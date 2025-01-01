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電子商務搜尋軟體 - 最受歡迎的應用程式

電子商務搜尋軟體可以輕鬆找到最適合他們需求的產品，從而增強線上消費者的購物體驗。它分析並索引產品數據和其他電子商務信息，簡化買家的搜尋過程。該軟體還提供智慧產品推薦，有助於減少購物車放棄、提高客戶參與度並增加收入。該軟體提供的見解和分析主要由商家和電子商務平台管理員使用，還可以幫助行銷和銷售團隊完善策略以增加收入。

提議新的應用程式


Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia是一個AI搜索平台，提供快速且相關的搜索體驗，支援個性化功能及實時數據更新，適用於各種設備。

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

彈性雲是一個集中日誌、度量和監控分析的平台，提供雲環境的可觀察性、性能監控及安全性管理。

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo是一個基於雲的AI平台，透過整合搜索和分析，提供個性化的數位體驗以增強用戶互動和商業效率。

AddSearch

AddSearch

addsearch.com

AddSearch是一個提供快速、可自定義的網站搜索解決方案，可實時索引內容，並協助用戶快速找到相關信息。

Yext

Yext

yext.com

Yext是一個數字管理平台，幫助企業管理在線形象，優化數位清單、評論和內容，並提供數據分析以改善客戶聯繫。

ExpertRec

ExpertRec

expertrec.com

Expertrec 提供自訂搜尋引擎，能快速將搜尋結果加入網站，並支援自動補全、拼寫校正、語音搜尋等多項功能。

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider 是一款雲端企業搜索引擎，提供準確的網站搜索結果，幫助用戶自訂搜索體驗，提高轉換率。

Syte

Syte

syte.ai

Syte是一個產品發現平台，利用視覺AI進行視覺搜尋、個性化建議及自動標籤，幫助零售商優化庫存管理。

Typesense Cloud

Typesense Cloud

cloud.typesense.org

Typesense Cloud是一款基於雲的搜索引擎，提供快速、高效的搜索功能，支持語義搜索和自定義索引，適合各類應用程序使用。

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach是一個數字體驗平台，專注於增強電子商務中的客戶旅程，提供AI驅動的搜尋、內容管理和營銷自動化工具。

Findify

Findify

findify.io

Findify是一個基於數據和機器學習的搜索與個性化平台，旨在增強電子商務網站的購物體驗，提供高級搜索和產品過濾功能。

Doofinder

Doofinder

doofinder.com

Doofinder是一款AI驅動的網站搜尋引擎，幫助電子商務平台提高搜索結果及產品可見性，提供個性化及即時搜尋體驗。

LupaSearch

LupaSearch

lupasearch.com

LupaSearch 是一款 AI 增強的向量搜尋應用，幫助網站訪客提高購買率，提供精準的搜尋結果，並增加購物車內的商品數量。

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

搜索彈簧是一個電子商務解決方案，提供搜尋、商品管理和個性化體驗，幫助在線商店提升購物者滿意度和轉化率。

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity 是一款智能電子商務個性化應用，幫助企業提高線上收入、轉換率和客戶忠誠度，支援多種電子商務平台。

Constructor

Constructor

constructor.io

Constructor是一個產品發現平台，利用AI技術增強電子商務中的產品搜索和推薦，提升客戶體驗和轉化率。

Hawksearch

Hawksearch

hawksearch.com

Hawksearch是一個人工智慧驅動的搜尋與推薦平台，提供個性化搜尋體驗，增強客戶參與，支援多種裝置、平台及語言。

Klevu

Klevu

klevu.com

Klevu是一個AI驅動的電子商務搜索平台，提供個性化的產品建議和智能搜索，幫助提升轉化率和客戶體驗。

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire 提供零售商數據驅動的在線客戶旅程優化解決方案，增強用戶互動，個性化體驗，並提升收入增長。

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Prefixbox 是一款AI驅動的搜尋及發現解決方案，增強電子商務平台的購物體驗，提高轉換率和銷售額。

Okkular.io

Okkular.io

okkular.io

Okkular.io的Tag-Gen幫助時尚和家具零售商自動標記產品，透過深度學習技術提升產品發現和上架效率。

Loop54

Loop54

loop54.com

Loop54透過AI技術提供個性化的電商網站搜索和推薦功能，提升用戶體驗及轉化率。

Relewise

Relewise

relewise.com

Relewise是一個提供個性化搜尋和推薦的平臺，能根據用戶行為實時調整建議，提升電子商務客戶的參與度和體驗。

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto是一個智能商業體驗平台，通過實時數據整合來優化電子商務，提供個性化建議和A/B測試工具，幫助品牌提高銷售。

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

Pixyle.ai 生成電子商務產品數據，幫助品牌和零售商改善產品搜尋和推薦系統，提升消費者的產品發現體驗。

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box是一個電子商務平台的產品搜索與發現解決方案，提供AI驅動的搜索工具和分析儀表板，增強客戶體驗與參與度。

Segmentify

Segmentify

segmentify.com

Segmentify是一個由AI驅動的個性化平台，幫助電子商務企業增強客戶體驗及轉化率，提供個性化建議和多渠道營銷工具。

RichRelevance

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richrelevance.com

RichRelevance是一個個性化平台，幫助企業通過數據分析和推薦功能來優化客戶互動，提升滿意度和忠誠度。

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