電子商務工具 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務工具對於增強電子商務網站的功能至關重要。這些工具提供了一系列功能，包括與 ERP 系統整合、會計任務自動化、收集客戶資料以及恢復廢棄的購物車。無論企業已經擁有成熟的電子商務平台還是想要專注於客戶服務等特定方面，電子商務工具都可以輕鬆簡化流程並提高生產力。它們在完善行銷策略、提高客戶轉換率、擴大規模以滿足不斷增長的需求和公司發展以及培養回頭客方面發揮著至關重要的作用。透過部署電子商務工具，企業可以增強現有電子商務平台內的營運、溝通和轉換策略。
提議新的應用程式
AfterShip
aftership.com
AfterShip是一款提供全球600多家運輸公司的貨物自動跟踪服務的應用，旨在改善電子商務的購買後體驗。
Tidio
tidio.com
Tidio是一款客戶服務軟體，提供即時聊天、聊天機器人和AI支援，幫助企業提升客戶支援和銷售。
Debutify
debutify.com
Debutify是一個適用於現代電子商務品牌的全方位解決方案，提供無需編碼的應用程序，幫助用戶輕鬆啟動和管理商店。
Kalodata
kalodata.com
Kalodata是一個Tiktok Shop的數據分析工具，提供趨勢產品分析、影響者協作和市場研究，幫助賣家做出數據驅動的決策。
Elfsight
elfsight.com
Elfsight是一個平台，提供多種小部件，幫助網站提升功能，支持自動化客戶互動和個性化用戶體驗，無需編碼。
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.app 是一個電子商務平台，提供各類產品，包括電子產品、服裝、美妝等，使用者可輕鬆瀏覽和購買。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv是一個庫存管理解決方案，幫助企業高效地管理跨多渠道的訂單，支持自動化、即時同步與履行。
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget 是一個免費網站小工具插件，提供聯絡卡、FAQ 模組和產品卡，幫助提高客戶互動和建構一致的客戶旅程。
Spoki
spoki.it
Spoki是一個利用WhatsApp的對話平台，幫助企業在客戶旅程中進行營銷、銷售和客服的整合。
LegitScript
legitscript.com
LegitScript 應用程式幫助評估商家風險，利用大數據和專家分析，避免不當商業行為對企業造成影響。
GOVX
govx.com
GOVX應用程序為合格用戶提供來自優質品牌的獨家折扣，確保交易安全並簡化驗證流程。
VOC.ai
voc.ai
VOC.AI是一個AI驅動的客服平台，幫助企業收集和分析客戶反饋，提高客戶體驗及產品開發。
Memberful
memberful.com
會員是一個整合平台，幫助創作者通過發布獨家內容和管理訂閱計劃來獲利，支持多種內容格式和社區互動。
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
AMZ Online套利應用程式幫助亞馬遜賣家識別在線套利機會，提供產品列表、實時價格追蹤及高級數據分析工具。
Replyco
replyco.com
Replyco是一個電商客服平台，集中管理客戶消息，支持自動化和多渠道集成，提升客服效率和響應速度。
Syncware
syncware.com
Syncware是一款自動化軟體，用於同步訂單、運送和庫存，幫助多渠道消費品品牌管理數據和工作流程。
Hosting123
hosting123.net
Hosting123是一款簡化託管管理的工具，提供集中監控和控制，適合各類用戶，無需技術專業知識。
Reusely
reusely.com
Reusely 應用程式讓用戶在網站上快速部署回購工具，方便提供報價與管理產品回購價格。
Malomo
gomalomo.com
Malomo是一個專注於運輸跟踪和訂單管理的平臺，幫助電子商務企業提升客戶滿意度和忠誠度。
biznessmaker
biznessmaker.com
Biznessmaker是一個多功能的商業解決方案，提供銷售數位產品、訂閱管理、發票與收款、預訂系統、客戶管理及時間追蹤功能。
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Fusionmetrics 是一款為 Shopify 應用程式開發者提供訂閱和轉換分析的工具，包括安裝和收入歸因，以及完整的跨漏斗追蹤。
Content Status
contentstatus.com
Content Status 應用程式提供品牌及零售商自動化的產品頁面內容狀態和質量可視化，包括即時檢查產品頁是否上線和優化。
Richpanel
richpanel.com
Richpanel是一個客戶服務平台，提供自助服務門戶、多渠道支持和報告功能，以改善客戶互動與滿意度。
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ 是一個訂閱管理和結算系統，提供超過 500 種直接整合，幫助商家提高銷售轉換率和平均訂單價。
Recapture
recapture.io
Recapture 應用程式提供自動化的放棄購物車恢復，並支援 SMS 和電子郵件行銷以及分析優秀的彈出窗口。
Brandboom
brandboom.com
Brandboom是一個數字平台，旨在簡化品牌和零售商之間的批發交易，包括產品管理、訂單處理和即時協作工具。
Blutag
blu.ai
Blutag 是一個SaaS解決方案，幫助零售商快速創建無需編碼的語音應用，提升顧客互動和購物體驗。
Chosify
chosify.com
Chosify 是一款幫助電子商務品牌改善客戶體驗的應用，透過連結問題與產品提供最佳建議，簡化消費者的選擇過程。
Aframark
aframark.com
Aframark 是一款雲端平台，收集並顯示產品問題與答案，幫助顧客快速獲得回應，促進購買決策，增進銷售。
LiveRecover
liverecover.com
LiveRecover實時透過短信幫助電商商店恢復廢棄購物車，增進客戶互動，提高銷售轉化率。
Namogoo
namogoo.com
Namogoo是一個數字旅程連續性平台，可以去除網站上的不必要廣告，提升客戶體驗並增加轉化率。
Shipup
shipup.co
Shipup是一個技術平台，幫助在線商家優化運輸和交付過程，提供實時跟踪和費率比較以提升客戶滿意度及效率。
ShipAid
shipaid.com
以內部擔保取代運輸保險應用程式。增強客戶體驗和+AOV！包裹遺失、被竊、損壞或延誤的解決方案。繞過保險公司，為您的客戶提供所需的保證。設定您的保證費並保留利潤！透過快速解決交付問題和卓越的客戶支援來增強客戶的售後體驗。只需點擊幾下即可無縫整合並解決運輸索賠。包括品牌客戶解析和追蹤入口網站以及用於簡化溝通的自訂運輸通知。保留您在結帳時向客戶收取的額外收入透過品牌客戶解決入口網站歸檔問題，簡化服務管理配送問題，只需按一下即可決定重新出貨、退款或拒絕包含品牌自訂出貨通知和追蹤入口網站支援所有購物車類型另外，客製化安裝可在 24 小時或更短時間內完成
EasyChannel
easychannel.com
想要一個強大的一體化解決方案來滿足您所有的多通路銷售需求嗎？那就來認識EasyChannel吧！ EasyChannel 是一個功能強大的平台，透過整合您的銷售管道並將您的多通路工作流程、產品管理和客戶服務整合到一個用戶友好的平台中，將您所有的電子商務銷售需求集中到一個地方。輕鬆與 eBay、亞馬遜、沃爾瑪、Etsy、Shopify、WooCommerce、Facebook 等暢銷平台集成，並直接透過 EasyChannel 管理您的清單、產品、銷售和客戶支援。可自訂的自動化使交叉清單和庫存同步變得輕而易舉，而訂單管理和履行工具可協助您簡化多通路工作流程。準備好讓您的業務更上一層樓了嗎？ EasyChannel 已滿足您的需求！
Noibu
noibu.com
Noibu 是一款電子商務網站監控工具，可協助偵測、確定優先順序並解決影響收入的錯誤，這些錯誤可能會妨礙用戶體驗並導致客戶沮喪和放棄購物車。 Noibu 監控您的電子商務網站並即時標記錯誤。 Noibu 可以 100% 偵測每個使用者工作階段中發生的所有錯誤，並將它們新增至儀表板中，並根據它們對收入的影響來確定優先順序。 Noibu 專為業務和工程團隊設計，有助於將技術錯誤的影響與收入聯繫起來，以便優先解決最關鍵的問題。以下是 Noibu 如何幫助不同團隊簡化錯誤檢測、優先排序和解決方案： 業務團隊：將問題的影響與網站轉換率下降以及由於客戶旅程中的問題而發生的相應收入損失關聯起來。這使得業務團隊能夠分析其網站上的錯誤如何直接影響他們的利潤。產品經理：透過自動對電子商務網站上檢測到的關鍵問題進行優先排序和分類，Noibu 可協助產品經理有效地分配開發人員的工作量，以便首先解決最高優先順序的錯誤，並從優先視圖中刪除低優先級的錯誤。工程團隊：Noibu 提供開發人員解決錯誤所需的所有技術資訊（精確到程式碼行），從而大大減少錯誤重現和解決時間。有關 Noibu 如何檢測、確定優先順序和解決電子商務網站上的錯誤以及幫助挽回收入損失的更多信息，請透過 [email protected] 與我們聯繫。
TrueOps
trueops.com
TrueOps 是從亞馬遜 FBA 退款的最先進的解決方案。 TrueOps 提供市場領先的 10% 佣金率、對賣家友好的政策（例如從不對報銷庫存收取費用和報銷沖銷的即時積分）以及可讓您比其他人更快上手並找到更多退款的尖端技術。我們的創始團隊包括註冊會計師、八位數亞馬遜賣家的執行長和經驗豐富的電子商務軟體開發人員，我們知道與亞馬遜打交道意味著什麼。因此，我們建立了一個系統，可以找到亞馬遜欠您的每一分錢，並管理流程以將其收回。
LitExtension
litextension.com
LitExtension是全球領先的電子商務遷移/平台重建服務供應商。我們協助商家和電子商務專家透過 3 個簡單步驟自動將資料從目前商店遷移到所需的購物車。使用 LitExtension 進行資料遷移可讓您傳輸所有重要數據，包括產品、客戶、訂單等。準確、安全、自動。目前，我們支援 140 多個平台。一些著名的名字包括 BigCommerce、Shopify、WooCommerce、Magento、Prestashop、OpenCart、Volusion、Zen Cart…LitExtension 也有助於從資料庫轉儲、CSV 檔案、XML 檔案和其他特殊資料類型傳輸資料。使用 LitExtension 遷移資料的 3 個簡單步驟 1. 輸入購物車資訊 2. 選擇要遷移的實體 3. 執行免費演示遷移（可選）或立即完全遷移 您可以傳輸的詳細資料： - 產品 - 產品類別 -製造商- 客戶- 訂單- 優惠券- 評論- CMS 頁面- 部落格- 自訂欄位- 等增強資料匯入功能的其他選項： - 遷移前清除目標商店上的資料（免費） - 在目標商店上建立301 重定向- 遷移產品和類別 SEO URL - 從類別、產品名稱中剝離 HTML - 遷移其他圖像（免費） - 遷移簡短和完整的描述（免費） - 遷移產品 SKU（免費） - 等等 為什麼要選擇 LITEXTENSION？一、100% 的正常運作時間和出色的遷移保證在遷移過程中，我們確保您目前商店的 100% 正常運作時間。仍將正常服務新客戶並處理新訂單。不影響銷售！遷移後，我們透過 3 個月內免費且無限的近期遷移、重新遷移和智慧更新服務確保資料不會遺失。此外，LitExtension 提供 30 天退款保證，以證明我們的服務及其對您的價值的信心。二.無需技術技能 所有購物車遷移步驟均簡化，以減少人工參與。此外，只要您需要，嚮導說明就會出現。使用 LitExtension 獲得無需幹預的遷移體驗！三． 24/7 專業支援 我們的專家在電子商務行業擁有 10 多年的經驗，為全球 50,000 多個客戶完成了 150,000 多個成功遷移。我們有信心幫助您解決遷移過程之前、期間或之後的所有問題。四．最高的資料安全性 LitExtension 擁有一套實務、技術和政策來確保您的資料達到最高的安全等級。 - 伺服器安全 - 資料安全 - 資料存取限制 - GDPR 合規性 - 保密協定 - 付款安全
Payplug
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Payplug 是專為商家、線上商家和金融科技公司設計的支付解決方案。讓我們一起提高付款標準。
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