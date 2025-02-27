電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 突尼西亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是位於安大略省渥太華的加拿大跨國電子商務公司。它也是其專有電子商務平台的在線商店和零售銷售點系統的名稱。 Shopify為在線零售商提供一套服務“包括付款，營銷，運輸和客戶參與工具，以簡化為小商人運營在線商店的過程。截至2019年6月，2018年日曆的總商品總額超過411億美元。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed的Ecwid是將在線商店添加到任何網頁或社交媒體個人資料中的最簡單方法。 Lightspeed的Ecwid在175個國家 /地區使用了數十萬個商家，無論您身在何處，都需要您所需的一切：通過您的網站，Instagram，Facebook，Amazon或Google購物。借助Ecwid的銷售點集成，電子郵件營銷集成和專用移動應用程序，您可以隨時隨地管理營銷，銷售和銷售。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最受歡迎的 WordPress 電子商務外掛。而且它是免費的。功能齊全，完美整合到您的自架 WordPress 網站中。使用我們的免費電子商務外掛程式為您的 WordPress 網站添加強大的商店設施。 WooCommerce 為超過 24% 的線上商店提供支持，可以幫助您銷售任何商品。很漂亮。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Wix
wix.com
使用Wix充滿信心地在線建立和擴展業務。借助閃電般的網絡性能，企業級安全性和可靠的基礎結構，您可以放心，您的網站將始終啟動並運行。借助Wix，您可以獲得更多的網站構建器 - 從在線安排到付款，深厚的品牌和電子商務解決方案，您可以朝任何想要的方向帶來您的網站。在網上管理業務時，它從來沒有更直觀，使用領先的SEO和營銷工具，高級分析甚至移動應用程序，您可以從任何地方掌握一切。加入數百萬使用Wix來幫助他們實現在線目標的用戶。 Wix的主要功能是什麼？ *智能拖放編輯器以直觀地創建您的網站 * 900多個戰略性設計的網站模板 *高級SEO功能以優化搜索引擎 *強大的電子商務解決方案來管理您的商店和在線銷售 *在線調度軟件可為客戶提供無縫的預訂體驗 *內置營銷工具，以幫助在線管理和發展您的業務 *完整的博客功能，可以幫助您發展忠實的受眾並獲利內容 *全棧Web開發工具用於自定義功能
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的電子商務速賣通工具之一，可讓您處理速賣通的大量訂單並進行付款。透過 Dsers，您只需單擊即可從全球速賣通找到多個供應商選項。它使您能夠連接和管理供應商，在短短幾秒鐘內下多個訂單，並從您的商店或 Paypal 帳戶自動追蹤它們。 Dsers 提供供應商最佳化功能，為您的所有產品找到更好的供應商，並以更好的評級和更便宜的價格範圍促進相同產品的更好銷售。此外，您只需點擊幾下滑鼠，即可立即找到替代供應商，而不是目前的供應商。用戶還可以選擇透過 Dsers 批量訂購，從而節省時間和精力。用戶還可以從多個全球速賣通供應商創建不同的產品包，以獲得折扣、優惠和降價。您只需在 Dsers 網站上建立帳戶並設定您的線上商店即可免費試用 Dsers。
Shippo
goshippo.com
您在一處進行可擴展運輸所需的一切，以及頂級承運商提供的最優惠費率。無縫同步來自所有頂級電子商務平台的訂單，並獲得全球 40 多家承運商（包括 UPS、USPS 和 FedEx）的最優惠價格。 Shippo 的端對端多承運人運輸軟體功能齊全，可隨著您的需求成長而為您提供支援。在整個履行過程中實現工作流程自動化，使其易於擴展。超過 10 萬個品牌信賴 Shippo。主要功能包括： >> 適用於每個企業的端到端運輸平台- 使運輸成為您業務的無縫組成部分- 連接您的電子商務平台或將我們的實施就緒API 直接構建到您的工作流程中，透過智慧快速履行訂單預設值和可配置的自動化，並獲得見解，幫助您透過分析和報告更聰明地交付。 >> 支援每一步 - 由於我們經驗豐富的客戶支援、實施和成功團隊，您可以充滿信心地前進。我們擁有運輸知識，可協助您快速入門並保持持續運作。 >>與七寶一起走向未來 - 您明天只會運送更多。 Shippo 為您提供 99.99% 的正常運行時間、現代化的技術堆疊以及與客戶建立更緊密的品牌聯繫所需的所有功能，並可根據您的最高目標進行擴展。就像我們超過 10 萬名客戶一樣，七寶可以幫助您滿懷信心地走向未來。
Stripe
stripe.com
Stripe是一家美國金融服務和軟件，作為總部位於美國加利福尼亞州舊金山的服務（SaaS）公司。該公司主要為電子商務網站和移動應用程序提供付款處理軟件和應用程序編程界面（API）。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ABA、RFPIO、Entrust、Hyster-Yale、Airgap 和 Fourth。了解有關Arena Calibrate 的更多信息，如下： - 全面的全端BI 軟體提供了在線和離線廣告、電子郵件營銷、網站分析、需求生成、電子商務、CRM/銷售和其他數據領域的真實報告來源之一。 - 為您的企業或客戶提供可擴充的資料倉儲。 - 40 多個即插即用連接器 + 自動化資料管道。 - 無縫整合離線或其他沒有可用連接器的資料。 - 先進的跨平台數據混合和對齊，以及有價值的數據清理和衛生支持，以確保報告的準確性。 - 讓您能夠快速了解行銷管道的整體健康狀況，並推動對潛在客戶開發、MQL、SQL、CAC 和 ROAS 的影響。 - 預算友好的客戶經理和按需 BI 配置專家，作為您的團隊或機構的合作 BI 擴展。瀏覽網址：https://www.calibrate.thearena.ai
Gelato
gelato.com
Gelato 是全球最大的代表全球電子商務賣家按需本地生產定製商品的平台。我們的使命是透過本地生產和隔夜將任何定製商品交付給全球任何消費者來增強快速增長的創作者經濟的能力。 Gelato 平台使電子商務企業家和創作者能夠透過美國、俄羅斯等33 個國家的100 多個本地生產合作夥伴組成的網絡，為世界各地的客戶生產和交付定制產品，例如服裝、牆壁藝術、書籍、商品和配件。由於產品是按需生產的，並且距離交付地點更近，因此運輸速度更快，浪費、成本和碳排放減少，同時賣方無需投資任何前期成本、管理庫存或跨境運輸。更快、更聰明、更環保。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為的見解，以便行銷人員將正確的內容應用於正確的受眾。一流的分析和見解 Rockstar 社交團隊透過來自強大分析和無與倫比的自訂報告的深入見解輕鬆證明了他們的成果，超越了基礎知識，達到了真正的業務成果。跨社交的整合服務和關懷直觀、無需學習曲線、整合的社交客戶關懷工具可幫助團隊更好地幫助客戶在社交媒體上即時排隊、路線和解決。整合 ShopStream 直播視訊購物 透過直播視訊購物體驗讓您的客戶眼花撩亂。推動您的數位購物之旅，推動客戶從瀏覽轉向購買。
ManyChat
manychat.com
Manychat是世界上D2C品牌，零售商店，非營利組織，餐館，房地產公司的＃1 Omnichannel平台。曼查特（Manychat）成立於2016年，每年都有超過10億個對話，並在190多個國家 /地區使用。立即吸引您的客戶。在Instagram直接消息，Facebook Messenger，WhatsApp和SMS中自動進行交互式對話，以發展您的品牌。無論您是想生成更多的潛在客戶，自動化廣告系列，還是通過增加SLA時代來提高客戶滿意度，Manychat都擁有解決業務營銷需求的所有工具。這就是聊天營銷以及Manychat是什麼。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Printify
printify.com
銷售客製化 T 卹、手機殼和 750 多種產品，並按需列印您的設計。我們將負責列印並運送給您的客戶。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
easySales
easy-sales.com
easySales 是一個基於雲端的 SaaS 平台，可自動執行線上商店的電子商務活動，使他們能夠輕鬆地在多個管道上進行銷售，從而降低營運成本並發展業務。它以靈活且用戶友好的方式提供基於雲端的多通路自動化產品清單和訂單管理、即時庫存同步、自動翻譯和報告。透過內建的 API 集成，easySales 解決了市場平台存在的複雜性以及商家使用的不同平台（例如電子商務平台、計費軟體、快遞服務、電子郵件和簡訊以及市場）之間缺乏集成的問題。立即開始 14 天免費試用，體驗 easySales 的優勢。
Verint
verint.com
Verint 透過連結整個企業的工作、數據和體驗，幫助世界上最具代表性的品牌建立持久的客戶關係。透過這種方法，品牌可以在適應未來工作的過程中導航並蓬勃發展，消除組織和資料孤島造成的低效率，並在每次互動中持續提供大規模的差異化體驗。 Verint 的解決方案可協助品牌縮小因缺乏提供滿足客戶期望的體驗所需的資源而產生的差距。縮小敬業度能力差距™有助於他們與客戶建立持久的關係並推動真正的業務成果。 Verint 客戶參與平台利用人工智慧和分析、開放式整合以及客戶參與科學的最新進展，以滿足不斷增長、不斷變化的消費者互動和需求。他們透過與廣泛的解決方案和合作夥伴生態系統密切合作，幫助客戶從技術投資中獲得更大的價值。 借助 Verint，品牌最終可以釋放業務各領域的客戶參與潛力，為客戶和員工提供一致的差異化體驗，並大規模實現實際的業務成果。 全球影響力 • 總部位於紐約州梅爾維爾，在全球設有 40 多個辦事處 • 由 4,500 名敬業的專業人員和全球合作夥伴網絡提供支持 縮小參與能力差距 現今的品牌面臨著跨越數十個參與管道、數百個客戶旅程和數百萬次互動提供優質客戶體驗的挑戰 - 所有這些都需要使用相同的團隊和資源。這導致了參與能力差距。 Verint 解決方案專門致力於縮小這一差距。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 軟體工具，可讓您建立、模擬、發布和管理資料。 SOLIDWORKS 產品易於學習和使用，可協助您更好地設計產品。
Volusion
volusion.com
創建您的在線商店，其中包括我們屢獲殊榮的電子商務軟件的14天免費試用。顯示出比其他託管購物車要多的4倍！ Volusion是一種多合一的電子商務解決方案，可幫助企業家建立和管理成功的在線業務。自1999年以來，這支專門的開發人員，營銷人員，設計師和技術支持專家一直熱衷於幫助商人經營和發展商店，無論是初創公司還是成立。二十年後，Volusion獲得了數十個榮譽，並為超過18萬名成功的在線業務提供了啟動。
Easyship
easyship.com
Easyship 是世界領先的線上運輸軟體。我們直覺的平台與 BigCommerce、Magento、Shopify、ShopifyPlus、Squarespace、Ebay、Amazon 等頂級電子商務市場以及 Kickstarter 和 Indiegogo 等眾籌網站集成，讓您在單一儀表板中管理所有訂單和運輸活動。立即獲得 USPS、UPS 和 FedEx 等頂級快遞公司預先商定的折扣費率，無需任何最低限額或帳戶要求，然後比較費率並可節省高達 91% 的零售折扣。 Craighill、MoMA 和 IronMan 等品牌使用 Easyship 來優化其運輸流程、客戶體驗並節省日常運輸費用。
BigCommerce
bigcommerce.com
關於 BigCommerce BigCommerce（納斯達克股票代碼：BIGC）是領先的開放式軟體即服務 (SaaS) 電子商務平台，使各種規模的商家能夠在線上建立、創新和發展業務。 BigCommerce 為商家提供複雜的企業級功能、客製化和效能，並且簡單易用。 150 個國家和眾多行業的數以萬計的 B2C 和 B2B 公司使用 BigCommerce 創建美觀、有吸引力的線上商店，包括 Ben & Jerry’s、Molton Brown、S.C. Johnson、Skullcandy、SoloStove 和 Vodafone。 BigCommerce 總部位於奧斯汀，在倫敦、基輔、舊金山和雪梨設有辦公室。欲了解更多信息，請訪問 www.bigcommerce.com 或在 Twitter、LinkedIn、Instagram 和 Facebook 上關注我們。
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack 是市面上最快的 PDF 到 Flipbook 轉換器。讓您的 PDF 變得栩栩如生，將其轉變成具有 3D 翻頁效果的栩栩如生的出版物。或者，您可以使用我們的設計工作室從頭開始輕鬆創建引人入勝的翻頁書。將您的印刷目錄提供給數位客戶，同時為您的業務採用更永續和成本效益的道路。強大的功能，如購物按鈕、影片、GIF、誘人的照片幻燈片、可自訂的潛在客戶表單、嵌入等等，將幫助您在競爭對手中脫穎而出。還可以使用高級統計數據和品牌選項來幫助您為讀者提供難忘的體驗。創建工作區、管理不同的專案、邀請隊友並分配不同的角色。確保品牌一致性並與您的團隊合作創建令人驚嘆的出版物。一切盡在 Flipsnack。 透過 Flipsnack 發布，您可以將富媒體加入目錄：影片、音訊、線上表單、購物小工具、標題等。您的目錄適用於所有類型的設備，包括智慧型手機和平板電腦，並且可以輕鬆嵌入到任何網站中。
eDesk
edesk.com
eDesk 幫助線上零售商和品牌在其銷售的任何地方提供非凡的客戶服務。 eDesk 提供一整套屢獲殊榮的電子商務工具，以簡化客戶支援流程和報告，縮短回應時間，從而顯著提高生產力和獲利能力。其客戶支援軟體經過專門設計，旨在為電子商務企業提供所有客戶查詢的統一視圖，透過智慧收件匣集中所有支援管道、社交媒體、網路商店和市場訊息。它會根據您的業務需求自動對訊息進行優先排序，並使用基於角色的規則進行分配，因此您的團隊可以以 5 倍的速度回覆客戶，建立忠誠度並推動重複購買。在處理客戶查詢時，其人工智慧自動化會建議最佳答案和翻譯，以便您的客服人員可以使用任何本地語言輕鬆回覆。認真從事線上銷售的企業可以在充滿信心地拓展新市場時擴大客戶服務。 eDesk 本身整合並整合了來自200 多個市場、網路商店、社交網路、通訊和物流管道的資料（比任何其他客戶支援軟體供應商都要多），因此您只需單擊一個按鈕即可存取端到端訂單資訊。 eDesk 也是亞馬遜和沃爾瑪開發委員會中唯一的客戶支援解決方案，幫助線上零售商和品牌透過新的銷售管道發展業務，並與其客戶支援工具和流程緊密相連。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供託管轉換優化，幫助網路最大的品牌提高銷售量、捕捉新客戶、停止放棄並增加新客戶獲取。內部創意和開發團隊將 UpSellit 的技術完美地結合到轉換漏斗的目標階段，作為您行銷團隊的延伸。 UpSellit 靈活的定價模式有助於滿足任何企業的需求，並允許各種規模的零售商看到轉換率最佳化的真正影響。 UpSellit 的管理服務套件包括： - 電子郵件再行銷 - 激勵策略 - 簡訊行銷活動 - 價值驅動策略 - 購物車重建技術 - 控制組 - 進階 AB 測試 - 行為解析 - 防虛假保護
Drip
drip.com
Drip 是一個行銷自動化平台，可協助成長中的電子商務品牌推動重複購買和品牌忠誠度。 Drip 為 30,000 多名電子商務行銷人員提供了強大的工具來了解客戶並向其行銷。您將把所有客戶資料轉化為 Drip 中的動態細分，並透過一次性的自動化行銷活動吸引客戶。使用 Drip 的自動化、電子郵件和現場訊息來吸引客戶再次購買。透過在一個平台上提供設計精美的電子郵件和高級彈出視窗來節省成本。試用 Drip 14 天，看看您最愛的電子商務品牌為何轉向使用 Drip。
Poltio
poltio.com
Poltio 的無程式碼嵌入式解決方案具有響應式和白標籤功能，使品牌/機構能夠人性化產品發現並捕獲即時零方數據/獲得公正的見解/增強 OI，同時創建細分和角色。只需選擇正確的解決方案，例如智慧調查、參與測試或產品推薦測驗/禮品查找器。產品測驗不僅可以增強客戶的購物體驗，還可以提供卓越的體驗，並透過引導銷售提升客戶旅程。
Digioh
digioh.com
使用 Digioh 將轉換率提高 3% 以上！享受輕鬆的聯絡人收集、測驗、調查、登陸頁面和偏好中心 - 所有這些都旨在捕獲、匯聚和轉換更多零方資料！ 擴大您的電子郵件+簡訊行銷列表，捕獲零方數據，並透過高轉換率產品推薦測驗、參與多步驟表單、現場和電子郵件調查、登陸頁面和偏好中心來推動更多銷售。 充分利用數據的力量，快速獲得個人化現場、電子郵件、簡訊和重新定位體驗的回報。 Digioh 讓行銷人員比市場上的任何平台收集更多消費者同意的零方數據，並在微觀和宏觀層面上跨所有行銷管道利用這些數據。透過推出產品推薦測驗、實施調查來了解您的客戶以及根據此資訊透過電子郵件或簡訊繼續對話來提高轉換率 - 增加獲得新客戶的可能性、更高的生命週期價值和更低的退出率。 Digioh 擁有超過 1400 個客戶、200 多個整合以及每天收集的 20 億位零方數據 - 沒有比 Digioh 更強大的平台來幫助品牌推動增量收入增長、建立客戶體驗以及收穫+激活零方數據——思維方式、創新方式。而且，借助 Digioh 的全方位服務設計和技術支援團隊，Digioh 客戶可以更快地開始工作，提高投資回報率，並在 30 天內取得更大的成功！
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的一般資料保護法規 (GDPR)，讓行銷人員可以專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營歐洲業務，並在法國和荷蘭設有辦事處。 Actito 也在北美開展業務，並在加拿大設有辦事處。全球有超過 250 家客戶使用該平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Wyng
wyng.com
Wyng 幫助品牌發展並了解其受眾，從而提供更相關的體驗。透過 Wyng，行銷人員可以輕鬆建立互動式數位體驗，在適當的時刻吸引客戶，獲得偏好和其他零方數據，並即時進行個人化。無論體驗是產品搜尋測驗、促銷還是偏好中心 - Wyng 體驗總是適時、用戶友好，並為消費者提供真正的價值。 Wyng 為 250 多個全球品牌提供服務，包括 AAA、迪士尼、雅詩蘭黛、索尼和聯合利華，這些品牌使用 Wyng 來推動選擇加入、增加銷售並增強消費者信任和品牌親和力。
Vizury
vizury.com
Vizury於2007年推出，是一種以性能為角色的Martech解決方案，它使品牌能夠實現更高的渠道轉換和客戶保留率。 自成立以來，我們獨特的技術驅動服務的重點一直是將客戶帶回品牌網站，移動應用或零售商店並改善新客戶獲取，保留和品牌忠誠度的能力。 在啟動和實現全球範圍之後，Vizury的平台和業務於2018年被Affle收購。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一個轉換行銷工具包，用於透過收集每個網站訪客的聯絡資訊、提高平均訂單價值並透過有針對性的彈出視窗促進銷售來充分利用每個網站訪客。它透過易於使用的建構器輕鬆創建高轉換彈出窗口，為您提供完全的設計自由。而使用網站個人化工具，您可以根據訪客的活動歷史記錄、推薦來源、地理位置、設備、購物車價值、訂單歷史記錄等輕鬆編輯您的網站，並透過其視覺化現場編輯器將網站拆分為多個變體。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是專為忙碌的行銷人員創建的轉換優化工具集。它提供快速、易於使用的解決方案，可以透過三種方式幫助您提高銷售額： 1. 智慧電子商務彈出視窗可幫助您更快地建立清單、減少購物車放棄並以前所未有的方式提高電子商務銷售額。 2. 網站個人化功能可讓您輕鬆根據購物者細分客製化網站和行銷活動登陸頁面訊息，以獲得更相關、更有意義的體驗。 3. 易於使用的 A/B 測試可讓您快速設定、測試和比較彈出和個人化登陸頁面的效能。此外，您可以比較完整的購物者旅程以衡量對底線的影響。
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我們幫助企業提高線上轉換率，允許不受限制地進行實驗。憑藉我們簡單的方法和市場領先的技術，我們始終以客戶為中心，增強數位體驗。我們的技術創建於 2000 年，是市場上第一個測試和定位解決方案。從那時起，該平台呈指數級增長，自英國 Accelerate Group Ltd 於 2018 年 8 月收購 Webtrends Optimize 以來，增長速度甚至更快。我們所做的每一次測試都會對此進行測量和報告。我們擁有全方位的測試、分析和個人化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割測試、社交證明和產品推薦引擎、退出意圖覆蓋以及許多其他工具。提供客戶端或伺服器端測試以及一系列用於行動應用程式優化的 SDK。
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon 使品牌能夠增強其產品和數位交互，提供獨特的最佳化解決方案，將網路實驗、功能實驗和人工智慧驅動的個人化功能結合在一個單一的、有凝聚力的平台中，滿足所有團隊的實驗需求。 Kameleon 旨在支援產品經理、行銷人員和開發人員滿足不同的實驗和功能管理需求，適合任何技術堆疊，具有 50 多個集成，並且能夠進行任何自訂集成。作為一個統一的平台，Kameleoon 使團隊能夠創建實驗，使他們能夠利用基於 Web 的資料在伺服器端測試中進行定位、分析和激活，而所有這些都不需要開發人員。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 標準，非常適合醫療保健、銀行和保險等嚴格監管的行業。超過 1000 家中型和企業規模的公司已經使用 Kameleon 功能豐富且安全的平台來依賴高度準確的實驗數據。 Toyota、Providence、Direct Line Group、Canada Goose、Loblaw 和 Cerebral 的團隊都使用 Kameleoon。請造訪 www.kameleon.com 以了解更多資訊。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業能夠自動執行由客戶操作和預先定義業務事件觸發的個人化活動。這確保了及時和相關的溝通，以提高客戶參與度和轉換率。 - 人工智慧驅動的預測模型：WebEngage Analytics 儀表板支援細分、吸引和保留優先客戶、流失以轉換視窗和投資回報率優化所需的所有指標，這使企業能夠集中精力進行幹預和活動，以獲得最大影響和更好的投資報酬率。 - 1:1 個人化：WebEngage 使企業能夠大規模提供個人化體驗。透過整合使用者意圖、偏好和其他相關數據，企業可以針對每位客戶量身定制溝通方式，促進全通路客戶參與。還有什麼？ WebEngage 的平台整合快速且簡單。與一系列 ESP 和 MSP 相容，技術團隊只需幾個小時即可完成。業務遍及全球：WebEngage 總部位於印度，已在全球擴展業務，在中東和非洲地區、東南亞和南美洲設有辦事處和業務。
Certainly
certainly.io
當然，我們的使命是幫助企業打造令人難以置信的電子商務使用者體驗，並以對話取代點擊。 Surely Conversational AI 軟體可無縫連接到您開展業務的各個平台，我們的客戶和合作夥伴遍佈全球 20 多個國家。 憑藉其無程式碼聊天機器人建構器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且輕鬆的建置體驗。該產品提供跨渠道的高品質用戶體驗、與數十個業務系統的無縫集成，以及強大的專有人工智慧，可檢測任何語言並提供超過 14 種語言的即用型內容。 當然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信賴。
Justuno
justuno.com
Justuno 的轉換工具套件包括潛在客戶捕獲（簡訊和電子郵件）、退出優惠、購物車放棄、橫幅、產品推薦等，以創建最終的轉換旅程，在正確的時間向正確的購物者傳遞正確的訊息。 - 收集更多零方和第一方數據，並將其推送到您現有的行銷工具（我們有100 多個整合和計數） - 業界領先的電子郵件和SMS 潛在客戶捕獲（兩步、點擊文本等）以實現最佳增長- 80 多個高級定位規則，包括地理定位（精確到郵政編碼）、退出意圖、購物車內容、流量來源等- 運行A/B 測試以優化營銷活動- 在網站上的任何位置使用產品推薦，包括追加銷售、交叉銷售- 暢銷、暢銷、最近瀏覽過等 - 訪問包含來自行業領先合作夥伴和我們自己的 200 多種設計的預構建模板庫，以便立即開始使用。尋找更多？ - 提高平均訂單價值：透過動態運輸橫幅、購物車/結帳建議等- 即時監控績效：Justuno 的分析儀表板即時顯示可操作的見解，使您的行銷活動保持最佳狀態- 增加電子郵件和簡訊清單： Justuno 與業界領先的SMS 和ESP 的整合可讓您將電子郵件和SMS 選擇加入同時推送到您的平台，並建立兩步潛在客戶表單、在行動裝置上使用點擊文字選擇加入等- 建立行動友善體驗：透過符合Google 最佳實踐的優化行動促銷活動，轉換更多行動網站訪客- 提高付費媒體投資報酬率：Justuno 的受眾同步功能每小時同步您的訂閱者列表，以獲取最新的重新定位和潛在客戶機會，從而最大限度地提高廣告系列效果- 隱藏字段：從訪問者收集其他信息，例如 UTM 信息、IP 地址、登陸的第一個 URL、使用的優惠券代碼等）。將此與選擇加入相結合，以實現自動化流程中的最大程度的個人化。 - 正在為您的無頭商店尋找解決方案？ Justuno 為需要創建終極前端體驗的品牌提供無頭網站支援。聯絡我們了解詳情！
Releva
releva.ai
Releva 是一款用於電子商務成長的一體化人工智慧自動化解決方案。該公司提供一個行銷自動化平台，可個性化網站和多管道，以提高轉換率、平均訂單價值、客戶終身價值，並以驚人的投資回報率帶來收入成長。 Lucy，Releva 的人工智慧，一種類似聊天 GPT 的技術，可以回答最重要的銷售和行銷問題，例如每個用戶想要什麼；當他們想要的時候；什麼價格範圍是可以接受的；偏好的數位管道是什麼？ Releva 的使命是創造類似只能在當地小商店才能獲得的使用者體驗。我們透過品牌與其消費者之間道德的全通路互動來優化個人化來做到這一點。 Releva 與每個電子商務商店和所有數位管道深度集成，以增加流量和提高轉換率。該平台持續實現 20% 以上的收入成長以及令人驚嘆的 51 倍以上的投資回報率。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。 Storyly Stories 讓行動品牌能夠超越行動螢幕的限制與受眾互動，並在整合後無需任何開發工作即可創造引人入勝的體驗，從而為行動品牌的行銷策略提供支援。 Storyly 受到 40 多個國家/地區 300 多個品牌的信賴，包括但不限於 Domino’s Pizza、土耳其航空、聯合航空、麥當勞、New Look、迪卡儂、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本質上為行動應用程式和網站提供了以朗朗上口、熟悉且互動的方式傳達任何訊息的機會，而不是侵入性的。憑藉其直覺的工作室和儀表板，Storyly 還可以輕鬆創建適合任何行動應用程式和網站的風格和設計的引人入勝的內容。這就是為什麼 Storyly Stories 不僅僅是一個圓圈——提供了一個充滿創造力、互動和聯繫的無限世界。
Beamer
getbeamer.com
Beamer 是用於產品發布的客戶溝通工具，可直接從您的應用程式開啟雙向通信，以便輕鬆聯繫、吸引客戶並聽取客戶的意見。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 為香港、台灣、新加坡、馬來西亞和亞太地區的眾多零售商提供專業的聊天商務解決方案。作為WhatsApp 官方商業解決方案提供商以及Meta 和LINE 的官方合作夥伴，我們跨社交訊息管道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和網站即時聊天）提供先進的商業解決方案，提高效率、用戶行為分析，從而制定再行銷策略。 Omnichat 的使命是透過全通路訊息、行銷自動化、線上線下融合零售、社交客戶資料平台、與 ChatGPT 以及 WhatsApp 目錄和支付整合的「Omni AI」來釋放聊天商務的潛力，Omnichat 為企業提供裝備提供無縫的客戶旅程，以抓住全通路零售環境中產生的機會。 線上線下融合銷售功能，可以輕鬆將線上通路的訪客引導至實體店銷售人員進行跟進，促進線上線下的轉換和收入追蹤。 利用 ChatGPT，我們的人工智慧聊天機器人「Omni AI」充當零售商的數位助理，處理客戶的詢問、推薦產品並促進行銷活動規劃。 WhatsApp目錄和付款讓零售商可以在WhatsApp上完成從瀏覽產品、與指定銷售人員溝通到進行購買的顧客旅程，縮短顧客的決策和加快購買流程，為商家帶來即時收入。 Omnichat 連續三年實現300% 的年度經常性收入(ARR) 同比增長，為超過5,000 家零售和電子商務公司提供支持，包括屈臣氏、豐澤、莎莎化妝品、六福珠寶、LVMH 集團、萬寧、太古資源、OSIM、羅技、Timberland、通利琴行、維特健靈及政府部門。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能強大的電子郵件行銷自動化軟體，具有世界一流的功能、最先進的自動化流程和潛在客戶生成工具，可幫助您從第一天起發展業務，同時保持屢獲殊榮的一體化用戶介面. - 發送電子郵件行銷活動 創建精美、專業的電子郵件活動，像專業人士一樣與您的受眾互動。 - 管理您的受眾使用我們的高級細分功能向正確的受眾發送正確的電子郵件，使用訂閱者標籤進行組織，並最大限度地減少取消訂閱。 - 擴大您的受眾群體 使用一種工具即可建立、啟動和優化令人驚嘆的登陸頁面和訂閱表單。 - 自動化您的行銷自動化重複性任務，並為您的客戶創造令人愉悅的個人化數位體驗。 -追蹤您的努力衡量您的行銷成功並收集強大的數據以做出更好的決策。您可以免費試用 Moosend，並免費試用我們所有的中小企業和企業功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可開始使用，或聯絡我們的銷售團隊制定客製化計畫來支援您的業務需求。將以下連結複製並貼上到您的瀏覽器： - 免費試用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 取得自訂報價：https://moosend.com/contact-us/sales/
Intellimize
intellimize.com
Intellimize 是一個由人工智慧驅動的平台，專門從事網站個人化和轉換率優化。它為行銷人員提供了一個多功能空間來測試、優化和個人化他們的網站體驗。 該平台具有運行無限變化的能力，因此有助於快速測試新概念和想法。利用其生成式人工智慧技術，它還透過提供文案建議來解決寫作障礙。 它根據每個訪客的個人行為和偏好向其展示獨特的網站變化，從而個性化用戶體驗，而無需第一或第三方數據。 它可用於 A/B 測試、登陸頁面優化以及電子商務和 SaaS 營運的特定個人化。 值得注意的是它能夠與各種行銷和分析工具無縫整合。 專業服務團隊是平台功能的延伸，包括策略和分析CRO專家，幫助使用者實現最佳化目標。
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive 是一個面向電子商務和酒店業的人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 平台。預測性人工智慧平台的功能是提供個人化體驗，以提高品牌的轉換率。 其主要產品包括人工智慧驅動的推薦引擎，利用機器學習產生適合每個客戶的有針對性的產品建議。 該平台旨在自動將數據分析轉化為可操作的洞察力，從而將業務從單純的數據驅動升級為智慧驅動。 該平台還包括整合功能，使企業能夠將平台的功能與其現有系統無縫連接。 Aidaptive 因其在促進高效商務方面的創新貢獻而獲得認可，並繼續在為品牌和消費者提供機器學習技術解決方案方面處於領先地位。 請注意，雖然 Aidaptive 提供演示和免費預測受眾列表，但條款和詳細資訊可能有所不同。
Spott
spott.ai
要在網路上取得成功，您必須做好三件事。 1. 製作精彩的內容 2. 確保在受眾所在的頻道上發佈內容 3. 確保一旦激發了受眾的靈感，就可以讓他們透過互動進行轉化，從而根據這種靈感採取行動。 SPOTT 重點關注第三步。我們的價值主張：SPOTT 是一種解決方案，允許用戶透過使其在多通路環境中可操作和可衡量來從其發布的內容中獲得更多價值。 °) 圖像、pdf 和影片的可購物鏈接，獲取訂閱時事通訊、鏈接 pdf 文件或展示您的最新促銷活動。您可以輕鬆地為所有圖像和影片添加互動層。使您的影片、目錄和圖像具有互動性。加入號召性用語、標記產品、訂閱電子報並提高轉換率。借助 Spott，您可以添加互動式元素，使您的內容具有可操作性和可衡量性，從而從已發布的 pdf、圖像和影片中獲得更多收益。
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai 提供了一套由人工智慧驅動的工具，旨在增強電子商務體驗。透過解釋和利用各種消費者特徵和行為，Rosetta.ai 根據個人客戶偏好定製網站介面，改善他們的線上購物體驗。 該套件包括“Rosetta AdMatch”，它引入了一種有針對性的廣告模式，旨在透過個人化的線上購物體驗吸引高消費消費者。 「Rosetta Engage」採用精確的推薦演算法來優化購物旅程接觸點。 「Rosetta Analytics」將產品標示資料和消費者偏好分析結合，產生豐富的消費者洞察，超越了 Google Analytics 提供的洞察。 最後，「Rosetta Automation」透過跨多個管道自動化行銷訊息來擴大消費者參與度，同時考慮客戶先前的互動以避免重複。 總體而言，Rosetta.ai 的目標是增強線上購物的個人化、提高轉換率並推動電子商務業務的成長。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr 是線上行為個人化、人工智慧和使用者隱私的全球領導者，幫助企業提高轉換率和收入、收集更多潛在客戶，並在購物體驗期間和之後透過個人化推薦重新定位訪客。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一種高級實驗工具，主要由想要啟動高級實驗的機構、開發和產品團隊以及需要 IT 部門幫助最少的營銷人員使用。我們脫穎而出：我們真正關心我們的客戶 - 在支援和超額交付方面付出更多努力，因為我們還有內部實驗團隊、CRO 和數據專家為您服務。功能： A/B 測試：使用市場上先進的細分引擎之一創建實驗，具有41 個數據點：網站行為、流量來源、CRM 數據、GTM、天氣API 等。統計 >按特定目標過濾結果 > 輔助轉換或線性分佈 > 累積視圖 > 僅共享與您的團隊重要的內容：pdf 報告 > 跟踪任何事件 現場調查： > 作為彈出窗口或小部件觸發 > 滾動、加載、退出時觸發器> 邏輯分支> 多項選擇、唯一選擇、網格、NPS、CSAT 等> 細分行為> 潛在客戶捕獲> 高級報告疊加> 觸發各種廣告素材> 創意構建器> 退出時/加載時/載入時捲動整合：Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot、Marketo、Salesforce Shopify Woopra
Monetate
monetate.com
Monetate 讓行銷人員能夠讓客戶在個人層面上感到被理解和欣賞。 Monetate 讓品牌能夠提供完全整合的個人化策略。以性能為中心的架構提供了著名的易於使用的介面，具有一系列強大的工具，涵蓋構思和驗證，直至提供可擴展的一對一跨渠道體驗。透過卓越的體驗取悅消費者，進而提高參與度、轉換率，並最終提高客戶終身價值。 Monetate 為 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等領先品牌以及數百個其他市場領導者帶來了數十億美元的年收入。
Yieldify
yieldify.com
Yieldify 是一個完全託管的端到端個人化平台，可協助電子商務企業透過為客戶提供個人化體驗來創造更多收入。在過去 4 年裡，北美、歐洲和亞太地區的 1,000 多個電子商務品牌借助 Yieldify 的全方位服務團隊和平台創造了超過 25 億美元的額外收入。透過 Yieldify，您可以在正確的時間為每位訪客提供正確的網站體驗，無論他們位於頻道的哪個位置。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客戶參與和體驗套件，使行銷人員能夠創造個人化的客戶體驗。其平台使行銷人員能夠跨渠道和系統連接客戶數據，創建目標細分市場，並在網路、電子郵件、應用程式通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等數位管道上提供有意義的體驗。 憑藉強大的分析功能，Netcore Cloud 可以幫助品牌更了解其受眾，從而開展有針對性的行銷活動，在個人層面上與客戶產生共鳴。該平台的人工智慧和機器學習功能可確保每次客戶互動都針對參與度和轉換進行最佳化，使每個接觸點都成為留下深刻印象和留住客戶的機會。 Netcore 受到電子商務、零售、銀行和金融服務、媒體和娛樂以及旅遊等行業 6,500 多個品牌的信賴，可提供人工智慧驅動的體驗。其一些重要的全球客戶包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必勝客、達美樂、麥當勞等。 Netcore 很榮幸連續六年獲得印度最佳工作場所認證，這證實了其對卓越工作場所文化的承諾。該公司在全球設有 20 多個辦事處，遍佈北美、南美、歐洲和亞太地區。 Netcore 是 Martech 作業系統，可協助企業推動營收成長、最大限度地提高客戶終身價值並加速獲利。
Barilliance
barilliance.com
Barilliance 透過為訪客提供個人化的全通路購物體驗，幫助任何規模的電子商務網站提高銷售額和轉換率。 Barilliance 電子商務個人化套件包括跨通路個人化產品推薦、行為觸發電子郵件、即時現場個人化和即時社交證明通知。