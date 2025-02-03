電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

AX Semantics

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AX Semantics 提供可擴展的電子商務文字自動化軟體，可解決電子商務公司內容團隊當今面臨的挑戰。由於該軟體基於數據到文本，因此該技術可幫助電子商務公司在機器學習 (ML) 內容創建工具的世界中以多達 110 種語言大規模創建一致且準確的產品描述。 這是怎麼來的： AX Semantics 曾經聘請作家以 150 歐元的價格製作一頁內容。眾包降低了成本，同時對內容的需求卻激增。公司也意識到他們必須在全球經濟中競爭，而不僅僅是在地區經濟中競爭。經過近十年的歷程，我們清楚地認識到，我們需要一種方法來使內容生成更快、更好、更具成本效益。 因此，我們建立了一款可以輕鬆處理大量內容生成的產品。我們的軟體產生的內容幾乎與人類作家沒有區別。我們認為自己是一家以數據和科學為動力的作家公司。 我們的訂閱服務（每月 899 歐元起）讓用戶能夠使用 NLG 技術，從而實現內容創建的自動化。我們的軟體不是自動創建內容的「黑盒子」。相反，它允許以多達 110 種語言生成內容。透過 AX Semantics，企業可以為內容團隊和翻譯人員等設定內容工作流程，並利用機器學習 (ML) 的優勢。該軟體在所有市場的電子商務中都得到了非常有效的利用，用於產生產品描述、列印目錄、價格標籤等。然而，隨著市場以及對內容和基於人工智慧的工作流程的需求不斷發展，該軟體的實際應用是無限的。