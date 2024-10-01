電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 墨西哥

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了Colleg...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Wix
wix.com
使用 Wix 充滿信心地在線上建立和擴展您的業務。憑藉閃電般的網路效能、企業級安全性和可靠的基礎設施，您可以放心，您的網站將始終正常運作。借助 Wix，您獲得的不僅僅是一個網站建立器，從線上安排到付款、深度品牌推廣和電子商務解決方案，您可以將您的網站帶到您想要的任何方向。線上管理業務從未如此直觀，借助領先的 SEO 和行銷工具、高級分析甚至行動應用程序，您可以隨時隨地掌控一切。加入數百萬使用 Wix 的用戶的行列，幫助他們實現線上目標。 Wix的主要特點是什麼？ * 智慧型拖放編輯器直觀地建立您的網站 * 900多個精心設計的網站模板 * 先進的 SEO 功能可針對搜尋引擎進行最佳化 * 強...
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨國電子商務公司，總部位於安大略省渥太華。它也是其用於線上商店和零售銷售點系統的專有電子商務平台的名稱。 Shopify 為線上零售商提供一套服務，「包括支付、行銷、運輸和客戶參與工具，以簡化小型商家經營網路商店的流程。」該公司報告稱，大約175 個國家/地區的超過1,000,000 家企業使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品總額超過 411 億美元。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。數以千計的音樂家、播客、電玩開發者、漫畫創作者和其他人在 Patreon 上領取薪水。透過持續的資助，他們能夠花更多的時間以互動的方式吸引粉絲群，並繼續在網路上傳播數百萬人喜歡的美好事物。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
VistaPrint
vistaprint.com
Vista 是全球數百萬小型企業的設計和行銷合作夥伴。作為一家遠端優先的全球性公司，Vista 的業務範圍不斷擴大，團隊成員遍布超過 25 個國家。 20 多年來，我們一直受到小型企業的啟發，不斷努力為他們不斷變化的需求提供解決方案。 VistaCreate、99designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服務設計、數位和印刷解決方案，提升了小型企業在實體和數位空間中的影響力，並幫助他們取得成功。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple 使用創新技術讓產品在螢幕上栩栩如生，實現更快、更準確的數位購買體驗，並提供更好的整體體驗。我們的 3D 產品視覺化和配置功能與其他軟體供應商集成，以實現互聯資料環境。透過 Dopple 的平台，企業能夠透過互動式和引人入勝的數位產品體驗來增強客戶的能力。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最受歡迎的 WordPress 電子商務外掛。而且它是免費的。功能齊全，完美整合到您的自架 WordPress 網站中。使用我們的免費電子商務外掛程式為您的 WordPress 網站添加強大的商店設施。 WooCommerce 為超過 24% 的線上商店提供支持，可以幫助您銷售任何商品。很漂亮。
Spectrum
spectrum.net
Spectrum 是 3D 到工廠產品客製化領域的全球領導者，使品牌能夠進行獨特的創新，減少與第三方零售商的競爭，並提高利潤和轉換率。 Spectrum 開發具有一流 3D 視覺化功能的定製程式。對於成功的客製化計劃，產品必須滿足客戶的期望，因此我們從工廠層級開始整合工作。這項重點使得與 JBL、Xbox、Hydro Flask、Stanley、Carhartt、Life is Good 等客戶的整合成功率達到 100%。
Printful
printful.com
按需印刷和刺繡履行。在線銷售您的設計或為自己列印設計，沒有最低訂購量！我們將根據您的需求自動列印和運送您的訂單，所有這些都以您的品牌名稱進行。 Printful 與頂級電子商務平台和線上市場以及自訂網站或應用程式整合。我們在北美和歐洲的工廠使用最新的尖端印刷技術來印刷我們的產品，以確保最高的品質。我們也與澳洲和日本的工廠合作，為客戶提供在地化體驗。您花在擔心運輸上的時間越少，您就有越多的時間來發展您的業務！
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidi...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
Coohom
coohom.com
3D 渲染和產品視覺化軟體，具有強大的 AR 和 VR 功能，專用於室內設計、家居裝飾、廚房和浴室、酒店、照明、家居裝修、改造和建築！將零售、製造和電子商務轉變為令人難以置信的購買體驗，並顯著提高您的企業的銷售成長和行銷轉換率，卓越的3D 渲染和產品視覺化一站式服務，提供令人驚嘆的CGI解決方案和沈浸式擴增實境來優化大規模的工作效率和設計品質！全球每天有超過 800 萬設計師和 35,000 家企業在使用 Coohom，我們是一個值得信賴的社群！
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint 是適用於大規模 Web 和行動應用程式的領先裝置智慧平台，可協助開發人員建立一流的詐欺偵測解決方案。指紋的準確率高達99.5%，訪客ID 穩定，可持續數月而不是數天，透過簡單的API 呼叫即可快速做出即時決策，並可透過裝置智慧進行操作，使用戶能夠做出更明智的決策。
Tagembed
tagembed.com
Tagembed 是一個社群媒體聚合器，它收集並顯示來自任何社群媒體網路（例如 Instagram、Facebook、Twitter、Youtube、Tiktok、Google Reviews、Airbnb 和 21+ Networks）的引人入勝的用戶生成內容。然後，精選的內容透過小部件嵌入為您網站上的客製化社交牆。
Klar
getklar.com
Klar 是您電子商務業務的單一事實來源。借助 Klar，您可以將所有資料集中在一處，並根據您的實際情況進行自訂。停止在電子表格上運營您的業務 - 與 Klar 一起節省時間並清楚地了解如何實現盈利增長。它旨在幫助您回答所有大大小小的問題，以便您可以自信地做出決定。 Klar 為您提供有關您的收入和利潤、客戶保留、客戶獲取和整個客戶旅程的報告和見解，匯集您所有的資料來源，例如 Shopify、Klaviyo、Google Analytics 以及您的 Facebook 和 Google 廣告帳戶。這樣，您就可以... ...透過深入了解您的收入和盈利能力來提高您的單位經濟效益...透過將所有行...
instantprintuk
instantprint.co.uk
我們是即時列印。我們是唯一一家真正獲得您業務的線上印刷公司。這是因為我們是一群友好的才華橫溢的人，他們將竭盡全力幫助您創造出色的印刷品。我們了解您希望以最佳方式接觸客戶。因此，從快速傳單列印到免費名片設計，我們致力於讓您的業務蓬勃發展。
Aistetic
aistetic.com
利用 Aistetic 的人工智慧尺寸建議來增加銷量並減少退貨。 Aistetic 的 3D 身體尺寸和測量技術：透過準確的測量和尺寸建議來減少退貨，從而使衣服更合身，讓顧客更滿意。提高銷量、轉換率和忠誠度——回頭客只需掃描 1 次。無需註冊即可建立個人資料。透過規模分析儀表板輕鬆設置，並且開箱即用，符合 GDPR 標準 - 不到 60 秒即可上線。
Klarna
klarna.com
將任何購買分成 4 次免息付款。無論是在網路上還是在店內，使用 Klarna 應用程式都可以輕鬆實現。
Printify
printify.com
銷售客製化 T 卹、手機殼和 750 多種產品，並按需列印您的設計。我們將負責列印並運送給您的客戶。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供貨運追蹤。它是在贏得 2011 年香港創業週末和 2011 年全球創業大賽後成立的。
ShipStation
shipstation.com
使用電子商務賣家的第一選擇 ShipStation 匯入、管理和運送您的訂單。我們與 150 多個最受歡迎的市場、購物車和營運商整合。另外，您可以根據需要擁有任意數量的銷售管道和運營商。透過 ShipStation，您可享高達 82% 的承運商獨家折扣： UPS International 折扣 82%，UPS Ground 折扣 78%，USPS 零售價格折扣 89%，DHL Express 折扣 81%。立即開始 30 天免費試用，防止錯誤並將您的運輸時間縮短一半。
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亞馬遜上領先的一體化銷售平台。我們的使命是透過產品研究、市場情報、品牌和清單管理能力等幫助企業家和品牌在亞馬遜上建立成功的業務。自 2015 年以來，我們已經幫助了超過 50 萬名客戶，而且這一數字還在增加。透過Jungle Scout，您可以： *執行市場和關鍵字研究*建立和優化產品清單*查看趨勢產品類別和品牌*評估新興搜尋趨勢*預測銷售和庫存需求*確定您在亞馬遜上的競爭對手*還有更多！
Sketchfab
sketchfab.com
適用於商業的 3D 和 AR 視覺化解決方案。 Sketchfab 是領先的平台，可在任何地方線上發布、分享和整合互動式 3D 和 AR 體驗：網站、電子商務平台、部落格、文章和廣告活動。請造訪我們：sketchfab.com/enterprise
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩...
Storyly
storyly.io
Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。 Storyly Stories 讓行動品牌能夠超越行動螢幕的限制與受眾互動，並在整合後無需任何開發工作即可創造引人入勝的體驗，從而為行動品牌的行銷策略提供支援。 Storyly 受到 40 多個國家/地區 300 多個品牌的信賴，包括但不限於 Domino’s Pizza、土耳其航空、聯合航空、麥當勞、New Look、迪卡儂、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本質上為行動應用程式和網站提供了以朗朗上口、熟悉且互動的...
AppMySite
appmysite.com
使用最強大的行動應用程式產生器來建立應用程式。 AppMySite 讓應用程式開發變得簡單。無需編寫一行程式碼即可為 Android 和 iOS 建立優質的本機行動應用程式。
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智慧搜尋和發現平台。我們的工程師發明了人工智慧的突破性用途，以指數級更好的方式創建更好的搜尋和發現。我們專有的 NeuralSearch 技術將基於向量的自然語言處理和關鍵字匹配結合在一個 API 中。 Algolia 每年支援 1.75 兆次搜尋請求或每週超過 300 億次搜尋請求，使 150 多個國家/地區的 17,000 多名客戶能夠為其應用程式內使用者和/或線上訪客（使用任何 Web、行動或語音設備）－透過立即大規模地呈現所需的內容。要了解更多信息，請訪問 www.algolia.com。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 軟體工具，可讓您建立、模擬、發布和管理資料。 SOLIDWORKS 產品易於學習和使用，可協助您更好地設計產品。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是專為快速擴張的創業家打造的數位電子商務平台。企業家可以建立線上商店、銷售數位產品、接受付款、阻止詐欺並分析客戶數據——從軟體到社群以及介於兩者之間的一切。
SAP
sap.com
SAP 是領先的企業應用和商業人工智慧公司。他們站在業務和技術的交叉點，他們的創新旨在直接解決真正的業務挑戰並產生現實世界的影響。 他們的解決方案是世界上最複雜和要求最高的流程的支柱。 SAP 的整合產品組合將現代組織的要素（從勞動力和財務到客戶和供應鏈）整合到一個推動進步的統一生態系統中。
DelightChat
delightchat.io
輕鬆增加銷售並管理支持 - 全通路客戶支援 - 透過一個統一的儀表板回覆所有管道的客戶 - WhatsApp、Instagram、Facebook、電子郵件和即時聊天。 - WhatsApp 行銷 - 使用官方 WhatsApp API 發送促銷廣播並增加您的銷售額。使用 WhatsApp 自動恢復廢棄的購物車、發送訂單通知並驗證貨到付款訂單。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一位富有遠見的技術領導者，致力於創造全通路履行的未來。透過我們由超過1,500 個互聯3PL 組成的無與倫比的網路以及一套整合的雲端原生倉庫、訂單和庫存管理平台，我們使現代商家和品牌能夠以卓越的靈活性和規模滿足任何地方的需求，而無需痛苦的平台遷移。
Paddle
paddle.com
Paddle 為 SaaS 提供完整的付款、稅務和訂閱解決方案。我們不是拼湊和維護分散的支付堆疊，而是在一個平台上“為您做”，為您提供單一的資料來源和收入真相。我們處理從結帳、付款、訂閱管理、發票和續訂到催款、全球稅務合規、詐欺保護和報告的一切事務。我們該怎麼做呢？作為您的記錄商戶，Paddle 會為您管理以下事項： 與多個支付服務提供者整合。在世界各地收取和繳納銷售稅的責任。詐欺保護和處理退款。跨訂閱計費和付款的收入數據核對。減少客戶流失並恢復失敗的付款。與計費相關的支援查詢。當您專注於發展業務時，讓我們專注於優化您的付款和計費流程的每個部分。請訪問我們的網站並安排與我們通話以了解更多資訊。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。 例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP...
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一個屢獲殊榮、發行商優先的視訊技術平台，使發行商能夠擁有自己的視訊內容和貨幣化策略，以實現最大收益。
Cylindo
cylindo.com
數百家家具公司與 Cylindo 合作，在整個家具購買過程中獲得卓越的產品視覺效果。我們創建的平台不僅限於高品質的產品視覺化，還為家具企業提供了可跨多個接觸點利用的多功能資產。從產品頁面上的360 度旋轉和4K 縮放，到AR 資產、可自訂的生活方式圖像以及購物車縮圖、購物來源、電子郵件、社交媒體、目錄、第三方市場和店內資訊亭的產品視覺效果。 Cylindo 為四千萬種產品變化和每月 1000 萬獨立用戶提供支持，是推動令人愉悅的購物體驗的催化劑，幫助零售商和品牌展示更多產品並銷售更多產品。使用 Cylindo 平台，該公司將轉換率提高了 36% 以上，平均訂單價值提高了 88%，同時平均降低了...
VNTANA
vntana.com
VNTANA 是一個 SaaS 平台，可實現快速且可擴展的 3D 資產生產和分發。 3D 正在推動 B2B 和 B2C 銷售的高投資回報率（轉換率提升 2 倍，回報率降低 40%），但實施 3D 需要 3D 藝術家進行大量手動工作，既耗時又昂貴。 VNTANA 的專利智慧優化演算法可將 3D 模型尺寸減小高達 99%，同時保持高視覺保真度，以便您可以在任何地方發布。我們採用 API 驅動，因此可以與現有的 DAM、PLM、數位展廳以及幾乎任何其他平台集成，允許團隊在現有工作流程中添加 3D 功能。我們的軟體幫助阿迪達斯等客戶使用我們的軟體在 1 小時內完成了過去需要 6 週的時間。
Salsify
salsify.com
Salsify 幫助 140 多個國家/地區的數千家品牌製造商、分銷商和零售商合作，在數位貨架上獲勝。該公司的產品體驗管理 (PXM) 平台使組織能夠集中所有產品內容、連接到商業生態系統並實現業務流程自動化，以便在每個銷售目的地提供最佳的產品體驗。了解瑪氏、歐萊雅、可口可樂、博世和 ASICS 等全球最大品牌以及 DoorDash、E.Leclerc、家樂福、Metro 和 Intermarché 等零售商和分銷商如何每天使用 Salsify 來提高效率，助力增長，引領數位化貨架。
HyperSKU
hypersku.com
HyperSKU 為電子商務賣家提供簡化的採購和超高效的物流。憑藉直接接觸中國供應商的第一手資料以及完善可靠的全球交付系統的基礎設施，賣家可以提高整個生態系統的銷售業績並降低成本。
Printcart
printcart.com
Printcart 包含的模組可協助您推廣印刷業務並在線上銷售您的設計和印刷服務。
Cloudprinter.com
cloudprinter.com
Cloudprinter.com 是 Web2Print 供應商、電子商務平台、企業、出版商、全球品牌和世界各地其他企業的領導列印 API。 Cloudprinter.com 辦公室位於荷蘭、丹麥和烏克蘭。 Cloudprinter.com 不斷擴展全球網絡，該網絡已由 104 個國家/地區的 170 個列印合作夥伴組成。利用我們的服務和解決方案在您的送貨目的地附近列印傳單、海報、小冊子、相簿和 5000 多種產品。使用 Cloudprinter.com 節省運輸成本、運輸時間並減少交貨引起的二氧化碳排放。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位於所有資料的中心。 Sweet 連結您所了解和喜愛的所有行銷平台，並將所有內容集中在一個屋簷下。幫助您了解客戶保留和獲取，以推動您的業務發展。我們做什麼... 客戶資料 要了解您的客戶，您首先需要了解他們的所有互動。憑藉對每位客戶的深入了解，Sweet Analytics 可以幫助您透過我們獨特的個人化工具更有效地接觸他們。單一客戶視圖 Sweet Analytics 的核心是市場上最先進的單一客戶視圖之一。使用所有可用的集成，我們為與您的品牌的所有互動建立了完整的客戶檔案，這些檔案可以透過我們的儀表板輕鬆獲得。 Sweet Tracker™ 我們的專有技術使...
Expivi
expivi.com
無論是在桌面還是行動裝置上，您都可以在自己的瀏覽器中透過 3D 視覺化和個人化產品來創造令人驚嘆的因素，從而提高您的銷售額。旋轉產品並放大產品以獲得紋理、細節和品質的「感覺」的能力將顯著提高客戶參與度。 Expivi 作為插件在大多數平台上無縫鏈接，例如 Shopify、Magento、SAP、Lightspeed 和 WooCommerce。您也可以將 Expivi 與您的 ERP 軟體連結。使用 WebAR 進行擴充：Expivi 為您的客戶提供無縫、直覺的擴增實境體驗。只需單擊一下，您的客戶就可以在他們的行動裝置上查看客製化產品。無需額外的插件或工作，因為它已經在 Expivi 的平台內...
Esenca
esenca.ai
Esenca 是一種人工智慧身體測量解決方案，它使用最先進的技術為您的客戶提供即時尺寸建議，並為您提供有關他們需求的見解。 Esenca 可以無縫整合到任何網站中，並且可以從任何網路瀏覽器訪問，使用戶無論身在何處，都能夠在 30 秒內獲得 100 多項身體測量結果和尺寸建議。除了身體測量解決方案之外，Esenca 還提供手部和腳部測量功能，以及虛擬試穿體驗，使用戶能夠根據尺寸詳細資訊了解特定服裝穿上後的效果。欲了解更多信息，請訪問我們的網站：https://www.esenca.ai/ 如果您有任何疑問，請透過網站或透過 [email protected] 與我們聯繫
Crowdship
crowdship.io
Crowdship 讓零售商能夠快速找到、加入和銷售頂級品牌的產品。立即尋找、裝載和代發貨頂級品牌的產品，無需預先購買庫存。與無限的供應商即時同步產品、定價、庫存、訂單、退貨、付款等。當您進行銷售時，Crowdship 會自動在每個供應商的商店中建立採購訂單。當產品完成後，Crowdship 會同步追蹤訊息，並向每個供應商付款，無需手動輸入。使用 Crowdship 經營自動化代發貨業務。
DesignsnPrint
designsnprint.com
DesignsnPrint 是一家在線上列印商業表格、優質文件夾、文具、名片、貼紙、海報、傳單等的公司。個人化、線上列印服務－客製化列印。
Brandly
brandly.com
線上名片列印解決方案，提供免費的品牌入口網站來為多名員工管理、編輯和訂購名片，並簡化工作流程，並且每個訂單均可免費送貨。