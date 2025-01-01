找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務搜尋軟體可以輕鬆找到最適合他們需求的產品，從而增強線上消費者的購物體驗。它分析並索引產品數據和其他電子商務信息，簡化買家的搜尋過程。該軟體還提供智慧產品推薦，有助於減少購物車放棄、提高客戶參與度並增加收入。該軟體提供的見解和分析主要由商家和電子商務平台管理員使用，還可以幫助行銷和銷售團隊完善策略以增加收入。
提議新的應用程式
Algolia
algolia.com
Algolia是一個AI搜索平台，提供快速且相關的搜索體驗，支援個性化功能及實時數據更新，適用於各種設備。
Elastic Cloud
elastic.co
彈性雲是一個集中日誌、度量和監控分析的平台，提供雲環境的可觀察性、性能監控及安全性管理。
Coveo
coveo.com
Coveo是一個基於雲的AI平台，透過整合搜索和分析，提供個性化的數位體驗以增強用戶互動和商業效率。
AddSearch
addsearch.com
AddSearch是一個提供快速、可自定義的網站搜索解決方案，可實時索引內容，並協助用戶快速找到相關信息。
Yext
yext.com
Yext是一個數字管理平台，幫助企業管理在線形象，優化數位清單、評論和內容，並提供數據分析以改善客戶聯繫。
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec 提供自訂搜尋引擎，能快速將搜尋結果加入網站，並支援自動補全、拼寫校正、語音搜尋等多項功能。
Syte
syte.ai
Syte是一個產品發現平台，利用視覺AI進行視覺搜尋、個性化建議及自動標籤，幫助零售商優化庫存管理。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 是一款雲端企業搜索引擎，提供準確的網站搜索結果，幫助用戶自訂搜索體驗，提高轉換率。
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense Cloud是一款基於雲的搜索引擎，提供快速、高效的搜索功能，支持語義搜索和自定義索引，適合各類應用程序使用。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一個數字體驗平台，專注於增強電子商務中的客戶旅程，提供AI驅動的搜尋、內容管理和營銷自動化工具。
Findify
findify.io
Findify是一個基於數據和機器學習的搜索與個性化平台，旨在增強電子商務網站的購物體驗，提供高級搜索和產品過濾功能。
Doofinder
doofinder.com
Doofinder是一款AI驅動的網站搜尋引擎，幫助電子商務平台提高搜索結果及產品可見性，提供個性化及即時搜尋體驗。
LupaSearch
lupasearch.com
LupaSearch 是一款 AI 增強的向量搜尋應用，幫助網站訪客提高購買率，提供精準的搜尋結果，並增加購物車內的商品數量。
Searchspring
searchspring.net
搜索彈簧是一個電子商務解決方案，提供搜尋、商品管理和個性化體驗，幫助在線商店提升購物者滿意度和轉化率。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是一款智能電子商務個性化應用，幫助企業提高線上收入、轉換率和客戶忠誠度，支援多種電子商務平台。
Constructor
constructor.io
Constructor是一個產品發現平台，利用AI技術增強電子商務中的產品搜索和推薦，提升客戶體驗和轉化率。
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch是一個人工智慧驅動的搜尋與推薦平台，提供個性化搜尋體驗，增強客戶參與，支援多種裝置、平台及語言。
Klevu
klevu.com
Klevu是一個AI驅動的電子商務搜索平台，提供個性化的產品建議和智能搜索，幫助提升轉化率和客戶體驗。
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 提供零售商數據驅動的在線客戶旅程優化解決方案，增強用戶互動，個性化體驗，並提升收入增長。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 是一款AI驅動的搜尋及發現解決方案，增強電子商務平台的購物體驗，提高轉換率和銷售額。
Okkular.io
okkular.io
Okkular.io的Tag-Gen幫助時尚和家具零售商自動標記產品，透過深度學習技術提升產品發現和上架效率。
Loop54
loop54.com
Loop54透過AI技術提供個性化的電商網站搜索和推薦功能，提升用戶體驗及轉化率。
Relewise
relewise.com
Relewise是一個提供個性化搜尋和推薦的平臺，能根據用戶行為實時調整建議，提升電子商務客戶的參與度和體驗。
Nosto
nosto.com
Nosto是一個智能商業體驗平台，通過實時數據整合來優化電子商務，提供個性化建議和A/B測試工具，幫助品牌提高銷售。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai 生成電子商務產品數據，幫助品牌和零售商改善產品搜尋和推薦系統，提升消費者的產品發現體驗。
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box是一個電子商務平台的產品搜索與發現解決方案，提供AI驅動的搜索工具和分析儀表板，增強客戶體驗與參與度。
Segmentify
segmentify.com
Segmentify是一個由AI驅動的個性化平台，幫助電子商務企業增強客戶體驗及轉化率，提供個性化建議和多渠道營銷工具。
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance是一個個性化平台，幫助企業通過數據分析和推薦功能來優化客戶互動，提升滿意度和忠誠度。
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