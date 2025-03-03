電子商務工具 - 最受歡迎的應用程式 - 台灣

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務工具對於增強電子商務網站的功能至關重要。這些工具提供了一系列功能，包括與 ERP 系統整合、會計任務自動化、收集客戶資料以及恢復廢棄的購物車。無論企業已經擁有成熟的電子商務平台還是想要專注於客戶服務等特定方面，電子商務工具都可以輕鬆簡化流程並提高生產力。它們在完善行銷策略、提高客戶轉換率、擴大規模以滿足不斷增長的需求和公司發展以及培養回頭客方面發揮著至關重要的作用。透過部署電子商務工具，企業可以增強現有電子商務平台內的營運、溝通和轉換策略。
提議新的應用程式
Elfsight
elfsight.com
無需編碼即可升級您的網站。 Elfsight 小工具可協助 1,000,000 多個網站所有者增加銷售額、吸引訪客、收集潛在客戶等。透過即用型解決方案節省您的時間和金錢，並更快地發展您的業務！ ⚡️
Memberful
memberful.com
透過會員資格將您的熱情貨幣化。 獨立創作者、出版商、教育工作者、播客等的一流會員軟體。
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz 線上套利是為希望探索亞馬遜線上套利業務模式的亞馬遜賣家提供的一站式商店。我們的免費軟體向賣家提供每日獲利產品列表
Syncware
syncware.com
用於同步多通路消費產品品牌的訂單、出貨和庫存的自動化軟體
LiveRecover
liverecover.com
即時向客戶發送短信，將購物車轉化為銷售。 LiveRecover 幫助電子商務商店透過簡訊恢復廢棄的購物車。有很多 Shopify 應用程式承諾幫助您恢復廢棄的購物車。您需要支付月費才能使用這些應用程序，他們將開始向您的客戶發送電子郵件。
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget 是一個免費的網站小部件插件，可讓您使用開箱即用的基本工具來提高客戶參與度並建立一致的客戶旅程： - 聯絡卡，讓您的客戶可以選擇直接發送到您的電子郵件； - 常見問題解答模組，為他們提供所有常見問題的即時答案； - 顯示您所有最新優惠或熱門商品的產品卡。上述所有功能都是免費提供的，透過人工智慧增強的產品入門和配置，您可以節省通常花在配置電子商務軟體上的時間和精力。然後，您可以利用這些時間專注於改善客戶服務並完成更多銷售。
Aframark
aframark.com
我們是 Aframark，一個基於雲端的平台，用於在網站上收集和顯示產品問題和答案。我們是唯一一家即時聯合問答並允許用戶生成的內容提高銷售轉換率的解決方案提供者。為您的客戶讓您的客戶能夠輕鬆地從零售商和其他購買者那裡獲得答案，甚至可以發布他們自己的新問題。產品問題的組合池可以加快獲得適當答案的速度。這可以幫助您的客戶更快做出購買決定，這意味著您的銷售額會增加！為了您的社區，共同成長，成就偉大事業！我們的軟體為您的社群創造了一個協作環境，讓大家可以一起工作和成長。您、您的關聯零售商和您的客戶都可以從合併的答案池中受益。我們的平台即時同步所有內容 - 因此任何人都無需停機來更新任何內容。
Chosify
chosify.com
在 Chosify，我們幫助電子商務品牌實現最佳的客戶體驗。我們幫助他們解決客戶在必須從一堆類似產品中進行選擇時所面臨的困難決策。 Chosify 透過引導式銷售解決方案將問題與產品連結起來，並在精心設計的客戶旅程中根據答案和客戶需求提供最佳建議。 Chosify 是一種簡單的 SAAS 解決方案，行銷團隊可以使用它來更輕鬆地選擇困難的產品。在多個網路商店實施我們的流程後，我們實現了超過 30% 的轉換率成長。透過我們的工具，我們讓消費者的生活變得更輕鬆，減輕他們需要做出的選擇，同時也讓困難的選擇更省時。 Chosify 是一家總部位於荷蘭的新創公司，成立於 2022 年初。
Malomo
gomalomo.com
透過每次出貨打造您的品牌。品牌訂單追蹤可吸引回頭客、減少 WISMO 門票並為您提供承運商見解。
Reusely
reusely.com
需要一種輕鬆的方式向您的客戶提供回購報價嗎？只需幾分鐘即可將您自己的回購小部件部署到您的網站，並立即開始接收郵寄和店內回購！忘記使用電子表格為回購定價，與批發商同步回購定價，並為您購買的每台設備設定利潤率。每當您的定價來源更新其定價時，價格就會立即更新。
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in 是一個電子商務平台，提供各種類別的廣泛產品。憑藉用戶友好的介面和直覺的導航，Shoopy.in 為購物者提供了便利、無縫的線上購物體驗。主要特點： 廣泛的產品範圍：Shoopy.in 提供多種產品選擇，包括電子產品、時尚產品、家居必需品、美容產品等。使用者友善的介面：該網站具有乾淨直覺的介面，使用戶可以輕鬆瀏覽、搜尋和購買商品。安全的結帳流程：Shoopy.in 確保安全的結帳流程，讓使用者放心、安心地購物。個人化推薦：平台根據使用者喜好和瀏覽記錄提供個人化的商品推薦，提升購物體驗。響應式設計：Shoopy.in 針對各種裝置進行了最佳化，包括桌上型電腦、平板電腦和智慧型手機，確保不同螢幕尺寸的無縫體驗。值得注意的方面： 促銷和折扣：Shoopy.in 經常提供促銷、折扣和特別優惠，以吸引顧客並鼓勵購買。客戶評論和評級：用戶可以訪問其他購物者的產品評論和評級，幫助他們做出明智的購買決定。快速可靠的交付：Shoopy.in 提供快速可靠的交付服務，確保訂單及時交付給客戶。
biznessmaker
biznessmaker.com
biznessmaker 是適合您公司的一體化解決方案。銷售：我們讓您可以輕鬆銷售軟體或數位下載，例如電子書、視訊效果和音樂。訂閱：SaaS 訂閱計費平台，協助訂閱業務成功。計費和發票：管理和開立發票。在線支付您的發票。 biznessmaker 還有一個整合的 pdf 設計器來建立您自己的發票佈局。預訂系統：透過簡單的預訂系統，您可以立即出租您的產品。 CRM：了解您的客戶，在一個軟體和一個地方管理您的客戶 - 商業創造者。時間追蹤：讓您的員工追蹤他們的時間，並根據記錄的時間條目為您的客戶建立發票。
Blutag
blu.ai
Blutag 是一種交鑰匙 SaaS 解決方案，使零售公司能夠透過幾個簡單的步驟向客戶提供語音應用程序，而無需進行編碼。 Blutag 為您的商店提供基於語音的體驗。讓您的客戶滿意並提高客戶參與度。
Brandboom
brandboom.com
Brandboom 重塑了傳統的 B2B 商務和批發市場，並透過其輕鬆的基於雲端的產品線表、訂購和開票工具以及行業標準的 Brandboom Link 繼續創新。 Connect Marketplace 也利用人工智慧為品牌和零售商尋找最佳買家匹配，徹底改變了批發行銷。隨著 flowfy 推出運輸和金融服務，Brandboom 成為了完整的 B2B 解決方案，可協助您發展並超越您的業務。
EasyChannel
easychannel.com
想要一個強大的一體化解決方案來滿足您所有的多通路銷售需求嗎？那就來認識EasyChannel吧！ EasyChannel 是一個功能強大的平台，透過整合您的銷售管道並將您的多通路工作流程、產品管理和客戶服務整合到一個用戶友好的平台中，將您所有的電子商務銷售需求集中到一個地方。輕鬆與 eBay、亞馬遜、沃爾瑪、Etsy、Shopify、WooCommerce、Facebook 等暢銷平台集成，並直接透過 EasyChannel 管理您的清單、產品、銷售和客戶支援。可自訂的自動化使交叉清單和庫存同步變得輕而易舉，而訂單管理和履行工具可協助您簡化多通路工作流程。準備好讓您的業務更上一層樓了嗎？ EasyChannel 已滿足您的需求！
Hosting123
hosting123.net
SEO 友善的超快速網站寄存，適合從網路專家到初學者的每個人。只需 3 步即可成為您的。
Kalodata
kalodata.com
Kalodata 是 TikTok 商店的資料分析和洞察工具。透過提供有關熱門產品、才華橫溢的影響者、熱門短視頻、優質直播、市場研究、競爭分析的信息，我們可以幫助TikTok 商店賣家/品牌/創作者/附屬機構做出更好的數據驅動決策，以增加其銷售額和收入，並提高日常營運效率。
LegitScript
legitscript.com
自信地評估商家風險，以便您可以在導致罰款、損害您的聲譽或威脅公共安全之前採取行動。交易洗錢。線上賭博.討厭團體。非法銷售藥品。不道德的商人試圖逃脫的懲罰是無限的，他們的犯罪創造力也是無窮無盡的。僅靠演算法的解決方案根本無法跟上。這就是為什麼收單機構、支付服務提供者和 ISO 轉向 LegitScript 的原因。我們將大數據、先進技術和密集、專業的人工分析相結合，以揭示商家活動，以便您可以自信地評估商家風險並在導致罰款之前採取行動。為什麼選擇 LegitScript？ + 降低風險：在不同的支付機制中，領先有問題的商家－無論是低風險產業或受監管的高風險產業。 + 獲得人類洞察力：不要依賴可能會出現錯誤的自動化流程。 + 我們非常重視準確性：罰款非常昂貴。在 LegitScript，我們每次都能以您可以理解的格式為您提供準確的信息，對此我們深感自豪。我們為您提供最準確、最廣泛的合法和非法商家網站資料集及相關資料。 + 著眼全局：不要孤立地看待資料點。在 LegitScript，我們幫助您了解更大的關聯網絡。我們對整個合規生態系統的多維視角提供了來自所有行業和角度的獨特見解，因此您可以保持在新興趨勢的最前沿。 + 與值得信賴的合作夥伴合作：Visa 和其他主要支付網路推薦使用 LegitScript。我們是公認的萬事達卡商家監控服務提供者 (MMSP)。我們的工作受到監管機構以及 Google、Facebook 和 Amazon 等行業領先公司的信任。
ShipAid
shipaid.com
以內部擔保取代運輸保險應用程式。增強客戶體驗和+AOV！包裹遺失、被竊、損壞或延誤的解決方案。繞過保險公司，為您的客戶提供所需的保證。設定您的保證費並保留利潤！透過快速解決交付問題和卓越的客戶支援來增強客戶的售後體驗。只需點擊幾下即可無縫整合並解決運輸索賠。包括品牌客戶解析和追蹤入口網站以及用於簡化溝通的自訂運輸通知。保留您在結帳時向客戶收取的額外收入透過品牌客戶解決入口網站歸檔問題，簡化服務管理配送問題，只需按一下即可決定重新出貨、退款或拒絕包含品牌自訂出貨通知和追蹤入口網站支援所有購物車類型另外，客製化安裝可在 24 小時或更短時間內完成
VOC.ai
voc.ai
VOC AI是一個人工智慧驅動的客戶服務平台，旨在優化業務營運和客戶關係。它具有“客戶服務人工智慧代理”，這是一個由 OpenAI 提供支援的人工智慧機器人，經過特定業務資料的訓練，可以對客戶的查詢提供精確的回應，並避免誤導性的答案。 另一個關鍵功能是“VOC”，它為亞馬遜賣家提供 VOC 分析，以了解客戶的需求和偏好，從而協助開發更好的產品和服務。 該平台還包括「Chrome 擴充功能」等實用程序，可協助下載和分析 Amazon 和 Shopify 評論。 VOC AI 也提供情緒分析和客戶分析等服務，以了解客戶的情緒和偏好，幫助企業增強產品和服務。 它提供競爭分析以了解市場競爭對手，並使用產品研究工具來幫助亞馬遜FBA產品選擇。該平台還包括跨亞馬遜、TikTok、Facebook、YouTube 和 Instagram 等平台的評論分析和社交聆聽等功能，以了解市場趨勢和公眾情緒。 其他功能包括一系列免費的人工智慧工具，例如 ChatGPT 替代品、TikTok 和 Instagram 主題標籤產生器，以及由 ChatGPT 提供支援的智慧型人工智慧翻譯器。 VOC AI 還充當資源中心，擁有專門的部落格來分享見解、策略和最佳實踐。
AfterShip
aftership.com
Afterships是一家香港初創公司，通過SaaS（軟件作為服務）模型提供貨運跟踪。它成立於2011年贏得新興周末香港和全球啟動戰役之後。自2014年5月，AFTSHIP從IDG Capital Partners（IDG-ACCEL）獲得了100萬美元的A系列投資。
GOVX
govx.com
數以千計的領先品牌使用 GOVX ID 即時、安全地驗證客戶是否有資格在其零售或票務網站上享受獨家折扣，同時保護自己免受不合格客戶的欺詐使用。驗證快速、全面，並且只需一次。透過 GOVX ID，您的客戶無需重新驗證，從而實現高價值回頭客的最佳轉換率。 GOVX ID 可以輕鬆、無縫地整合到任何網站中。它對行動裝置友好，並且在所有裝置上完全響應，並使用 OAuth 2.0 協定和 JWT 身份驗證來保護客戶資料。驗證體驗可根據您的品牌和訊息進行完全客製化，使您能夠將驗證限制在您希望定位的特定群體。如果您是 Shopify 商家，驗證就更簡單。透過 GOVX Shopify 應用程式（Shopify 上排名第一的軍事折扣應用程式），只需點擊幾下即可開始向服務社群表示感謝！ GOVX ID 只是與 GOVX 合作的三種方式之一。領先的消費品牌、專業運動隊伍、演藝人員、旅遊合作夥伴等每天都利用 GOVX 閉路電子商務市場來接觸超過 750 萬會員的高度值得和高度參與的受眾。憑藉多種整合選項，入門非常簡單。許多品牌也使用 GOVX 行銷服務解決方案在高度參與的 GOVX 會員社群中擴大其產品或服務，同時加強對服務人員的支持。立即聯絡 GOVX 團隊，探索最適合您業務的合作夥伴選擇。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
Recapture
recapture.io
自動廢棄購物車恢復、簡訊和電子郵件行銷 + 具有出色分析功能的彈出視窗。
Debutify
debutify.com
Debutify 是現代電子商務品牌的終極一體化解決方案。借助一套轉換優化的應用程序，它可以簡化任何品牌的啟動、管理和擴展。這就是全球許多 DTC 品牌信任 Debutify 的原因。每款 Debutify 產品都經過無縫設計，易於使用，無需程式碼，但具有豐富的強大功能。這意味著任何人，即使沒有技術知識，也可以使用 Debutify 來改善他們的業務。無論是剛進入線上市場的品牌或電商老手，Debutify 都是值得信賴的合作夥伴。無論規模或階段如何，品牌都可以透過 Debutify 找到適合自己需求的方案。此外，憑藉 Debutify 專門的客戶支援團隊，品牌可以相信任何挑戰都會得到及時有效的解決。透過選擇 Debutify，品牌擁有者可以： 自信輕鬆地啟動和擴展。使用使用者友善的工具克服技術挑戰。依靠一支致力於在每個階段取得成功的團隊。
Replyco
replyco.com
Replyco 是一個電子商務幫助台平台，可將所有客戶訊息集中到一個直覺的收件匣中。自動化任務、簡化工作流程並在短時間內提供卓越的客戶支援。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一位富有遠見的技術領導者，致力於創造全通路履行的未來。透過我們由超過1,500 個互聯3PL 組成的無與倫比的網路以及一套整合的雲端原生倉庫、訂單和庫存管理平台，我們使現代商家和品牌能夠以卓越的靈活性和規模滿足任何地方的需求，而無需痛苦的平台遷移。
8fig
8fig.co
立即獲得資金並更聰明、更快速地擴展您的電子商務商店。 8fig 的融資解決方案將提供您所需的資源。
Payplug
payplug.com
Payplug 是專為商家、線上商家和金融科技公司設計的支付解決方案。讓我們一起提高付款標準。
LitExtension
litextension.com
LitExtension是全球領先的電子商務遷移/平台重建服務供應商。我們協助商家和電子商務專家透過 3 個簡單步驟自動將資料從目前商店遷移到所需的購物車。使用 LitExtension 進行資料遷移可讓您傳輸所有重要數據，包括產品、客戶、訂單等。準確、安全、自動。目前，我們支援 140 多個平台。一些著名的名字包括 BigCommerce、Shopify、WooCommerce、Magento、Prestashop、OpenCart、Volusion、Zen Cart…LitExtension 也有助於從資料庫轉儲、CSV 檔案、XML 檔案和其他特殊資料類型傳輸資料。使用 LitExtension 遷移資料的 3 個簡單步驟 1. 輸入購物車資訊 2. 選擇要遷移的實體 3. 執行免費演示遷移（可選）或立即完全遷移 您可以傳輸的詳細資料： - 產品 - 產品類別 -製造商- 客戶- 訂單- 優惠券- 評論- CMS 頁面- 部落格- 自訂欄位- 等增強資料匯入功能的其他選項： - 遷移前清除目標商店上的資料（免費） - 在目標商店上建立301 重定向- 遷移產品和類別 SEO URL - 從類別、產品名稱中剝離 HTML - 遷移其他圖像（免費） - 遷移簡短和完整的描述（免費） - 遷移產品 SKU（免費） - 等等 為什麼要選擇 LITEXTENSION？一、100% 的正常運作時間和出色的遷移保證在遷移過程中，我們確保您目前商店的 100% 正常運作時間。仍將正常服務新客戶並處理新訂單。不影響銷售！遷移後，我們透過 3 個月內免費且無限的近期遷移、重新遷移和智慧更新服務確保資料不會遺失。此外，LitExtension 提供 30 天退款保證，以證明我們的服務及其對您的價值的信心。二.無需技術技能 所有購物車遷移步驟均簡化，以減少人工參與。此外，只要您需要，嚮導說明就會出現。使用 LitExtension 獲得無需幹預的遷移體驗！三． 24/7 專業支援 我們的專家在電子商務行業擁有 10 多年的經驗，為全球 50,000 多個客戶完成了 150,000 多個成功遷移。我們有信心幫助您解決遷移過程之前、期間或之後的所有問題。四．最高的資料安全性 LitExtension 擁有一套實務、技術和政策來確保您的資料達到最高的安全等級。 - 伺服器安全 - 資料安全 - 資料存取限制 - GDPR 合規性 - 保密協定 - 付款安全
Spoki
spoki.it
Spoki 是一個對話平台，利用 WhatsApp 作為溝通管道，為企業提供與電子商務、行銷工具、CRM、ERP 和客製化軟體整合的解決方案。 Spoki 利用即時和對話式訊息的力量，將銷售策略提升到更高的水平，在整個客戶旅程中陪伴用戶：行銷、銷售、客戶支援。作為對話式行銷的先驅，我們的目標是徹底改變企業與客戶溝通的方式，利用WhatsApp 等創新管道，確保企業獲得更好的KPI 和績效。直接的個人聯繫。
TrueOps
trueops.com
TrueOps 是從亞馬遜 FBA 退款的最先進的解決方案。 TrueOps 提供市場領先的 10% 佣金率、對賣家友好的政策（例如從不對報銷庫存收取費用和報銷沖銷的即時積分）以及可讓您比其他人更快上手並找到更多退款的尖端技術。我們的創始團隊包括註冊會計師、八位數亞馬遜賣家的執行長和經驗豐富的電子商務軟體開發人員，我們知道與亞馬遜打交道意味著什麼。因此，我們建立了一個系統，可以找到亞馬遜欠您的每一分錢，並管理流程以將其收回。
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ 旨在透過現有最好的訂閱管理和計費系統來提高銷售轉換率、AOV 和 CLTV。 憑藉 500 多個直接集成，您現在可以消除第 3 方應用程式費用，並讓 Checkout Champ 完成所有工作。 透過我們簡單的拖放建構器，您可以在幾分鐘內創建最快的加載結帳和一鍵追加銷售流程，從而立即將您的銷售轉換率提高 2-3 倍。透過我們的 A/B 比較測試系統，您可以真正優化您的結帳流程。 您還可以在系統中建立整個店面，從而實現完全控制，並增加銷售額並大幅降低成本。
Noibu
noibu.com
Noibu 是一款電子商務網站監控工具，可協助偵測、確定優先順序並解決影響收入的錯誤，這些錯誤可能會妨礙用戶體驗並導致客戶沮喪和放棄購物車。 Noibu 監控您的電子商務網站並即時標記錯誤。 Noibu 可以 100% 偵測每個使用者工作階段中發生的所有錯誤，並將它們新增至儀表板中，並根據它們對收入的影響來確定優先順序。 Noibu 專為業務和工程團隊設計，有助於將技術錯誤的影響與收入聯繫起來，以便優先解決最關鍵的問題。以下是 Noibu 如何幫助不同團隊簡化錯誤檢測、優先排序和解決方案： 業務團隊：將問題的影響與網站轉換率下降以及由於客戶旅程中的問題而發生的相應收入損失關聯起來。這使得業務團隊能夠分析其網站上的錯誤如何直接影響他們的利潤。產品經理：透過自動對電子商務網站上檢測到的關鍵問題進行優先排序和分類，Noibu 可協助產品經理有效地分配開發人員的工作量，以便首先解決最高優先順序的錯誤，並從優先視圖中刪除低優先級的錯誤。工程團隊：Noibu 提供開發人員解決錯誤所需的所有技術資訊（精確到程式碼行），從而大大減少錯誤重現和解決時間。有關 Noibu 如何檢測、確定優先順序和解決電子商務網站上的錯誤以及幫助挽回收入損失的更多信息，請透過 [email protected] 與我們聯繫。
Shipup
shipup.co
以客戶體驗成功為驅動力的電商的理想解決方案。 Shipup 將電子商務交付轉變為行銷，提供無縫且個人化的購買後體驗。提高您的 NPS 和客戶終身價值，同時減少您的呼叫中心送貨單。探索與高素質受眾溝通的新管道。直覺的自助服務解決方案。經過驗證的記錄。
Richpanel
richpanel.com
客戶服務可以建立或破壞客戶對您的電子商務商店的信任。有了 Richpanel 的幫助，您的支援團隊將 a) 更快地回應 b) 始終提供準確的答案 c) 輕鬆管理大量數據 d) 贏得客戶信任。 * 自助服務入口網站可自動處理重複問題。 * 多通路幫助台和即時聊天。 * 根據上下文更快回覆。 * 透過即時聊天獲得銷售。 * 全面的客戶服務報告。
Content Status
contentstatus.com
內容狀態為品牌、零售商和代理商提供全自動、按需的產品頁面內容狀態和品質視覺。憑藉 50 個預先建立的電子商務連接，公司可以透過可擴展的方式立即了解其產品頁面是否是即時、完整、準確並針對所有線上產品進行了最佳化。我們的「貨架份額」功能還允許您運行無限的關鍵字搜尋並查看即時數位貨架結果，以了解您的產品以及競爭對手的排名情況。
Namogoo
namogoo.com
Namogoo 是世界上第一個數位旅程連續性平台，使 1000 多個全球領先品牌能夠為其客戶提供不可阻擋的旅程。 Namogoo 的平台透過即時消除客戶旅程中的障礙和猶豫，並提供保持客戶旅程步入正軌所需的內容，塑造適合每位購物者的客戶旅程 - 清理購買路徑並減少旅程放棄。
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
適用於 Shopify 應用業者的訂閱和轉換分析。 - Shopify 應用程式的行業標準訂閱和收入分析 - Shopify 應用程式商店上基於 Google Analytics 的安裝和收入歸因 - Shopify 應用程式商店上具有完整跨渠道追蹤的轉換分析