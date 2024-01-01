電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 西班牙

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨國電子商務公司，總部位於安大略省渥太華。它也是其用於線上商店和零售銷售點系統的專有電子商務平台的名稱。 Shopify 為線上零售商提供一套服務，「包括支付、行銷、運輸和客戶參與工具，以簡化小型商家經營網路商店的流程。」該公司報告稱，大約175 個國家/地區的超過1,000,000 家企業使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品總額超過 411 億美元。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯來語：וווקס.קום）是一家以色列軟體公司，提供基於雲端的 Web 開發服務。它允許用戶透過使用線上拖放工具來建立 HTML5 網站和行動網站。除了位於以色列的總部和其他辦事處外，Wix還在巴西、加拿大、德國、印度、愛爾蘭、立陶宛、美國和烏克蘭設有辦事處。種Wix 開發的第三方應用程式將表單、電子郵件行銷和社群論壇添加到他們的網站上。 Wix 網站建立器建立在免費增值商業模式之上，透過高級升級賺取收入。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。數以千計的音樂家、播客、電玩開發者、漫畫創作者和其他人在 Patreon 上領取薪水。透過持續的資助，他們能夠花更多的時間以互動的方式吸引粉絲群，並繼續在網路上傳播數百萬人喜歡的美好事物。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了Colleg...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最受歡迎的 WordPress 電子商務外掛。而且它是免費的。功能齊全，完美整合到您的自架 WordPress 網站中。使用我們的免費電子商務外掛程式為您的 WordPress 網站添加強大的商店設施。 WooCommerce 為超過 24% 的線上商店提供支持，可以幫助您銷售任何商品。很漂亮。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Klarna
klarna.com
將任何購買分成 4 次免息付款。無論是在網路上還是在店內，使用 Klarna 應用程式都可以輕鬆實現。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 100 億封電子郵件。 2017年，該公司每天新增客戶14,000名。...
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供貨運追蹤。它是在贏得 2011 年香港創業週末和 2011 年全球創業大賽後成立的。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Informed Repricer
informed.co
透過價格優化增加利潤 - 透過針對所有類型賣家的自動重新定價策略保持競爭力並賺更多錢。 Informed.co 是排名第一的競爭性重新定價平台，可協助線上企業提高利潤並贏得更多購買按鈕。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
Helium 10
helium10.com
Helium 10 是領先的一體化軟體平台，受到超過 2,000,000 名電子商務企業家、代理商和全球主流品牌的信賴，透過提供準確的、數據驅動的解決方案來推動他們在亞馬遜上的業務成長。 Helium 10 總部位於加州歐文市，為全球企業家提供必要的數據力量、持續教育和社區支持，以最大限度地發揮他們的潛力並在未來的電子商務中蓬勃發展。從機會尋求者到個人創業者，再到全職賣家、企業、代理商以及中間的每個人，Helium 10 透過建立、發展和擴展有意義且穩定的電子商務業務的手冊來支持各個階段的創業精神。為了最大限度地提高您在亞馬遜/沃爾瑪的銷售額、優化您的業務並銷售更多產品，請造訪我們的網站：ww...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時使客戶能夠在競爭...
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidi...
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Printify
printify.com
銷售客製化 T 卹、手機殼和 750 多種產品，並按需列印您的設計。我們將負責列印並運送給您的客戶。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市場領先的智慧重新定價解決方案，適用於亞馬遜和 eBay 賣家，可提高銷售額和利潤率。
VistaPrint
vistaprint.com
Vista 是全球數百萬小型企業的設計和行銷合作夥伴。作為一家遠端優先的全球性公司，Vista 的業務範圍不斷擴大，團隊成員遍布超過 25 個國家。 20 多年來，我們一直受到小型企業的啟發，不斷努力為他們不斷變化的需求提供解決方案。 VistaCreate、99designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服務設計、數位和印刷解決方案，提升了小型企業在實體和數位空間中的影響力，並幫助他們取得成功。
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud 協助超過 23,000 家電子商務企業在最關鍵的流程（運輸）上節省時間、精力和金錢。連接到您最喜愛的承運商並在全球範圍內高效運送。透過品牌追蹤郵件、追蹤頁面和完全自助式退貨入口網站超越客戶期望。透過可擴展的 Sendcloud 運輸平台，讓您的商店為國際發展做好準備。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個客戶平台，旨在提供見解、管理工作流程和提升客戶體驗。 Planhat 正在幫助全球數百家現代科技公司以客戶為中心開展業務，以最大限度地提高客戶成功和客戶終身價值。該平台專為從 CSM 到最高管理層的每個人而構建，可讓您統一客戶數據、設定目標和理想結果，並透過手冊、自動化和協作等功能增強客戶旅程。該公司於2014年成立於瑞典斯德哥爾摩，擁有超過100人的團隊，遍布歐洲、北美、南美和亞太地區。請造訪 www.planhat.com 以了解更多資訊。
Luxand.cloud
luxand.cloud
進階臉部搜尋和識別 API。 Luxand.Cloud 站在臉部辨識技術的最前沿，打造安全與創新無縫交織的未來。我們的尖端解決方案憑藉精確性和複雜性重新定義了身份驗證的格局。透過無縫存取控制提升您的數位安全性，解鎖個人化且強化的體驗。相信 Luxand.Cloud 能夠以無與倫比的可靠性引領您保護數位前沿。與我們一起踏上重新定義數位時代安全邊界的旅程。 Luxand.cloud 支援： - 人臉偵測 - 人臉辨識 - 人臉驗證 - 情緒辨識 - 人臉特徵點偵測 - 活體偵測 - 人臉裁剪
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亞馬遜上領先的一體化銷售平台。我們的使命是透過產品研究、市場情報、品牌和清單管理能力等幫助企業家和品牌在亞馬遜上建立成功的業務。自 2015 年以來，我們已經幫助了超過 50 萬名客戶，而且這一數字還在增加。透過Jungle Scout，您可以： *執行市場和關鍵字研究*建立和優化產品清單*查看趨勢產品類別和品牌*評估新興搜尋趨勢*預測銷售和庫存需求*確定您在亞馬遜上的競爭對手*還有更多！
Storyly
storyly.io
Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。 Storyly Stories 讓行動品牌能夠超越行動螢幕的限制與受眾互動，並在整合後無需任何開發工作即可創造引人入勝的體驗，從而為行動品牌的行銷策略提供支援。 Storyly 受到 40 多個國家/地區 300 多個品牌的信賴，包括但不限於 Domino’s Pizza、土耳其航空、聯合航空、麥當勞、New Look、迪卡儂、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本質上為行動應用程式和網站提供了以朗朗上口、熟悉且互動的...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是專為快速擴張的創業家打造的數位電子商務平台。企業家可以建立線上商店、銷售數位產品、接受付款、阻止詐欺並分析客戶數據——從軟體到社群以及介於兩者之間的一切。
Gelato
gelato.com
Gelato 是全球最大的代表全球電子商務賣家按需本地生產定製商品的平台。我們的使命是透過本地生產和隔夜將任何定製商品交付給全球任何消費者來增強快速增長的創作者經濟的能力。 Gelato 平台使電子商務企業家和創作者能夠透過美國、俄羅斯等33 個國家的100 多個本地生產合作夥伴組成的網絡，為世界各地的客戶生產和交付定制產品，例如服裝、牆壁藝術、書籍、商品和配件。由於產品是按需生產的，並且距離交付地點更近，因此運輸速度更快，浪費、成本和碳排放減少，同時賣方無需投資任何前期成本、管理庫存或跨境運輸。更快、更聰明、更環保。
SendOwl
sendowl.com
隨時隨地在線上銷售數位產品所需的一切 — 有聲書、電子書、攝影、軟體、會員資格、活動門票、線上課程等等。
Pepperi
pepperi.com
Pepperi 為消費品品牌和批發商提供全面的 B2B 商務平台，以一致地管理其全通路銷售的各個方面。我們的平台獨特地將B2B 電子商務、銷售人員自動化、零售執行和路線會計（貨車銷售）整合到一個集成的移動解決方案中，該解決方案可在所有設備上本地運行，從而最大限度地提高面對面和線上銷售，使您能夠銷售更多、更好、更快B2B 銷售。超過60 個國家的1000 多個客戶跨越不同的垂直領域（快速消費品、美容與化妝品、食品與飲料、眼鏡等等）依靠Pepperi 來規劃、執行和分析他們的B2B 全通路銷售： • 網路和行動B2B 電子銷售商務平台讓買家隨時隨地訂購• 透過電子目錄、貿易促銷和完整的客戶數據，輕...
MyAlice
myalice.ai
適用於社交活躍的 Shopify 和 WooCommerce 品牌的一體化客戶溝通工具。社交是新的電子商務。客戶現在像對待人一樣對待您的品牌，並希望透過多種管道與您聊天。因此，我們創建了透過對話在支援媒體上進行銷售和支援的現代方式。只需五個簡單步驟即可為您的電子商務品牌解鎖社交商務，以發展您的業務、建立真正的客戶關係並減少完成訂單的時間。 1. 透過一個收件匣提供支援和銷售 和您一樣，我們也討厭在無數社交應用程式、網站和商店之間切換。因此，您可以從一個共享收件匣管理所有社交管道、即時聊天和電子商務訂單。 2. 管理您的電子商務訂單 查看和搜尋您的庫存、建立或更新訂單、共享產品圖片、查看客戶詳細...
PrestaShop
prestashop.com
PrestaShop 是一家全球領先的電子商務公司，為超過 190 個國家的客戶提供服務。我們提供包容性、可自訂、可擴展且支援良好的解決方案，使每個企業家能夠完全擁有、控制和發展他們的線上商店。 PrestaShop 是 MBE Worldwide (mbecorporate.com) 的一部分，MBE Worldwide 是一個商業支援平台，在 52 個國家/地區擁有 3,150 多個商業解決方案中心。 2022 年，MBE 和 PrestaShop 共同為全球超過 100 萬名企業客戶解鎖了商務功能。
CedCommerce
cedcommerce.com
CedCommerce 是一家領先的電子商務平台和市場整合商，其願景是為線上賣家建立安全、優化和可擴展的整合工具和技術，為他們提供多通路功能。 CedCommerce 正在幫助線上市場創建優化的整合生態系統，以實現賣家的順利入職和簡化的產品資料饋送流程。透過與 Google、Facebook、沃爾瑪和 eBay 等合作夥伴的密切合作，我們為所有主要平台（即 Shopify、WooCommerce、Magento、BigCommerce 和 Prestashop）建立了 50 多個銷售通路工具。為什麼選擇CedCommerce？作為多通路電子商務的推動者，CedCommerce 不僅確保商家能夠...
ShapeDiver
shapediver.com
將您的 Grasshopper 檔案轉變為線上應用程式。 與他人安全地分享您的設計工具，而不會暴露原始程式碼。透過 iframe 輕鬆將它們嵌入到任何網站，或透過各種 API 和 SDK 將它們與您最喜歡的電子商務平台或 ERP 系統整合。
Zoura
zuora.com
Zuora Billing 讓公司能夠快速將新創新貨幣化，同時擴展和自動化計費流程。利用 Zuora Billing 的公司能夠透過 50 多種開箱即用的定價模型、可配置的折扣和計費觸發器來解鎖新的成長策略。定價與 Zuora CPQ 同步以支援直銷、API 以支援消費者管道，並能夠啟用自助服務和合作夥伴入口網站以培養跨任何銷售管道的客戶。最後，Zuora Billing 允許公司透過自動分配、編排供應、總帳互動、稅務引擎連接器以及對 40 多個支付網關的支援來大規模自動化其計費操作。
Printful
printful.com
按需印刷和刺繡履行。在線銷售您的設計或為自己列印設計，沒有最低訂購量！我們將根據您的需求自動列印和運送您的訂單，所有這些都以您的品牌名稱進行。 Printful 與頂級電子商務平台和線上市場以及自訂網站或應用程式整合。我們在北美和歐洲的工廠使用最新的尖端印刷技術來印刷我們的產品，以確保最高的品質。我們也與澳洲和日本的工廠合作，為客戶提供在地化體驗。您花在擔心運輸上的時間越少，您就有越多的時間來發展您的業務！
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed 的 Ecwid 是將線上商店新增至任何網頁或社群媒體檔案的最簡單方法。 Ecwid by Lightspeed 已被175 個國家/地區的數十萬商家所使用，它擁有您接觸客戶所需的一切，無論他們身在何處：親自、透過您的網站、Instagram、Facebook、亞馬遜或Google 購物。透過 Ecwid 的銷售點整合、電子郵件行銷整合和專用行動應用程序，您可以隨時隨地管理您的行銷、推銷和銷售。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Keepa
keepa.com
Keepa 維護全球最大、最值得信賴的線上商家亞馬遜上所有產品的價格歷史記錄。用戶可以單獨追蹤自己感興趣的產品的價格動態，當價格達到預定閾值時，Keepa 會通知他們。除了此追蹤功能外，Keepa 還可以用於瀏覽全系列亞馬遜商品，利用清晰且佈局合理的 Keepa 介面以及 Daily Drops 等省錢的搜尋功能。
Shiprocket
shiprocket.in
最好的電子商務物流和運輸軟體解決方案之一。超過 24000 種 COD 服務並使用印度多個快遞合作夥伴按時交付您的產品。無運輸限制。
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan 是一個現代、光速的電子商務平台，以無代碼 DIY 方式推出線上商店。 Dukaan 以速度、效能和簡單性為核心，提供最直覺、最強大的電子商務體驗，非常適合小型企業到大型企業。借助 Dukaan，人們不僅可以快速上手，而且可以比競爭對手更快地擴展和前進。 Dukaan 擁有廣泛的插件和整合庫的支持，並且可以根據您的各種需求進行構建，是為互聯網第一代打造的企業的完美選擇。全球數以百萬計的企業家相信 Dukaan 是他們夢想中的電子商務網站，您是下一個嗎？
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的電子商務保留行銷平台可協助各種規模的品牌加強與消費者的關係。 Yotpo 憑藉統一的、數據驅動的忠誠度、簡訊和電子郵件行銷、評論、訂閱等解決方案，幫助品牌提供致勝、有凝聚力的客戶體驗，推動電子商務成長。 Yotpo 是福布斯雲端 100 大公司，在全球設有辦事處，包括美國、加拿大、以色列、英國、保加利亞和澳洲。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 軟體工具，可讓您建立、模擬、發布和管理資料。 SOLIDWORKS 產品易於學習和使用，可協助您更好地設計產品。
eDesk
edesk.com
eDesk 幫助線上零售商和品牌在其銷售的任何地方提供非凡的客戶服務。 eDesk 提供一整套屢獲殊榮的電子商務工具，以簡化客戶支援流程和報告，縮短回應時間，從而顯著提高生產力和獲利能力。其客戶支援軟體經過專門設計，旨在為電子商務企業提供所有客戶查詢的統一視圖，透過我們的智慧收件匣集中所有支援管道、社交媒體、網路商店和市場訊息。它會根據您的業務需求自動對訊息進行優先排序，並使用基於角色的規則進行分配，因此您的團隊可以以 5 倍的速度回覆客戶，建立忠誠度並推動重複購買。在處理客戶查詢時，其人工智慧自動化會建議最佳答案和翻譯，以便您的客服人員可以使用任何本地語言輕鬆回覆。認真從事線上銷售的企業可以...
Litmus
litmus.com
Litmus 是行銷人員如何讓每次發送都發揮作用的方法。它是您技術堆疊的核心元件，可讓您建立、個人化、測試、審查和分析您發送的每封電子郵件。太多的公司在不知情的情況下發送了損壞的電子郵件，錯過了真正改善結果所需的更深入的見解，並且難以大規模個性化電子郵件。借助 Litmus，您可以更好地構建、測試和信任每條傳出訊息。這就是為什麼超過 70 萬名行銷專業人士（包括 80% 的財富 100 強企業）轉向我們的原因。這也是我們實現 98% 客戶滿意度的原因。石蕊。讓每一次發送都有意義。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 透過端到端、人工智慧驅動的身份驗證解決方案，協助企業圍繞其獨特需求建立自動化身分驗證。我們協助 1,200 多家企業與客戶建立開放、安全和包容的關係。我們的真實身分平台可協助企業大規模無縫地吸引客戶，同時阻止詐欺並滿足 KYC、AML 和其他監管要求。
Sellfy
sellfy.com
Sellfy 是一個輕鬆的電子商務平台，適合希望透過美麗的線上商店銷售數位、實體、訂閱和隨選印刷產品的創作者。 Sellfy 負責您業務的技術部分，讓您有更多時間專注於擴大受眾群體。
Persona
withpersona.com
Persona 的可信任身分基礎設施可協助企業自動化任何與身分相關的用例—從安全性收集和驗證使用者資訊到做出決策和執行手動審查。在一處管理完全合規的 KYC/AML 計劃、打擊詐欺和自動化操作。無論是否進行工程設計，只需不到 10 行程式碼即可在一個下午內完成整合。 - 我們的團隊由 Square、Uber、Coursera、Dropbox 和 Slack 的前工程師和設計師組成。我們很榮幸能夠獲得一些最好的創投公司的資助，包括 First Round Capital 和 Coatue。我們的天使投資人包括 Perret 和 William Hockey（Plaid 聯合創始人）、Tony X...
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec 的自訂搜尋引擎可讓您快速將超快的搜尋結果新增至您的網站。它還透過單擊按鈕提供強大的自訂選項。它也是一個很棒的谷歌網站搜尋替代品 特點 - 1. 超快自動完成。 2. 拼字正確Expertrec 經濟實惠的自訂搜尋引擎可讓您快速將超快的搜尋結果新增至您的網站。它還透過單擊按鈕提供強大的自訂選項。特點 - 1. 超快自動完成。 2. 拼字正確 3. 自訂爬蟲。 4. 登入頁面後面的索引。 5.語音搜尋。 6. 搜尋UI編輯器。 3.自訂爬蟲。 4. 登入頁面後面的索引。 5.語音搜尋。 6. 搜尋UI編輯器。
VNTANA
vntana.com
VNTANA 是一個 SaaS 平台，可實現快速且可擴展的 3D 資產生產和分發。 3D 正在推動 B2B 和 B2C 銷售的高投資回報率（轉換率提升 2 倍，回報率降低 40%），但實施 3D 需要 3D 藝術家進行大量手動工作，既耗時又昂貴。 VNTANA 的專利智慧優化演算法可將 3D 模型尺寸減小高達 99%，同時保持高視覺保真度，以便您可以在任何地方發布。我們採用 API 驅動，因此可以與現有的 DAM、PLM、數位展廳以及幾乎任何其他平台集成，允許團隊在現有工作流程中添加 3D 功能。我們的軟體幫助阿迪達斯等客戶使用我們的軟體在 1 小時內完成了過去需要 6 週的時間。
Publitas
publitas.com
幫助線上購物者發現他們喜歡的東西。賣更多。 ~50% 的購物者知道自己想要什麼；他們搜尋、選擇和結帳。其他人呢？他們喜歡瀏覽、發現並獲得靈感。網上商店適合第一組；然而，將您的品牌與第二組聯繫起來需要更多東西......而這正是 Publitas 所提供的。我們為您和您的購物者提供身臨其境的購物體驗，旨在激勵購物者，同時補充您的線上商店、線下商店和電子商務目標。我們的客戶報告說，當他們的「只是瀏覽」受眾查看 Publitas 出版物時，他們的轉換率提高了 40% 到 308%。
Zetpy
zetpy.com
一個控制面板即可同步所有資訊。 與 Lazada、Shopee、TikTok Shop、Zalora 等頂級電子商務市場以及 Shopify、WooCommerce 和 Magento 等購物車同步產品、庫存、客戶和訂單。