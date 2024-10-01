電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奈及利亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨國電子商務公司，總部位於安大略省渥太華。它也是其用於線上商店和零售銷售點系統的專有電子商務平台的名稱。 Shopify 為線上零售商提供一套服務，「包括支付、行銷、運輸和客戶參與工具，以簡化小型商家經營網路商店的流程。」該公司報告稱，大約175 個國家/地區的超過1,000,000 家企業使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品總額超過 411 億美元。
Wix
wix.com
使用 Wix 充滿信心地在線上建立和擴展您的業務。憑藉閃電般的網路效能、企業級安全性和可靠的基礎設施，您可以放心，您的網站將始終正常運作。借助 Wix，您獲得的不僅僅是一個網站建立器，從線上安排到付款、深度品牌推廣和電子商務解決方案，您可以將您的網站帶到您想要的任何方向。線上管理業務從未如此直觀，借助領先的 SEO 和行銷工具、高級分析甚至行動應用程序，您可以隨時隨地掌控一切。加入數百萬使用 Wix 的用戶的行列，幫助他們實現線上目標。 Wix的主要特點是什麼？ * 智慧型拖放編輯器直觀地建立您的網站 * 900多個精心設計的網站模板 * 先進的 SEO 功能可針對搜尋引擎進行最佳化 * 強...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidi...
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。數以千計的音樂家、播客、電玩開發者、漫畫創作者和其他人在 Patreon 上領取薪水。透過持續的資助，他們能夠花更多的時間以互動的方式吸引粉絲群，並繼續在網路上傳播數百萬人喜歡的美好事物。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed 的 Ecwid 是將線上商店新增至任何網頁或社群媒體檔案的最簡單方法。 Ecwid by Lightspeed 已被175 個國家/地區的數十萬商家所使用，它擁有您接觸客戶所需的一切，無論他們身在何處：親自、透過您的網站、Instagram、Facebook、亞馬遜或Google 購物。透過 Ecwid 的銷售點整合、電子郵件行銷整合和專用行動應用程序，您可以隨時隨地管理您的行銷、推銷和銷售。
Printify
printify.com
銷售客製化 T 卹、手機殼和 750 多種產品，並按需列印您的設計。我們將負責列印並運送給您的客戶。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最受歡迎的 WordPress 電子商務外掛。而且它是免費的。功能齊全，完美整合到您的自架 WordPress 網站中。使用我們的免費電子商務外掛程式為您的 WordPress 網站添加強大的商店設施。 WooCommerce 為超過 24% 的線上商店提供支持，可以幫助您銷售任何商品。很漂亮。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 透過幫助小型企業在線上、親自、透過行動裝置等接受信用卡和電子支票付款來支援付款處理。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了Colleg...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Big Cartel
bigcartel.com
自 2005 年以來，Big Cartel 已幫助世界各地的人們售出了超過 35 億美元的作品。我們 100% 獨立，致力於幫助創作者、藝術家、製造商和小品牌開設商店並開始做他們喜歡的事情謀生。我們是一個緊密團結的小團隊，致力於讓 Big Cartel 變得強大且易於使用。
Braintree
braintreepayments.com
透過處理 PayPal、Venmo、信用卡和金融卡、Apple Pay 和 Google Pay 的線上支付解決方案吸引更多買家並提高轉換率。
Printful
printful.com
按需印刷和刺繡履行。在線銷售您的設計或為自己列印設計，沒有最低訂購量！我們將根據您的需求自動列印和運送您的訂單，所有這些都以您的品牌名稱進行。 Printful 與頂級電子商務平台和線上市場以及自訂網站或應用程式整合。我們在北美和歐洲的工廠使用最新的尖端印刷技術來印刷我們的產品，以確保最高的品質。我們也與澳洲和日本的工廠合作，為客戶提供在地化體驗。您花在擔心運輸上的時間越少，您就有越多的時間來發展您的業務！
Spocket
spocket.co
在機器學習的幫助下，Spocket 正在徹底改變直銷市場，並幫助線上零售商與亞馬遜競爭——消除零售商持有庫存的需要並消除前期成本。 Spocket 使五大洲的 30,000 多名企業家能夠開設和擴展其線上商店，重點關注美國和歐盟的產品。透過仔細審查供應商，商家和客戶可以確保快速運輸、優質且一致的產品、品牌發票和世界一流的客戶支援團隊。成為 Spocket 革命性願景的一部分，透過使用直銷模式並解決價值 1.1 兆美元的庫存扭曲問題，消除線上和實體零售中的庫存。
PaySimple
paysimple.com
企業來到 PaySimple 時有一個簡單但重要的需求——更好的接受付款方式。 PaySimple 專為滿足基於服務的企業的獨特需求而開發，提供靈活的支付和計費解決方案，每天受到 20,000 多家企業的青睞。與我們的競爭對手不同，PaySimple 致力於個人化服務。我們的客戶透過我們專門的客戶成功和關懷團隊獲得無與倫比的個人支持。 PaySimple 擁有強大的 API，是支付整合領域值得信賴的技術合作夥伴；在 SaaS 產品和行動應用程式中本地處理現金流。了解更多資訊或致電 800.466.0992 諮詢 PaySimple 專業：線上支付、行動支付、POS、定期計費、客戶管理、線上支付...
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的電子商務速賣通工具之一，可讓您處理速賣通的大量訂單並進行付款。透過 Dsers，您只需單擊即可從全球速賣通找到多個供應商選項。它使您能夠連接和管理供應商，在短短幾秒鐘內下多個訂單，並從您的商店或 Paypal 帳戶自動追蹤它們。 Dsers 提供供應商最佳化功能，為您的所有產品找到更好的供應商，並以更好的評級和更便宜的價格範圍促進相同產品的更好銷售。此外，您只需點擊幾下滑鼠，即可立即找到替代供應商，而不是目前的供應商。用戶還可以選擇透過 Dsers 批量訂購，從而節省時間和精力。用戶還可以從多個全球速賣通供應商創建不同的產品包，以獲得折扣、優惠和降價。您只需在 Dsers ...
ShipStation
shipstation.com
使用電子商務賣家的第一選擇 ShipStation 匯入、管理和運送您的訂單。我們與 150 多個最受歡迎的市場、購物車和營運商整合。另外，您可以根據需要擁有任意數量的銷售管道和運營商。透過 ShipStation，您可享高達 82% 的承運商獨家折扣： UPS International 折扣 82%，UPS Ground 折扣 78%，USPS 零售價格折扣 89%，DHL Express 折扣 81%。立即開始 30 天免費試用，防止錯誤並將您的運輸時間縮短一半。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
Sketchfab
sketchfab.com
適用於商業的 3D 和 AR 視覺化解決方案。 Sketchfab 是領先的平台，可在任何地方線上發布、分享和整合互動式 3D 和 AR 體驗：網站、電子商務平台、部落格、文章和廣告活動。請造訪我們：sketchfab.com/enterprise
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
Zoho Billing
zoho.com
訂閱計費軟體，專為成長型企業打造。 從頭到尾處理您的客戶訂閱計費生命週期。自動定期計費、管理訂閱、發送專業的稅務合規發票，並每次都按時收到付款。
Gelato
gelato.com
Gelato 是全球最大的代表全球電子商務賣家按需本地生產定製商品的平台。我們的使命是透過本地生產和隔夜將任何定製商品交付給全球任何消費者來增強快速增長的創作者經濟的能力。 Gelato 平台使電子商務企業家和創作者能夠透過美國、俄羅斯等33 個國家的100 多個本地生產合作夥伴組成的網絡，為世界各地的客戶生產和交付定制產品，例如服裝、牆壁藝術、書籍、商品和配件。由於產品是按需生產的，並且距離交付地點更近，因此運輸速度更快，浪費、成本和碳排放減少，同時賣方無需投資任何前期成本、管理庫存或跨境運輸。更快、更聰明、更環保。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
VistaPrint
vistaprint.com
Vista 是全球數百萬小型企業的設計和行銷合作夥伴。作為一家遠端優先的全球性公司，Vista 的業務範圍不斷擴大，團隊成員遍布超過 25 個國家。 20 多年來，我們一直受到小型企業的啟發，不斷努力為他們不斷變化的需求提供解決方案。 VistaCreate、99designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服務設計、數位和印刷解決方案，提升了小型企業在實體和數位空間中的影響力，並幫助他們取得成功。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple 使用創新技術讓產品在螢幕上栩栩如生，實現更快、更準確的數位購買體驗，並提供更好的整體體驗。我們的 3D 產品視覺化和配置功能與其他軟體供應商集成，以實現互聯資料環境。透過 Dopple 的平台，企業能夠透過互動式和引人入勝的數位產品體驗來增強客戶的能力。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
AppMySite
appmysite.com
使用最強大的行動應用程式產生器來建立應用程式。 AppMySite 讓應用程式開發變得簡單。無需編寫一行程式碼即可為 Android 和 iOS 建立優質的本機行動應用程式。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire 是創建專業級 iOS 和 Android 行動應用程式的最快、最簡單的方法。這個獨一無二的 DIY 平台可讓您自訂應用程式的各個方面，而無需編寫任何程式碼。只需拖放即可從頭開始建立應用程序，或自訂預先建置的範本之一。您可以完全控制應用程式的外觀和感覺，同時為您處理後端開發工作。這就像整個開發團隊都觸手可及。該平台擁有超過 10,000 個使用 BuildFire 創建的應用程序，功能強大且靈活，足以隨著您的業務成長而擴展。沒有其他應用程式建立器以如此實惠的價格提供這種級別的功能。
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack 是市面上最快的 PDF 到 Flipbook 轉換器。讓您的 PDF 變得栩栩如生，將其轉變為具有 3D 翻頁效果的栩栩如生的出版物。或者，您可以使用我們的設計工作室從頭開始輕鬆創建引人入勝的翻頁書。將您的印刷目錄提供給數位客戶，同時為您的業務採用更永續和成本效益的道路。強大的功能，如購物按鈕、影片、GIF、誘人的照片幻燈片、可自訂的潛在客戶表單、嵌入等等，將幫助您在競爭對手中脫穎而出。高級統計和品牌選項也可幫助您為讀者提供難忘的體驗。創建工作區、管理不同的專案、邀請隊友並分配不同的角色。確保品牌一致性並與您的團隊合作創建令人驚嘆的出版物。一切盡在 Flipsnack。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint 是適用於大規模 Web 和行動應用程式的領先裝置智慧平台，可協助開發人員建立一流的詐欺偵測解決方案。指紋的準確率高達99.5%，訪客ID 穩定，可持續數月而不是數天，透過簡單的API 呼叫即可快速做出即時決策，並可透過裝置智慧進行操作，使用戶能夠做出更明智的決策。
Dacast
dacast.com
Dacast 提供完全整合的自助視訊平台，用於直播視訊和點播 (VOD) 串流媒體。 Dacast OVP 可讓廣播公司託管影片內容並在幾分鐘內開始串流。其白標解決方案允許用戶控制他們的直播和點播內容。我們透過易於使用的全方位服務平台或透過我們的 Broadcaster API 幫助超過 300,000 個組織傳輸即時視訊、降低頻寬成本並提高廣播品質。
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io 是評論收集和電子商務行銷解決方案的領先提供者。建立您的線上聲譽，鼓勵消費者忠誠度，並透過真實的客戶回饋將您的業務模式與市場需求聯繫起來。我們的無合約價格計劃完全可定制，並且全部以行業領先的創新作為標準： • 消費者信任和轉化——透過真實、經過驗證的客戶產品或服務評論來提高兩者。 • 自動化－使用可自訂的電子郵件範本、電子郵件內表格或免費簡訊邀請來推動您的評論活動。 • 全面的線上聲譽管理－展示整個網路的評論，從產品登陸頁面到社群媒體、Google、Bing 等。 • 內容創建－利用我們易於使用的社群證明功能將評論轉化為具有高影響力的內容。 • 賣家評級 – 作為 Goog...
Contentder
contentder.com
使用 Contentder 免費網站建立器，使用拖放和數位行銷工具創建精美的網站、電子商務商店、部落格和新聞入口網站。
Klarna
klarna.com
將任何購買分成 4 次免息付款。無論是在網路上還是在店內，使用 Klarna 應用程式都可以輕鬆實現。
Keepa
keepa.com
Keepa 維護全球最大、最值得信賴的線上商家亞馬遜上所有產品的價格歷史記錄。用戶可以單獨追蹤自己感興趣的產品的價格動態，當價格達到預定閾值時，Keepa 會通知他們。除了此追蹤功能外，Keepa 還可以用於瀏覽全系列亞馬遜商品，利用清晰且佈局合理的 Keepa 介面以及 Daily Drops 等省錢的搜尋功能。
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan 是一個現代、光速的電子商務平台，以無代碼 DIY 方式推出線上商店。 Dukaan 以速度、效能和簡單性為核心，提供最直覺、最強大的電子商務體驗，非常適合小型企業到大型企業。借助 Dukaan，人們不僅可以快速上手，而且可以比競爭對手更快地擴展和前進。 Dukaan 擁有廣泛的插件和整合庫的支持，並且可以根據您的各種需求進行構建，是為互聯網第一代打造的企業的完美選擇。全球數以百萬計的企業家相信 Dukaan 是他們夢想中的電子商務網站，您是下一個嗎？
Storyly
storyly.io
Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。 Storyly Stories 讓行動品牌能夠超越行動螢幕的限制與受眾互動，並在整合後無需任何開發工作即可創造引人入勝的體驗，從而為行動品牌的行銷策略提供支援。 Storyly 受到 40 多個國家/地區 300 多個品牌的信賴，包括但不限於 Domino’s Pizza、土耳其航空、聯合航空、麥當勞、New Look、迪卡儂、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本質上為行動應用程式和網站提供了以朗朗上口、熟悉且互動的...
Sellix
sellix.io
Sellix 是一個面向企業和個人的 SaaS 電子商務平台，我們讓客戶註冊並創建他們的數位商品（例如 Shopify）。然後，我們提供從支付網關到底層基礎設施的一切。我們的加密貨幣產品是我們區別於其他提供者的關鍵功能，因為我們在內部處理所有事情，而不需要第三方提供者。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 軟體工具，可讓您建立、模擬、發布和管理資料。 SOLIDWORKS 產品易於學習和使用，可協助您更好地設計產品。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是專為快速擴張的創業家打造的數位電子商務平台。企業家可以建立線上商店、銷售數位產品、接受付款、阻止詐欺並分析客戶數據——從軟體到社群以及介於兩者之間的一切。
Coohom
coohom.com
3D 渲染和產品視覺化軟體，具有強大的 AR 和 VR 功能，專用於室內設計、家居裝飾、廚房和浴室、酒店、照明、家居裝修、改造和建築！將零售、製造和電子商務轉變為令人難以置信的購買體驗，並顯著提高您的企業的銷售成長和行銷轉換率，卓越的3D 渲染和產品視覺化一站式服務，提供令人驚嘆的CGI解決方案和沈浸式擴增實境來優化大規模的工作效率和設計品質！全球每天有超過 800 萬設計師和 35,000 家企業在使用 Coohom，我們是一個值得信賴的社群！
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsAp...
SAP
sap.com
SAP 是領先的企業應用和商業人工智慧公司。他們站在業務和技術的交叉點，他們的創新旨在直接解決真正的業務挑戰並產生現實世界的影響。 他們的解決方案是世界上最複雜和要求最高的流程的支柱。 SAP 的整合產品組合將現代組織的要素（從勞動力和財務到客戶和供應鏈）整合到一個推動進步的統一生態系統中。
2Checkout
2checkout.com
2Checkout 是一家數位商務和支付供應商，幫助公司透過多種管道銷售產品和服務，透過多個接觸點獲取客戶，提高客戶保留率和收入，利用更聰明的支付選項和訂閱計費模式，並最大限度地提高銷售轉換率。該公司的客戶包括 ABBYY、Absolute、Bitdefender、FICO、HP Software、Kaspersky Lab 以及全球許多其他公司。 Avangate 於2017 年3 月收購了2Checkout (www.2checkout.com)。整合的經常性收入管理- 利用新的分銷管道更多資訊www.2checkout.com
Adapty
adapty.io
Adapty 幫助行動開發者分析並增加應用程式內訂閱，在幾個小時內整合應用程式內購買，並更快、更便宜地進行獲利實驗。 - 在不發布應用程式的情況下測試應用程式內購買的價格。 - 在幾個小時內將 IAP 與簡單、開發人員友好的 SDK 整合。無需伺服器編碼。 - 透過付費專區的 A/B 測試，3 個月內將您的訂閱收入翻倍。 - 透過即時分析衡量從試用到退款的應用程式內經濟狀況。 App Store Connect 的準確率達到 99.5%。
EasyStore
easystore.co
一個統一的商務平台，可幫助您在線上和實體（零售）銷售。我們簡化您跨所有管道的銷售流程，包括線上商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推薦計畫等。您可以從一個後端管理所有產品、訂單、庫存、客戶，更輕鬆地開展業務並簡化營運。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 透過端到端、人工智慧驅動的身份驗證解決方案，協助企業圍繞其獨特需求建立自動化身分驗證。我們協助 1,200 多家企業與客戶建立開放、安全和包容的關係。我們的真實身分平台可協助企業大規模無縫地吸引客戶，同時阻止詐欺並滿足 KYC、AML 和其他監管要求。