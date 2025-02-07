電子商務搜尋軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛伐克

PureClarity

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PureClarity 是智慧電子商務個人化的領先供應商之一，為 B2C 或 B2B 企業提供完美的解決方案，以提高線上收入、平均訂單價值、線上轉換率，並建立忠誠的客戶資料庫。 PureClarity 讓您透過廣泛的智慧電子商務個人化功能為客戶提供高度個人化和相關的線上購物體驗，將您的線上訪客轉化為忠實的客戶。該軟體與所有電子商務平台相容，並為 Magento 1x 和 2x、Shopify、BigCommerce、X-Cart、WooCommerce 和 Kooomo 提供外掛程式/擴充。 PureClarity 可以有效地處理任何數量的數據，並從第一天開始工作。企業通常很快就會開始看到正面的成果。 PureClarity 功能包括： 個人化內容 – 讓您建立 1-2-1 相關且引人入勝的對話。顯示與每個線上訪客相關的目標內容和橫幅廣告。透過展示他們感興趣的促銷、優惠和圖像，將他們變成回頭客和忠實客戶。透過在客戶旅程中的正確時間向客戶展示正確的產品，您可以提高線上轉換率和收入。讓 PureClarity 的 AI 在整個客戶旅程中即時追加銷售和交叉銷售產品，以最大限度地提高您的線上銷售額。搜尋中的個人化 - 讓您的客戶從搜尋直接進入結帳。您可以在客戶搜尋您的網站和搜尋結果頁面時即時顯示個人化的產品推薦和內容，讓他們輕鬆準確地找到他們想要的東西。電子郵件中的個人化將您的客戶重新註入您的銷售管道。透過包含針對客戶現場體驗量身訂製的產品，吸引客戶重新造訪您的網站。說服您的客戶購買、再次購買或重新造訪他們廢棄的購物車。為什麼不提供激勵措施來真正讓他們興奮呢？彈出視窗可以吸引客戶的注意！建立個人化彈出視窗和電子郵件擷取彈出窗口，以提高參與度並提高線上轉換率。洞察和分析，了解每個客戶的價值和潛在購買力。您可以全面了解訪客行為、客戶群和行銷活動績效，並了解如何最大限度地發揮網站潛力，進一步增加收入。