電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 泰國

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Wix
wix.com
使用Wix充滿信心地在線建立和擴展業務。借助閃電般的網絡性能，企業級安全性和可靠的基礎結構，您可以放心，您的網站將始終啟動並運行。借助Wix，您可以獲得更多的網站構建器 - 從在線安排到付款，深厚的品牌和電子商務解決方案，您可以朝任何想要的方向帶來您的網站。在網上管理業務時，它從來沒有更直觀，使用領先的SEO和營銷工具，高級分析甚至移動應用程序，您可以從任何地方掌握一切。加入數百萬使用Wix來幫助他們實現在線目標的用戶。 Wix的主要功能是什麼？ *智能拖放編輯器以直觀地創建您的網站 * 900多個戰略性設計的網站模板 *高級SEO功能以優化搜索引擎 *強大的電子商務解決方案來管理您的商店和在線銷售 *在線調度軟件可為客戶提供無縫的預訂體驗 *內置營銷工具，以幫助在線管理和發展您的業務 *完整的博客功能，可以幫助您發展忠實的受眾並獲利內容 *全棧Web開發工具用於自定義功能
Patreon
patreon.com
Patreon是一個會員平台，使藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。成千上萬的音樂家，播客，視頻遊戲開發人員，漫畫創作者和其他人在Patreon上獲得薪水。通過持續的資金，他們能夠花更多的時間以交互式方式吸引粉絲群，並繼續用數百萬人喜歡的美麗事物來填充互聯網。
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是位於安大略省渥太華的加拿大跨國電子商務公司。它也是其專有電子商務平台的在線商店和零售銷售點系統的名稱。 Shopify為在線零售商提供一套服務“包括付款，營銷，運輸和客戶參與工具，以簡化為小商人運營在線商店的過程。截至2019年6月，2018年日曆的總商品總額超過411億美元。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard 是亞馬遜賣家提供的準確利潤分析服務，並提供附加工具：後續郵件活動、庫存管理、庫存遺失和損壞及其他 FBA 錯誤的補償以及清單變更警報。所有這一切起價為每月 15 美元，並提供 1 個月的免費試用。 sellerboard 於 2017 年在德國成立，其用戶群迅速擴大到全球超過 14,000 名滿意的客戶。
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsApp、網路推播、行動推播、Facebook 和 Instagram 等所有主要行銷管道中由人工智慧驅動的自主行銷活動，輕鬆吸引您的客戶。 * 由法學碩士提供支援的即時生成客戶旅程： 再見模板化自動化流程！讓人工智慧根據最近的互動建立最優化的客戶參與工作流程和客戶旅程，以最大限度地提高您的投資回報。 * 使用人工智慧產生客戶細分以進行一對一個性化： 根據網站上的行為數據、人口統計和最近的操作，協調高度個人化和有針對性的客戶互動。 * 法學碩士產生的見解、分析與自主報告： 取得客戶行為、活動績效和整體商業智慧的精細可見性，以及人工智慧產生的見解、建議和自主報告。 * 自主客戶參與、法學碩士支援的聊天機器人和統一的對話收件匣： 透過 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天並直接從單一儀表板撥打電話，為您的客戶提供無縫的品牌體驗。 Contlo 與 200 多個平台無縫集成，幫助品牌圍繞其業務建立強大的自主行銷技術堆疊。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最受歡迎的 WordPress 電子商務外掛。而且它是免費的。功能齊全，完美整合到您的自架 WordPress 網站中。使用我們的免費電子商務外掛程式為您的 WordPress 網站添加強大的商店設施。 WooCommerce 為超過 24% 的線上商店提供支持，可以幫助您銷售任何商品。很漂亮。
Informed Repricer
informed.co
透過價格優化增加利潤 - 透過針對所有類型賣家的自動重新定價策略保持競爭力並賺更多錢。 Informed.co 是排名第一的競爭性重新定價平台，可協助線上企業提高利潤並贏得更多購買按鈕。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。 Storyly Stories 讓行動品牌能夠超越行動螢幕的限制與受眾互動，並在整合後無需任何開發工作即可創造引人入勝的體驗，從而為行動品牌的行銷策略提供支援。 Storyly 受到 40 多個國家/地區 300 多個品牌的信賴，包括但不限於 Domino’s Pizza、土耳其航空、聯合航空、麥當勞、New Look、迪卡儂、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本質上為行動應用程式和網站提供了以朗朗上口、熟悉且互動的方式傳達任何訊息的機會，而不是侵入性的。憑藉其直覺的工作室和儀表板，Storyly 還可以輕鬆創建適合任何行動應用程式和網站的風格和設計的引人入勝的內容。這就是為什麼 Storyly Stories 不僅僅是一個圓圈——提供了一個充滿創造力、互動和聯繫的無限世界。
Skeepers
octoly.com
Skeepers是購物者參與解決方案的歐洲領導者。 他們提供了完全集成的一站式UGC套件，供品牌與消費者建立聯繫，擴大覆蓋範圍，提高參與度，驅動銷售和客戶保留率。 Skeepers通過真實的體驗與我們完全集成的一站式UGC解決方案相連接品牌和消費者。憑藉Skeepers，品牌可真正培養消費者關係，擴大覆蓋範圍，提高參與度，推動銷售並改善消費者的保留。它的解決方案使得易於創建，收集，管理和激活UGC，並在大規模上進行大規模激活。 Skeepers使品牌能夠與我們的創作者社區建立聯繫，以獲取高質量的量身定制的UGC視頻內容。它的高級AI使品牌能夠使用最佳的視頻內容使產品在其最有效的分銷渠道上引起目標受眾和廣播視頻的共鳴
Dropified
dropified.com
Dropified 讓您能夠自動化您的 eBay/AliExpress 直銷業務，或推出您自己的客製化品牌補充品，直銷給您的客戶。
Spocket
spocket.co
在機器學習的幫助下，Spocket 正在徹底改變直銷市場，並幫助線上零售商與亞馬遜競爭——消除零售商持有庫存的需要並消除前期成本。 Spocket 使五大洲的 30,000 多名企業家能夠開設和擴展其線上商店，重點關注美國和歐盟的產品。透過仔細審查供應商，商家和客戶可以確保快速運輸、優質且一致的產品、品牌發票和世界一流的客戶支援團隊。成為 Spocket 革命性願景的一部分，透過使用直銷模式並解決價值 1.1 兆美元的庫存扭曲問題，消除線上和實體零售中的庫存。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed 的 Ecwid 是將線上商店新增至任何網頁或社群媒體檔案的最簡單方法。 Ecwid by Lightspeed 已被175 個國家/地區的數十萬商家所使用，它擁有您接觸客戶所需的一切，無論他們身在何處：親自、透過您的網站、Instagram、Facebook、亞馬遜或Google 購物。透過 Ecwid 的銷售點整合、電子郵件行銷整合和專用行動應用程序，您可以隨時隨地管理您的行銷、推銷和銷售。
Chargebee
chargebee.com
Chargebee 平台使訂閱企業能夠透過自動定期計費、訂閱管理和收入分析來捕獲、保留和最大化收入機會。透過與您的技術堆疊無縫集成，Chargebee 成為您收入營運的核心。優化銷售、成功和財務營運的效率，以加速訂閱收入的成長。 Chargebee 是領先的訂閱業務收入成長管理 (RGM) 平台。 Chargebee 的使命是透過提供一整套解決方案來幫助各種規模的企業增加收入，包括訂閱管理和定期計費、定價和支付優化、收入確認、收款和客戶保留。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、行銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克服了上述困難。這可用於推動行銷工作或支援關鍵業務決策（例如產品定價或購買）。 PPM 平台也直接連接到廣告網路。透過 ROI Hunter，電子商務行銷人員可以在同一平台上建立和推出利潤更高的行銷活動。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
Stripe
stripe.com
Stripe是一家美國金融服務和軟件，作為總部位於美國加利福尼亞州舊金山的服務（SaaS）公司。該公司主要為電子商務網站和移動應用程序提供付款處理軟件和應用程序編程界面（API）。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Vimeo
vimeo.com
Vimeo是總部位於紐約市的視頻託管，共享和服務平台。 Vimeo以無廣告的方式運營，而是通過提供視頻創建，編輯和廣播工具，企業軟件解決方案的訂閱計劃和提供軟件作為服務（SaaS）來獲得收入，以及用於視頻專業人士與客戶和其他專業人員建立聯繫。 Vimeo專注於在各種設備上傳遞高清視頻。 該網站最初是由傑克·洛德威克（Jake Lodwick）和扎克·克萊因（Zach Klein）於2004年建立的，是CollegeHumor的衍生作品，以在同事之間分享幽默視頻，儘管卻支持支持CollegeHumor的日益普及。 IAC在2006年收購了CollegeHumor和Vimeo，在Google以16.5億美元的價格收購了YouTube之後，IAC指導了更多的努力，以與YouTube競爭，重點是提供精心策劃的內容和高清視頻，以區分自己與其他視頻共享網站。洛德威克（Lodwick）和克萊因（Klein）最終於2009年離開，IAC實施了更具公司為中心的結構來建立Vimeo的服務，而現任首席執行官Anjali SUD自2017年7月以來就已經到位。
SAP
sap.com
SAP是領先的企業應用程序和業務AI公司。他們站在商業和技術的交匯處，其創新旨在直接應對真正的業務挑戰並產生現實世界的影響。 他們的解決方案是世界上最複雜和苛刻的過程的骨幹。 SAP的集成投資組合將現代組織的要素（從勞動力和財務到客戶再到供應鏈）的元素融合到一個統一的生態系統中，以推動進步。
MyAlice
myalice.ai
適用於社群活躍的 Shopify 和 WooCommerce 品牌的一體化客戶溝通工具。社交是新的電子商務。客戶現在像對待人一樣對待您的品牌，並希望透過多種管道與您聊天。因此，我們創建了透過對話在支援媒體上進行銷售和支援的現代方式。只需五個簡單步驟即可為您的電子商務品牌解鎖社交商務，以發展您的業務、建立真正的客戶關係並減少完成訂單的時間。 1. 透過一個收件匣提供支援和銷售 和您一樣，我們也討厭在無數社交應用程式、網站和商店之間切換。因此，您可以從一個共享收件匣管理所有社交管道、即時聊天和電子商務訂單。 2. 管理您的電子商務訂單 查看和搜尋您的庫存、建立或更新訂單、共享產品圖片、查看客戶詳細資訊 - 所有這些都無需離開您的收件匣。 3. 節省支援時間和資源 只需幾分鐘即可部署無程式碼聊天機器人，從而節省支援時間、自動回應常見查詢並以多種語言自動進行對話。 4. 與您的團隊成員合作取得功能齊全的票務工具，以自動指派、重新分配成員、建立預設回覆、新增標籤並留下註釋，以分享方式支援客戶。 5. 無需嘗試即可做出更好的決策 = 產生有關用戶、銷售、代理效率和客戶評級的自動報告，以便為您的團隊做出更好的決策。 TLDR：MyAlice 提供了電子商務業務所需的一切 - 社交媒體管道、即時聊天、聊天機器人、商店庫存、支付網關、行動應用程式 - 全部都在一個平台上，以便您可以隨時隨地進行銷售和支援。任何時候。任何地方。與您的 WooCommerce 或 Shopify 商店、網站、行動應用程式以及 Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp、Viber、Telegram 和 Line 等流行社交管道整合。立即註冊免費帳戶或取得遷移協助，以從 Gorgias、Delightchat、Richpanel、eDesk、Freshdesk 切換。
AppMySite
appmysite.com
使用最強大的行動應用程式產生器來建立應用程式。 AppMySite 讓應用程式開發變得簡單。無需編寫一行程式碼即可為 Android 和 iOS 建立優質的本機行動應用程式。
nandbox
nandbox.com
nandbox 應用程式建構器是市場上唯一的本機應用程式建構器。 nandbox 一直致力於提供市場上最先進的應用程式建構器，只需單擊按鈕即可安裝數百個功能。無需任何編碼背景即可建立 Android 和 iOS 本機應用程式。加入超過12,000 名滿意的客戶，從免費且專業設計的模板中進行選擇，並透過14 天的試用期試用nandbox 應用程式產生器，所有這些都無需在開發上花費一美元，也不需要任何編碼經驗。
Elfsight
elfsight.com
無需編碼即可升級您的網站。 Elfsight 小工具可協助 1,000,000 多個網站所有者增加銷售額、吸引訪客、收集潛在客戶等。透過即用型解決方案節省您的時間和金錢，並更快地發展您的業務！ ⚡️
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
DelightChat
delightchat.io
輕鬆增加銷售並管理支持 - 全通路客戶支援 - 透過一個統一的儀表板回覆所有管道的客戶 - WhatsApp、Instagram、Facebook、電子郵件和即時聊天。 - WhatsApp 行銷 - 使用官方 WhatsApp API 發送促銷廣播並增加您的銷售額。使用 WhatsApp 自動恢復廢棄的購物車、發送訂單通知並驗證貨到付款訂單。
Recombee
recombee.com
我們提供個人化的內容、產品和搜尋推薦作為服務，以增加客戶的收入、提高用戶滿意度並幫助他們的業務發展。透過我們簡單易用的集成，我們的用戶可以透過加入 30 天無限制免費試用來親身體驗我們的服務。我們的總部位於布拉格，為全球 300 多家滿意的客戶提供服務，他們樂於分享他們的經驗。
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® 消費者聲譽報告是消費者向企業和其他人證明其身分的最簡單方法。企業可以使用 Token of Trust 的身份平台在帳戶註冊、結帳時或根據請求隨時篩選消費者。您的企業需要驗證客戶的年齡嗎？地點？身份？別擔心——這是我們的專長。借助 Token of Trust 的可設定工作流程，企業可以定義對於擷取和驗證非常重要的消費者身分特徵，然後設定如何自動處理審批流程的規則。
Pimcore
pimcore.com
Pimcore 是一家屢獲殊榮的資料管理和體驗管理解決方案開源軟體供應商。透過 Pimcore，全球數以千計的客戶（包括漢堡王、奧迪、標緻和宜家）正在提供數位體驗，為其業務創造巨大價值。 Pimcore 可以快速、輕鬆地建立高度轉換、一致、情境化的數位體驗，並對其進行超高速創新，並在整個數位組織的單一平台上進行協作。它可實現卓越的上市時間和無與倫比的連接性。它是經過許可的開源軟體，允許任何規模和行業的組織保持對技術的完全控制。 Pimcore 被 65 個國家的超過 110,000 家公司使用，並被評為 Gartner Peer Insights 2022/23 年「客戶選擇」。
Pepperi
pepperi.com
Pepperi 為消費品品牌和批發商提供全面的 B2B 商務平台，以一致地管理其全通路銷售的各個方面。我們的平台獨特地將B2B 電子商務、銷售人員自動化、零售執行和路線會計（貨車銷售）整合到一個集成的移動解決方案中，該解決方案可在所有設備上本地運行，從而最大限度地提高面對面和線上銷售，使您能夠銷售更多、更好、更快B2B 銷售。超過60 個國家的1000 多個客戶跨越不同的垂直領域（快速消費品、美容與化妝品、食品與飲料、眼鏡等等）依靠Pepperi 來規劃、執行和分析他們的B2B 全通路銷售： • 網路和行動B2B 電子銷售商務平台讓買家隨時隨地訂購• 透過電子目錄、貿易促銷和完整的客戶數據，輕鬆進行線上/線下訂單• 用於店內審核、推銷和補貨的零售執行應用程式•支援直接商店送貨和貨車銷售透過適用於iOS 和Android 的路線會計應用程式• 使用直覺的使用者介面同時管理所有管道的貿易行銷促銷• 集中管理簡化跨客戶接觸點的全通路運營Pepperi 的企業級平台與ERP 無縫、安全地集成，例如SAP Business One、 SAP Business By Design 等，使現場代表和買家可以在所有設備上（線上和離線）完全存取資料。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 是一個綜合性電子商務平台，使企業能夠輕鬆創建和管理線上商店、接受訂單、追蹤庫存、處理付款、管理運輸和行銷其品牌。 Zoho Commerce 的業務涵蓋全球並覆蓋 30 多個國家/地區，為商家提供一站式解決方案，提供整合的生態系統，簡化電子商務營運並消除對編碼專業知識的需求。
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan 是一個現代、光速的電子商務平台，以無代碼 DIY 方式推出線上商店。 Dukaan 以速度、效能和簡單性為核心，提供最直覺、最強大的電子商務體驗，非常適合小型企業到大型企業。借助 Dukaan，人們不僅可以快速上手，而且可以比競爭對手更快地擴展和前進。 Dukaan 擁有廣泛的插件和整合庫的支持，並且可以根據您的各種需求進行構建，是為互聯網第一代打造的企業的完美選擇。全球數以百萬計的企業家相信 Dukaan 是他們夢想中的電子商務網站，您是下一個嗎？
Surefront
surefront.com
Surefront 是一個基於雲端的產品生命週期管理 (PLM)、產品資訊管理 (PIM) 和批發客戶關係管理 (CRM) 三合一平台，可簡化零售商和供應商的產品開發和銷售流程。 Surefront 取代了電子郵件和電子表格等過時的工具。它解放了產品開發和行銷團隊，使他們能夠做自己最擅長的事情。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能強大的電子郵件行銷自動化軟體，具有世界一流的功能、最先進的自動化流程和潛在客戶生成工具，可幫助您從第一天起發展業務，同時保持屢獲殊榮的一體化用戶介面. - 發送電子郵件行銷活動 創建精美、專業的電子郵件活動，像專業人士一樣與您的受眾互動。 - 管理您的受眾使用我們的高級細分功能向正確的受眾發送正確的電子郵件，使用訂閱者標籤進行組織，並最大限度地減少取消訂閱。 - 擴大您的受眾群體 使用一種工具即可建立、啟動和優化令人驚嘆的登陸頁面和訂閱表單。 - 自動化您的行銷自動化重複性任務，並為您的客戶創造令人愉悅的個人化數位體驗。 -追蹤您的努力衡量您的行銷成功並收集強大的數據以做出更好的決策。您可以免費試用 Moosend，並免費試用我們所有的中小企業和企業功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可開始使用，或聯絡我們的銷售團隊制定客製化計畫來支援您的業務需求。將以下連結複製並貼上到您的瀏覽器： - 免費試用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 取得自訂報價：https://moosend.com/contact-us/sales/
Kalodata
kalodata.com
Kalodata 是 TikTok 商店的資料分析和洞察工具。透過提供有關熱門產品、才華橫溢的影響者、熱門短視頻、優質直播、市場研究、競爭分析的信息，我們可以幫助TikTok 商店賣家/品牌/創作者/附屬機構做出更好的數據驅動決策，以增加其銷售額和收入，並提高日常營運效率。
DataHawk
datahawk.co
Datahawk 是最敏捷的電子商務業務分析平台，為品牌經理提供最佳的亞馬遜數據覆蓋範圍和深度，並與他們自己的可視化和儀表板工具進行無與倫比的整合。 DataHawk 提供可操作且可自訂的見解來優化您的亞馬遜形象。我們的平台可自動執行資料收集和工作流程，讓您專注於真正重要的事情，並透過人工智慧和人工指導在競爭中脫穎而出。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業能夠自動執行由客戶操作和預先定義業務事件觸發的個人化活動。這確保了及時和相關的溝通，以提高客戶參與度和轉換率。 - 人工智慧驅動的預測模型：WebEngage Analytics 儀表板支援細分、吸引和保留優先客戶、流失以轉換視窗和投資回報率優化所需的所有指標，這使企業能夠集中精力進行幹預和活動，以獲得最大影響和更好的投資報酬率。 - 1:1 個人化：WebEngage 使企業能夠大規模提供個人化體驗。透過整合使用者意圖、偏好和其他相關數據，企業可以針對每位客戶量身定制溝通方式，促進全通路客戶參與。還有什麼？ WebEngage 的平台整合快速且簡單。與一系列 ESP 和 MSP 相容，技術團隊只需幾個小時即可完成。業務遍及全球：WebEngage 總部位於印度，已在全球擴展業務，在中東和非洲地區、東南亞和南美洲設有辦事處和業務。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
Mowico
mowico.com
無代碼行動應用程式產生器，可在一小時內透過三個步驟將您的電子商務業務轉換為行動應用程式；沒有任何編碼知識！
Shopney
shopney.co
Shopney 是 Shopify 和 Shopify Plus 品牌的最佳行動應用程式建立器。透過其簡單的拖放設計編輯器，您可以將 Shopify 商店轉換為 iOS 和 Android 行動應用程式。它具有獨特的功能，例如主題選項和應用程式內聊天。因此，您可以確保您的行動應用程式符合品牌並推動更多銷售。 Shopney 與流行的 Shopify 應用程式集成，將您網站的整個電子商務功能引入您的行動應用程式。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩市場開發的技術。除了iGaming 之外，GeoComply 還為串流影音廣播公司以及線上銀行、支付和加密貨幣行業提供地理位置詐欺偵測解決方案，建立了令人印象深刻的客戶名單，包括Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM 、DraftKings 和FanDuel。
Oode
oode.com
Oode 是一款一體化業務管理平台，可協助服務提供者管理從預訂到付款的所有事務。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS 提供一體化詐欺防制 API 套件，可有效偵測並防止進階詐欺活動，例如類人機器人、住宅代理、虛假電子郵件和被盜用戶資料。我們的即時篩選工具受到美國銀行和 Coinbase 等大型金融機構以及微軟、Uber 和亞馬遜等其他公司的信任，可以減少高風險行為。我們的風險數據始終是最新的，即使是最複雜的詐欺形式也能有效應對。
StoryStream
storystream.ai
StoryStream 是全球品牌和零售商的一體化使用者生成和社交購物體驗平台。 它們解決了吸引現代消費者在網上購物時尋求真實和個人化體驗的挑戰。他們幫助他們發現新產品並支持他們的購買決定。 StoryStream 的人工智慧平台可自動眾包來自品牌社群的真實圖像和影片內容，並轉化為高度吸引人的購物體驗，可輕鬆嵌入電子商務商店和社群媒體平台。 主要解決方案包括： * UGC 和社交內容畫廊 * 選購造型 * 購物視頻 * 直播影片購物 * 視覺客戶評論
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial 是一個完整的使用者生成內容平台，可透過收集和展示來自滿意客戶的內容來輕鬆發展客戶並與客戶互動。 EmbedSocial 的開發旨在使機構、企業、影響者、內容創建者和行銷人員能夠透過在任何網站上即時生成所有社交內容、儲存、審核、分析和發布用戶生成的內容小部件來提升其內容行銷策略。 它是一個先進、易於使用的平台，用於收集、策劃、管理和以客戶評論、推薦廣告、主題標籤活動、社交內容等形式在網站上顯示用戶生成內容 (UGC)。 為了幫助您創建令人難忘的用戶生成內容策略，EmbedSocial 確保與 Instagram、Facebook、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 等最受歡迎的千禧一代平台集成，並且還在不斷添加集成與其他社交網路。 主要好處： * 建立品牌知名度 * 節省您的時間和精力 * 以新鮮且吸引人的方式提升您的行銷活動水平 * 以創新的方式推廣您的新產品 * 提高產品頁面的轉換率 * 幫助您實現廣告目標 * 增加您的 SEO 工作量 * 改善您的電子商務商店並鼓勵購買決策 * 為您的社群媒體帳號帶來更多流量 * 擴展社群媒體指標 * 顯示真實使用者使用您產品的評論並分享使用者體驗 * 幫助您在線上社群中建立思想領袖的信譽 * 簡化潛在客戶培育與品牌訊息傳遞 * 當您分享觀眾創作的內容時，讓他們感到被關注和欣賞 * 比傳統行銷更實惠 EmbedSocial 包括一組 5 個工具： * EmbedAlbum：透過產生 UGC 內容（例如社交媒體照片）並以引人入勝的小部件的形式在您的網站上顯示它們，促進用戶生成的內容行銷。新增購買按鈕以建立可購物相簿。 * EmbedReviews：透過從 Google 和 Yelp 收集產品評論，並在任何網站上嵌入您的線上客戶評論，鼓勵口碑傳播和社會認同。 * EmbedFeed：透過在任何網站上展示整個社群媒體品牌牆來改善您的 UGC 活動。 * EmbedForms：讓您可以選擇建立並向客戶發送滿意度調查，從而促進您的數位行銷團隊的工作。 * EmbedStories：以引人入勝的小部件的形式收集您的 Instagram 故事，每次您將照片添加到活動故事中時，該小部件都會自動同步。 EmbedSocial 已獲得主要社群媒體平台的批准，可使用 UGC 並產生和顯示以下類型的內容：評論、照片、動態、故事、回饋表。這包括與 Instagram、Facebook 頁面、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 以及即將推出的更多社交管道的整合。
Apimio
apimio.com
APIMIO 是一種產品資訊管理 (PIM) 工具，可讓製造商為其零售商簡化產品資料來源。無需維護電子表格、PDF 或 Word 文件，借助 APIMIO，您可以收集資訊並將其上傳到集中存儲庫中，只需單擊一個按鈕即可在零售合作夥伴之間進行同步。 APIMIO 協助製造商簡化產品資訊管理流程，使他們能夠： * 收集和組織資料 * 驗證資料品質和一致性 * 將資料分發給零售商 * 跨第三方市場和平台聯合資料。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是專為快速擴張的創業家打造的數位電子商務平台。企業家可以建立線上商店、銷售數位產品、接受付款、阻止詐欺並分析客戶數據——從軟體到社群以及介於兩者之間的一切。
Miappi
miappi.com
Miappi 協助消費品牌收集、策劃和分發最有價值的用戶生成內容到其行銷管道，從而提高客戶參與度和銷售量。 Miappi 幫助品牌發現並授權其圖像、影片和評論，然後將其分發到網站、產品頁面、應用程式、數位看板、資訊亭、電子郵件和廣告。 2021 年，Miappi 很榮幸地宣布推出社群行銷平台，使品牌能夠與 UGC 背後的人們建立聯繫。 將高效能、受版權管理的 UGC 重新發佈到： - 微型網站和活動登陸頁面 - 電子商務頁面（PDP、類別、首頁、購物車頁面等） - 數位顯示器 - 付費廣告 - 電子郵件活動 整合： - 購物 - 胡特套房 - 信任飛行員 - 光明標誌 - 新鮮的相關性 等等。 Miappi 社區 - 招募。合作。創造 將客戶變成充滿熱情的內容創作者。
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的電子商務速賣通工具之一，可讓您處理速賣通的大量訂單並進行付款。透過 Dsers，您只需單擊即可從全球速賣通找到多個供應商選項。它使您能夠連接和管理供應商，在短短幾秒鐘內下多個訂單，並從您的商店或 Paypal 帳戶自動追蹤它們。 Dsers 提供供應商最佳化功能，為您的所有產品找到更好的供應商，並以更好的評級和更便宜的價格範圍促進相同產品的更好銷售。此外，您只需點擊幾下滑鼠，即可立即找到替代供應商，而不是目前的供應商。用戶還可以選擇透過 Dsers 批量訂購，從而節省時間和精力。用戶還可以從多個全球速賣通供應商創建不同的產品包，以獲得折扣、優惠和降價。您只需在 Dsers 網站上建立帳戶並設定您的線上商店即可免費試用 Dsers。
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks 是代理商、媒體公司和品牌的終極行銷自動化平台。我們全面的工具套件，包括資料管理、報告、分析、工作流程管理、SEO 等，可提供更高的效率。
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker 是一流的多供應商商務平台，無論整合類型為何，它都可以無縫連接貿易夥伴。我們的現代解決方案使零售商和品牌能夠連接、協調和發展他們的商務平台，透過利用和分析重要的第一方數據、降低庫存風險和策劃擴大的品種來控制他們的客戶體驗。透過提高客戶商務計畫的可見性，Logicbroker 可以更好地定位零售商和品牌，實現變革性成長。隨著業務需求和需求的變化，Logicbroker 能夠在 3P 和 1P 之間快速切換供應商和產品履行，並負責任地尋找新的庫存來源，以維護您的品牌完整性並滿足您的交付承諾。我們與多個垂直領域的中階市場和企業製造商及零售商合作，包括健康與保健、家居裝修、消費性電子產品、玩具和嬰兒，以及三星、維多利亞的秘密、維生素專櫃、沃爾格林等消費品和服務品牌、Ace Hardware 和 BBQGuys。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 電子商務是一個可組合的解決方案，旨在簡化跨多個管道的複雜產品目錄、搜尋、定價、訂單和客戶管理的管理，具有豐富的可擴展性和即時可用性。透過面向未來的平台擴展您的業務，該平台擴展到傳統核心商務之外，以簡化並加速成長。使用 Kibo 全通路入門商店快速部署 B2B 和 B2C 全通路體驗，其中包含 Kibo 服務的預先建置整合、工作流程和流程，例如搜尋、庫存、搜尋、訂單路由，以支援 BOPIS 和送貨到商店等計畫。使用連接器套件從頭開始快速將店面部署到流行框架（例如 React Storefront、Vue Storefront 和 Next.js Commerce 和部署平台）。透過預先建置的整合與頂級無頭 CMS 供應商集成，或使用 Kibo API 整合現有系統。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple 使用創新技術讓產品在螢幕上栩栩如生，實現更快、更準確的數位購買體驗，並提供更好的整體體驗。我們的 3D 產品視覺化和配置功能與其他軟體供應商集成，以實現互聯資料環境。透過 Dopple 的平台，企業能夠透過互動式和引人入勝的數位產品體驗來增強客戶的能力。
Sketchfab
sketchfab.com
適用於商業的 3D 和 AR 視覺化解決方案。 Sketchfab 是領先的平台，可在任何地方線上發布、分享和整合互動式 3D 和 AR 體驗：網站、電子商務平台、部落格、文章和廣告活動。請造訪我們：sketchfab.com/enterprise