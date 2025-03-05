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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是位於安大略省渥太華的加拿大跨國電子商務公司。它也是其專有電子商務平台的在線商店和零售銷售點系統的名稱。 Shopify為在線零售商提供一套服務“包括付款，營銷，運輸和客戶參與工具，以簡化為小商人運營在線商店的過程。截至2019年6月，2018年日曆的總商品總額超過411億美元。
Patreon
patreon.com
Patreon是一個會員平台，使藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。成千上萬的音樂家，播客，視頻遊戲開發人員，漫畫創作者和其他人在Patreon上獲得薪水。通過持續的資金，他們能夠花更多的時間以交互式方式吸引粉絲群，並繼續用數百萬人喜歡的美麗事物來填充互聯網。
Wix
wix.com
使用Wix充滿信心地在線建立和擴展業務。借助閃電般的網絡性能，企業級安全性和可靠的基礎結構，您可以放心，您的網站將始終啟動並運行。借助Wix，您可以獲得更多的網站構建器 - 從在線安排到付款，深厚的品牌和電子商務解決方案，您可以朝任何想要的方向帶來您的網站。在網上管理業務時，它從來沒有更直觀，使用領先的SEO和營銷工具，高級分析甚至移動應用程序，您可以從任何地方掌握一切。加入數百萬使用Wix來幫助他們實現在線目標的用戶。 Wix的主要功能是什麼？ *智能拖放編輯器以直觀地創建您的網站 * 900多個戰略性設計的網站模板 *高級SEO功能以優化搜索引擎 *強大的電子商務解決方案來管理您的商店和在線銷售 *在線調度軟件可為客戶提供無縫的預訂體驗 *內置營銷工具，以幫助在線管理和發展您的業務 *完整的博客功能，可以幫助您發展忠實的受眾並獲利內容 *全棧Web開發工具用於自定義功能
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
ManyChat
manychat.com
Manychat是世界上D2C品牌，零售商店，非營利組織，餐館，房地產公司的＃1 Omnichannel平台。曼查特（Manychat）成立於2016年，每年都有超過10億個對話，並在190多個國家 /地區使用。立即吸引您的客戶。在Instagram直接消息，Facebook Messenger，WhatsApp和SMS中自動進行交互式對話，以發展您的品牌。無論您是想生成更多的潛在客戶，自動化廣告系列，還是通過增加SLA時代來提高客戶滿意度，Manychat都擁有解決業務營銷需求的所有工具。這就是聊天營銷以及Manychat是什麼。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo是總部位於紐約市的視頻託管，共享和服務平台。 Vimeo以無廣告的方式運營，而是通過提供視頻創建，編輯和廣播工具，企業軟件解決方案的訂閱計劃和提供軟件作為服務（SaaS）來獲得收入，以及用於視頻專業人士與客戶和其他專業人員建立聯繫。 Vimeo專注於在各種設備上傳遞高清視頻。 該網站最初是由傑克·洛德威克（Jake Lodwick）和扎克·克萊因（Zach Klein）於2004年建立的，是CollegeHumor的衍生作品，以在同事之間分享幽默視頻，儘管卻支持支持CollegeHumor的日益普及。 IAC在2006年收購了CollegeHumor和Vimeo，在Google以16.5億美元的價格收購了YouTube之後，IAC指導了更多的努力，以與YouTube競爭，重點是提供精心策劃的內容和高清視頻，以區分自己與其他視頻共享網站。洛德威克（Lodwick）和克萊因（Klein）最終於2009年離開，IAC實施了更具公司為中心的結構來建立Vimeo的服務，而現任首席執行官Anjali SUD自2017年7月以來就已經到位。
OpenCart
opencart.com
Opencart 是一個易於使用、功能強大的開源線上商店管理程序，可從單一後端管理多個線上商店。只需填寫表格並點擊“儲存”即可管理區域。有許多專業編寫的擴充功能可用於根據您的需求自訂商店。 OpenCart 商店在安裝後很快就可以接受訂單。您所要做的就是為您安裝它（任何網站主機都是免費的），從許多免費或低成本模板網站中選擇一個模板，以及您的產品描述和照片，點擊一些設置，然後您就可以了準備開始接受訂單。我們的免費安裝和快速入門章節向您展示如何操作。 OpenCart 的公共部分或「店面」看起來非常專業，幾乎一安裝就可以出售。
Sketchfab
sketchfab.com
適用於商業的 3D 和 AR 視覺化解決方案。 Sketchfab 是領先的平台，可在任何地方線上發布、分享和整合互動式 3D 和 AR 體驗：網站、電子商務平台、部落格、文章和廣告活動。請造訪我們：sketchfab.com/enterprise
SendOwl
sendowl.com
隨時隨地在線上銷售數位產品所需的一切 — 有聲書、電子書、攝影、軟體、會員資格、活動門票、線上課程等等。
Stripe
stripe.com
Stripe是一家美國金融服務和軟件，作為總部位於美國加利福尼亞州舊金山的服務（SaaS）公司。該公司主要為電子商務網站和移動應用程序提供付款處理軟件和應用程序編程界面（API）。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed的Ecwid是將在線商店添加到任何網頁或社交媒體個人資料中的最簡單方法。 Lightspeed的Ecwid在175個國家 /地區使用了數十萬個商家，無論您身在何處，都需要您所需的一切：通過您的網站，Instagram，Facebook，Amazon或Google購物。借助Ecwid的銷售點集成，電子郵件營銷集成和專用移動應用程序，您可以隨時隨地管理營銷，銷售和銷售。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最受歡迎的 WordPress 電子商務外掛。而且它是免費的。功能齊全，完美整合到您的自架 WordPress 網站中。使用我們的免費電子商務外掛程式為您的 WordPress 網站添加強大的商店設施。 WooCommerce 為超過 24% 的線上商店提供支持，可以幫助您銷售任何商品。很漂亮。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為的見解，以便行銷人員將正確的內容應用於正確的受眾。一流的分析和見解 Rockstar 社交團隊透過來自強大分析和無與倫比的自訂報告的深入見解輕鬆證明了他們的成果，超越了基礎知識，達到了真正的業務成果。跨社交的整合服務和關懷直觀、無需學習曲線、整合的社交客戶關懷工具可幫助團隊更好地幫助客戶在社交媒體上即時排隊、路線和解決。整合 ShopStream 直播視訊購物 透過直播視訊購物體驗讓您的客戶眼花撩亂。推動您的數位購物之旅，推動客戶從瀏覽轉向購買。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展您的業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Dacast
dacast.com
Dacast（加利福尼亞州舊金山和英國倫敦）是一個完全集成的視頻流平台，使所有企業都能廣播視聽內容，並允許觀眾觀看免費或付費編程。 DACAST使在線視頻流： - 易於通過無廣告白標系統廣播 - 易於通過視頻廣告，按次付費和/或訂閱來獲利。 使用DACAST，在線視頻的發布商可以像使用Google Adsense一樣輕鬆地創建一個或多個賺錢的渠道。 此外，Dacast還管理客戶的流和付款的安全性，並提供深入的分析儀表板，使用戶能夠優化流媒體調度和廣告收入。 Dacast幫助任何人為其業務，任務或組織創建專業的實時視頻流。我們幫助超過300,000個組織通過我們易於使用的完整服務平台或通過我們的廣播公司API來播放實時視頻，降低帶寬成本，並提高廣播質量。 達卡斯特（Dacast）是市場上唯一將他的技術作為真正的自助服務的人 - 無需與中介機構互動或購買其他應用程序或工具：Dacast是真正的一站式，端到端的解決方案。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire 是創建專業級 iOS 和 Android 行動應用程式的最快、最簡單的方法。這個獨一無二的 DIY 平台可讓您自訂應用程式的各個方面，而無需編寫任何程式碼。只需拖放即可從頭開始建立應用程序，或自訂預先建置的範本之一。您可以完全控制應用程式的外觀和感覺，同時為您處理後端開發工作。這就像整個開發團隊都觸手可及。該平台擁有超過 10,000 個使用 BuildFire 創建的應用程序，功能強大且靈活，足以隨著您的業務成長而擴展。沒有其他應用程式建立器以如此實惠的價格提供這種級別的功能。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
Planio
plan.io
工程師項目成功：發行跟踪，項目管理，版本控制，幫助台，文件同步，Wiki和Chat。 Planio使基於Web的項目管理和團隊協作更加高效和樂趣。它是您項目，團隊成員和客戶的理想平台。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩市場開發的技術。除了iGaming 之外，GeoComply 還為串流影音廣播公司以及線上銀行、支付和加密貨幣行業提供地理位置詐欺偵測解決方案，建立了令人印象深刻的客戶名單，包括Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM 、DraftKings 和FanDuel。
Shiprocket
shiprocket.in
最好的電子商務物流和運輸軟體解決方案之一。超過 24000 種 COD 服務並使用印度多個快遞合作夥伴按時交付您的產品。無運輸限制。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless 的使命是成為世界銀行支付網路。透過簡單、安全的直接銀行支付解決方案，讓個人和企業擺脫過時支付方式的困擾和成本。收取即時、一次性付款。或自動定期付款。並使用我們的外掛程式自動恢復失敗的付款（平均恢復 70%），並在不影響客戶支付體驗的情況下打擊詐欺。透過 GoCardless，您可以節省時間和金錢、贏得並留住更多客戶、按時收到付款並減輕壓力。全球超過 75,000 家企業信任我們為其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家樂福、挪威難民理事會、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企業。我們使他們能夠從 30 多個國家收款，每年處理超過 300 億美元。我們的產品可以靈活地滿足您的使用方式 – 無論您是想透過我們易於使用的線上儀表板單獨使用它們，還是與您可能已用於運營業務的 350 多個系統之一連接，或者建立您自己與我們的API 的自訂整合。我們自 2011 年起就一直肩負著這項使命，現在擁有一支由 700 多名支付專家組成的令人難以置信的團隊，遍布英國、美國、法國和澳洲。事實上，您可能以前聽說過我們——BBC、《金融時報》、TechCrunch、《華爾街日報》、《迴聲報》、《證券交易所報》、《澳大利亞金融評論》等數百家媒體都對我們進行過報道。想了解更多嗎？前往 gocardless.com
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 透過幫助小型企業在線上、親自、透過行動裝置等接受信用卡和電子支票付款來支援付款處理。
eDesk
edesk.com
eDesk 幫助線上零售商和品牌在其銷售的任何地方提供非凡的客戶服務。 eDesk 提供一整套屢獲殊榮的電子商務工具，以簡化客戶支援流程和報告，縮短回應時間，從而顯著提高生產力和獲利能力。其客戶支援軟體經過專門設計，旨在為電子商務企業提供所有客戶查詢的統一視圖，透過智慧收件匣集中所有支援管道、社交媒體、網路商店和市場訊息。它會根據您的業務需求自動對訊息進行優先排序，並使用基於角色的規則進行分配，因此您的團隊可以以 5 倍的速度回覆客戶，建立忠誠度並推動重複購買。在處理客戶查詢時，其人工智慧自動化會建議最佳答案和翻譯，以便您的客服人員可以使用任何本地語言輕鬆回覆。認真從事線上銷售的企業可以在充滿信心地拓展新市場時擴大客戶服務。 eDesk 本身整合並整合了來自200 多個市場、網路商店、社交網路、通訊和物流管道的資料（比任何其他客戶支援軟體供應商都要多），因此您只需單擊一個按鈕即可存取端到端訂單資訊。 eDesk 也是亞馬遜和沃爾瑪開發委員會中唯一的客戶支援解決方案，幫助線上零售商和品牌透過新的銷售管道發展業務，並與其客戶支援工具和流程緊密相連。
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智慧搜尋和發現平台。我們的工程師發明了人工智慧的突破性用途，以指數級更好的方式創建更好的搜尋和發現。我們專有的 NeuralSearch 技術將基於向量的自然語言處理和關鍵字匹配結合在一個 API 中。 Algolia 每年支援 1.75 兆次搜尋請求或每週超過 300 億次搜尋請求，使 150 多個國家/地區的 17,000 多名客戶能夠為其應用程式內使用者和/或線上訪客（使用任何 Web、行動或語音設備）－透過立即大規模地呈現所需的內容。要了解更多信息，請訪問 www.algolia.com。
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial 是一個完整的使用者生成內容平台，可透過收集和展示來自滿意客戶的內容來輕鬆發展客戶並與客戶互動。 EmbedSocial 的開發旨在使機構、企業、影響者、內容創建者和行銷人員能夠透過在任何網站上即時生成所有社交內容、儲存、審核、分析和發布用戶生成的內容小部件來提升其內容行銷策略。 它是一個先進、易於使用的平台，用於收集、策劃、管理和以客戶評論、推薦廣告、主題標籤活動、社交內容等形式在網站上顯示用戶生成內容 (UGC)。 為了幫助您創建令人難忘的用戶生成內容策略，EmbedSocial 確保與 Instagram、Facebook、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 等最受歡迎的千禧一代平台集成，並且還在不斷添加集成與其他社交網路。 主要好處： * 建立品牌知名度 * 節省您的時間和精力 * 以新鮮且吸引人的方式提升您的行銷活動水平 * 以創新的方式推廣您的新產品 * 提高產品頁面的轉換率 * 幫助您實現廣告目標 * 增加您的 SEO 工作量 * 改善您的電子商務商店並鼓勵購買決策 * 為您的社群媒體帳號帶來更多流量 * 擴展社群媒體指標 * 顯示真實使用者使用您產品的評論並分享使用者體驗 * 幫助您在線上社群中建立思想領袖的信譽 * 簡化潛在客戶培育與品牌訊息傳遞 * 當您分享觀眾創作的內容時，讓他們感到被關注和欣賞 * 比傳統行銷更實惠 EmbedSocial 包括一組 5 個工具： * EmbedAlbum：透過產生 UGC 內容（例如社交媒體照片）並以引人入勝的小部件的形式在您的網站上顯示它們，促進用戶生成的內容行銷。新增購買按鈕以建立可購物相簿。 * EmbedReviews：透過從 Google 和 Yelp 收集產品評論，並在任何網站上嵌入您的線上客戶評論，鼓勵口碑傳播和社會認同。 * EmbedFeed：透過在任何網站上展示整個社群媒體品牌牆來改善您的 UGC 活動。 * EmbedForms：讓您可以選擇建立並向客戶發送滿意度調查，從而促進您的數位行銷團隊的工作。 * EmbedStories：以引人入勝的小部件的形式收集您的 Instagram 故事，每次您將照片添加到活動故事中時，該小部件都會自動同步。 EmbedSocial 已獲得主要社群媒體平台的批准，可使用 UGC 並產生和顯示以下類型的內容：評論、照片、動態、故事、回饋表。這包括與 Instagram、Facebook 頁面、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 以及即將推出的更多社交管道的整合。
Rainex Billing
rainex.io
什麼是Rainex？ Rainex 是一個只需 30 分鐘即可設定的計費和訂閱管理平台。 Rainex 整合了訂閱管理、計費和客戶運營，處理從單次付款到信用票據和折扣的所有事務。它提供了一個統一的平台來管理所有流程，即使沒有透過收單直接付款。免費方案允許免費完全存取 Rainex 功能，直到您開始透過系統產生穩定的收入。前 100 筆免費交易將為您帶來順利的起步和快速的成長。 主要特點： - 訂閱、計費和發票管理。 - 多語言和可變的自動通知、事件通知。 - 多貨幣和多語言支援。 - 可更新簽帳卡的自動付款。 - 自動催款。 - 自動續訂訂閱。 - 多個網關。 - LTD 計劃價格和訂閱。 - 自動稅務檢測和計算。 - 單一登入。 - 完全可自訂的客戶入口網站、CNAME（自訂網域）。 - 門戶小工具。 - 即時分析。 多合一解決方案： 1. 自動產生具有最新付款狀態的發票，以便在一個地方控制所有類型的付款並追蹤付款記錄。 2. 智慧自動通知系統，以避免錯過付款，使用電子郵件並按選定的頻率幫助確保按時收到付款。 3. 包含完全自訂產品品牌通知的工具，因此顧客一眼就能辨識電子郵件。 4. 設定多語言通知，以進入全球市場。 5. 透過各種支付網關整合在本地或全球範圍內擴展。 6. 自助服務入口網站的完整品牌性，包括供客戶自行管理訂閱的自訂網域 (C-NAME) 以及用於自動啟動訂閱的現成註冊頁面。 7. Rainex 的自助服務入口網站可以被視為一組單獨的小部件，支援即時數據顯示、用戶參與以及對關鍵功能和服務的簡化存取。這些小部件對於指導客戶執行特定操作非常有用。 8. 稅務規則可確保您的跨國銷售的稅務合規性，並提供方便的工具來自訂發票中的稅務。先進的稅收典型化，可精確計算。透過反向收費機制增強稅收功能。 9. 匯入現有客戶和訂閱資料。 10. 將指標合併到清晰且可自訂的儀表板中，根據最新的相關指標建立業務計劃。
Bright Data
brightdata.com
作為 Bright Data 的洞察產品，我們利用全球最大的資料收集平台無與倫比的規模、技術和全球影響力。我們獨特的通路使各類品牌和零售商能夠全面、即時地了解線上市場和競爭對手，從而獲得無與倫比的競爭優勢。透過 Bright Insights，您可以利用數據驅動的電子商務洞察和無與倫比的數據覆蓋範圍。透過追蹤競爭對手的表現、市場佔有率和新產品來獲得競爭優勢。控制您的品類、保持領先趨勢並優化電子商務運營，以幫助您輕鬆增加線上銷售額並管理庫存水準。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一體化 B2B 銷售平台。 特色： - 具有雙向訊息功能的共享團隊收件匣 - 無程式碼 WhatsApp 聊天機器人建構器 - WhatsApp 廣播與群發訊息 - 開放 API 和 Webhooks - 自動化 - 整合（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即將推出）、5000 多個具有 Zapier 的應用程式等等） - 適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式 Rasayel 快速、可靠且直觀。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶體驗。 您的團隊可以使用 Rasayel 行動應用程式隨時回應客戶。您將永遠不會再錯過機會或失去客戶的蹤跡。 Rasayel 與您的工具包的其餘部分集成，以確保您的團隊始終掌握完整的上下文，減少人為錯誤並節省您的時間： - HubSpot：自動將 Rasayel 聯絡人與 HubSpot 中的現有聯絡人進行配對。記錄您的所有活動，並根據 WhatsApp 資料建立本機 HubSpot 報告。 - Pipedrive：記錄所有活動、自動配對聯絡人並建立報表。 - Salesforce：即將推出。請與我們聯繫以加入測試版。 - Zapier：將 Rasayel 連接到超過 5000 個應用程式和系統。 對於進階用例，Rasayel 的 API 釋放了 Rasayel 平台的強大功能，讓您可以將其嵌入現有系統、流程等中。
Octadesk
octadesk.com
將每項服務轉化為收入 從銷售到售後。從最簡單到最複雜的服務。市場上最完整、最整合的平台，讓您將每項服務變成收入機會和取悅客戶的機會。
Zoho Billing
zoho.com
訂閱計費軟體，專為成長型企業打造。 從頭到尾處理您的客戶訂閱計費生命週期。自動定期計費、管理訂閱、發送專業的稅務合規發票，並每次都按時收到付款。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。 Storyly Stories 讓行動品牌能夠超越行動螢幕的限制與受眾互動，並在整合後無需任何開發工作即可創造引人入勝的體驗，從而為行動品牌的行銷策略提供支援。 Storyly 受到 40 多個國家/地區 300 多個品牌的信賴，包括但不限於 Domino’s Pizza、土耳其航空、聯合航空、麥當勞、New Look、迪卡儂、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本質上為行動應用程式和網站提供了以朗朗上口、熟悉且互動的方式傳達任何訊息的機會，而不是侵入性的。憑藉其直覺的工作室和儀表板，Storyly 還可以輕鬆創建適合任何行動應用程式和網站的風格和設計的引人入勝的內容。這就是為什麼 Storyly Stories 不僅僅是一個圓圈——提供了一個充滿創造力、互動和聯繫的無限世界。
Selldone
selldone.com
Selldone 是電子商務平台領域的先鋒力量，總部位於充滿活力的科技中心，體現了其創新精神。 Selldone 的成立宗旨是簡化線上業務運營，現已迅速擴大其覆蓋範圍和影響力。該公司擁有專業的專家團隊和豐富的電子商務創新歷史，將自己定位為尋求在數位市場蓬勃發展的企業的關鍵參與者。 Seldone 以其革命性的優勢脫穎而出
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、行銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克服了上述困難。這可用於推動行銷工作或支援關鍵業務決策（例如產品定價或購買）。 PPM 平台也直接連接到廣告網路。透過 ROI Hunter，電子商務行銷人員可以在同一平台上建立和推出利潤更高的行銷活動。
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亞馬遜上領先的一體化銷售平台。我們的使命是透過產品研究、市場情報、品牌和清單管理能力等幫助企業家和品牌在亞馬遜上建立成功的業務。自 2015 年以來，我們已經幫助了超過 50 萬名客戶，而且這一數字還在增加。透過Jungle Scout，您可以： *執行市場和關鍵字研究*建立和優化產品清單*查看趨勢產品類別和品牌*評估新興搜尋趨勢*預測銷售和庫存需求*確定您在亞馬遜上的競爭對手*還有更多！
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Skeepers
octoly.com
Skeepers是購物者參與解決方案的歐洲領導者。 他們提供了完全集成的一站式UGC套件，供品牌與消費者建立聯繫，擴大覆蓋範圍，提高參與度，驅動銷售和客戶保留率。 Skeepers通過真實的體驗與我們完全集成的一站式UGC解決方案相連接品牌和消費者。憑藉Skeepers，品牌可真正培養消費者關係，擴大覆蓋範圍，提高參與度，推動銷售並改善消費者的保留。它的解決方案使得易於創建，收集，管理和激活UGC，並在大規模上進行大規模激活。 Skeepers使品牌能夠與我們的創作者社區建立聯繫，以獲取高質量的量身定制的UGC視頻內容。它的高級AI使品牌能夠使用最佳的視頻內容使產品在其最有效的分銷渠道上引起目標受眾和廣播視頻的共鳴
Vizury
vizury.com
Vizury於2007年推出，是一種以性能為角色的Martech解決方案，它使品牌能夠實現更高的渠道轉換和客戶保留率。 自成立以來，我們獨特的技術驅動服務的重點一直是將客戶帶回品牌網站，移動應用或零售商店並改善新客戶獲取，保留和品牌忠誠度的能力。 在啟動和實現全球範圍之後，Vizury的平台和業務於2018年被Affle收購。
Hello Retail
helloretail.com
Hello Retail 電子商務個人化軟體將增加平均購物籃大小、轉換更多客戶並提高客戶忠誠度。 Hello Retail 透過在正確的時間向正確的客戶展示正確的產品來個人化您的電子商務商店。 Hello Retail 透過基於人工智慧的行為識別創造個人化體驗，從而產生可靠的產品推薦、搜尋和電子郵件，從而為您的電子商務帶來更多的交叉和提升銷售。我們對客戶的態度是您的成功就是我們的成功，因此您將有專家與您一起入職和管理您的帳戶
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是一個一體化平台，用於自動化和簡化身分驗證 (IDV)、反洗錢 (AML) 和了解您的客戶 (KYC) 合規性。該人工智慧平台透過使用臉部和行為生物識別技術驗證客戶身份，並根據全球 3,000 多個數據點驗證其生物數據，幫助企業實現數位化客戶入職和 eKYC 流程自動化。 ComplyCube 目前為金融科技、銀行、電信、交通和電子商務領域的成熟企業提供支援。
Graas
graas.ai
Graas 匯集了來自 100 多個平台的數據，對市場、品牌網站、廣告和庫存進行全面分析。
ResellerRatings
resellerratings.com
我們將購物者和商家聚集在一起，以改善購買體驗。 ResellerRatings 協助客戶尋找、選擇和宣傳他們喜愛的產品和品牌，同時為組織提供促進發現、增加轉換和建立社會證明的工具。借助 ResellerRatings Reviews Suite，您的品牌可以到達世界上最大的搜尋引擎，並且您的所有 VoC 數據將匯集在一起講述統一的客戶故事。 ResellerRatings 的客戶包括超過 3,500 家公司，這些公司已簡化和改進其評級和評論計劃，使其成為具有競爭力的業務策略，從而產生積極的經濟影響。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商務體驗雲，讓品牌能夠提供如此個人化的客戶旅程，就像魔法一樣。它提供了一套可推動真正個人化和數位商務成長的產品，包括： Discovery，提供人工智慧驅動的搜尋和銷售；內容，提供無頭 CMS；和 Engagement，提供領先的 CDP 和行銷自動化解決方案。這些解決方案將統一客戶和產品數據的力量與人工智慧優化的速度和規模相結合，實現可在任何管道和每次旅程中實現轉換的創收數位商務體驗。 Bloomreach 為超過 850 個全球品牌提供服務，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spencer。欲了解更多信息，請訪問 Bloomreach.com。 （Exponea 於 2021 年被 Bloomreach 收購。）
Stykite
stykite.com
Stykite 是一個全端訂閱管理平台，可讓您在新的地區推出和擴展您的 SaaS 產品。支付網關是預先整合的，stykite 還擁有銷售稅、風險和任何其他合規性。
Upodi
upodi.com
Upodi 是領先的訂閱計費和管理平台，可自動執行 SaaS 和訂閱業務的定價、計費和開票操作。 Upodi 為其核心系統基礎設施提供世界一流的定期計費引擎，支援歐洲和世界其他地區的無限可擴展性。
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io 是評論收集和電子商務行銷解決方案的領先提供者。建立您的線上聲譽，鼓勵消費者忠誠度，並透過真實的客戶回饋將您的業務模式與市場需求聯繫起來。我們的無合約價格計劃完全可定制，並且全部以行業領先的創新作為標準： • 消費者信任和轉化——透過真實、經過驗證的客戶產品或服務評論來提高兩者。 • 自動化－使用可自訂的電子郵件範本、電子郵件內表格或免費簡訊邀請來推動您的評論活動。 • 全面的線上聲譽管理－展示整個網路的評論，從產品登陸頁面到社群媒體、Google、Bing 等。 • 內容創建－利用我們易於使用的社群證明功能將評論轉化為具有高影響力的內容。 • 賣家評級 – 作為 Google 授權合作夥伴，透過 REVIEWS.io 收集的所有回饋都會影響您的賣家評級。 • 品牌參與度－使用我們的影片審核工具收集強大的使用者生成內容，並將客戶回饋提升到一個新的水平。 REVIEWS.io 平台在建置時充分考慮了最終用戶的需求 – 對於您和您的客戶而言，易於導航且易於使用。我們還提供與所有主要電子商務、CRM 和社交平台、線上忠誠度計劃以及一系列數位行銷解決方案的無縫整合。我們在英國、美國、德國和澳洲設有辦事處，幫助世界各地的品牌在競爭激烈的線上市場中脫穎而出。
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack 是市面上最快的 PDF 到 Flipbook 轉換器。讓您的 PDF 變得栩栩如生，將其轉變成具有 3D 翻頁效果的栩栩如生的出版物。或者，您可以使用我們的設計工作室從頭開始輕鬆創建引人入勝的翻頁書。將您的印刷目錄提供給數位客戶，同時為您的業務採用更永續和成本效益的道路。強大的功能，如購物按鈕、影片、GIF、誘人的照片幻燈片、可自訂的潛在客戶表單、嵌入等等，將幫助您在競爭對手中脫穎而出。還可以使用高級統計數據和品牌選項來幫助您為讀者提供難忘的體驗。創建工作區、管理不同的專案、邀請隊友並分配不同的角色。確保品牌一致性並與您的團隊合作創建令人驚嘆的出版物。一切盡在 Flipsnack。 透過 Flipsnack 發布，您可以將富媒體加入目錄：影片、音訊、線上表單、購物小工具、標題等。您的目錄適用於所有類型的設備，包括智慧型手機和平板電腦，並且可以輕鬆嵌入到任何網站中。
Debutify
debutify.com
Debutify 是現代電子商務品牌的終極一體化解決方案。借助一套轉換優化的應用程序，它可以簡化任何品牌的啟動、管理和擴展。這就是全球許多 DTC 品牌信任 Debutify 的原因。每款 Debutify 產品都經過無縫設計，易於使用，無需程式碼，但具有豐富的強大功能。這意味著任何人，即使沒有技術知識，也可以使用 Debutify 來改善他們的業務。無論是剛進入線上市場的品牌或電商老手，Debutify 都是值得信賴的合作夥伴。無論規模或階段如何，品牌都可以透過 Debutify 找到適合自己需求的方案。此外，憑藉 Debutify 專門的客戶支援團隊，品牌可以相信任何挑戰都會得到及時有效的解決。透過選擇 Debutify，品牌擁有者可以： 自信輕鬆地啟動和擴展。使用使用者友善的工具克服技術挑戰。依靠一支致力於在每個階段取得成功的團隊。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP系統是模塊化的，特定於行業的軟件，用於管理公司範圍內的業務流程。 Epicor軟件可以很好地管理會計和金融，人力資源，客戶，供應鏈，庫存，分銷和製造生產管理。 Epicor軟件可在本地和SaaS Cloud ERP（企業資源計劃）上獲得。 Epicor將業務管理平台作為特定於行業的ERP解決方案。 Epicor Software Corporation創新將較新的技術納入ERP系統。 例如，Epicor使用工業Internet（IIT）將機器與Shop Floor的傳感器和PLC（可編程邏輯控制器）連接到其高級MES（製造執行軟件）上，該機器與Epicor ERP（和MRP）系統無縫集成。 Epicor提供高級全渠道，包括電子商務，用於零售商的軟件。
AfterShip
aftership.com
Afterships是一家香港初創公司，通過SaaS（軟件作為服務）模型提供貨運跟踪。它成立於2011年贏得新興周末香港和全球啟動戰役之後。自2014年5月，AFTSHIP從IDG Capital Partners（IDG-ACCEL）獲得了100萬美元的A系列投資。
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