Blutag 是一個SaaS解決方案，幫助零售商快速創建無需編碼的語音應用，提升顧客互動和購物體驗。
Chosify
chosify.com
Chosify 是一款幫助電子商務品牌改善客戶體驗的應用，透過連結問題與產品提供最佳建議，簡化消費者的選擇過程。
Aframark
aframark.com
Aframark 是一款雲端平台，收集並顯示產品問題與答案，幫助顧客快速獲得回應，促進購買決策，增進銷售。
LiveRecover
liverecover.com
LiveRecover實時透過短信幫助電商商店恢復廢棄購物車，增進客戶互動，提高銷售轉化率。
Namogoo
namogoo.com
Namogoo是一個數字旅程連續性平台，可以去除網站上的不必要廣告，提升客戶體驗並增加轉化率。
Shipup
shipup.co
Shipup是一個技術平台，幫助在線商家優化運輸和交付過程，提供實時跟踪和費率比較以提升客戶滿意度及效率。
Payplug
payplug.com
Payplug是一種付款解決方案，旨在幫助商家有效管理交易，支持多種付款方式並提供安全的支付環境。
ShipAid
shipaid.com
ShipAid是一款運輸援助應用，提供包裹損失、盜竊、損壞或延遲的保障，並簡化索賠管理及客戶溝通。
EasyChannel
easychannel.com
EasyChannel 是一個整合多渠道銷售的平台，能管理您的產品、銷售及客戶服務，支持與主要電商平台的連結。
Noibu
noibu.com
Noibu是一個電子商務網站監控工具，實時檢測和優先處理影響營收的錯誤，以改善用戶體驗並降低客戶流失率。
TrueOps
trueops.com
TrueOps 是一款先進的應用程式，幫助用戶從 Amazon FBA 找回款項，提供高達 10% 的佣金率和友善的政策。
LitExtension
litextension.com
LitExtension 是一個電子商務數據遷移工具，支持超過140個平台，自動化遷移產品、客戶和訂單等數據。
8fig
8fig.co
8fig是一款為電子商務企業提供量身定制融資方案的應用，幫助管理財務資源以促進增長和優化現金流。