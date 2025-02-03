電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨國電子商務公司，總部位於安大略省渥太華。它也是其用於線上商店和零售銷售點系統的專有電子商務平台的名稱。 Shopify 為線上零售商提供一套服務，「包括支付、行銷、運輸和客戶參與工具，以簡化小型商家經營網路商店的流程。」該公司報告稱，大約175 個國家/地區的超過1,000,000 家企業使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品總額超過 411 億美元。
Printful
printful.com
按需印刷和刺繡履行。在線銷售您的設計或為自己列印設計，沒有最低訂購量！我們將根據您的需求自動列印和運送您的訂單，所有這些都以您的品牌名稱進行。 Printful 與頂級電子商務平台和線上市場以及自訂網站或應用程式整合。我們在北美和歐洲的工廠使用最新的尖端印刷技術來印刷我們的產品，以確保最高的品質。我們也與澳洲和日本的工廠合作，為客戶提供在地化體驗。您花在擔心運輸上的時間越少，您就有越多的時間來發展您的業務！
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。數以千計的音樂家、播客、電玩開發者、漫畫創作者和其他人在 Patreon 上領取薪水。透過持續的資助，他們能夠花更多的時間以互動的方式吸引粉絲群，並繼續在網路上傳播數百萬人喜歡的美好事物。
Wix
wix.com
使用 Wix 充滿信心地在線上建立和擴展您的業務。憑藉閃電般的網路效能、企業級安全性和可靠的基礎設施，您可以放心，您的網站將始終正常運作。透過 Wix，您獲得的不僅僅是一個網站建立器，從線上安排到付款、深度品牌推廣和電子商務解決方案，您可以將您的網站帶到您想要的任何方向。線上管理業務從未如此直觀，借助領先的 SEO 和行銷工具、高級分析甚至行動應用程序，您可以隨時隨地掌控一切。加入數百萬使用 Wix 的用戶的行列，幫助他們實現線上目標。 Wix的主要特點是什麼？ * 智慧型拖放編輯器直觀地建立您的網站 * 900多個精心設計的網站模板 * 先進的 SEO 功能可針對搜尋引擎進行最佳化 * 強大的電子商務解決方案來管理您的商店和線上銷售 * 線上安排軟體，為您的客戶提供無縫的預訂體驗 * 內建行銷工具可協助管理和發展您的線上業務 * 完整的部落格功能可協助您培養忠實的受眾並透過內容獲利 * 用於自訂功能的全端網路開發工具
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最受歡迎的 WordPress 電子商務外掛。而且它是免費的。功能齊全，完美整合到您的自架 WordPress 網站中。使用我們的免費電子商務外掛程式為您的 WordPress 網站添加強大的商店設施。 WooCommerce 為超過 24% 的線上商店提供支持，可以幫助您銷售任何商品。很漂亮。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 為香港、台灣、新加坡、馬來西亞和亞太地區的眾多零售商提供專業的聊天商務解決方案。作為WhatsApp 官方商業解決方案提供商以及Meta 和LINE 的官方合作夥伴，我們跨社交訊息管道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和網站即時聊天）提供先進的商業解決方案，提高效率、用戶行為分析，從而制定再行銷策略。 Omnichat 的使命是透過全通路訊息、行銷自動化、線上線下融合零售、社交客戶資料平台、與 ChatGPT 以及 WhatsApp 目錄和支付整合的「Omni AI」來釋放聊天商務的潛力，Omnichat 為企業提供裝備提供無縫的客戶旅程，以抓住全通路零售環境中產生的機會。 線上線下融合銷售功能，可以輕鬆將線上通路的訪客引導至實體店銷售人員進行跟進，促進線上線下的轉換和收入追蹤。 利用 ChatGPT，我們的人工智慧聊天機器人「Omni AI」充當零售商的數位助理，處理客戶的詢問、推薦產品並促進行銷活動規劃。 WhatsApp目錄和付款讓零售商可以在WhatsApp上完成從瀏覽產品、與指定銷售人員溝通到進行購買的顧客旅程，縮短顧客的決策和加快購買流程，為商家帶來即時收入。 Omnichat 連續三年實現300% 的年度經常性收入(ARR) 同比增長，為超過5,000 家零售和電子商務公司提供支持，包括屈臣氏、豐澤、莎莎化妝品、六福珠寶、LVMH 集團、萬寧、太古資源、OSIM、羅技、Timberland、通利琴行、維特健靈及政府部門。
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的電子商務速賣通工具之一，可讓您處理速賣通的大量訂單並進行付款。透過 Dsers，您只需單擊即可從全球速賣通找到多個供應商選項。它使您能夠連接和管理供應商，在短短幾秒鐘內下多個訂單，並從您的商店或 Paypal 帳戶自動追蹤它們。 Dsers 提供供應商最佳化功能，為您的所有產品找到更好的供應商，並以更好的評級和更便宜的價格範圍促進相同產品的更好銷售。此外，您只需點擊幾下滑鼠，即可立即找到替代供應商，而不是目前的供應商。用戶還可以選擇透過 Dsers 批量訂購，從而節省時間和精力。用戶還可以從多個全球速賣通供應商創建不同的產品包，以獲得折扣、優惠和降價。您只需在 Dsers 網站上建立帳戶並設定您的線上商店即可免費試用 Dsers。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為的見解，以便行銷人員將正確的內容應用於正確的受眾。一流的分析和見解 Rockstar 社交團隊透過來自強大分析和無與倫比的自訂報告的深入見解輕鬆證明了他們的成果，超越了基礎知識，達到了真正的業務成果。跨社交的整合服務和關懷直觀、無需學習曲線、整合的社交客戶關懷工具可幫助團隊更好地幫助客戶在社交媒體上即時排隊、路線和解決。整合 ShopStream 直播視訊購物 透過直播視訊購物體驗讓您的客戶眼花撩亂。推動您的數位購物之旅，推動客戶從瀏覽轉向購買。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Printify
printify.com
銷售客製化 T 卹、手機殼和 750 多種產品，並按需列印您的設計。我們將負責列印並運送給您的客戶。
VistaPrint
vistaprint.com
Vista 是全球數百萬小型企業的設計和行銷合作夥伴。作為一家遠端優先的全球性公司，Vista 的業務範圍不斷擴大，團隊成員遍布超過 25 個國家。 20 多年來，我們一直受到小型企業的啟發，不斷努力為他們不斷變化的需求提供解決方案。 VistaCreate、99designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服務設計、數位和印刷解決方案，提升了小型企業在實體和數位空間中的影響力，並幫助他們取得成功。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo是總部位於紐約市的視頻託管，共享和服務平台。 Vimeo以無廣告的方式運營，而是通過提供視頻創建，編輯和廣播工具，企業軟件解決方案的訂閱計劃和提供軟件作為服務（SaaS）來獲得收入，以及用於視頻專業人士與客戶和其他專業人員建立聯繫。 Vimeo專注於在各種設備上傳遞高清視頻。 該網站最初是由傑克·洛德威克（Jake Lodwick）和扎克·克萊因（Zach Klein）於2004年建立的，是CollegeHumor的衍生作品，以在同事之間分享幽默視頻，儘管卻支持支持CollegeHumor的日益普及。 IAC在2006年收購了CollegeHumor和Vimeo，在Google以16.5億美元的價格收購了YouTube之後，IAC指導了更多的努力，以與YouTube競爭，重點是提供精心策劃的內容和高清視頻，以區分自己與其他視頻共享網站。洛德威克（Lodwick）和克萊因（Klein）最終於2009年離開，IAC實施了更具公司為中心的結構來建立Vimeo的服務，而現任首席執行官Anjali SUD自2017年7月以來就已經到位。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed 的 Ecwid 是將線上商店新增至任何網頁或社群媒體檔案的最簡單方法。 Ecwid by Lightspeed 已被175 個國家/地區的數十萬商家所使用，它擁有您接觸客戶所需的一切，無論他們身在何處：親自、透過您的網站、Instagram、Facebook、亞馬遜或Google 購物。透過 Ecwid 的銷售點整合、電子郵件行銷整合和專用行動應用程序，您可以隨時隨地管理您的行銷、推銷和銷售。
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional 是全球領先的法律、監管和商業資訊與分析提供商，幫助客戶提高生產力、改善決策和結果，並推進全球法治。 LexisNexis 幫助律師贏得案件、更有效地管理他們的工作、更好地服務客戶並發展他們的業務。 LexisNexis 幫助企業更了解市場、監控品牌和競爭以及降低業務風險。 LexisNexiss 與大學合作教育學生，LexisNexis 透過提供法律和加強法律基礎設施來支持政府和法院的國家建設。 LexisNexis 與全球領先的協會和客戶合作，收集針對戰爭罪犯的證據並提供打擊人口販運的工具。 LexisNexis Legal & Professional 為全球 130 多個國家的客戶提供服務，在全球擁有 10,000 名員工，屬於 RELX Group 的一部分，RELX Group 是一家為各行業專業和商業客戶提供資訊和分析的全球提供商。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的一般資料保護法規 (GDPR)，讓行銷人員可以專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營歐洲業務，並在法國和荷蘭設有辦事處。 Actito 也在北美開展業務，並在加拿大設有辦事處。全球有超過 250 家客戶使用該平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
SAP
sap.com
SAP 是領先的企業應用和商業人工智慧公司。他們站在業務和技術的交叉點，他們的創新旨在直接解決真正的業務挑戰並產生現實世界的影響。 他們的解決方案是世界上最複雜和要求最高的流程的支柱。 SAP 的整合產品組合將現代組織的要素（從勞動力和財務到客戶和供應鏈）整合到一個推動進步的統一生態系統中。
Gooten
gooten.com
Gooten 為電子商務企業經營智慧供應鏈。無論是經營數千家商店的知名品牌，或是準備擴張的新興高成長企業，我們都能滿足。我們的品牌對我們帶來的效率讚不絕口。我們使用複雜的API 在單一平台上提供一致、優質的按需製造，並將所有這些整合到一張統一發票中，集中了解整個品牌生態系統的業務運營情況我們的高增長合作夥伴讚賞我們的專注支援和高效運作以及交付速度，使產品能夠更快地到達消費者手中。我們 70% 以上的產品在美國生產，我們精心挑選了遍布全球的製造合作夥伴網絡，為 70 多個地點提供服務，並嚴格關注永續實踐。我們專有的訂單管理系統和動態路由引擎始終確保簡化的訂單路由到最接近最終消費者的製造地點，從而減少運輸時間和成本。這確保了 99% 的訂單在該地區生產和發貨。無論您是有興趣銷售個人化產品的電子商務企業，還是將客戶品牌帶到舞台中心的娛樂機構，我們都為每個行業提供按需解決方案。了解更多信息，請訪問 www.gooten.com。
JustReview
justreview.co
嵌入來自 Facebook、Google、Amazon、Etsy、eBay、Allegro、Reviews.io、Trusted Shops、Tripadvisor、Booksy、Yell、Yelp、Booking.com 的評論。 Airbnb、沃爾瑪、速賣通、Capterra、Product Hunt、黃頁、Google 購物、Ekomi、Sitejabber、JustReview 等等！只需幾秒鐘即可訪問您的網站！
Apimio
apimio.com
APIMIO 是一種產品資訊管理 (PIM) 工具，可讓製造商為其零售商簡化產品資料來源。無需維護電子表格、PDF 或 Word 文件，借助 APIMIO，您可以收集資訊並將其上傳到集中存儲庫中，只需單擊一個按鈕即可在零售合作夥伴之間進行同步。 APIMIO 協助製造商簡化產品資訊管理流程，使他們能夠： * 收集和組織資料 * 驗證資料品質和一致性 * 將資料分發給零售商 * 跨第三方市場和平台聯合資料。
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy 是一款用於運行 SaaS 業務的一體化平台。付款、訂閱、全球稅務合規、詐欺預防、多貨幣支援、失敗付款恢復、PayPal 整合等。我們讓您的軟體業務運作變得輕鬆簡單。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 是一個綜合性電子商務平台，使企業能夠輕鬆創建和管理線上商店、接受訂單、追蹤庫存、處理付款、管理運輸和行銷其品牌。 Zoho Commerce 的業務涵蓋全球並覆蓋 30 多個國家/地區，為商家提供一站式解決方案，提供整合的生態系統，簡化電子商務營運並消除對編碼專業知識的需求。
OpenCart
opencart.com
Opencart 是一個易於使用、功能強大的開源線上商店管理程序，可從單一後端管理多個線上商店。只需填寫表格並點擊“儲存”即可管理區域。有許多專業編寫的擴充功能可用於根據您的需求自訂商店。 OpenCart 商店在安裝後很快就可以接受訂單。您所要做的就是為您安裝它（任何網站主機都是免費的），從許多免費或低成本模板網站中選擇一個模板，以及您的產品描述和照片，點擊一些設置，然後您就可以了準備開始接受訂單。我們的免費安裝和快速入門章節向您展示如何操作。 OpenCart 的公共部分或「店面」看起來非常專業，幾乎一安裝就可以出售。
SamCart
samcart.com
SamCart 是創作者的電子商務平台。超過 23,000 名創作者使用 SamCart 銷售超過 20 億美元的產品、商品和服務。 SamCart 透過包含 50 多個轉換優化範本的庫簡化並加快了銷售流程，使銷售頁面在任何裝置上看起來都很棒。使用我們的拖放頁面產生器輕鬆建立漂亮的銷售頁面。精美地展示單一產品，並讓客戶可以輕鬆在訂單中添加更多產品。 SamCart 的高級報告為創作者提供了經營線上業務所需的數據。創作者可以追蹤銷售情況及其來源。他們可以查看哪些行銷活動正在轉換、追蹤訂閱等等。創建者可以將他們的報告自動發送到他們的收件匣。 SamCart 強大的高級銷售工具套件旨在提高轉換率和平均訂單價值，同時每週 7 天提供世界一流的支援。 SamCart 讓線上業務的運作變得簡單。
Cococart
cococart.co
經營業務最簡單的方法。 在一處管理您的訂單、付款、行銷等。 Cococart 是任何人在線銷售任何商品的最簡單方法。商家可以建立一個商店，無需程式碼、無需設計、無需下載應用程式。全球有 2 億企業仍使用 WhatsApp 或電話接受訂單，但有了 Cococart，他們可以輕鬆建立網站。
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in 是一個電子商務平台，提供各種類別的廣泛產品。憑藉用戶友好的介面和直覺的導航，Shoopy.in 為購物者提供了便利、無縫的線上購物體驗。主要特點： 廣泛的產品範圍：Shoopy.in 提供多種產品選擇，包括電子產品、時尚產品、家居必需品、美容產品等。使用者友善的介面：該網站具有乾淨直覺的介面，使用戶可以輕鬆瀏覽、搜尋和購買商品。安全的結帳流程：Shoopy.in 確保安全的結帳流程，讓使用者放心、安心地購物。個人化推薦：平台根據使用者喜好和瀏覽記錄提供個人化的商品推薦，提升購物體驗。響應式設計：Shoopy.in 針對各種裝置進行了最佳化，包括桌上型電腦、平板電腦和智慧型手機，確保不同螢幕尺寸的無縫體驗。值得注意的方面： 促銷和折扣：Shoopy.in 經常提供促銷、折扣和特別優惠，以吸引顧客並鼓勵購買。客戶評論和評級：用戶可以訪問其他購物者的產品評論和評級，幫助他們做出明智的購買決定。快速可靠的交付：Shoopy.in 提供快速可靠的交付服務，確保訂單及時交付給客戶。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 軟體工具，可讓您建立、模擬、發布和管理資料。 SOLIDWORKS 產品易於學習和使用，可協助您更好地設計產品。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
edrone
edrone.me
edrone 是一個自主電子商務雲，是第一個專為電子商務設計的 eCRM。 edrone 基於其演算法提供先進的行銷自動化解決方案，且易於安裝（即插即用）。 edrone 的目標是幫助了解客戶行為（客戶智慧）並透過一體化電子商務行銷雲吸引他們（行銷自動化）。 這個系統由兩個部分組成：學習和參與。學習：高級統計數據、RFM 細分和每個客戶的詳細視圖（甚至包括社交媒體統計數據）。參與：20 個準備發送的場景，包括恢復廢棄的卡片、發送建議以及根據我們的客戶智慧演算法透過交叉銷售增加收入。行銷機器不僅僅是一個簡單的推薦框架：它使分段的想法在每個電子商務中都很容易實現。
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我們幫助企業提高線上轉換率，允許不受限制地進行實驗。憑藉我們簡單的方法和市場領先的技術，我們始終以客戶為中心，增強數位體驗。我們的技術創建於 2000 年，是市場上第一個測試和定位解決方案。從那時起，該平台呈指數級增長，自英國 Accelerate Group Ltd 於 2018 年 8 月收購 Webtrends Optimize 以來，增長速度甚至更快。我們所做的每一次測試都會對此進行測量和報告。我們擁有全方位的測試、分析和個人化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割測試、社交證明和產品推薦引擎、退出意圖覆蓋以及許多其他工具。提供客戶端或伺服器端測試以及一系列用於行動應用程式優化的 SDK。
Releva
releva.ai
Releva 是一款用於電子商務成長的一體化人工智慧自動化解決方案。該公司提供一個行銷自動化平台，可個性化網站和多管道，以提高轉換率、平均訂單價值、客戶終身價值，並以驚人的投資回報率帶來收入成長。 Lucy，Releva 的人工智慧，一種類似聊天 GPT 的技術，可以回答最重要的銷售和行銷問題，例如每個用戶想要什麼；當他們想要的時候；什麼價格範圍是可以接受的；偏好的數位管道是什麼？ Releva 的使命是創造類似只能在當地小商店才能獲得的使用者體驗。我們透過品牌與其消費者之間道德的全通路互動來優化個人化來做到這一點。 Releva 與每個電子商務商店和所有數位管道深度集成，以增加流量和提高轉換率。該平台持續實現 20% 以上的收入成長以及令人驚嘆的 51 倍以上的投資回報率。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
Wyng
wyng.com
Wyng 幫助品牌發展並了解其受眾，從而提供更相關的體驗。透過 Wyng，行銷人員可以輕鬆建立互動式數位體驗，在適當的時刻吸引客戶，獲得偏好和其他零方數據，並即時進行個人化。無論體驗是產品搜尋測驗、促銷還是偏好中心 - Wyng 體驗總是適時、用戶友好，並為消費者提供真正的價值。 Wyng 為 250 多個全球品牌提供服務，包括 AAA、迪士尼、雅詩蘭黛、索尼和聯合利華，這些品牌使用 Wyng 來推動選擇加入、增加銷售並增強消費者信任和品牌親和力。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。 Storyly Stories 讓行動品牌能夠超越行動螢幕的限制與受眾互動，並在整合後無需任何開發工作即可創造引人入勝的體驗，從而為行動品牌的行銷策略提供支援。 Storyly 受到 40 多個國家/地區 300 多個品牌的信賴，包括但不限於 Domino’s Pizza、土耳其航空、聯合航空、麥當勞、New Look、迪卡儂、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本質上為行動應用程式和網站提供了以朗朗上口、熟悉且互動的方式傳達任何訊息的機會，而不是侵入性的。憑藉其直覺的工作室和儀表板，Storyly 還可以輕鬆創建適合任何行動應用程式和網站的風格和設計的引人入勝的內容。這就是為什麼 Storyly Stories 不僅僅是一個圓圈——提供了一個充滿創造力、互動和聯繫的無限世界。
Beamer
getbeamer.com
Beamer 是用於產品發布的客戶溝通工具，可直接從您的應用程式開啟雙向通信，以便輕鬆聯繫、吸引客戶並聽取客戶的意見。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能強大的電子郵件行銷自動化軟體，具有世界一流的功能、最先進的自動化流程和潛在客戶生成工具，可幫助您從第一天起發展業務，同時保持屢獲殊榮的一體化用戶介面. - 發送電子郵件行銷活動 創建精美、專業的電子郵件活動，像專業人士一樣與您的受眾互動。 - 管理您的受眾使用我們的高級細分功能向正確的受眾發送正確的電子郵件，使用訂閱者標籤進行組織，並最大限度地減少取消訂閱。 - 擴大您的受眾群體 使用一種工具即可建立、啟動和優化令人驚嘆的登陸頁面和訂閱表單。 - 自動化您的行銷自動化重複性任務，並為您的客戶創造令人愉悅的個人化數位體驗。 -追蹤您的努力衡量您的行銷成功並收集強大的數據以做出更好的決策。您可以免費試用 Moosend，並免費試用我們所有的中小企業和企業功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可開始使用，或聯絡我們的銷售團隊制定客製化計畫來支援您的業務需求。將以下連結複製並貼上到您的瀏覽器： - 免費試用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 取得自訂報價：https://moosend.com/contact-us/sales/
Intellimize
intellimize.com
Intellimize 是一個由人工智慧驅動的平台，專門從事網站個人化和轉換率優化。它為行銷人員提供了一個多功能空間來測試、優化和個人化他們的網站體驗。 該平台具有運行無限變化的能力，因此有助於快速測試新概念和想法。利用其生成式人工智慧技術，它還透過提供文案建議來解決寫作障礙。 它根據每個訪客的個人行為和偏好向其展示獨特的網站變化，從而個性化用戶體驗，而無需第一或第三方數據。 它可用於 A/B 測試、登陸頁面優化以及電子商務和 SaaS 營運的特定個人化。 值得注意的是它能夠與各種行銷和分析工具無縫整合。 專業服務團隊是平台功能的延伸，包括策略和分析CRO專家，幫助使用者實現最佳化目標。
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive 是一個面向電子商務和酒店業的人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 平台。預測性人工智慧平台的功能是提供個人化體驗，以提高品牌的轉換率。 其主要產品包括人工智慧驅動的推薦引擎，利用機器學習產生適合每個客戶的有針對性的產品建議。 該平台旨在自動將數據分析轉化為可操作的洞察力，從而將業務從單純的數據驅動升級為智慧驅動。 該平台還包括整合功能，使企業能夠將平台的功能與其現有系統無縫連接。 Aidaptive 因其在促進高效商務方面的創新貢獻而獲得認可，並繼續在為品牌和消費者提供機器學習技術解決方案方面處於領先地位。 請注意，雖然 Aidaptive 提供演示和免費預測受眾列表，但條款和詳細資訊可能有所不同。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Vizury
vizury.com
Vizury於2007年推出，是一種以性能為角色的Martech解決方案，它使品牌能夠實現更高的渠道轉換和客戶保留率。 自成立以來，我們獨特的技術驅動服務的重點一直是將客戶帶回品牌網站，移動應用或零售商店並改善新客戶獲取，保留和品牌忠誠度的能力。 在啟動和實現全球範圍之後，Vizury的平台和業務於2018年被Affle收購。
Spott
spott.ai
要在網路上取得成功，您必須做好三件事。 1. 製作精彩的內容 2. 確保在受眾所在的頻道上發佈內容 3. 確保一旦激發了受眾的靈感，就可以讓他們透過互動進行轉化，從而根據這種靈感採取行動。 SPOTT 重點關注第三步。我們的價值主張：SPOTT 是一種解決方案，允許用戶透過使其在多通路環境中可操作和可衡量來從其發布的內容中獲得更多價值。 °) 圖像、pdf 和影片的可購物鏈接，獲取訂閱時事通訊、鏈接 pdf 文件或展示您的最新促銷活動。您可以輕鬆地為所有圖像和影片添加互動層。使您的影片、目錄和圖像具有互動性。加入號召性用語、標記產品、訂閱電子報並提高轉換率。借助 Spott，您可以添加互動式元素，使您的內容具有可操作性和可衡量性，從而從已發布的 pdf、圖像和影片中獲得更多收益。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一個轉換行銷工具包，用於透過收集每個網站訪客的聯絡資訊、提高平均訂單價值並透過有針對性的彈出視窗促進銷售來充分利用每個網站訪客。它透過易於使用的建構器輕鬆創建高轉換彈出窗口，為您提供完全的設計自由。而使用網站個人化工具，您可以根據訪客的活動歷史記錄、推薦來源、地理位置、設備、購物車價值、訂單歷史記錄等輕鬆編輯您的網站，並透過其視覺化現場編輯器將網站拆分為多個變體。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是專為忙碌的行銷人員創建的轉換優化工具集。它提供快速、易於使用的解決方案，可以透過三種方式幫助您提高銷售額： 1. 智慧電子商務彈出視窗可幫助您更快地建立清單、減少購物車放棄並以前所未有的方式提高電子商務銷售額。 2. 網站個人化功能可讓您輕鬆根據購物者細分客製化網站和行銷活動登陸頁面訊息，以獲得更相關、更有意義的體驗。 3. 易於使用的 A/B 測試可讓您快速設定、測試和比較彈出和個人化登陸頁面的效能。此外，您可以比較完整的購物者旅程以衡量對底線的影響。
Monetate
monetate.com
Monetate 讓行銷人員能夠讓客戶在個人層面上感到被理解和欣賞。 Monetate 讓品牌能夠提供完全整合的個人化策略。以性能為中心的架構提供了著名的易於使用的介面，具有一系列強大的工具，涵蓋構思和驗證，直至提供可擴展的一對一跨渠道體驗。透過卓越的體驗取悅消費者，進而提高參與度、轉換率，並最終提高客戶終身價值。 Monetate 為 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等領先品牌以及數百個其他市場領導者帶來了數十億美元的年收入。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一個線上平台，旨在幫助各種規模的企業創建引人入勝的行銷測驗和調查、收集回饋並推動銷售。 Marquiz 提供使用者友善的拖放式測驗建構器、各種獨特的測驗範本以及每個測驗的免費統計資料。這些功能可讓您輕鬆建立、編輯和分析您的自訂測驗。 Marquiz 的定價方案是基於每月產生的銷售線索數量，這意味著它們是為滿足您獨特的業務需求而量身定制的，無論您經營的是小型團隊還是大型組織。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr 是線上行為個人化、人工智慧和使用者隱私的全球領導者，幫助企業提高轉換率和收入、收集更多潛在客戶，並在購物體驗期間和之後透過個人化推薦重新定位訪客。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一種高級實驗工具，主要由想要啟動高級實驗的機構、開發和產品團隊以及需要 IT 部門幫助最少的營銷人員使用。我們脫穎而出：我們真正關心我們的客戶 - 在支援和超額交付方面付出更多努力，因為我們還有內部實驗團隊、CRO 和數據專家為您服務。功能： A/B 測試：使用市場上先進的細分引擎之一創建實驗，具有41 個數據點：網站行為、流量來源、CRM 數據、GTM、天氣API 等。統計 >按特定目標過濾結果 > 輔助轉換或線性分佈 > 累積視圖 > 僅共享與您的團隊重要的內容：pdf 報告 > 跟踪任何事件 現場調查： > 作為彈出窗口或小部件觸發 > 滾動、加載、退出時觸發器> 邏輯分支> 多項選擇、唯一選擇、網格、NPS、CSAT 等> 細分行為> 潛在客戶捕獲> 高級報告疊加> 觸發各種廣告素材> 創意構建器> 退出時/加載時/載入時捲動整合：Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot、Marketo、Salesforce Shopify Woopra
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics 提供可擴展的電子商務文字自動化軟體，可解決電子商務公司內容團隊當今面臨的挑戰。由於該軟體基於數據到文本，因此該技術可幫助電子商務公司在機器學習 (ML) 內容創建工具的世界中以多達 110 種語言大規模創建一致且準確的產品描述。 這是怎麼來的： AX Semantics 曾經聘請作家以 150 歐元的價格製作一頁內容。眾包降低了成本，同時對內容的需求卻激增。公司也意識到他們必須在全球經濟中競爭，而不僅僅是在地區經濟中競爭。經過近十年的歷程，我們清楚地認識到，我們需要一種方法來使內容生成更快、更好、更具成本效益。 因此，我們建立了一款可以輕鬆處理大量內容生成的產品。我們的軟體產生的內容幾乎與人類作家沒有區別。我們認為自己是一家以數據和科學為動力的作家公司。 我們的訂閱服務（每月 899 歐元起）讓用戶能夠使用 NLG 技術，從而實現內容創建的自動化。我們的軟體不是自動創建內容的「黑盒子」。相反，它允許以多達 110 種語言生成內容。透過 AX Semantics，企業可以為內容團隊和翻譯人員等設定內容工作流程，並利用機器學習 (ML) 的優勢。該軟體在所有市場的電子商務中都得到了非常有效的利用，用於產生產品描述、列印目錄、價格標籤等。然而，隨著市場以及對內容和基於人工智慧的工作流程的需求不斷發展，該軟體的實際應用是無限的。
Barilliance
barilliance.com
Barilliance 透過為訪客提供個人化的全通路購物體驗，幫助任何規模的電子商務網站提高銷售額和轉換率。 Barilliance 電子商務個人化套件包括跨通路個人化產品推薦、行為觸發電子郵件、即時現場個人化和即時社交證明通知。