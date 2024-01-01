電子商務搜尋軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 衣索比亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務搜尋軟體可以輕鬆找到最適合他們需求的產品，從而增強線上消費者的購物體驗。它分析並索引產品數據和其他電子商務信息，簡化買家的搜尋過程。該軟體還提供智慧產品推薦，有助於減少購物車放棄、提高客戶參與度並增加收入。該軟體提供的見解和分析主要由商家和電子商務平台管理員使用，還可以幫助行銷和銷售團隊完善策略以增加收入。
提議新的應用程式
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智慧搜尋和發現平台。我們的工程師發明了人工智慧的突破性用途，以指數級更好的方式創建更好的搜尋和發現。我們專有的 NeuralSearch 技術將基於向量的自然語言處理和關鍵字匹配結合在一個 API 中。 Algolia 每年支援 1.75 兆次搜尋請求或每週超過 300 億次搜尋請求，使 150 多個國家/地區的 17,000 多名客戶能夠為其應用程式內使用者和/或線上訪客（使用任何 Web、行動或語音設備）－透過立即大規模地呈現所需的內容。要了解更多信息，請訪問 www.algolia.com。
Elastic Cloud
elastic.co
雲端的企業搜尋、可觀察性和安全性。無論您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 還是 Google Cloud 上執行，都可以快速輕鬆地找到資訊、取得見解並保護您的技術投資。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家總部位於魁北克市的企業軟體即服務 (SaaS) 公司，提供基於雲端的平台，使數位體驗更加智能，並提供基於該平台構建的特定軟體。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜尋、分析和機器學習技術來統一不同的內容和數據，自動傳遞相關的個人化資訊。 Coveo 提供電子商務、客戶服務和勞動力熟練程度的解決方案。該公司被公認為 Gartner 洞察引擎魔力像限的領導者、Forrester Wave™：認知搜尋的領導者以及 Forrester Wave™：旅程編排平台的強勁表現者。
Yext
yext.com
Yext（NYSE：YEXT）是領先的多地點品牌數位展示平台，在全球擁有數千名客戶。借助一個中央平台，品牌可以無縫地提供一致、準確且引人入勝的體驗，並與數位世界中任何地方的客戶進行有意義的聯繫。 Yext 的人工智慧和機器學習技術為每次客戶參與背後的知識提供支持，大規模自動化工作流程，並提供可操作的跨渠道見解，從而實現數據驅動的決策。從 SEO 和網站到社群媒體和聲譽管理，Yext 讓品牌將其數位形象轉變為差異化因素。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 透過基於雲端的企業搜尋引擎提供準確的搜尋結果。使用 Keyspider，您可以建立自己的定製網站搜索，無需額外的時間或成本。 Keyspider 了解客戶的需求，並為他們的搜尋查詢提供正確的結果。該解決方案為網站提供更好的搜尋體驗和更高的轉換率。它打算透過不遺餘力的搜尋即服務來重新定義客戶瀏覽客戶網站的方式。透過客製化搜尋提高跨媒體的相關性。
Syte
syte.ai
Syte 是專為電子商務應用程式設計的產品發現平台。它利用視覺人工智慧來增強各種電子商務活動，包括視覺搜尋、個人化和自動產品標籤。 Syte 旨在透過提供視覺搜尋體驗將購物者與產品聯繫起來，從而提高效率、支持永續發展並消除死胡同。 它展示視覺上相似且互補的產品推薦，旨在激發和轉化不同類型的購物者。它還具有自動產品標籤系統，可節省時間、優化銷售流程並提高產品數據的準確性。 這些解決方案可以適應不同的市場現實，並且可以擴展以滿足時尚、家居裝飾和珠寶等各個行業領域的特定需求。 它適合不同的企業規模，從成長型企業到大型企業。
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec 的自訂搜尋引擎可讓您快速將超快的搜尋結果新增至您的網站。它還透過單擊按鈕提供強大的自訂選項。它也是一個很棒的谷歌網站搜尋替代品 特點 - 1. 超快自動完成。 2. 拼字正確Expertrec 經濟實惠的自訂搜尋引擎可讓您快速將超快的搜尋結果新增至您的網站。它還透過單擊按鈕提供強大的自訂選項。特點 - 1. 超快自動完成。 2. 拼字正確 3. 自訂爬蟲。 4. 登入頁面後面的索引。 5.語音搜尋。 6. 搜尋UI編輯器。 3.自訂爬蟲。 4. 登入頁面後面的索引。 5.語音搜尋。 6. 搜尋UI編輯器。
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense 是一個現代、隱私友好的開源搜尋引擎（具有託管 SaaS 選項），經過精心設計，具有效能和易用性。它使用尖端的搜尋演算法，利用硬體功能和人工智慧/機器學習的最新進展。僅在 Typesense Cloud 上，我們每月就為全球超過 1,000 名客戶提供超過 16 億次搜尋服務，並且每月在自託管叢集中提供數十億次搜尋服務。 Typesense 縮短了開發人員的上市時間，以建立極快的搜尋體驗，提供開箱即用的相關結果，而無需花費太多資金，也沒有營運開銷。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商務體驗雲，讓品牌能夠提供如此個人化的客戶旅程，就像魔法一樣。它提供了一套可推動真正個人化和數位商務成長的產品，包括： Discovery，提供人工智慧驅動的搜尋和銷售；內容，提供無頭 CMS；和 Engagement，提供領先的 CDP 和行銷自動化解決方案。這些解決方案將統一客戶和產品數據的力量與人工智慧優化的速度和規模相結合，實現可在任何管道和每次旅程中實現轉換的創收數位商務體驗。 Bloomreach 為超過 850 個全球品牌提供服務，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
AddSearch
addsearch.com
AddSearch 為任何網站、電子商務或 Web 應用程式提供快速、輕鬆且可自訂的個人化網站搜尋。使用爬網程式或索引 API 來索引內容並使其保持最新。使用完整的實作服務可以節省開發人員的時間並充分利用 AddSearch 的搜尋專業知識。 AddSearch 在全球擁有近 2000 個客戶，涉及媒體、電信、政府、教育、電子商務等領域，是經過驗證的同類最佳網站搜尋解決方案。透過快速進入市場、支援基於人工智慧的功能和分析，AddSearch 擁有您透過搜尋獲得業務成果所需的一切。 AddSearch 功能包括： - 自動完成- 智能結果排名- 包含/排除內容- 保留1 年的高級搜尋分析- 過濾...
Searchspring
searchspring.net
Searchspring 是原創且最值得信賴的電子商務解決方案之一。在過去 16 年裡，Searchspring 開發了整套電子商務產品，幫助線上商店透過搜尋、行銷、個人化和報告提供終極購物體驗。 Searchspring 的電子商務專家團隊確保與個人化入門的完全整合以及屢獲殊榮的客戶成功團隊的持續支援。作為專為電子商務構建的排名第一的搜尋、行銷和個人化平台，Searchspring 在正確的時間向正確的人提供正確的產品。 Chubbies、Pura Vida、Moen、Fabletics、Peet’s Coffee、SKIMS、West Elm、Specialized、Wildfang 和 ...
Findify
findify.io
Findify 是一個搜尋和發現個人化平台，由數據和機器學習提供支援。專為電子商務網站打造，以加速成長。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是智慧電子商務個人化的領先供應商之一，為 B2C 或 B2B 企業提供完美的解決方案，以提高線上收入、平均訂單價值、線上轉換率，並建立忠誠的客戶資料庫。 PureClarity 讓您透過廣泛的智慧電子商務個人化功能為客戶提供高度個人化和相關的線上購物體驗，將您的線上訪客轉化為忠實的客戶。該軟體與所有電子商務平台相容，並為 Magento 1x 和 2x、Shopify、BigCommerce、X-Cart、WooCommerce 和 Kooomo 提供外掛程式/擴充。 PureClarity 可以有效地處理任何數量的數據，並從第一天開始工作。企業通常很快就會開始看到正面...
Doofinder
doofinder.com
15% 的顧客在沒有找到他們需要的東西的情況下就離開了。 Doofinder 可以幫助您修復它。 Doofinder 是一款基於人工智慧的電子商務智慧網站搜尋引擎，可提高搜尋結果和產品可見度。我們的應用程式可在 25 毫秒內根據個人即時偏好提供個人化搜尋結果，而不會提高您的載入速度。 - 透過 Doofinder 的先進搜尋技術，讓您的客戶能夠準確找到他們想要的東西，從而降低跳出率並增加銷售機會。 - 透過分析搜尋結果，更深入地了解客戶的行為和需求- 即使搜尋混亂，也能以精確的結果改變您的電子商務搜尋體驗- 透過我們強大的搜尋結果分析，做出明智的決策並預測客戶需求和新趨勢+20 % 轉換率，只...
Constructor
constructor.io
產品發現平台可在整個購物者旅程的每個管道中推動有吸引力的產品發現時刻（從搜尋和瀏覽到推薦和引導銷售）。 Constructor 的原生商務核心基於最新的AI/ML 搜尋技術而構建，可從每次客戶互動中學習，根據您的優先電子商務指標進行優化，並為銷售團隊提供控制和洞察力，以推動無與倫比的業務成果。秘密醬汁？其他解決方案從開源關鍵字匹配引擎開始，並在其之上添加人工智慧，而我們是唯一具有專為電子商務構建的專有本機核心的產品發現解決方案。 Constructor 的先進演算法、轉換器和大型語言模型一起工作，提供即時、個人化的體驗，解碼複雜的模式並理解用戶意圖。這就是為什麼在推動收入、轉換率和利潤率等重要...
Relewise
relewise.com
讓我們發揮您的個人化潛力在 Relewise，我們為客戶提供真正個人化的競爭優勢，以便他們能夠提供獨特的用戶體驗。我們希望您的企業發揮其個人化潛力，並且我們希望全程為您提供協助。極速客製化結果我們提供個人化平台，具有出色的個人化搜尋和推薦結果能力。基於即時用戶行為，我們的平台適應用戶的獨特興趣和行為，並以極快的速度提供出色的結果。其結果是出色的用戶體驗，電子商務企業受益於該平台的極端適應性、靈活整合、超快引擎和自動化學習。搜尋產品、變體、類別和內容，呈現個人化產品推薦，在類別瀏覽和觸發時個性化排序順序。用於行銷自動化。 Relewise 支援數百萬種產品和變體，所有數據都持久化，並且數據可以零...
Klevu
klevu.com
Klevu AI 電子商務搜尋和發現是無頭相容的，包括人工智慧驅動的網站搜尋、智慧類別行銷、智慧推薦和個人化引擎，所有這些都由即時買家意圖提供支援。 Klevu 幫助商家：將搜尋轉換率提高 6 倍，透過搜尋將 AOV 提高 6%，並將全站電子商務轉換率提高 15%。 Klevu AI 搜尋和發現平台包括： Klevu AI 電子商務網站搜尋 豐富的自動完成和相關搜尋結果 輸入時搜尋 自然語言處理 (NLP) AI 驅動的自學習現場搜尋欄 支援長尾和基於語音的搜尋 容錯、停用詞和詞形變化自動豐富產品目錄即時搜尋趨勢和個人化搜尋結果的視覺行銷搜尋基於關鍵字的產品推廣----------------...
LupaSearch
lupasearch.com
AI 增強型向量搜索，了解客戶的想法。幫助您的網站訪客轉變為買家。 LupaSearch 提供準確的搜尋結果，促進您的業務銷售。 LupaSearch 在每個購物車中獲得更多商品： - 高級產品行銷功能。只需打開和關閉即可。 - 更精確。更加靈活。更加滿足。 - 人工智慧豐富、基於圖像的搜尋。重新構思電子購物。平均而言，與 LupaSearch 合作的企業注意到轉換率提高了 20%。在 LupaSearch.com 請求免費演示
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 為零售商提供以數據為主導的智慧客戶旅程優化解決方案，引導線上購物者完成購買管道並將其保留在生態系統中。利用客戶洞察，Salesfire 讓企業能夠提高現場參與度、個人化用戶體驗並推動收入成長。從第一方資料收集到進階分析，Salesfire 利用人工智慧的力量來識別更多購物者、增強重新導向並將訪客資料轉化為銷售。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 的 AI 搜尋、AI 導航、AI 推薦以及洞察與實驗解決方案可改善購物體驗，從而提高轉換率和收入。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 使用最新的搜尋技術來理解意義。透過結合向量、大語言模型 (LLM) 和 GPT 技術，它可以提取一般句子背後的意圖，以傳回相關的產品結果。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻的相關產品、相關關鍵字和相關類別模組提高了參與度，並幫助購物者只需一鍵點擊即可幫助購物者只需一鍵點擊完善他們的搜尋意圖。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 透過相關推薦來激發購物者...
Okkular.io
okkular.io
Okkular 的 Tag-Gen 透過創建無縫的銷售流程、實現高效的產品發現和線上產品引導來幫助時尚和家具零售商。 Okkular Tag-Gen 解決方案使用最先進的深度學習技術來幫助自動化產品標記流程。我們的解決方案根據您品牌的產品圖片建議相關標籤。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 產生電子商務產品數據，使品牌、零售商和市場能夠提供卓越的產品發現體驗。借助 Pixyle 豐富而詳細的屬性，公司可以改進其網站搜尋引擎和推薦系統，幫助購物者準確地找到他們想要的東西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智慧產品標籤、文字生成、圖像審核和推薦解決方案來提高轉換率和忠誠度。
Loop54
loop54.com
Loop54s 電子商務網站搜尋和個人化由專有人工智慧提供支援。 Loop54 AI 個人化您的網站搜尋和類別導航，讓每位訪客都能體驗到相關的結果。雖然大多數個人化工具需要數月的資料收集，但 Loop54 使用少量資料來完成數千條規則的工作。讓您快速自動個人化使用者體驗。網站搜尋 將您的搜尋框變成一個有用的銷售助理 - 無需霸道的徘徊。 - 預測個人化 - 自動完成 - 學習新單字 - 拼字檢查 - 自動排名和排序 - 內容搜尋 - 動態分面 - 相關結果 我們的搜尋平均將 AOV 和轉換率提高 30%。我們合作的一些客戶不在 The High Street、Webhallen、Office ...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch 是一個由人工智慧驅動的個人化搜尋和推薦平台，可幫助所有行業的任何規模的企業取得成功。我們的目標是確保品牌擁有創新工具來提供準確、相關的搜尋體驗，使用戶能夠在上下文中找到滿足其需求的相關結果，無論設備、平台或語言如何。 Hawksearch 已完成 800 多項實施，透過我們的創新功能提供引人入勝的個人化搜尋體驗，使行銷人員、銷售人員和開發人員能夠實現他們的目標。 Hawksearch 的先進機器學習和自動化處理所有反應性日常監控，讓您的團隊專注於全局解決方案。我們的轉換分析器旨在了解客戶的關鍵字並將其轉換為資料中包含的短語。借助內建的度量標準系列和函式庫，您不再需要數百個...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box 是一款適用於任何電子商務平台的產品搜尋和發現解決方案。 Luigi's Box 的魔力始於詳細的分析儀表板，為您提供有關網站上搜尋和導航元素效能的所有相關資訊。透過人工智慧驅動的搜尋、推薦和產品列表，詳細了解平台的效能並確保最佳結果。為您的訪客提供終極工具，以盡可能有效地發現您的產品。 Luigi's Box 是您和您的客戶會喜歡使用的軟體。
Segmentify
segmentify.com
Segmentify 是一個客戶參與平台，可協助您發現如何提高客戶終身價值，從而簡化電子商務成長之旅。為了實現這一目標，Segmentify 提供了一系列功能，包括推薦、參與、動態捆綁等個人化解決方案；客戶資料解決方案，包括細分、客戶檔案；跨渠道行銷解決方案（例如電子郵件和推播訊息）以及行銷解決方案（例如搜尋框、Searchandising 等）。
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance 是體驗個人化領域的全球領導者，為全球 200 多家最大的 B2C 和 B2B 品牌及零售商推動數位成長和品牌忠誠度。該公司利用先進的人工智慧技術來彌合行銷和商業之間的體驗差距，幫助數位行銷領導者在整個客戶生命週期中大規模、即時地打造與個人對話的難忘體驗。
Nosto
nosto.com
Nosto 使線上品牌能夠在每個裝置上的每個接觸點提供真實、相關和個人化的體驗。作為一個專為易用性而設計的人工智慧驅動的商務體驗平台 (CXP)，Nosto 使品牌能夠建立、推出和優化引人注目的數位體驗，而無需專用的 IT 資源或漫長的實施過程。 100 多個國家的領先品牌（例如 Paul Smith、Kylie Cosmetics、Muji、Dermalogica、Centric Brands 和 Princess Polly）使用 Nosto 來發展業務並取悅客戶。 Nosto 透過其位於紐約、洛杉磯、倫敦、考納斯、巴黎、柏林、斯德哥爾摩、薩爾斯堡、雪梨和赫爾辛基的辦事處為客戶提供支援。