找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務平台作為一個全面的軟體解決方案，使公司能夠監督線上產品或服務銷售的各個方面。透過建立集中式數位中心，這些平台有助於產品和客戶數據的管理。這使得電子商務企業能夠處理產品訊息，定製商店內容和佈局，並促進線上交易和支付。雖然主要為 B2C 銷售量身定制，但某些供應商也提供 B2B 版本。當代電子商務平台最初專注於實體產品銷售，現在越來越多地納入透過訂閱模式銷售的數位產品的功能。此類軟體適用於線上商務公司內的所有部門，但它特別有利於銷售、產品管理和行銷團隊。
提議新的應用程式
Shopify
shopify.com
Shopify是一個電子商務平台，幫助商家創建和管理在線商店，提供支付、營銷、運輸和客戶互動等服務。
Wix
wix.com
Wix是一個網站建設平台，允許用戶輕鬆創建和管理網站，提供拖放編輯器、模板、電子商務解決方案和移動應用功能。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是一款免費的WordPress電子商務插件，幫助用戶將網站轉換為在線商店，支持產品銷售和訂單管理。
Ecwid
ecwid.com
Ecwid是一個電子商務平台，讓用戶將在線商店方便地集成到網站或社交媒體中，支持多渠道銷售和庫存管理。
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan是一個無需編碼的電子商務平台，幫助用戶快速創建和管理在線商店，適合各類型企業使用。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活的財務平台，提供全面的會計功能，適用於多個行業，包括報表、現金管理及專案會計等。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce是一個電子商務平台，幫助商家建立和管理在線商店，提供自定義模板、支付集成及多渠道銷售功能。
Sellix
sellix.io
Sellix是一個SaaS電子商務平台，幫助商戶和個人創建數位商品，提供支付網關及基礎設施，支持內部處理的加密貨幣交易。
SAP
sap.com
SAP是一款集成企業應用軟體，支持財務、人力資源及供應鏈管理，旨在簡化業務流程並提升效率。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是一個數位電子商務平台，讓創業者建立線上商店，販售數位產品，接受付款，阻止詐騙並分析客戶數據。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce是一個綜合性電子商務平台，幫助企業創建和管理在線商店，處理訂單、庫存、支付和運輸。
SendOwl
sendowl.com
SendOwl是一個數字商務平台，幫助創建者在線銷售數字產品，如電子書、有聲讀物和在線課程。
EasyStore
easystore.co
EasyStore是一個統一的電子商務平台，幫助企業在線和實體店銷售，簡化多渠道的銷售流程和管理。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。
Sellfy
sellfy.com
Sellfy是一個電子商務平台，幫助創作者在線銷售數字、實體商品及訂閱，簡化商店設置和銷售流程。
2Checkout
2checkout.com
2Checkout是一個數位商務與支付解決方案，支持多種付款方式，幫助企業銷售產品、管理訂閱及提升客戶體驗。
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart是一個電子商務平台，提供訂閱計費和會員管理功能，幫助企業簡化銷售流程和提高客戶留存率。
Pepperi
pepperi.com
Pepperi是一個B2B電子商務平台，幫助消費品品牌和批發商管理全渠道銷售，提供移動訂單、零售執行和貿易促銷等功能。
ikas
ikas.com
IKAS是一個電子商務平台，幫助中小型企業無縫管理在線銷售，提供多渠道銷售、庫存管理和支付解決方案。
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy是一個綜合平台，幫助企業銷售數字產品，支持支付、訂閱、稅務合規及營銷工具等功能。
Kibo
kibocommerce.com
Kibo是一個模塊化電子商務平台，簡化多渠道的產品管理、訂單處理和客戶管理，支持企業擴展和優化運營。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是一款後端解決方案，幫助企業在全球擴展、處理支付、稅務、欺詐和合規事宜，提供靈活的 API 以整合結帳系統。
Selldone
selldone.com
Selldone是一個無代碼平台，幫助用戶輕鬆創建和管理在線商店以及移動應用，並集成多通道銷售和支付功能。
Fygaro
fygaro.com
Fygaro 是一個在線銷售管理應用，適用於各種規模的企業，幫助商家在線銷售和管理業務。
Billtrust
billtrust.com
Billtrust是一個專為企業設計的應收賬款管理平台，能簡化發票、收款及流程，提高現金流和客戶體驗。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ 提供一個清晰、客製化的私密頁面，讓潛在客戶了解定價及方案，改善銷售提案體驗。
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global是一個提供電子商務解決方案的平台，專注於軟件、SaaS及數位商品的在線銷售及管理。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta是一個綜合電商平台，幫助企業銷售數字產品和服務，並提供行銷自動化、CRM及專案管理工具。
Pimcore
pimcore.com
Pimcore是一個開源平台，集中管理產品信息、數字資產和客戶數據，幫助企業優化數字體驗和數據整合。
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty 是一個平台，讓您能夠在幾分鐘內，透過智能手機創建及管理自己的網上商店。
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop是一個功能全面的電子商務平台，幫助企業建立和管理在線商店，提供工具和支持以提升銷售和客戶互動。
Volusion
volusion.com
Volusion是一個電子商務平台，幫助用戶創建和管理在線商店，提供網站建設、支付處理和營銷工具。
Shoplazza
shoplazza.com
Shoplazza是一個電子商務平台，幫助企業創建和管理線上商店，提供折扣策略和營銷工具集成。
Kooomo
kooomo.com
Kooomo是一個電子商務平台，幫助企業簡化在线銷售和管理產品，以提升客戶體驗和銷售表現。
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud 是一款強大的客戶關係管理軟體，結合 ReadyShipper 和 ReadyReturns 插件，提供完整的電子商務解決方案。
Turis
turis.app
Turis 應用程式提供一個批發網店，自動化訂單處理，讓用戶專注於業務，具用戶友好的商店界面及零售商管理功能，支援超過 4,000 種整合。
Oode
oode.com
Oode是一個全方位的商業管理平台，幫助服務提供者管理預訂和付款等事務。
Contentder
contentder.com
Contentder 是一款免費網站建構工具，使用拖放功能，可輕鬆創建網站、電子商務商店、博客和新聞平台。
Shopaccino
shopaccino.com
Shopaccino 是一款易於使用的電子商務平台，幫助商家建立網站，支持B2B和B2C銷售，並提供付款和物流整合。
RepSpark
repspark.com
RepSpark是一個B2B批發電子商務平台，幫助品牌管理批發業務並與零售商連接，提供多種管理和銷售工具。
Quick eSelling
quickeselling.com
快速Eselling是一個SaaS電子商務平台，幫助企業免費建立在線商店，提供安全性和多功能的工具。
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks是一個電子商務平台，幫助企業創建和管理在線商店，提供網站建設、產品管理和支付整合等功能。
Zegashop
zegashop.com
Zegashop是一個無需程式設計知識的電子商務平台，提供創建和管理在線商店的工具，支持SEO和數據分析等功能。
MarketTime
markettime.com
MarketTime是一個綜合平台，幫助B2B批發商和代理商簡化業務管理、庫存管理和銷售流程，支持多通道銷售和報告分析。
ChannelSight
channelsight.com
Channelsight 是一個電子商務情報平台，提供購買路徑的數據分析，幫助企業優化銷售渠道和提高客戶參與度。
Brikl
brikl.com
Brikl是全球領先的微商店和團隊商店技術，幫助用戶快速設立店鋪，簡化設計流程，並提升業務管理效率。
WebSell
websell.io
WebSell 是一個電子商務平台，能直接連接到銷售點（POS）系統，利用現有的 POR/ERP 數據來支持網上商店的營運。
Storeino
storeino.com
Storeino是一款SaaS電子商務平台，提供在線商店創建、應用程式及服務整合，幫助企業提升轉化率和運營效率。
Builderfly
builderfly.com
Builderfly是一個無代碼應用程式構建器，幫助企業創建自訂移動應用以提升用戶參與度並方便管理多個銷售渠道。
Traede
traede.com
Traede 是一款整合批發流程的應用程式，包括產品管理、客戶跟踪及訂單處理，支援業務人員隨時銷售及零售商24/7購買。
Shopiroller
shopiroller.com
ShopIroller是一個電子商務平台，幫助企業管理在線商店，提供庫存管理、訂單追蹤及付款處理等功能，適合各種規模的商家。
Unizap
unizap.ai
Unizap是一個電子商務網站建設平台，幫助企業在線銷售，提供庫存管理、目錄上傳及訂單履行等功能。
Comecero
comecero.com
Comecero 是一款由擁有 15 年電商經驗的團隊開發的應用，幫助用戶快速開發及維護符合需求的電商應用。
Aasaan
aasaan.app
Aasaan 是一個零程式碼平台，幫助中小企業快速輕鬆地建立現代化的購物體驗，提供完整的基礎設施和 API 驅動的商業平台。
Acenda
acenda.com
Acenda是雲端電子商務平台，幫助企業管理庫存、訂單和多銷售渠道，提供實時數據和交易分析。
Siteglide
siteglide.com
Siteglide是一個數字體驗平台，幫助機構建立和管理用戶為先的在線課程、市場、會員網站及客戶入口。
Twice Commerce
twicecommerce.com
Twice Commerce 是一個平台，幫助商家無縫銷售、租賃和轉售商品與服務，提供即時的電商商店與管理工具。
ShopWired
shopwired.io
ShopWired是一個英國電子商務平台，幫助商家建立與管理網上商店，提供多通道銷售、支付整合及客戶參與工具。
CommentSold
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CommentSold 是一個實時視頻銷售平台，幫助企業簡化在線銷售，增強客戶互動和社交媒體整合。
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