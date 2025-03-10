電子商務工具 - 最受歡迎的應用程式

LitExtension

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LitExtension是全球領先的電子商務遷移/平台重建服務供應商。我們協助商家和電子商務專家透過 3 個簡單步驟自動將資料從目前商店遷移到所需的購物車。使用 LitExtension 進行資料遷移可讓您傳輸所有重要數據，包括產品、客戶、訂單等。準確、安全、自動。目前，我們支援 140 多個平台。一些著名的名字包括 BigCommerce、Shopify、WooCommerce、Magento、Prestashop、OpenCart、Volusion、Zen Cart…LitExtension 也有助於從資料庫轉儲、CSV 檔案、XML 檔案和其他特殊資料類型傳輸資料。使用 LitExtension 遷移資料的 3 個簡單步驟 1. 輸入購物車資訊 2. 選擇要遷移的實體 3. 執行免費演示遷移（可選）或立即完全遷移 您可以傳輸的詳細資料： - 產品 - 產品類別 -製造商- 客戶- 訂單- 優惠券- 評論- CMS 頁面- 部落格- 自訂欄位- 等增強資料匯入功能的其他選項： - 遷移前清除目標商店上的資料（免費） - 在目標商店上建立301 重定向- 遷移產品和類別 SEO URL - 從類別、產品名稱中剝離 HTML - 遷移其他圖像（免費） - 遷移簡短和完整的描述（免費） - 遷移產品 SKU（免費） - 等等 為什麼要選擇 LITEXTENSION？一、100% 的正常運作時間和出色的遷移保證在遷移過程中，我們確保您目前商店的 100% 正常運作時間。仍將正常服務新客戶並處理新訂單。不影響銷售！遷移後，我們透過 3 個月內免費且無限的近期遷移、重新遷移和智慧更新服務確保資料不會遺失。此外，LitExtension 提供 30 天退款保證，以證明我們的服務及其對您的價值的信心。二.無需技術技能 所有購物車遷移步驟均簡化，以減少人工參與。此外，只要您需要，嚮導說明就會出現。使用 LitExtension 獲得無需幹預的遷移體驗！三． 24/7 專業支援 我們的專家在電子商務行業擁有 10 多年的經驗，為全球 50,000 多個客戶完成了 150,000 多個成功遷移。我們有信心幫助您解決遷移過程之前、期間或之後的所有問題。四．最高的資料安全性 LitExtension 擁有一套實務、技術和政策來確保您的資料達到最高的安全等級。 - 伺服器安全 - 資料安全 - 資料存取限制 - GDPR 合規性 - 保密協定 - 付款安全