電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 史瓦帝尼

MyAlice

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適用於社群活躍的 Shopify 和 WooCommerce 品牌的一體化客戶溝通工具。社交是新的電子商務。客戶現在像對待人一樣對待您的品牌，並希望透過多種管道與您聊天。因此，我們創建了透過對話在支援媒體上進行銷售和支援的現代方式。只需五個簡單步驟即可為您的電子商務品牌解鎖社交商務，以發展您的業務、建立真正的客戶關係並減少完成訂單的時間。 1. 透過一個收件匣提供支援和銷售 和您一樣，我們也討厭在無數社交應用程式、網站和商店之間切換。因此，您可以從一個共享收件匣管理所有社交管道、即時聊天和電子商務訂單。 2. 管理您的電子商務訂單 查看和搜尋您的庫存、建立或更新訂單、共享產品圖片、查看客戶詳細資訊 - 所有這些都無需離開您的收件匣。 3. 節省支援時間和資源 只需幾分鐘即可部署無程式碼聊天機器人，從而節省支援時間、自動回應常見查詢並以多種語言自動進行對話。 4. 與您的團隊成員合作取得功能齊全的票務工具，以自動指派、重新分配成員、建立預設回覆、新增標籤並留下註釋，以分享方式支援客戶。 5. 無需嘗試即可做出更好的決策 = 產生有關用戶、銷售、代理效率和客戶評級的自動報告，以便為您的團隊做出更好的決策。 TLDR：MyAlice 提供了電子商務業務所需的一切 - 社交媒體管道、即時聊天、聊天機器人、商店庫存、支付網關、行動應用程式 - 全部都在一個平台上，以便您可以隨時隨地進行銷售和支援。任何時候。任何地方。與您的 WooCommerce 或 Shopify 商店、網站、行動應用程式以及 Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp、Viber、Telegram 和 Line 等流行社交管道整合。立即註冊免費帳戶或取得遷移協助，以從 Gorgias、Delightchat、Richpanel、eDesk、Freshdesk 切換。