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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
Shopify
shopify.com
Shopify是一個電子商務平台，幫助商家創建和管理在線商店，提供支付、營銷、運輸和客戶互動等服務。
Patreon
patreon.com
Patreon是一個會員平台，幫助創作者通過訂閱模式獲得收入，並與支持者保持互動。
Wix
wix.com
Wix是一個網站建設平台，允許用戶輕鬆創建和管理網站，提供拖放編輯器、模板、電子商務解決方案和移動應用功能。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo是一個視頻託管和分享平台，提供高畫質視頻、編輯工具和流媒體服務，適合專業和業餘內容創建者。
Stripe
stripe.com
Stripe是一個在線支付處理平台，提供各種付款方式和API，幫助企業在電子商務和移動應用中進行交易。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Klarna
klarna.com
克拉納（Klarna）是一款可以將購物分為4期免息付款的應用，支持網上及實體店購物，並提供靈活管理財務的功能。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。
Podium
podium.com
講台是一個整合的客戶通信平台，幫助企業提高網站轉換率和客戶互動，提供即時消息、聲譽管理和付款功能。
Square
squareup.com
Square是一款綜合支付解決方案，幫助企業進行交易處理、庫存管理和銷售分析，特別適合小型商業使用。
Spectrum
spectrum.net
Spectrum 是專注於3D產品定製化的應用，幫助品牌在工廠層面整合，提升客戶滿意度並增加利潤和轉換率。
Printify
printify.com
Printify是一項按需打印服務，允許用戶設計並銷售定制產品，並處理打印和運送。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是一款免費的WordPress電子商務插件，幫助用戶將網站轉換為在線商店，支持產品銷售和訂單管理。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
ManyChat
manychat.com
ManyChat 是一個聊天自動化平台，幫助企業在多個社交媒體上管理與客戶的互動，並提供自動化解決方案以改善營銷效果。
Printful
printful.com
Printful是一個按需印刷與刺繡的服務平台，用戶可在線銷售自設計商品，自動處理訂單與運送。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
VistaPrint
vistaprint.com
Vistaprint應用程式幫助用戶創建和訂購定制產品，如名片和傳單，提供設計工具和模板，簡化過程。
Ecwid
ecwid.com
Ecwid是一個電子商務平台，讓用戶將在線商店方便地集成到網站或社交媒體中，支持多渠道銷售和庫存管理。
Helium 10
helium10.com
Helium 10是一款綜合工具套件，幫助亞馬遜和沃爾瑪賣家管理業務，包括產品研究、關鍵字分析及庫存管理等功能。
DSers
dsers.com
DSers 是一款 AliExpress 掉落運輸工具，可快速處理批量訂單，優化供應商管理和自動跟踪訂單狀態。
Sketchfab
sketchfab.com
SketchFab是一個平台，提供3D和AR內容的發布、共享和整合解決方案，適用於商業及各類項目。
AfterShip
aftership.com
AfterShip是一款提供全球600多家運輸公司的貨物自動跟踪服務的應用，旨在改善電子商務的購買後體驗。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple.ai 透過創新技術讓產品在螢幕上呈現，提供快速準確的數位購物體驗，並整合其他軟體以創造連接的數據環境。
Tidio
tidio.com
Tidio是一款客戶服務軟體，提供即時聊天、聊天機器人和AI支援，幫助企業提升客戶支援和銷售。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar是用戶行為分析工具，通過熱圖、會話記錄和調查分析網站使用情況，幫助企業改善客戶體驗。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie是一個無代碼平台，幫助用戶創建應用程序、網站和聊天機器人，支持自定義設計和自動化功能，適合各類企業使用。
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout是一個綜合平台，幫助亞馬遜賣家進行產品研究、清單優化及市場分析，以提升在線業務能力。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot是一個消費者評論平台，幫助用戶分享和發現企業的產品與服務真實評價，並協助企業管理在線聲譽。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
ShipStation
shipstation.com
ShipStation是一個運輸管理平台，幫助用戶簡化電子商務訂單的管理、運輸標籤創建和多運營商運輸費率獲取。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel是一款商業分析服務，追蹤網頁和行動應用的用戶互動，提供報告、自定義屬性及數據分析工具。
Keepa
keepa.com
Keepa是一款追蹤亞馬遜產品價格歷史的工具，提供價格警報和市場比較功能，幫助用戶作出購買或銷售決策。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply是一款防欺詐及地理位置合規的應用，專為遊戲、金融、媒體等行業提供準確的地理位置驗證解決方案。
Debutify
debutify.com
Debutify是一個適用於現代電子商務品牌的全方位解決方案，提供無需編碼的應用程序，幫助用戶輕鬆啟動和管理商店。
Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket是一款電子商務物流和運輸解決方案，支持多家快遞合作夥伴，提供訂單管理、裝運跟踪和準確報價等功能。
Spocket
spocket.co
Spocket是一個連接在線零售商與供應商的平台，專注於Dropshipping，減少庫存需求並簡化商店管理過程。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，幫助企業與受眾互動，提供自動化工具和多功能支持。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是雲端軟體，專注於訂閱計費與管理，整合付款門戶，提供稅務管理、客戶訂閱管理及聯盟推廣功能。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS是一款3D計算機輔助設計（CAD）軟體，提供產品設計、模擬和數據管理等功能，適用於各種行業。
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan是一個無需編碼的電子商務平台，幫助用戶快速創建和管理在線商店，適合各類型企業使用。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活的財務平台，提供全面的會計功能，適用於多個行業，包括報表、現金管理及專案會計等。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire是一個無需編碼的應用程序開發平台，用戶可輕鬆定制iOS和Android應用，並添加各種功能以滿足需求。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo是一個電子商務營銷平台，幫助品牌透過忠誠度、SMS和電子郵件行銷、評論等方式加強與消費者的關係。
Big Cartel
bigcartel.com
Big Cartel是一個電子商務平台，幫助創意商人建立和管理在線商店，支持產品管理及付款整合等功能。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce是一個電子商務平台，幫助商家建立和管理在線商店，提供自定義模板、支付集成及多渠道銷售功能。
Storyly
storyly.io
Storyly是一個用戶參與平台，允許在移動應用和網站中嵌入互動故事，幫助品牌與用戶進行吸引人的互動和交流。
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud 是一個運輸自動化平台，幫助電子商務企業簡化運輸流程，提高交付效率並改善客戶體驗。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
Sellix
sellix.io
Sellix是一個SaaS電子商務平台，幫助商戶和個人創建數位商品，提供支付網關及基礎設施，支持內部處理的加密貨幣交易。
Webgility
webgility.com
Webgility 是一款電子商務自動化軟體，可將多個銷售渠道的數據與會計系統連接，簡化庫存管理和財務報告。
SAP
sap.com
SAP是一款集成企業應用軟體，支持財務、人力資源及供應鏈管理，旨在簡化業務流程並提升效率。
Braintree
braintreepayments.com
Braintree是一個綜合支付解決方案，支持各種付款方式，包括信用卡和數字錢包，提供安全的在線和移動交易。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是一個數位電子商務平台，讓創業者建立線上商店，販售數位產品，接受付款，阻止詐騙並分析客戶數據。
Kalodata
kalodata.com
Kalodata是一個Tiktok Shop的數據分析工具，提供趨勢產品分析、影響者協作和市場研究，幫助賣家做出數據驅動的決策。
AppMySite
appmysite.com
AppMySite是一個無代碼平台，幫助用戶將網站轉換為Android和iOS應用程序，支持即時同步和自定義設計。
Dropified
dropified.com
Dropified 是一款自動化工具，簡化 eBay 和 AliExpress 掉落業務，支持產品導入、訂單管理和庫存跟蹤。
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