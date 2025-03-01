SellerApp

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SellerApp 是一個由人工智慧驅動的電子商務智慧平台，可協助賣家和零售商在全球最大的市場亞馬遜上最大限度地發揮潛力。 SellerApp 成立於 2017 年，利用下一代優化和機器學習模型幫助企業透過簡單的 SaaS 介面提高獲利能力。我們將數據智慧、自動化和專家團隊結合起來，幫助您的業務發展。我們致力於利用強大的演算法、行銷工具、資源和專業知識為世界各地的賣家提供一流的行銷解決方案。這個強大的平台幫助企業實現了每月收入成長 75% 的目標，同時整體投資回報率也不斷提高。該公司確保在美國、歐洲、東南亞、中東、澳新銀行和印度次大陸的交貨。 SellerApp 的優勢：SellerApp 讓亞馬遜賣家能夠在亞馬遜市場上充分發揮其潛力。使用 SellerApp 儀表板，您可以在一張快速快照中檢查您的帳戶運行狀況，該快照為您提供有關客戶、他們的行為、趨勢以及模式和趨勢的資訊。透過我們提供的所有其他單獨工具，您可以更深入地了解您的亞馬遜業務中發生的一切。他們將幫助您確定您的銷售和收入潛力，並探索並充分利用您遇到的所有擴展機會。您還可以進行深入的競爭對手研究，並根據他們的表現來衡量您在亞馬遜市場上的表現。利用 SellerApp 的追蹤工具來了解競爭對手的動態、他們正在使用的關鍵字（反向 ASIN）、他們的行銷活動的獲利能力等等。您不僅可以優化自己的後端關鍵字，還可以發現競爭對手正在使用的後端關鍵字以及他們應該使用但沒有使用的後端關鍵字。這可以幫助您填補空白並提高關鍵字的相關性。 SellerApp 功能：產品研究產品追蹤器產品創意產品情報廣告優化器PPC 分析器亞馬遜廣告自動化競爭對手分析和情報清單優化業務警報- BSR、價格、購買按鈕、庫存水平、劫持者等業務報告銷售儀表板Chrome外掛程式24*7 客戶支援關鍵字追蹤器 關鍵字研究 產品關鍵字最佳化 反向 ASIN Amazon MWS Connect 產品組合分析 產品組合諮詢 頁面視圖/會話矩陣 Amazon PPC 規則 產品機會分數 SellerApp 可以解決哪些問題？減少為下一次亞馬遜產品發布尋找獲勝產品的麻煩深入挖掘亞馬遜數據並找到透過最佳預過濾指標選擇的頂級亞馬遜產品。只需點擊幾下，即可輕鬆發現符合亞馬遜產品研究清單中標準的產品。使用我們分配給每個產品的專有機會評分，根據六個關鍵產品指標（需求、競爭、利潤率、收入潛力、間接費用和 PIS（產品創新範圍）指數）找到最佳產品。使用最先進的 PPC 工具自動化和最佳化廣告利用基於規則的演算法出價並根據您的業務目標優化您的廣告活動。使用否定關鍵字優化、反向 ASIN 和後端優化來吸引最佳目標受眾。現在，您可以利用 SellerApp 的機器學習引擎來獲得您想要的投資報酬率，該引擎可讓您根據您的行銷活動目標設定可接受的最大 ACoS。這可以確保您不會超支並耗盡廣告預算。讓自己排名在 Amazon SERP 的第 1 頁 借助可行的見解和詳細的建議創建誘人的產品列表。改進對 A9 演算法標準至關重要的每個指標，監控頁外關鍵字強度，並使用我們的清單品質檢查器衡量其 SEO 有效性。將您的產品清單與競爭對手進行比較，以確定他們的策略，並設定 LQI 警報，以便在產品清單品質變更時收到通知，以便您始終步入正軌，不會錯過任何重要的事情。透過先進的關鍵字研究為您的亞馬遜業務找到最佳關鍵字利用我們易於使用的儀表板來尋找高容量和低競爭的關鍵字，以提高您的產品銷售。針對亞馬遜搜尋引擎優化您的產品列表，並為正確的關鍵字建立索引。借助包含超過2 億個關鍵字的資料庫，深入了解具有良好CPC 成本、預估訂單量和良好相關性的短尾和長尾關鍵字，並將其用於PPC 和列表中，以提高您在亞馬遜上的利潤。