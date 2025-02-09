電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖馬利諾

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨國電子商務公司，總部位於安大略省渥太華。它也是其用於線上商店和零售銷售點系統的專有電子商務平台的名稱。 Shopify 為線上零售商提供一套服務，「包括支付、行銷、運輸和客戶參與工具，以簡化小型商家經營網路商店的流程。」該公司報告稱，大約175 個國家/地區的超過1,000,000 家企業使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品總額超過 411 億美元。
Rejoiner
rejoiner.com
電子商務電子郵件行銷軟體由您可以信賴的 24x7 專家提供支援。其他電子郵件平台迫使您自己動手、聘請代理商或僱用更多全職員工。 Rejoiner 配備了嵌入您行銷團隊的電子郵件專家。減少開銷、加快執行速度並提高利潤成長。電子商務的電子郵件行銷——這就是我們所做的一切。
Insider
useinsider.com
Insider 是一個用於建立個人化跨通路體驗的單一平台，使企業行銷人員能夠跨通路和系統連接客戶數據，使用 AI 意圖引擎預測他們的未來行為，並建立個人化的客戶體驗。行銷人員使用 Insider 的平台跨 Web、應用程式、Web 推播、電子郵件、簡訊、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入勝的體驗。最近獲得獨角獸地位的 Insider 也受到納斯達克的祝賀，成為世界上唯一由女性創立、女性領導的 B2B SaaS 獨角獸之一。 CrunchBase 最近將 Insider 聯合創始人兼執行長 Hande Cilingir 評為美國以外的頂級女性執行長之一。三分之一的財富 500 強公司和零售、汽車和旅遊領域的頂級品牌選擇 Insider 來提供超越客戶期望的人工智慧主導的個人化體驗。 Insider 受到1,200 多家全球企業的信賴，包括新加坡航空、雅詩蘭黛、維珍、豐田、新百倫、宜家、GAP、歐萊雅、三星、沃達豐、安聯、桑坦德銀行、BBVA、必勝客、新聞周刊、MediaMarkt、日產、 AVIS、MAC、Marks & Spencer、Madeira 馬德拉、雅芳和 CNN。
Jebbit
jebbit.com
Jebbit 的企業體驗平台使品牌能夠建立精美的互動式體驗，跨每個管道大規模捕獲零方資料。從產品推薦和個性測驗到瑣事、可購物的造型手冊、更好的調查、民意調查、表格等- Jebbit 體驗推動了更高的參與度，因為它們超出了消費者的期望，並提供真正的價值，以換取有關他們的偏好、興趣、生活方式和生活方式的相關資訊。這種消費者聲明的零方數據是品牌的最終競爭優勢，並在客戶生命週期的每個階段推動實際的投資報酬率。 Jebbit 的客戶包括：歐萊雅、百事可樂、Haleon、NFL、資生堂集團、Live Nation、ASICS、NBA、JCPenney、Free People、Monster Worldwide 等，使用 Jebbit 軟體平台創造更好的消費者體驗，推動產業發展-領先的參與度，收集大量零方數據，獲取豐富的潛在客戶，推動更多線上轉換並提高忠誠度和生命週期價值。
Litmus
litmus.com
Litmus 是行銷人員如何讓每次發送都發揮作用的方法。它是您技術堆疊的核心元件，可讓您建立、個人化、測試、審查和分析您發送的每封電子郵件。太多的公司在不知情的情況下發送了損壞的電子郵件，錯過了真正改善結果所需的更深入的見解，並且難以大規模個性化電子郵件。借助 Litmus，您可以更好地構建、測試和信任每條傳出訊息。這就是為什麼超過 70 萬名行銷專業人士（包括 80% 的財富 100 強企業）轉向我們的原因。這也是我們實現 98% 客戶滿意度的原因。石蕊。讓每一次發送都有意義。
Maropost
maropost.com
Maropost 透過統一的電子郵件行銷平台簡化了客戶互動，該平台在客戶旅程的每一步將公司與其客戶聯繫起來。 Maropost 提供單一客戶視圖，在任何管道中建立個人化體驗，以實現更好的參與度和更高的轉換率。 Maropost 將白手套服務與業界領先的技術相結合，讓客戶互動變得輕鬆。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個跨通路客戶參與平台，專為重視敏捷性而不是繁瑣的複雜性的行銷人員和產品所有者而建立。我們透過即時洞察和個人化的跨通路溝通，幫助消費品牌快速適應不斷變化的客戶期望。 MoEngage 受到 1,200 多個全球消費品牌的信賴，包括 Soundcloud、花旗、邁克菲、7-11、三星、Flipkart、達美樂、雀巢、德國電信和 Airtel。 MoEngage 在 10 個國家設有辦事處，並獲得高盛資產管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matrix Partners、Ventureast 和 Helion Ventures 的支持。 產品描述： * 跨通路行銷 根據客戶的行動、行為、屬性和偏好，在他們喜歡的時間透過他們的首選管道即時細分並與其互動。 MoEngage 可讓您透過網站、電子郵件、行動應用程式、簡訊、WhatsApp 和社群媒體等十一個管道與客戶互動。 * 客戶洞察 將您的客戶資料引入 MoEngage 並利用我們的 AI 引擎 Sherpa 來深入了解客戶行為和偏好。透過單一儀表板輕鬆細分和吸引客戶。只需點擊幾下，一切就完成了！ * 網頁和應用程式個人化 根據您的網站和應用程式訪客的偏好、喜好、旅程階段和生活方式喜好，提供個人化的內容、優惠和推薦，讓他們感到滿意。 * 即時交易提醒 MoEngage Inform 提供了一個統一的基礎設施，可透過單一 API 管理跨通路和供應商的關鍵警報。
MyAlice
myalice.ai
適用於社群活躍的 Shopify 和 WooCommerce 品牌的一體化客戶溝通工具。社交是新的電子商務。客戶現在像對待人一樣對待您的品牌，並希望透過多種管道與您聊天。因此，我們創建了透過對話在支援媒體上進行銷售和支援的現代方式。只需五個簡單步驟即可為您的電子商務品牌解鎖社交商務，以發展您的業務、建立真正的客戶關係並減少完成訂單的時間。 1. 透過一個收件匣提供支援和銷售 和您一樣，我們也討厭在無數社交應用程式、網站和商店之間切換。因此，您可以從一個共享收件匣管理所有社交管道、即時聊天和電子商務訂單。 2. 管理您的電子商務訂單 查看和搜尋您的庫存、建立或更新訂單、共享產品圖片、查看客戶詳細資訊 - 所有這些都無需離開您的收件匣。 3. 節省支援時間和資源 只需幾分鐘即可部署無程式碼聊天機器人，從而節省支援時間、自動回應常見查詢並以多種語言自動進行對話。 4. 與您的團隊成員合作取得功能齊全的票務工具，以自動指派、重新分配成員、建立預設回覆、新增標籤並留下註釋，以分享方式支援客戶。 5. 無需嘗試即可做出更好的決策 = 產生有關用戶、銷售、代理效率和客戶評級的自動報告，以便為您的團隊做出更好的決策。 TLDR：MyAlice 提供了電子商務業務所需的一切 - 社交媒體管道、即時聊天、聊天機器人、商店庫存、支付網關、行動應用程式 - 全部都在一個平台上，以便您可以隨時隨地進行銷售和支援。任何時候。任何地方。與您的 WooCommerce 或 Shopify 商店、網站、行動應用程式以及 Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp、Viber、Telegram 和 Line 等流行社交管道整合。立即註冊免費帳戶或取得遷移協助，以從 Gorgias、Delightchat、Richpanel、eDesk、Freshdesk 切換。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Justuno
justuno.com
Justuno 的轉換工具套件包括潛在客戶捕獲（簡訊和電子郵件）、退出優惠、購物車放棄、橫幅、產品推薦等，以創建最終的轉換旅程，在正確的時間向正確的購物者傳遞正確的訊息。 - 收集更多零方和第一方數據，並將其推送到您現有的行銷工具（我們有100 多個整合和計數） - 業界領先的電子郵件和SMS 潛在客戶捕獲（兩步、點擊文本等）以實現最佳增長- 80 多個高級定位規則，包括地理定位（精確到郵政編碼）、退出意圖、購物車內容、流量來源等- 運行A/B 測試以優化營銷活動- 在網站上的任何位置使用產品推薦，包括追加銷售、交叉銷售- 暢銷、暢銷、最近瀏覽過等 - 訪問包含來自行業領先合作夥伴和我們自己的 200 多種設計的預構建模板庫，以便立即開始使用。尋找更多？ - 提高平均訂單價值：透過動態運輸橫幅、購物車/結帳建議等- 即時監控績效：Justuno 的分析儀表板即時顯示可操作的見解，使您的行銷活動保持最佳狀態- 增加電子郵件和簡訊清單： Justuno 與業界領先的SMS 和ESP 的整合可讓您將電子郵件和SMS 選擇加入同時推送到您的平台，並建立兩步潛在客戶表單、在行動裝置上使用點擊文字選擇加入等- 建立行動友善體驗：透過符合Google 最佳實踐的優化行動促銷活動，轉換更多行動網站訪客- 提高付費媒體投資報酬率：Justuno 的受眾同步功能每小時同步您的訂閱者列表，以獲取最新的重新定位和潛在客戶機會，從而最大限度地提高廣告系列效果- 隱藏字段：從訪問者收集其他信息，例如 UTM 信息、IP 地址、登陸的第一個 URL、使用的優惠券代碼等）。將此與選擇加入相結合，以實現自動化流程中的最大程度的個人化。 - 正在為您的無頭商店尋找解決方案？ Justuno 為需要創建終極前端體驗的品牌提供無頭網站支援。聯絡我們了解詳情！
Releva
releva.ai
Releva 是一款用於電子商務成長的一體化人工智慧自動化解決方案。該公司提供一個行銷自動化平台，可個性化網站和多管道，以提高轉換率、平均訂單價值、客戶終身價值，並以驚人的投資回報率帶來收入成長。 Lucy，Releva 的人工智慧，一種類似聊天 GPT 的技術，可以回答最重要的銷售和行銷問題，例如每個用戶想要什麼；當他們想要的時候；什麼價格範圍是可以接受的；偏好的數位管道是什麼？ Releva 的使命是創造類似只能在當地小商店才能獲得的使用者體驗。我們透過品牌與其消費者之間道德的全通路互動來優化個人化來做到這一點。 Releva 與每個電子商務商店和所有數位管道深度集成，以增加流量和提高轉換率。該平台持續實現 20% 以上的收入成長以及令人驚嘆的 51 倍以上的投資回報率。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。 Storyly Stories 讓行動品牌能夠超越行動螢幕的限制與受眾互動，並在整合後無需任何開發工作即可創造引人入勝的體驗，從而為行動品牌的行銷策略提供支援。 Storyly 受到 40 多個國家/地區 300 多個品牌的信賴，包括但不限於 Domino’s Pizza、土耳其航空、聯合航空、麥當勞、New Look、迪卡儂、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本質上為行動應用程式和網站提供了以朗朗上口、熟悉且互動的方式傳達任何訊息的機會，而不是侵入性的。憑藉其直覺的工作室和儀表板，Storyly 還可以輕鬆創建適合任何行動應用程式和網站的風格和設計的引人入勝的內容。這就是為什麼 Storyly Stories 不僅僅是一個圓圈——提供了一個充滿創造力、互動和聯繫的無限世界。
Beamer
getbeamer.com
Beamer 是用於產品發布的客戶溝通工具，可直接從您的應用程式開啟雙向通信，以便輕鬆聯繫、吸引客戶並聽取客戶的意見。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 為香港、台灣、新加坡、馬來西亞和亞太地區的眾多零售商提供專業的聊天商務解決方案。作為WhatsApp 官方商業解決方案提供商以及Meta 和LINE 的官方合作夥伴，我們跨社交訊息管道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和網站即時聊天）提供先進的商業解決方案，提高效率、用戶行為分析，從而制定再行銷策略。 Omnichat 的使命是透過全通路訊息、行銷自動化、線上線下融合零售、社交客戶資料平台、與 ChatGPT 以及 WhatsApp 目錄和支付整合的「Omni AI」來釋放聊天商務的潛力，Omnichat 為企業提供裝備提供無縫的客戶旅程，以抓住全通路零售環境中產生的機會。 線上線下融合銷售功能，可以輕鬆將線上通路的訪客引導至實體店銷售人員進行跟進，促進線上線下的轉換和收入追蹤。 利用 ChatGPT，我們的人工智慧聊天機器人「Omni AI」充當零售商的數位助理，處理客戶的詢問、推薦產品並促進行銷活動規劃。 WhatsApp目錄和付款讓零售商可以在WhatsApp上完成從瀏覽產品、與指定銷售人員溝通到進行購買的顧客旅程，縮短顧客的決策和加快購買流程，為商家帶來即時收入。 Omnichat 連續三年實現300% 的年度經常性收入(ARR) 同比增長，為超過5,000 家零售和電子商務公司提供支持，包括屈臣氏、豐澤、莎莎化妝品、六福珠寶、LVMH 集團、萬寧、太古資源、OSIM、羅技、Timberland、通利琴行、維特健靈及政府部門。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能強大的電子郵件行銷自動化軟體，具有世界一流的功能、最先進的自動化流程和潛在客戶生成工具，可幫助您從第一天起發展業務，同時保持屢獲殊榮的一體化用戶介面. - 發送電子郵件行銷活動 創建精美、專業的電子郵件活動，像專業人士一樣與您的受眾互動。 - 管理您的受眾使用我們的高級細分功能向正確的受眾發送正確的電子郵件，使用訂閱者標籤進行組織，並最大限度地減少取消訂閱。 - 擴大您的受眾群體 使用一種工具即可建立、啟動和優化令人驚嘆的登陸頁面和訂閱表單。 - 自動化您的行銷自動化重複性任務，並為您的客戶創造令人愉悅的個人化數位體驗。 -追蹤您的努力衡量您的行銷成功並收集強大的數據以做出更好的決策。您可以免費試用 Moosend，並免費試用我們所有的中小企業和企業功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可開始使用，或聯絡我們的銷售團隊制定客製化計畫來支援您的業務需求。將以下連結複製並貼上到您的瀏覽器： - 免費試用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 取得自訂報價：https://moosend.com/contact-us/sales/
Intellimize
intellimize.com
Intellimize 是一個由人工智慧驅動的平台，專門從事網站個人化和轉換率優化。它為行銷人員提供了一個多功能空間來測試、優化和個人化他們的網站體驗。 該平台具有運行無限變化的能力，因此有助於快速測試新概念和想法。利用其生成式人工智慧技術，它還透過提供文案建議來解決寫作障礙。 它根據每個訪客的個人行為和偏好向其展示獨特的網站變化，從而個性化用戶體驗，而無需第一或第三方數據。 它可用於 A/B 測試、登陸頁面優化以及電子商務和 SaaS 營運的特定個人化。 值得注意的是它能夠與各種行銷和分析工具無縫整合。 專業服務團隊是平台功能的延伸，包括策略和分析CRO專家，幫助使用者實現最佳化目標。
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive 是一個面向電子商務和酒店業的人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 平台。預測性人工智慧平台的功能是提供個人化體驗，以提高品牌的轉換率。 其主要產品包括人工智慧驅動的推薦引擎，利用機器學習產生適合每個客戶的有針對性的產品建議。 該平台旨在自動將數據分析轉化為可操作的洞察力，從而將業務從單純的數據驅動升級為智慧驅動。 該平台還包括整合功能，使企業能夠將平台的功能與其現有系統無縫連接。 Aidaptive 因其在促進高效商務方面的創新貢獻而獲得認可，並繼續在為品牌和消費者提供機器學習技術解決方案方面處於領先地位。 請注意，雖然 Aidaptive 提供演示和免費預測受眾列表，但條款和詳細資訊可能有所不同。
Spott
spott.ai
要在網路上取得成功，您必須做好三件事。 1. 製作精彩的內容 2. 確保在受眾所在的頻道上發佈內容 3. 確保一旦激發了受眾的靈感，就可以讓他們透過互動進行轉化，從而根據這種靈感採取行動。 SPOTT 重點關注第三步。我們的價值主張：SPOTT 是一種解決方案，允許用戶透過使其在多通路環境中可操作和可衡量來從其發布的內容中獲得更多價值。 °) 圖像、pdf 和影片的可購物鏈接，獲取訂閱時事通訊、鏈接 pdf 文件或展示您的最新促銷活動。您可以輕鬆地為所有圖像和影片添加互動層。使您的影片、目錄和圖像具有互動性。加入號召性用語、標記產品、訂閱電子報並提高轉換率。借助 Spott，您可以添加互動式元素，使您的內容具有可操作性和可衡量性，從而從已發布的 pdf、圖像和影片中獲得更多收益。
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai 提供了一套由人工智慧驅動的工具，旨在增強電子商務體驗。透過解釋和利用各種消費者特徵和行為，Rosetta.ai 根據個人客戶偏好定製網站介面，改善他們的線上購物體驗。 該套件包括“Rosetta AdMatch”，它引入了一種有針對性的廣告模式，旨在透過個人化的線上購物體驗吸引高消費消費者。 「Rosetta Engage」採用精確的推薦演算法來優化購物旅程接觸點。 「Rosetta Analytics」將產品標示資料和消費者偏好分析結合，產生豐富的消費者洞察，超越了 Google Analytics 提供的洞察。 最後，「Rosetta Automation」透過跨多個管道自動化行銷訊息來擴大消費者參與度，同時考慮客戶先前的互動以避免重複。 總體而言，Rosetta.ai 的目標是增強線上購物的個人化、提高轉換率並推動電子商務業務的成長。
Certainly
certainly.io
當然，我們的使命是幫助企業打造令人難以置信的電子商務使用者體驗，並以對話取代點擊。 Surely Conversational AI 軟體可無縫連接到您開展業務的各個平台，我們的客戶和合作夥伴遍佈全球 20 多個國家。 憑藉其無程式碼聊天機器人建構器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且輕鬆的建置體驗。該產品提供跨渠道的高品質用戶體驗、與數十個業務系統的無縫集成，以及強大的專有人工智慧，可檢測任何語言並提供超過 14 種語言的即用型內容。 當然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信賴。
Octane AI
octaneai.com
人工智慧可促進您的電子商務業務發展 超過 3,000 家 Shopify 商家使用 Octane AI 為 AI 測驗管道和 AI 見解提供支援。已產生並正在增加 5 億美元的收入。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一個屢獲殊榮的全通路行銷自動化平台，可為每位零售商的問題提供解決方案：如何在正確的時間向每位訪客發送正確的訊息和正確的內容。它使單人商店和企業零售商等能夠從大數據平台的使用中受益，以便輕鬆創建數據驅動的自動化和個性化活動，在幾秒鐘內對客戶/訪客行為和目錄變化做出反應。因此，ContactPigeon 透過實現三個主要目標來幫助客戶增加銷售額： • 豐富的客戶洞察：收集客戶行為資料並建立豐富的統一客戶視圖• 提高客戶參與度：在客戶旅程中的適當時刻觸發自動化和預測性訊息用於優化銷售轉換和保留。 • 多管道覆蓋：讓企業在一個平台內跨多種訊息傳遞管道（例如電子郵件、簡訊、Viber、行動、推播通知、網站、Facebook、Google、明信片）設計引人入勝的活動。
Barilliance
barilliance.com
Barilliance 透過為訪客提供個人化的全通路購物體驗，幫助任何規模的電子商務網站提高銷售額和轉換率。 Barilliance 電子商務個人化套件包括跨通路個人化產品推薦、行為觸發電子郵件、即時現場個人化和即時社交證明通知。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客戶參與和體驗套件，使行銷人員能夠創造個人化的客戶體驗。其平台使行銷人員能夠跨渠道和系統連接客戶數據，創建目標細分市場，並在網路、電子郵件、應用程式通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等數位管道上提供有意義的體驗。 憑藉強大的分析功能，Netcore Cloud 可以幫助品牌更了解其受眾，從而開展有針對性的行銷活動，在個人層面上與客戶產生共鳴。該平台的人工智慧和機器學習功能可確保每次客戶互動都針對參與度和轉換進行最佳化，使每個接觸點都成為留下深刻印象和留住客戶的機會。 Netcore 受到電子商務、零售、銀行和金融服務、媒體和娛樂以及旅遊等行業 6,500 多個品牌的信賴，可提供人工智慧驅動的體驗。其一些重要的全球客戶包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必勝客、達美樂、麥當勞等。 Netcore 很榮幸連續六年獲得印度最佳工作場所認證，這證實了其對卓越工作場所文化的承諾。該公司在全球設有 20 多個辦事處，遍佈北美、南美、歐洲和亞太地區。 Netcore 是 Martech 作業系統，可協助企業推動營收成長、最大限度地提高客戶終身價值並加速獲利。
Yieldify
yieldify.com
Yieldify 是一個完全託管的端到端個人化平台，可協助電子商務企業透過為客戶提供個人化體驗來創造更多收入。在過去 4 年裡，北美、歐洲和亞太地區的 1,000 多個電子商務品牌借助 Yieldify 的全方位服務團隊和平台創造了超過 25 億美元的額外收入。透過 Yieldify，您可以在正確的時間為每位訪客提供正確的網站體驗，無論他們位於頻道的哪個位置。
Monetate
monetate.com
Monetate 讓行銷人員能夠讓客戶在個人層面上感到被理解和欣賞。 Monetate 讓品牌能夠提供完全整合的個人化策略。以性能為中心的架構提供了著名的易於使用的介面，具有一系列強大的工具，涵蓋構思和驗證，直至提供可擴展的一對一跨渠道體驗。透過卓越的體驗取悅消費者，進而提高參與度、轉換率，並最終提高客戶終身價值。 Monetate 為 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等領先品牌以及數百個其他市場領導者帶來了數十億美元的年收入。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一種高級實驗工具，主要由想要啟動高級實驗的機構、開發和產品團隊以及需要 IT 部門幫助最少的營銷人員使用。我們脫穎而出：我們真正關心我們的客戶 - 在支援和超額交付方面付出更多努力，因為我們還有內部實驗團隊、CRO 和數據專家為您服務。功能： A/B 測試：使用市場上先進的細分引擎之一創建實驗，具有41 個數據點：網站行為、流量來源、CRM 數據、GTM、天氣API 等。統計 >按特定目標過濾結果 > 輔助轉換或線性分佈 > 累積視圖 > 僅共享與您的團隊重要的內容：pdf 報告 > 跟踪任何事件 現場調查： > 作為彈出窗口或小部件觸發 > 滾動、加載、退出時觸發器> 邏輯分支> 多項選擇、唯一選擇、網格、NPS、CSAT 等> 細分行為> 潛在客戶捕獲> 高級報告疊加> 觸發各種廣告素材> 創意構建器> 退出時/加載時/載入時捲動整合：Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot、Marketo、Salesforce Shopify Woopra
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr 是線上行為個人化、人工智慧和使用者隱私的全球領導者，幫助企業提高轉換率和收入、收集更多潛在客戶，並在購物體驗期間和之後透過個人化推薦重新定位訪客。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一個線上平台，旨在幫助各種規模的企業創建引人入勝的行銷測驗和調查、收集回饋並推動銷售。 Marquiz 提供使用者友善的拖放式測驗建構器、各種獨特的測驗範本以及每個測驗的免費統計資料。這些功能可讓您輕鬆建立、編輯和分析您的自訂測驗。 Marquiz 的定價方案是基於每月產生的銷售線索數量，這意味著它們是為滿足您獨特的業務需求而量身定制的，無論您經營的是小型團隊還是大型組織。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業能夠自動執行由客戶操作和預先定義業務事件觸發的個人化活動。這確保了及時和相關的溝通，以提高客戶參與度和轉換率。 - 人工智慧驅動的預測模型：WebEngage Analytics 儀表板支援細分、吸引和保留優先客戶、流失以轉換視窗和投資回報率優化所需的所有指標，這使企業能夠集中精力進行幹預和活動，以獲得最大影響和更好的投資報酬率。 - 1:1 個人化：WebEngage 使企業能夠大規模提供個人化體驗。透過整合使用者意圖、偏好和其他相關數據，企業可以針對每位客戶量身定制溝通方式，促進全通路客戶參與。還有什麼？ WebEngage 的平台整合快速且簡單。與一系列 ESP 和 MSP 相容，技術團隊只需幾個小時即可完成。業務遍及全球：WebEngage 總部位於印度，已在全球擴展業務，在中東和非洲地區、東南亞和南美洲設有辦事處和業務。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon 使品牌能夠增強其產品和數位交互，提供獨特的最佳化解決方案，將網路實驗、功能實驗和人工智慧驅動的個人化功能結合在一個單一的、有凝聚力的平台中，滿足所有團隊的實驗需求。 Kameleon 旨在支援產品經理、行銷人員和開發人員滿足不同的實驗和功能管理需求，適合任何技術堆疊，具有 50 多個集成，並且能夠進行任何自訂集成。作為一個統一的平台，Kameleoon 使團隊能夠創建實驗，使他們能夠利用基於 Web 的資料在伺服器端測試中進行定位、分析和激活，而所有這些都不需要開發人員。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 標準，非常適合醫療保健、銀行和保險等嚴格監管的行業。超過 1000 家中型和企業規模的公司已經使用 Kameleon 功能豐富且安全的平台來依賴高度準確的實驗數據。 Toyota、Providence、Direct Line Group、Canada Goose、Loblaw 和 Cerebral 的團隊都使用 Kameleoon。請造訪 www.kameleon.com 以了解更多資訊。
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我們幫助企業提高線上轉換率，允許不受限制地進行實驗。憑藉我們簡單的方法和市場領先的技術，我們始終以客戶為中心，增強數位體驗。我們的技術創建於 2000 年，是市場上第一個測試和定位解決方案。從那時起，該平台呈指數級增長，自英國 Accelerate Group Ltd 於 2018 年 8 月收購 Webtrends Optimize 以來，增長速度甚至更快。我們所做的每一次測試都會對此進行測量和報告。我們擁有全方位的測試、分析和個人化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割測試、社交證明和產品推薦引擎、退出意圖覆蓋以及許多其他工具。提供客戶端或伺服器端測試以及一系列用於行動應用程式優化的 SDK。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是專為忙碌的行銷人員創建的轉換優化工具集。它提供快速、易於使用的解決方案，可以透過三種方式幫助您提高銷售額： 1. 智慧電子商務彈出視窗可幫助您更快地建立清單、減少購物車放棄並以前所未有的方式提高電子商務銷售額。 2. 網站個人化功能可讓您輕鬆根據購物者細分客製化網站和行銷活動登陸頁面訊息，以獲得更相關、更有意義的體驗。 3. 易於使用的 A/B 測試可讓您快速設定、測試和比較彈出和個人化登陸頁面的效能。此外，您可以比較完整的購物者旅程以衡量對底線的影響。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一個轉換行銷工具包，用於透過收集每個網站訪客的聯絡資訊、提高平均訂單價值並透過有針對性的彈出視窗促進銷售來充分利用每個網站訪客。它透過易於使用的建構器輕鬆創建高轉換彈出窗口，為您提供完全的設計自由。而使用網站個人化工具，您可以根據訪客的活動歷史記錄、推薦來源、地理位置、設備、購物車價值、訂單歷史記錄等輕鬆編輯您的網站，並透過其視覺化現場編輯器將網站拆分為多個變體。
Vizury
vizury.com
Vizury於2007年推出，是一種以性能為角色的Martech解決方案，它使品牌能夠實現更高的渠道轉換和客戶保留率。 自成立以來，我們獨特的技術驅動服務的重點一直是將客戶帶回品牌網站，移動應用或零售商店並改善新客戶獲取，保留和品牌忠誠度的能力。 在啟動和實現全球範圍之後，Vizury的平台和業務於2018年被Affle收購。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Wyng
wyng.com
Wyng 幫助品牌發展並了解其受眾，從而提供更相關的體驗。透過 Wyng，行銷人員可以輕鬆建立互動式數位體驗，在適當的時刻吸引客戶，獲得偏好和其他零方數據，並即時進行個人化。無論體驗是產品搜尋測驗、促銷還是偏好中心 - Wyng 體驗總是適時、用戶友好，並為消費者提供真正的價值。 Wyng 為 250 多個全球品牌提供服務，包括 AAA、迪士尼、雅詩蘭黛、索尼和聯合利華，這些品牌使用 Wyng 來推動選擇加入、增加銷售並增強消費者信任和品牌親和力。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的一般資料保護法規 (GDPR)，讓行銷人員可以專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營歐洲業務，並在法國和荷蘭設有辦事處。 Actito 也在北美開展業務，並在加拿大設有辦事處。全球有超過 250 家客戶使用該平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
Digioh
digioh.com
使用 Digioh 將轉換率提高 3% 以上！享受輕鬆的聯絡人收集、測驗、調查、登陸頁面和偏好中心 - 所有這些都旨在捕獲、匯聚和轉換更多零方資料！ 擴大您的電子郵件+簡訊行銷列表，捕獲零方數據，並透過高轉換率產品推薦測驗、參與多步驟表單、現場和電子郵件調查、登陸頁面和偏好中心來推動更多銷售。 充分利用數據的力量，快速獲得個人化現場、電子郵件、簡訊和重新定位體驗的回報。 Digioh 讓行銷人員比市場上的任何平台收集更多消費者同意的零方數據，並在微觀和宏觀層面上跨所有行銷管道利用這些數據。透過推出產品推薦測驗、實施調查來了解您的客戶以及根據此資訊透過電子郵件或簡訊繼續對話來提高轉換率 - 增加獲得新客戶的可能性、更高的生命週期價值和更低的退出率。 Digioh 擁有超過 1400 個客戶、200 多個整合以及每天收集的 20 億位零方數據 - 沒有比 Digioh 更強大的平台來幫助品牌推動增量收入增長、建立客戶體驗以及收穫+激活零方數據——思維方式、創新方式。而且，借助 Digioh 的全方位服務設計和技術支援團隊，Digioh 客戶可以更快地開始工作，提高投資回報率，並在 30 天內取得更大的成功！
Poltio
poltio.com
Poltio 的無程式碼嵌入式解決方案具有響應式和白標籤功能，使品牌/機構能夠人性化產品發現並捕獲即時零方數據/獲得公正的見解/增強 OI，同時創建細分和角色。只需選擇正確的解決方案，例如智慧調查、參與測試或產品推薦測驗/禮品查找器。產品測驗不僅可以增強客戶的購物體驗，還可以提供卓越的體驗，並透過引導銷售提升客戶旅程。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供託管轉換優化，幫助網路最大的品牌提高銷售量、捕捉新客戶、停止放棄並增加新客戶獲取。內部創意和開發團隊將 UpSellit 的技術完美地結合到轉換漏斗的目標階段，作為您行銷團隊的延伸。 UpSellit 靈活的定價模式有助於滿足任何企業的需求，並允許各種規模的零售商看到轉換率最佳化的真正影響。 UpSellit 的管理服務套件包括： - 電子郵件再行銷 - 激勵策略 - 簡訊行銷活動 - 價值驅動策略 - 購物車重建技術 - 控制組 - 進階 AB 測試 - 行為解析 - 防虛假保護
Socital
socital.com
Socital 是一個電子商務行銷平台，可協助行銷人員捕捉潛在客戶，將匿名和放棄的訪客轉化為客戶，並增加銷售額。 Socital 提供了一套獨特的工具，用於資料收集、電子郵件資料庫細分、轉換優化、定位和個人化。
AddShoppers
addshoppers.com
在 AddShoppers，我們的願景是成為品牌和購物者值得信賴的數位商務平台；以創造令人愉悅的體驗、節省人們的時間和金錢而聞名。我們的產品 SafeOpt 利用超過 1.75 億購物者網絡，使品牌能夠發送 3-5 倍以上的電子郵件，並有效地挽回流失的購物者。 SafeOpt 受到 1,000 多個電子商務品牌的信賴，它與現有的行銷策略無縫集成，推動收入大幅成長並優化網路流量。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台透過工作流程自動化、強大的商業智慧和完全整合的跨部門通訊功能來增強您現有的會計/ERP 軟體和現有的CRM 系統的功能，以自動化財務、銷售、支援、人力資源和運營方面的任務。 1. 財務和計費自動化（AR、AP、發票、訂閱、付款）：全自動 AR 收款大大縮短了付款時間 (DSO)。我們先進的規則引擎會在正確的時間自動傳遞正確的訊息，確保最高的付款可能性，同時實現及時、高效的客戶溝通。切勿讓其他供應商付款未入賬，分配供應商帳單以供審核和批准。利用我們的工作流程自動化和審批引擎來路由您的所有帳單以優化付款。啟用訂閱/定期計費、進度計費、發票建立、自動付款、付款計劃、滯納金、優惠券、線上計費和互動式客戶門戶，所有這些都與您當前的會計和 CRM 系統整合和同步。支付標記化和自動失敗支付恢復可確保不會錯過任何付款並且所有資料都是安全的。 2. 銷售和成功自動化（QTC、CPQ、NPS、eSign）：利用我們的 QTC 和 CPQ 功能自動為潛在客戶報價、控制定價並更快地完成交易。從建立報價到向客戶收取現金的一切。使您的銷售和成功團隊能夠處理 QTC 流程並消除部門瓶頸。不再事後猜測，讓您的銷售團隊在明確定義的框架內處理新合約創建的所有方面 - 從報價到電子簽名和付款。與客戶經理共享整個團隊的所有歷史通訊資料、文件、文件、發票和合約。使用 Armatic 內建的聯絡中心與您的客戶溝通。利用 Armatic 淨推薦值引擎加入成長速度比競爭對手快 2 倍的公司。使您的團隊能夠在客戶回饋的支持下做出更好的決策。 3. 人力資本自動化（eNPS、員工倡議、合約、電子記錄）：衡量並提高員工對 Armatic 員工 NPS 的滿意度。與員工建立溝通回饋循環，以提高忠誠度和員工敬業度。透過員工倡導擴大公司的社會影響力。利用員工的社交網絡，為他們提供一個簡單的方式來分享經批准的公司資訊。您公司的社交貼文會吸引大量的潛在客戶和潛在新員工。為整個組織的人力資源團隊和經理提供一個解決方案，用於安全地電子簽署、儲存和管理所有員工合約。在整個團隊中共享所有歷史通訊資料、文件、文件、員工合約和保密協議。 Armatic 員工聯絡人管理器使您的團隊能夠即時、輕鬆地存取所有員工相關信息，包括通訊資料、合約和 HR 相關註釋。
AppDirect
appdirect.com
AppDirect 是一個免費的基於網路的應用程式。它允許您從任何地方在一個簡單而安全的網站中使用和管理業務應用程式。
Shipturtle
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在幾分鐘內將您的電子商務商店轉變為市場！透過吸引 100 名賣家並賺取銷售佣金，實現 10 倍成長。完善您的產品系列並成為行業領導者。零庫存。零行銷成本。無限的上升空間。在 Shopify Shipturtle 上安裝受到全球 1000 多個市場和 D2C 品牌的信任...
NuORDER
nuorder.com
NuORDER 提供完整的 B2B 電子商務解決方案，其中包含品牌和買家在線購買、銷售和協作所需的所有工具。我們的虛擬展廳、數位目錄和產品線使品牌能夠將其產品帶到網上，並使用 360 度圖像、影片和購物熱點提供身臨其境的購買體驗。我們的企業級軟體受到世界領導品牌的信賴，可提供無縫、更具協作性的批發體驗。我們連接超過 3,000 個品牌和 500,000 家零售商，每年支援數千個市場預約，並在全球處理超過 380 億美元的訂單。虛擬展廳：使用購物熱點、360 度影像和動態影片展示您的產品並提供與您的品牌一樣獨特的引人注目的線上購買體驗。 NuORDER Payments：推出第一個專為批發而打造的支付解決方案。透過靈活地提供點擊購買和稍後付款的體驗，品牌可以管理即時訂單或預訂訂單的付款，而不會面臨與傳統發票流程相關的延遲或取消訂單的風險。獨家零售合作夥伴關係：我們目前與 Nordstrom、Bloomingdales、Saks Fifth Ave 和 Grassroots Outdoor Alliance 合作，為他們的視覺分類規劃和購買流程提供支援。其結果是一個更強大和高效的市場流程。數位貿易展：從 Magic 到紐約時裝週，NuORDER 是為世界上最大的時尚、服裝和戶外活動提供支援的線上市場。透過我們獨家的數位貿易展覽網絡擴大您的影響力並進一步發展您的批發業務。如需演示，請造訪：https://www.nuorder.com/
Labra
labra.io
Labra 是世界上第一個分散式雲端商務管理平台，使 ISV 和諮詢合作夥伴能夠與雲端超大規模供應商更有效地共同銷售，並透過雲端市場產生更多收入。 Labra 平台支援採用零工程方法來列出、整合和管理您的雲端市場業務。我們的平台將所有數據引入您的 CRM，以便您的銷售團隊可以專注於發展您的業務。
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe：創辦人的市場軟體。最快的無程式碼市場建構器，可透過程式碼無限擴展。 Sharetribe 是最快的無程式碼市場建構器，可透過程式碼無限擴展。削減 90% 的建置市場的時間和成本，且無需犧牲可自訂性和可擴展性。 - 無需編碼，一天即可啟動您的市場。 - 一旦需要，可以用程式碼無限地擴展。 - 將您的業務發展到任意規模。我們將處理縮放。受到全球 50 多個國家/地區 1000 多名市場創始人的信賴。對於任何想要建立線上市場的人，無論您的技術技能如何。從只有一個想法的有抱負的企業家到為客戶建立的專業網頁開發人員，Sharetribe 是建立成功的市場業務的最快方式。
BoxFox
boxfox.com
BoxFox 是一個 B2B 市場，供小型零售商評估並將其多餘庫存出售給授權經銷商。
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid 是啟動您的市場的完美電子商務解決方案，無論是共享、產品銷售還是租賃。
Sellr Ecommerce
sellr.com
Sellr 可讓您建立一個線上電子商務商店，您可以在幾分鐘內輕鬆設計和開啟。 Sellr 平台可讓您管理庫存和網頁、建立客戶電子郵件清單、接受付款等。
Tradly
tradly.app
無需從頭開始建造即可推出您的產品。一個簡單的無程式碼建構器、開發工具包、第三方整合。開發人員和企業家使用 Tradly 推出市場和商務應用程式。它是如何運作的？ 1. 選擇業務模型 2. 自訂前端設計 3. 輸入基本公司/應用程式資訊 4. 一鍵啟動 Web 應用程式。 6. 可選：用於應用程式建置的白手套服務（iOS、Android）。
Arcadier
arcadier.com
Arcadier 是全球成長最快的線上市場建構商，擁有超過 16,000 個使用 Arcadier 技術建構的市場。我們的解決方案為 180 多個國家的用戶提供 B2B、B2C、P2P 和採購市場支援。作為屢獲殊榮的市場SaaS 供應商，我們的自助式DIY 模板化解決方案和企業解決方案將企業家和企業聚集在一起，無論他們的經驗、行業或電子商務模式如何，都可以滿足他們的技術和市場需求，而無需擔心速度的問題。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 透過幫助小型企業在線上、親自、透過行動裝置等接受信用卡和電子支票付款來支援付款處理。