找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是位於安大略省渥太華的加拿大跨國電子商務公司。它也是其專有電子商務平台的在線商店和零售銷售點系統的名稱。 Shopify為在線零售商提供一套服務“包括付款，營銷，運輸和客戶參與工具，以簡化為小商人運營在線商店的過程。截至2019年6月，2018年日曆的總商品總額超過411億美元。
Wix
wix.com
使用Wix充滿信心地在線建立和擴展業務。借助閃電般的網絡性能，企業級安全性和可靠的基礎結構，您可以放心，您的網站將始終啟動並運行。借助Wix，您可以獲得更多的網站構建器 - 從在線安排到付款，深厚的品牌和電子商務解決方案，您可以朝任何想要的方向帶來您的網站。在網上管理業務時，它從來沒有更直觀，使用領先的SEO和營銷工具，高級分析甚至移動應用程序，您可以從任何地方掌握一切。加入數百萬使用Wix來幫助他們實現在線目標的用戶。 Wix的主要功能是什麼？ *智能拖放編輯器以直觀地創建您的網站 * 900多個戰略性設計的網站模板 *高級SEO功能以優化搜索引擎 *強大的電子商務解決方案來管理您的商店和在線銷售 *在線調度軟件可為客戶提供無縫的預訂體驗 *內置營銷工具，以幫助在線管理和發展您的業務 *完整的博客功能，可以幫助您發展忠實的受眾並獲利內容 *全棧Web開發工具用於自定義功能
Helium 10
helium10.com
Helium 10是由超過2,000,000個電子商務企業家，代理商和主流全球品牌信任的全合一軟件平台，通過提供準確的，數據驅動的解決方案來推動其在亞馬遜上的業務增長。總部位於加利福尼亞州爾灣的氦氣10賦予企業家，擁有數據，持續的教育和社區支持的力量，以最大程度地發揮其潛力和蓬勃發展，並在電子商務的未來中蓬勃發展。從尋求機會的人到企業家，再到全職賣家，企業，代理商，以及介於兩者之間的每個人，在劇本中，氦氣10冠軍企業家精神，以建立，成長和擴展有意義且堅定不移的電子商務業務。為了最大化您在亞馬遜/沃爾瑪上的銷售，優化您的業務，只是銷售更多，請訪問我們：www.helium10.com。
Printify
printify.com
銷售客製化 T 卹、手機殼和 750 多種產品，並按需列印您的設計。我們將負責列印並運送給您的客戶。
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亞馬遜上領先的一體化銷售平台。我們的使命是透過產品研究、市場情報、品牌和清單管理能力等幫助企業家和品牌在亞馬遜上建立成功的業務。自 2015 年以來，我們已經幫助了超過 50 萬名客戶，而且這一數字還在增加。透過Jungle Scout，您可以： *執行市場和關鍵字研究*建立和優化產品清單*查看趨勢產品類別和品牌*評估新興搜尋趨勢*預測銷售和庫存需求*確定您在亞馬遜上的競爭對手*還有更多！
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最受歡迎的 WordPress 電子商務外掛。而且它是免費的。功能齊全，完美整合到您的自架 WordPress 網站中。使用我們的免費電子商務外掛程式為您的 WordPress 網站添加強大的商店設施。 WooCommerce 為超過 24% 的線上商店提供支持，可以幫助您銷售任何商品。很漂亮。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed的Ecwid是將在線商店添加到任何網頁或社交媒體個人資料中的最簡單方法。 Lightspeed的Ecwid在175個國家 /地區使用了數十萬個商家，無論您身在何處，都需要您所需的一切：通過您的網站，Instagram，Facebook，Amazon或Google購物。借助Ecwid的銷售點集成，電子郵件營銷集成和專用移動應用程序，您可以隨時隨地管理營銷，銷售和銷售。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
Printful
printful.com
按需印刷和刺繡履行。在線銷售您的設計或為自己列印設計，沒有最低訂購量！我們將根據您的需求自動列印和運送您的訂單，所有這些都以您的品牌名稱進行。 Printful 與頂級電子商務平台和線上市場以及自訂網站或應用程式整合。我們在北美和歐洲的工廠使用最新的尖端印刷技術來印刷我們的產品，以確保最高的品質。我們也與澳洲和日本的工廠合作，為客戶提供在地化體驗。您花在擔心運輸上的時間越少，您就有越多的時間來發展您的業務！
Webgility
webgility.com
Webgility 是靈活、強大的電子商務自動化軟體，可將您所有的電子商務商店和市場、銷售點系統、運輸平台等連接到 QuickBooks Online、QuickBooks Desktop 和 NetSuite — 無需 IT。自動化可跨銷售管道同步電子商務資料（運輸、採購、庫存、定價等），並自動安全地將會計資料（稅務、客戶和訂單詳細資料）下載到您的 QuickBooks。這個過程實際上消除了耗時的手動資料輸入，從而減少了代價高昂的錯誤。無需擔心簿記準確性，採用新的銷售管道和策略，尋找新客戶，並充滿信心地銷售更多產品，因為您知道您可以自動對各個司法管轄區的稅收收入進行排序，而不必在訂單管理上花費更多時間。此外，Webgility 將您的所有商店、訂單、銷貨成本和績效資料集中在一個地方。易於閱讀的分析儀表板可讓您更深入了解獲利能力、銷售、結算和產品表現。隨著時間的推移，您可以分析季節性趨勢並預測銷售和庫存。按通路查看銷售業績、銷售趨勢以及最暢銷和最暢銷的產品等。 Webgility 於 2007 年推出。所有計劃都包括免費的五星級支援和入職培訓。 >>節省時間和金錢<<自動化減少了管理費用和勞動成本，因此您可以更快地適應並專注於您的成長。 >>連接您的電子商務系統<< Webgility 與 50 多個電子商務平台集成，包括 Shopify、Amazon、eBay、Walmart、Etsy 和 Wix。 >>分析與預測績效 深入了解獲利能力、結算和銷售業績，全面了解您的業務。 >>消除手動資料輸入<< Webgility 在您的會計平台中自動記錄您的線上收入、交易、銷售稅和費用。 >>讓您的帳本保持最新<< 即時交易和付款記錄，讓您的帳本永遠不會落後。 >>快速結帳<<帳戶與銀行存款完全匹配，因此您或您的會計師每個月都可以快速結帳。 >>自動組織稅收收入<< Webgility 收集並記錄所有銷售的銷售稅，並在您的會計平台中按管轄區進行組織，以便於歸檔。 >>永遠不要過度銷售庫存<<自動管理整個銷售管道和會計軟體的定價和庫存。 >>提高營運效率<<自動化採購、履行、退貨、退款和其他工作流程以提高營運效率。 >>從一個地方管理您的電子商務業務<<改進組織，再也不用在銷售、支付和運輸平台之間切換。 >>保持合規性<< 所有會計條目均合規並帶有標籤，因此您可以輕鬆審核和回滾更改。 >>輕鬆協作<<輕鬆與簿記員、會計師或外包會計師事務所共享您的帳戶。 >>準確追蹤費用<< 仔細了解市場、付款和運費，並找出更多節省方法。 >> 進行客製化以滿足您的需求<< 使用欄位層級對應控制按銷售管道個性化您的 Webgility 設定。
ManyChat
manychat.com
Manychat是世界上D2C品牌，零售商店，非營利組織，餐館，房地產公司的＃1 Omnichannel平台。曼查特（Manychat）成立於2016年，每年都有超過10億個對話，並在190多個國家 /地區使用。立即吸引您的客戶。在Instagram直接消息，Facebook Messenger，WhatsApp和SMS中自動進行交互式對話，以發展您的品牌。無論您是想生成更多的潛在客戶，自動化廣告系列，還是通過增加SLA時代來提高客戶滿意度，Manychat都擁有解決業務營銷需求的所有工具。這就是聊天營銷以及Manychat是什麼。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Debutify
debutify.com
Debutify 是現代電子商務品牌的終極一體化解決方案。借助一套轉換優化的應用程序，它可以簡化任何品牌的啟動、管理和擴展。這就是全球許多 DTC 品牌信任 Debutify 的原因。每款 Debutify 產品都經過無縫設計，易於使用，無需程式碼，但具有豐富的強大功能。這意味著任何人，即使沒有技術知識，也可以使用 Debutify 來改善他們的業務。無論是剛進入線上市場的品牌或電商老手，Debutify 都是值得信賴的合作夥伴。無論規模或階段如何，品牌都可以透過 Debutify 找到適合自己需求的方案。此外，憑藉 Debutify 專門的客戶支援團隊，品牌可以相信任何挑戰都會得到及時有效的解決。透過選擇 Debutify，品牌擁有者可以： 自信輕鬆地啟動和擴展。使用使用者友善的工具克服技術挑戰。依靠一支致力於在每個階段取得成功的團隊。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
BigCommerce
bigcommerce.com
關於 BigCommerce BigCommerce（納斯達克股票代碼：BIGC）是領先的開放式軟體即服務 (SaaS) 電子商務平台，使各種規模的商家能夠在線上建立、創新和發展業務。 BigCommerce 為商家提供複雜的企業級功能、客製化和效能，並且簡單易用。 150 個國家和眾多行業的數以萬計的 B2C 和 B2B 公司使用 BigCommerce 創建美觀、有吸引力的線上商店，包括 Ben & Jerry’s、Molton Brown、S.C. Johnson、Skullcandy、SoloStove 和 Vodafone。 BigCommerce 總部位於奧斯汀，在倫敦、基輔、舊金山和雪梨設有辦公室。欲了解更多信息，請訪問 www.bigcommerce.com 或在 Twitter、LinkedIn、Instagram 和 Facebook 上關注我們。
Keepa
keepa.com
Keepa 維護全球最大、最值得信賴的線上商家亞馬遜上所有產品的價格歷史記錄。用戶可以單獨追蹤自己感興趣的產品的價格動態，當價格達到預定閾值時，Keepa 會通知他們。除了此追蹤功能外，Keepa 還可以用於瀏覽全系列亞馬遜商品，利用清晰且佈局合理的 Keepa 介面以及 Daily Drops 等省錢的搜尋功能。
AfterShip
aftership.com
Afterships是一家香港初創公司，通過SaaS（軟件作為服務）模型提供貨運跟踪。它成立於2011年贏得新興周末香港和全球啟動戰役之後。自2014年5月，AFTSHIP從IDG Capital Partners（IDG-ACCEL）獲得了100萬美元的A系列投資。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市場領先的智慧重新定價解決方案，適用於亞馬遜和 eBay 賣家，可提高銷售額和利潤率。
Spocket
spocket.co
在機器學習的幫助下，Spocket 正在徹底改變直銷市場，並幫助線上零售商與亞馬遜競爭——消除零售商持有庫存的需要並消除前期成本。 Spocket 使五大洲的 30,000 多名企業家能夠開設和擴展其線上商店，重點關注美國和歐盟的產品。透過仔細審查供應商，商家和客戶可以確保快速運輸、優質且一致的產品、品牌發票和世界一流的客戶支援團隊。成為 Spocket 革命性願景的一部分，透過使用直銷模式並解決價值 1.1 兆美元的庫存扭曲問題，消除線上和實體零售中的庫存。
SellerLegend
sellerlegend.com
對您的亞馬遜銷售進行強大的亞馬遜分析準備好發現市場上最強大的應用程式：亞馬遜賣家在一個地方管理其業務所需的所有金融工具！帶我們免費乘車 21 天免費 |無風險 |在試用結束前隨時取消重新發現您的 SellerCentral 數據…主頁閱讀更多 ”
Insider
useinsider.com
Insider 是一個用於建立個人化跨通路體驗的單一平台，使企業行銷人員能夠跨通路和系統連接客戶數據，使用 AI 意圖引擎預測他們的未來行為，並建立個人化的客戶體驗。行銷人員使用 Insider 的平台跨 Web、應用程式、Web 推播、電子郵件、簡訊、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入勝的體驗。最近獲得獨角獸地位的 Insider 也受到納斯達克的祝賀，成為世界上唯一由女性創立、女性領導的 B2B SaaS 獨角獸之一。 CrunchBase 最近將 Insider 聯合創始人兼執行長 Hande Cilingir 評為美國以外的頂級女性執行長之一。三分之一的財富 500 強公司和零售、汽車和旅遊領域的頂級品牌選擇 Insider 來提供超越客戶期望的人工智慧主導的個人化體驗。 Insider 受到1,200 多家全球企業的信賴，包括新加坡航空、雅詩蘭黛、維珍、豐田、新百倫、宜家、GAP、歐萊雅、三星、沃達豐、安聯、桑坦德銀行、BBVA、必勝客、新聞周刊、MediaMarkt、日產、 AVIS、MAC、Marks & Spencer、Madeira 馬德拉、雅芳和 CNN。
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的電子商務速賣通工具之一，可讓您處理速賣通的大量訂單並進行付款。透過 Dsers，您只需單擊即可從全球速賣通找到多個供應商選項。它使您能夠連接和管理供應商，在短短幾秒鐘內下多個訂單，並從您的商店或 Paypal 帳戶自動追蹤它們。 Dsers 提供供應商最佳化功能，為您的所有產品找到更好的供應商，並以更好的評級和更便宜的價格範圍促進相同產品的更好銷售。此外，您只需點擊幾下滑鼠，即可立即找到替代供應商，而不是目前的供應商。用戶還可以選擇透過 Dsers 批量訂購，從而節省時間和精力。用戶還可以從多個全球速賣通供應商創建不同的產品包，以獲得折扣、優惠和降價。您只需在 Dsers 網站上建立帳戶並設定您的線上商店即可免費試用 Dsers。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，可為小型企業，企業家，教練和營銷人員提供強大而負擔得起的工具，以增加受眾，與訂戶互動並將訂戶變成付費客戶。憑藉超過25年的專業知識，我們的客戶為我們的用戶友好解決方案選擇GetResponse，屢獲殊榮的24/7客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具- 具有自動化，列表增長以及其他溝通工具，例如網絡研討會和實時。聊天以幫助企業建立自己的個人品牌，出售其產品和服務並建立社區。需要一個更高級的平台嗎？ GetResponse Max和Max²是為尋求高級營銷功能和可靠支持的用戶提供的解決方案。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為的見解，以便行銷人員將正確的內容應用於正確的受眾。一流的分析和見解 Rockstar 社交團隊透過來自強大分析和無與倫比的自訂報告的深入見解輕鬆證明了他們的成果，超越了基礎知識，達到了真正的業務成果。跨社交的整合服務和關懷直觀、無需學習曲線、整合的社交客戶關懷工具可幫助團隊更好地幫助客戶在社交媒體上即時排隊、路線和解決。整合 ShopStream 直播視訊購物 透過直播視訊購物體驗讓您的客戶眼花撩亂。推動您的數位購物之旅，推動客戶從瀏覽轉向購買。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard 是亞馬遜賣家提供的準確利潤分析服務，並提供附加工具：後續郵件活動、庫存管理、庫存遺失和損壞及其他 FBA 錯誤的補償以及清單變更警報。所有這一切起價為每月 15 美元，並提供 1 個月的免費試用。 sellerboard 於 2017 年在德國成立，其用戶群迅速擴大到全球超過 14,000 名滿意的客戶。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一個行為資料平台，可以揭示隱藏在點擊之間的情緒，揭示消費者行為背後不為人知的故事。從建立更好的詐欺偵測和預測到創建真正引起共鳴的個人化，Fullstory 使產品、工程和資料團隊能夠將情緒訊號與其他資料來源連接起來，有意識地設計下一個最佳行動。 Fullstory 提供了比傳統網路和產品分析更深入、更立即可行的見解，傳統網路和產品分析只能揭示正在發生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一個行為資料平台，可以提供建置即時體驗所需的背景，從而推動收入。透過自動擷取、索引和語意結構化的第一方資料（提供給您的資料生態系統或透過我們的具有會話重播的產品分析），Fullstory 的行為資料已為 AI 做好了準備。企業不再浪費無數的時間和資源來分析資料來源、更新不完整或不正確的資料、跨團隊定義資料集以及重新格式化資料以整合到現有技術堆疊中。透過基於即時操作和數據的即時個人化體驗和準確預測，團隊可以花更少的時間進行分析，並將更多的時間用於增加收入。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 透過讓行銷和客戶資料具有可操作性，並專注於保留率和更高的 CLTV，幫助電子商務品牌成長。這些工具包括即時報告、客戶資料庫、細分、電子郵件行銷和自動化。主要電子商務平台的整合是無縫的。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個跨通路客戶參與平台，專為重視敏捷性而不是繁瑣的複雜性的行銷人員和產品所有者而建立。我們透過即時洞察和個人化的跨通路溝通，幫助消費品牌快速適應不斷變化的客戶期望。 MoEngage 受到 1,200 多個全球消費品牌的信賴，包括 Soundcloud、花旗、邁克菲、7-11、三星、Flipkart、達美樂、雀巢、德國電信和 Airtel。 MoEngage 在 10 個國家設有辦事處，並獲得高盛資產管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matrix Partners、Ventureast 和 Helion Ventures 的支持。 產品描述： * 跨通路行銷 根據客戶的行動、行為、屬性和偏好，在他們喜歡的時間透過他們的首選管道即時細分並與其互動。 MoEngage 可讓您透過網站、電子郵件、行動應用程式、簡訊、WhatsApp 和社群媒體等十一個管道與客戶互動。 * 客戶洞察 將您的客戶資料引入 MoEngage 並利用我們的 AI 引擎 Sherpa 來深入了解客戶行為和偏好。透過單一儀表板輕鬆細分和吸引客戶。只需點擊幾下，一切就完成了！ * 網頁和應用程式個人化 根據您的網站和應用程式訪客的偏好、喜好、旅程階段和生活方式喜好，提供個人化的內容、優惠和推薦，讓他們感到滿意。 * 即時交易提醒 MoEngage Inform 提供了一個統一的基礎設施，可透過單一 API 管理跨通路和供應商的關鍵警報。
Patreon
patreon.com
Patreon是一個會員平台，使藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。成千上萬的音樂家，播客，視頻遊戲開發人員，漫畫創作者和其他人在Patreon上獲得薪水。通過持續的資金，他們能夠花更多的時間以交互式方式吸引粉絲群，並繼續用數百萬人喜歡的美麗事物來填充互聯網。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家總部位於魁北克市的企業軟體即服務 (SaaS) 公司，提供基於雲端的平台，使數位體驗更加智能，並提供基於該平台構建的特定軟體。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜尋、分析和機器學習技術來統一不同的內容和數據，自動傳遞相關的個人化資訊。 Coveo 提供電子商務、客戶服務和勞動力熟練程度的解決方案。該公司被公認為 Gartner 洞察引擎魔力像限的領導者、Forrester Wave™：認知搜尋的領導者以及 Forrester Wave™：旅程編排平台的強勁表現者。
Big Cartel
bigcartel.com
自 2005 年以來，Big Cartel 已幫助世界各地的人們售出了超過 35 億美元的作品。我們 100% 獨立，致力於幫助創作者、藝術家、製造商和小品牌開設商店並開始做他們喜歡的事情謀生。我們是一個緊密團結的小團隊，致力於讓 Big Cartel 變得強大且易於使用。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的報價到收入解決方案，旨在推動銷售流程更快地向前發展。作為唯一平衡可自訂性與業務敏捷性的低程式碼商務引擎，DealHub 使中端市場和企業領導者能夠簡化其團隊和流程、更快地執行交易並更有效地創建可預測的管道。借助由直覺的銷售手冊提供支援的 CPQ、CLM、計費和訂閱管理解決方案，團隊可以在一個統一位置發布提案、達成交易、管理合約以及自動化訂閱和計費。 DealHub 還集中買家/賣家溝通，並提供在數位 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 與Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Freshworks 等領先的CRM 集成，並受到WalkMe、Gong、Drift、Hopin、SpotOn、Sendoso 和Braze 等收入專家的信賴，可確保透過一項流動收入更快地實現價值運動。
Stripe
stripe.com
Stripe是一家美國金融服務和軟件，作為總部位於美國加利福尼亞州舊金山的服務（SaaS）公司。該公司主要為電子商務網站和移動應用程序提供付款處理軟件和應用程序編程界面（API）。
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan 是一個現代、光速的電子商務平台，以無代碼 DIY 方式推出線上商店。 Dukaan 以速度、效能和簡單性為核心，提供最直覺、最強大的電子商務體驗，非常適合小型企業到大型企業。借助 Dukaan，人們不僅可以快速上手，而且可以比競爭對手更快地擴展和前進。 Dukaan 擁有廣泛的插件和整合庫的支持，並且可以根據您的各種需求進行構建，是為互聯網第一代打造的企業的完美選擇。全球數以百萬計的企業家相信 Dukaan 是他們夢想中的電子商務網站，您是下一個嗎？
ikas
ikas.com
ikas是一個專為中小企業和企業家設計的創新電子商務平台。其用戶友好的介面允許用戶輕鬆創建線上商店，而無需任何技術專業知識。此外，其先進的功能使產品能夠透過各種管道在國際範圍內無縫銷售，包括市場、實體店和品牌自有的電子商務網站。該平台最顯著的功能之一是其多通路銷售功能，有助於在統一的儀表板中管理所有訂單和庫存。只需單擊一下，即可使用 ikas 將所有產品有效地轉移到自己的電子商務網站。此外，可以利用該平台的高轉換率來增強 SEO 性能，從而獲得更好的結果並增加利潤率。 ikas 提供強大的電子商務基礎設施，可以快速且有效率地建立電子商務網站。該平台擁有無限的產品、流量和網路空間、免費送貨整合、高級退貨管理、折扣活動和 24/7 專家客戶支援。此外，用戶可以利用大量分配產品的類別、標籤和銷售價格，以及透過簡訊和 WhatsApp 接收購物車提醒通知。此外，該平台的支付解決方案ikasPay具有隔天收到付款的優勢，而向所有國家的電子出口都是免費的。透過選擇 ikas，使用者可以實際且專業地執行其電子商務流程，類似於目前使用 ikas 基礎架構的許多成功品牌。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩市場開發的技術。除了iGaming 之外，GeoComply 還為串流影音廣播公司以及線上銀行、支付和加密貨幣行業提供地理位置詐欺偵測解決方案，建立了令人印象深刻的客戶名單，包括Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM 、DraftKings 和FanDuel。
Shippo
goshippo.com
您在一處進行可擴展運輸所需的一切，以及頂級承運商提供的最優惠費率。無縫同步來自所有頂級電子商務平台的訂單，並獲得全球 40 多家承運商（包括 UPS、USPS 和 FedEx）的最優惠價格。 Shippo 的端對端多承運人運輸軟體功能齊全，可隨著您的需求成長而為您提供支援。在整個履行過程中實現工作流程自動化，使其易於擴展。超過 10 萬個品牌信賴 Shippo。主要功能包括： >> 適用於每個企業的端到端運輸平台- 使運輸成為您業務的無縫組成部分- 連接您的電子商務平台或將我們的實施就緒API 直接構建到您的工作流程中，透過智慧快速履行訂單預設值和可配置的自動化，並獲得見解，幫助您透過分析和報告更聰明地交付。 >> 支援每一步 - 由於我們經驗豐富的客戶支援、實施和成功團隊，您可以充滿信心地前進。我們擁有運輸知識，可協助您快速入門並保持持續運作。 >>與七寶一起走向未來 - 您明天只會運送更多。 Shippo 為您提供 99.99% 的正常運行時間、現代化的技術堆疊以及與客戶建立更緊密的品牌聯繫所需的所有功能，並可根據您的最高目標進行擴展。就像我們超過 10 萬名客戶一樣，七寶可以幫助您滿懷信心地走向未來。
smartscout
smartscout.com
SmartScout 是一款提供亞馬遜自上而下分析的軟體工具。 SmartScout 細分了前20 個類別和43,000 個子類別、品牌市場份額，並為您提供ASIN 表現的關鍵指標，幫助您做出數據驅動的決策，以發展您的品牌或尋找有利可圖的轉售機會。 SmartScout 也會向您顯示 ASIN 流量數據，以建立可推動結果的廣告活動。 SmartScout 還擁有每個賣家及其轉售歷史記錄的資料庫。 SmartScout 為您提供競爭優勢，讓您能夠做出自信的數據驅動決策來發展業務。 SmartScout 是有史以來最具創新性的亞馬遜研究工具！
Channable
channable.com
Channable 是一個多通路電子商務平台，透過簡化跨通路的產品數據優化、促進多通路銷售以及透過有針對性的搜尋和產品廣告提高轉換率，使品牌、零售商和代理商能夠加速電子商務成長。透過 Channable，每個團隊成員都可以在一個平台上跨通路協作列出、管理和宣傳產品。
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp 是一個由人工智慧驅動的電子商務智慧平台，可協助賣家和零售商在全球最大的市場亞馬遜上最大限度地發揮潛力。 SellerApp 成立於 2017 年，利用下一代優化和機器學習模型幫助企業透過簡單的 SaaS 介面提高獲利能力。我們將數據智慧、自動化和專家團隊結合起來，幫助您的業務發展。我們致力於利用強大的演算法、行銷工具、資源和專業知識為世界各地的賣家提供一流的行銷解決方案。這個強大的平台幫助企業實現了每月收入成長 75% 的目標，同時整體投資回報率也不斷提高。該公司確保在美國、歐洲、東南亞、中東、澳新銀行和印度次大陸的交貨。 SellerApp 的優勢：SellerApp 讓亞馬遜賣家能夠在亞馬遜市場上充分發揮其潛力。使用 SellerApp 儀表板，您可以在一張快速快照中檢查您的帳戶運行狀況，該快照為您提供有關客戶、他們的行為、趨勢以及模式和趨勢的資訊。透過我們提供的所有其他單獨工具，您可以更深入地了解您的亞馬遜業務中發生的一切。他們將幫助您確定您的銷售和收入潛力，並探索並充分利用您遇到的所有擴展機會。您還可以進行深入的競爭對手研究，並根據他們的表現來衡量您在亞馬遜市場上的表現。利用 SellerApp 的追蹤工具來了解競爭對手的動態、他們正在使用的關鍵字（反向 ASIN）、他們的行銷活動的獲利能力等等。您不僅可以優化自己的後端關鍵字，還可以發現競爭對手正在使用的後端關鍵字以及他們應該使用但沒有使用的後端關鍵字。這可以幫助您填補空白並提高關鍵字的相關性。 SellerApp 功能：產品研究產品追蹤器產品創意產品情報廣告優化器PPC 分析器亞馬遜廣告自動化競爭對手分析和情報清單優化業務警報- BSR、價格、購買按鈕、庫存水平、劫持者等業務報告銷售儀表板Chrome外掛程式24*7 客戶支援關鍵字追蹤器 關鍵字研究 產品關鍵字最佳化 反向 ASIN Amazon MWS Connect 產品組合分析 產品組合諮詢 頁面視圖/會話矩陣 Amazon PPC 規則 產品機會分數 SellerApp 可以解決哪些問題？減少為下一次亞馬遜產品發布尋找獲勝產品的麻煩深入挖掘亞馬遜數據並找到透過最佳預過濾指標選擇的頂級亞馬遜產品。只需點擊幾下，即可輕鬆發現符合亞馬遜產品研究清單中標準的產品。使用我們分配給每個產品的專有機會評分，根據六個關鍵產品指標（需求、競爭、利潤率、收入潛力、間接費用和 PIS（產品創新範圍）指數）找到最佳產品。使用最先進的 PPC 工具自動化和最佳化廣告利用基於規則的演算法出價並根據您的業務目標優化您的廣告活動。使用否定關鍵字優化、反向 ASIN 和後端優化來吸引最佳目標受眾。現在，您可以利用 SellerApp 的機器學習引擎來獲得您想要的投資報酬率，該引擎可讓您根據您的行銷活動目標設定可接受的最大 ACoS。這可以確保您不會超支並耗盡廣告預算。讓自己排名在 Amazon SERP 的第 1 頁 借助可行的見解和詳細的建議創建誘人的產品列表。改進對 A9 演算法標準至關重要的每個指標，監控頁外關鍵字強度，並使用我們的清單品質檢查器衡量其 SEO 有效性。將您的產品清單與競爭對手進行比較，以確定他們的策略，並設定 LQI 警報，以便在產品清單品質變更時收到通知，以便您始終步入正軌，不會錯過任何重要的事情。透過先進的關鍵字研究為您的亞馬遜業務找到最佳關鍵字利用我們易於使用的儀表板來尋找高容量和低競爭的關鍵字，以提高您的產品銷售。針對亞馬遜搜尋引擎優化您的產品列表，並為正確的關鍵字建立索引。借助包含超過2 億個關鍵字的資料庫，深入了解具有良好CPC 成本、預估訂單量和良好相關性的短尾和長尾關鍵字，並將其用於PPC 和列表中，以提高您在亞馬遜上的利潤。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是一個一體化平台，用於自動化和簡化身分驗證 (IDV)、反洗錢 (AML) 和了解您的客戶 (KYC) 合規性。該人工智慧平台透過使用臉部和行為生物識別技術驗證客戶身份，並根據全球 3,000 多個數據點驗證其生物數據，幫助企業實現數位化客戶入職和 eKYC 流程自動化。 ComplyCube 目前為金融科技、銀行、電信、交通和電子商務領域的成熟企業提供支援。
Jebbit
jebbit.com
Jebbit 的企業體驗平台使品牌能夠建立精美的互動式體驗，跨每個管道大規模捕獲零方資料。從產品推薦和個性測驗到瑣事、可購物的造型手冊、更好的調查、民意調查、表格等- Jebbit 體驗推動了更高的參與度，因為它們超出了消費者的期望，並提供真正的價值，以換取有關他們的偏好、興趣、生活方式和生活方式的相關資訊。這種消費者聲明的零方數據是品牌的最終競爭優勢，並在客戶生命週期的每個階段推動實際的投資報酬率。 Jebbit 的客戶包括：歐萊雅、百事可樂、Haleon、NFL、資生堂集團、Live Nation、ASICS、NBA、JCPenney、Free People、Monster Worldwide 等，使用 Jebbit 軟體平台創造更好的消費者體驗，推動產業發展-領先的參與度，收集大量零方數據，獲取豐富的潛在客戶，推動更多線上轉換並提高忠誠度和生命週期價值。
VistaPrint
vistaprint.com
Vista 是全球數百萬小型企業的設計和行銷合作夥伴。作為一家遠端優先的全球性公司，Vista 的業務範圍不斷擴大，團隊成員遍布超過 25 個國家。 20 多年來，我們一直受到小型企業的啟發，不斷努力為他們不斷變化的需求提供解決方案。 VistaCreate、99designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服務設計、數位和印刷解決方案，提升了小型企業在實體和數位空間中的影響力，並幫助他們取得成功。
ShipStation
shipstation.com
使用電子商務賣家的第一選擇 ShipStation 匯入、管理和運送您的訂單。我們與 150 多個最受歡迎的市場、購物車和營運商整合。另外，您可以根據需要擁有任意數量的銷售管道和運營商。透過 ShipStation，您可享高達 82% 的承運商獨家折扣： UPS International 折扣 82%，UPS Ground 折扣 78%，USPS 零售價格折扣 89%，DHL Express 折扣 81%。立即開始 30 天免費試用，防止錯誤並將您的運輸時間縮短一半。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsApp、網路推播、行動推播、Facebook 和 Instagram 等所有主要行銷管道中由人工智慧驅動的自主行銷活動，輕鬆吸引您的客戶。 * 由法學碩士提供支援的即時生成客戶旅程： 再見模板化自動化流程！讓人工智慧根據最近的互動建立最優化的客戶參與工作流程和客戶旅程，以最大限度地提高您的投資回報。 * 使用人工智慧產生客戶細分以進行一對一個性化： 根據網站上的行為數據、人口統計和最近的操作，協調高度個人化和有針對性的客戶互動。 * 法學碩士產生的見解、分析與自主報告： 取得客戶行為、活動績效和整體商業智慧的精細可見性，以及人工智慧產生的見解、建議和自主報告。 * 自主客戶參與、法學碩士支援的聊天機器人和統一的對話收件匣： 透過 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天並直接從單一儀表板撥打電話，為您的客戶提供無縫的品牌體驗。 Contlo 與 200 多個平台無縫集成，幫助品牌圍繞其業務建立強大的自主行銷技術堆疊。
Litmus
litmus.com
Litmus 是行銷人員如何讓每次發送都發揮作用的方法。它是您技術堆疊的核心元件，可讓您建立、個人化、測試、審查和分析您發送的每封電子郵件。太多的公司在不知情的情況下發送了損壞的電子郵件，錯過了真正改善結果所需的更深入的見解，並且難以大規模個性化電子郵件。借助 Litmus，您可以更好地構建、測試和信任每條傳出訊息。這就是為什麼超過 70 萬名行銷專業人士（包括 80% 的財富 100 強企業）轉向我們的原因。這也是我們實現 98% 客戶滿意度的原因。石蕊。讓每一次發送都有意義。
Braintree
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透過處理 PayPal、Venmo、信用卡和金融卡、Apple Pay 和 Google Pay 的線上支付解決方案吸引更多買家並提高轉換率。
Klarna
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將任何購買都分成4款免費付款。在線或店內，Klarna應用程序很容易。
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