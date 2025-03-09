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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務搜尋軟體可以輕鬆找到最適合他們需求的產品，從而增強線上消費者的購物體驗。它分析並索引產品數據和其他電子商務信息，簡化買家的搜尋過程。該軟體還提供智慧產品推薦，有助於減少購物車放棄、提高客戶參與度並增加收入。該軟體提供的見解和分析主要由商家和電子商務平台管理員使用，還可以幫助行銷和銷售團隊完善策略以增加收入。
提議新的應用程式
Relewise
relewise.com
讓我們發揮您的個人化潛力在 Relewise，我們為客戶提供真正個人化的競爭優勢，以便他們能夠提供獨特的用戶體驗。我們希望您的企業發揮其個人化潛力，並且我們希望全程為您提供協助。極速客製化結果我們提供個人化平台，具有出色的個人化搜尋和推薦結果能力。基於即時用戶行為，我們的平台適應用戶的獨特興趣和行為，並以極快的速度提供出色的結果。其結果是出色的用戶體驗，電子商務企業受益於該平台的極端適應性、靈活整合、超快引擎和自動化學習。搜尋產品、變體、類別和內容，呈現個人化產品推薦，在類別瀏覽和觸發時個性化排序順序。用於行銷自動化。 Relewise 支援數百萬種產品和變體，所有數據都持久化，並且數據可以零延遲地即時分析和使用。 B2C 和 B2B 中的一切都進展順利。此外，Relewise 完全擁抱 B2B，具有針對性的功能，例如支援客戶特定分類的個人化、客戶細分和多用戶客戶帳戶（和購物籃）。沒有空話，有很多直言不諱的談話，永遠不會有沉悶的時刻。這就是為什麼我們的產品隨著客戶的需求而變化，也是為什麼我們非常認真地提供最高的 HOW 產品品質和超越的服務。信任是我們最強大的貨幣，我們承諾向您提供所有誠實的談話，而不是空話推銷。我們也承諾讓事情變得有趣——我們被永無止境的探索和開發比現有事物更好的願望所驅動。
LupaSearch
lupasearch.com
AI 增強型向量搜索，了解客戶的想法。幫助您的網站訪客轉變為買家。 LupaSearch 提供準確的搜尋結果，促進您的業務銷售。 LupaSearch 在每個購物車中獲得更多商品： - 高級產品行銷功能。只需打開和關閉即可。 - 更精確。更加靈活。更加滿足。 - 人工智慧豐富、基於圖像的搜尋。重新構思電子購物。平均而言，與 LupaSearch 合作的企業注意到轉換率提高了 20%。在 LupaSearch.com 請求免費演示
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 為零售商提供以數據為主導的智慧客戶旅程優化解決方案，引導線上購物者完成購買管道並將其保留在生態系統中。利用客戶洞察，Salesfire 讓企業能夠提高現場參與度、個人化用戶體驗並推動收入成長。從第一方資料收集到進階分析，Salesfire 利用人工智慧的力量來識別更多購物者、增強重新導向並將訪客資料轉化為銷售。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 的 AI 搜尋、AI 導航、AI 推薦以及洞察與實驗解決方案可改善購物體驗，從而提高轉換率和收入。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 使用最新的搜尋技術來理解意義。透過結合向量、大語言模型 (LLM) 和 GPT 技術，它可以提取一般句子背後的意圖，以傳回相關的產品結果。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻的相關產品、相關關鍵字和相關類別模組提高了參與度，並幫助購物者只需一鍵點擊即可幫助購物者只需一鍵點擊完善他們的搜尋意圖。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 透過相關推薦來激發購物者探索您的目錄，從而提高平均訂單價值。 Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 可以透過富有洞察力的指標、頻繁的 A/B 測試和個人化搜尋專家支援來優化您的解決方案。
Findify
findify.io
Findify是一個基於數據和機器學習的搜索與個性化平台，旨在增強電子商務網站的購物體驗，提供高級搜索和產品過濾功能。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是智慧電子商務個人化的領先供應商之一，為 B2C 或 B2B 企業提供完美的解決方案，以提高線上收入、平均訂單價值、線上轉換率，並建立忠誠的客戶資料庫。 PureClarity 讓您透過廣泛的智慧電子商務個人化功能為客戶提供高度個人化和相關的線上購物體驗，將您的線上訪客轉化為忠實的客戶。該軟體與所有電子商務平台相容，並為 Magento 1x 和 2x、Shopify、BigCommerce、X-Cart、WooCommerce 和 Kooomo 提供外掛程式/擴充。 PureClarity 可以有效地處理任何數量的數據，並從第一天開始工作。企業通常很快就會開始看到正面的成果。 PureClarity 功能包括： 個人化內容 – 讓您建立 1-2-1 相關且引人入勝的對話。顯示與每個線上訪客相關的目標內容和橫幅廣告。透過展示他們感興趣的促銷、優惠和圖像，將他們變成回頭客和忠實客戶。透過在客戶旅程中的正確時間向客戶展示正確的產品，您可以提高線上轉換率和收入。讓 PureClarity 的 AI 在整個客戶旅程中即時追加銷售和交叉銷售產品，以最大限度地提高您的線上銷售額。搜尋中的個人化 - 讓您的客戶從搜尋直接進入結帳。您可以在客戶搜尋您的網站和搜尋結果頁面時即時顯示個人化的產品推薦和內容，讓他們輕鬆準確地找到他們想要的東西。電子郵件中的個人化將您的客戶重新註入您的銷售管道。透過包含針對客戶現場體驗量身訂製的產品，吸引客戶重新造訪您的網站。說服您的客戶購買、再次購買或重新造訪他們廢棄的購物車。為什麼不提供激勵措施來真正讓他們興奮呢？彈出視窗可以吸引客戶的注意！建立個人化彈出視窗和電子郵件擷取彈出窗口，以提高參與度並提高線上轉換率。洞察和分析，了解每個客戶的價值和潛在購買力。您可以全面了解訪客行為、客戶群和行銷活動績效，並了解如何最大限度地發揮網站潛力，進一步增加收入。
Okkular.io
okkular.io
Okkular 的 Tag-Gen 透過創建無縫的銷售流程、實現高效的產品發現和線上產品引導來幫助時尚和家具零售商。 Okkular Tag-Gen 解決方案使用最先進的深度學習技術來幫助自動化產品標記流程。我們的解決方案根據您品牌的產品圖片建議相關標籤。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 產生電子商務產品數據，使品牌、零售商和市場能夠提供卓越的產品發現體驗。借助 Pixyle 豐富而詳細的屬性，公司可以改進其網站搜尋引擎和推薦系統，幫助購物者準確地找到他們想要的東西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智慧產品標籤、文字生成、圖像審核和推薦解決方案來提高轉換率和忠誠度。
Loop54
loop54.com
Loop54s 電子商務網站搜尋和個人化由專有人工智慧提供支援。 Loop54 AI 個人化您的網站搜尋和類別導航，讓每位訪客都能體驗到相關的結果。雖然大多數個人化工具需要數月的資料收集，但 Loop54 使用少量資料來完成數千條規則的工作。讓您快速自動個人化使用者體驗。網站搜尋 將您的搜尋框變成一個有用的銷售助理 - 無需霸道的徘徊。 - 預測個人化 - 自動完成 - 學習新單字 - 拼字檢查 - 自動排名和排序 - 內容搜尋 - 動態分面 - 相關結果 我們的搜尋平均將 AOV 和轉換率提高 30%。我們合作的一些客戶不在 The High Street、Webhallen、Office Depot 等。
Constructor
constructor.io
產品發現平台可在整個購物者旅程的每個管道中推動有吸引力的產品發現時刻（從搜尋和瀏覽到推薦和引導銷售）。 Constructor 的原生商務核心基於最新的AI/ML 搜尋技術而構建，可從每次客戶互動中學習，根據您的優先電子商務指標進行優化，並為銷售團隊提供控制和洞察力，以推動無與倫比的業務成果。秘密醬汁？其他解決方案從開源關鍵字匹配引擎開始，並在其之上添加人工智慧，而我們是唯一具有專為電子商務構建的專有本機核心的產品發現解決方案。 Constructor 的先進演算法、轉換器和大型語言模型一起工作，提供即時、個人化的體驗，解碼複雜的模式並理解用戶意圖。這就是為什麼在推動收入、轉換率和利潤率等重要業務指標時，我們從未輸過 A/B 測試。我們客戶的成功不言而喻：Grove Collaborative 實現了 20.07 倍的投資回報率，Bonobos 的搜尋收入比傳統工具增加了 9%。但不要相信我們的話。讓我們在您簽署合約之前就證明您的成功。使用我們的證明時間表在您的網站或應用程式上測試建構函數，這是使用您的真實目錄和真實流量進行的為期 4 週的收入機會評估。免費。
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec 的自訂搜尋引擎可讓您快速將超快的搜尋結果新增至您的網站。它還透過單擊按鈕提供強大的自訂選項。它也是一個很棒的谷歌網站搜尋替代品 特點 - 1. 超快自動完成。 2. 拼字正確Expertrec 經濟實惠的自訂搜尋引擎可讓您快速將超快的搜尋結果新增至您的網站。它還透過單擊按鈕提供強大的自訂選項。特點 - 1. 超快自動完成。 2. 拼字正確 3. 自訂爬蟲。 4. 登入頁面後面的索引。 5.語音搜尋。 6. 搜尋UI編輯器。 3.自訂爬蟲。 4. 登入頁面後面的索引。 5.語音搜尋。 6. 搜尋UI編輯器。
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch 是一個由人工智慧驅動的個人化搜尋和推薦平台，可幫助所有行業的任何規模的企業取得成功。我們的目標是確保品牌擁有創新工具來提供準確、相關的搜尋體驗，使用戶能夠在上下文中找到滿足其需求的相關結果，無論設備、平台或語言如何。 Hawksearch 已完成 800 多項實施，透過我們的創新功能提供引人入勝的個人化搜尋體驗，使行銷人員、銷售人員和開發人員能夠實現他們的目標。 Hawksearch 的先進機器學習和自動化處理所有反應性日常監控，讓您的團隊專注於全局解決方案。我們的轉換分析器旨在了解客戶的關鍵字並將其轉換為資料中包含的短語。借助內建的度量標準系列和函式庫，您不再需要數百個同義詞來處理度量單位和其他度量標準。
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box 是一款適用於任何電子商務平台的產品搜尋和發現解決方案。 Luigi's Box 的魔力始於詳細的分析儀表板，為您提供有關網站上搜尋和導航元素效能的所有相關資訊。透過人工智慧驅動的搜尋、推薦和產品列表，詳細了解平台的效能並確保最佳結果。為您的訪客提供終極工具，以盡可能有效地發現您的產品。 Luigi's Box 是您和您的客戶會喜歡使用的軟體。
Segmentify
segmentify.com
Segmentify 是一個由人工智慧驅動的個人化平台，可協助電子商務企業改善客戶體驗並提高轉換率。成長解決方案透過個人化推薦、參與活動和追加銷售策略來提高轉換率和保留率。搜尋和發現 透過個人化搜尋、動態過濾和產品發現增強購物體驗。通路行銷 透過電子郵件、推播通知推動多通路分段參與。 Segmentify 是一個客戶參與平台，可協助您發現如何提高客戶終身價值，從而簡化電子商務成長之旅。為了實現這一目標，Segmentify 提供了一系列功能，包括推薦、參與、動態捆綁等個人化解決方案；客戶資料解決方案，包括細分、客戶檔案；跨渠道行銷解決方案（例如電子郵件和推播訊息）以及行銷解決方案（例如搜尋框、Searchandising 等）。
Algolia
algolia.com
Algolia是一個AI搜索平台，提供快速且相關的搜索體驗，支援個性化功能及實時數據更新，適用於各種設備。
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance 是體驗個人化領域的全球領導者，為全球 200 多家最大的 B2C 和 B2B 品牌及零售商推動數位成長和品牌忠誠度。該公司利用先進的人工智慧技術來彌合行銷和商業之間的體驗差距，幫助數位行銷領導者在整個客戶生命週期中大規模、即時地打造與個人對話的難忘體驗。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 透過基於雲端的企業搜尋引擎提供準確的搜尋結果。使用 Keyspider，您可以建立自己的定製網站搜索，無需額外的時間或成本。 Keyspider 了解客戶的需求，並為他們的搜尋查詢提供正確的結果。該解決方案為網站提供更好的搜尋體驗和更高的轉換率。它打算透過不遺餘力的搜尋即服務來重新定義客戶瀏覽客戶網站的方式。透過客製化搜尋提高跨媒體的相關性。
Nosto
nosto.com
體驗智慧商務 Nosto 是智慧商務體驗平台 (CXP)，為品牌和零售商提供直覺設計的工具，透過端到端商務體驗管理來增加線上收入。 透過 experience.AI，Nosto 幫助品牌在個人化、產品發現和用戶生成內容方面即時豐富和激活客戶、產品和內容數據，從而大規模提供高性能的商業體驗。
AddSearch
addsearch.com
AddSearch是一個提供快速、可自定義的網站搜索解決方案，可實時索引內容，並協助用戶快速找到相關信息。
Doofinder
doofinder.com
Doofinder是一款AI驅動的網站搜尋引擎，幫助電子商務平台提高搜索結果及產品可見性，提供個性化及即時搜尋體驗。
Klevu
klevu.com
Klevu AI 電子商務搜尋和發現是無頭相容的，包括人工智慧驅動的網站搜尋、智慧類別行銷、智慧推薦和個人化引擎，所有這些都由即時買家意圖提供支援。 Klevu 幫助商家：將搜尋轉換率提高 6 倍，透過搜尋將 AOV 提高 6%，並將全站電子商務轉換率提高 15%。 Klevu AI 搜尋和發現平台包括： Klevu AI 電子商務網站搜尋 豐富的自動完成和相關搜尋結果 輸入時搜尋 自然語言處理 (NLP) AI 驅動的自學習現場搜尋欄 支援長尾和基於語音的搜尋 容錯、停用詞和詞形變化自動豐富產品目錄即時搜尋趨勢和個人化搜尋結果的視覺行銷搜尋基於關鍵字的產品推廣---------------------- ---- --------- Klevu AI 電子商務行銷平衡人工智慧和策略控制產品系列頁面的自動視覺行銷動態濾鏡和SEO 友善的產品系列頁面佈局提前規劃行銷活動並添加行銷橫幅拖放視覺行銷固定英雄產品始終保持在集合的頂部安排有時限的行銷活動，以進行視覺橫幅和產品推廣透過在所有類別或選定類別中簡單複製規則來節省時間-------- ---------- -------------- 個人化產品推薦基於搜尋的超相關人工智慧產品推薦每次點擊、搜尋查詢和購買進行自學習選擇多種推薦類型，包括熱門、新品、高評級，並與過去的購買相關最受歡迎產品的推薦（基於點擊、查看和搜尋） 鼓勵在主頁、產品系列、產品詳細資訊和購物車頁面上進行追加銷售和交叉銷售。個人化引擎在最佳時間顯示最相關的產品簡單的開箱即用激活，並可透過Klevu API 進行完全自訂個人化所有網站頁面，包括主頁、清單頁面、產品詳細資訊頁面和結帳頁面個人化幾乎沒有歷史記錄互動，向他人學習。 ---------------------------------- 為什麼選擇Klevu？易於使用，快速實現價值 Klevu 軟體採用 API 優先且無頭兼容 搜尋中使用的自然語言處理 全產品人工智慧和機器學習 24/7 支援 與語言無關的搜尋並為國際商店量身定制 ----- --------------------------- Klevu 幫助人們連結他們想要購買的產品。透過 AI 和 NLP 支援的發現技術，Klevu 使商家能夠提供基於即時買家意圖的超相關、個人化體驗。 Klevu 發現技術平衡了人工智慧自動化和策略控制，安裝快速簡便，並與所有電子商務平台相容。 Klevu 為全球數千家電子商務企業提供支持，並在英國、美國、瑞典、芬蘭、澳洲和印度設有辦事處。
Syte
syte.ai
Syte是一個產品發現平台，利用視覺AI進行視覺搜尋、個性化建議及自動標籤，幫助零售商優化庫存管理。
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense Cloud是一款基於雲的搜索引擎，提供快速、高效的搜索功能，支持語義搜索和自定義索引，適合各類應用程序使用。
Yext
yext.com
Yext是一個數字管理平台，幫助企業管理在線形象，優化數位清單、評論和內容，並提供數據分析以改善客戶聯繫。
Searchspring
searchspring.net
搜索彈簧是一個電子商務解決方案，提供搜尋、商品管理和個性化體驗，幫助在線商店提升購物者滿意度和轉化率。
Elastic Cloud
elastic.co
彈性雲是一個集中日誌、度量和監控分析的平台，提供雲環境的可觀察性、性能監控及安全性管理。
Coveo
coveo.com
Coveo是一個基於雲的AI平台，透過整合搜索和分析，提供個性化的數位體驗以增強用戶互動和商業效率。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一個數字體驗平台，專注於增強電子商務中的客戶旅程，提供AI驅動的搜尋、內容管理和營銷自動化工具。
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