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最受歡迎 最近新增 電子商務平台 - 最受歡迎的應用程式

電子商務平台作為一個全面的軟體解決方案，使公司能夠監督線上產品或服務銷售的各個方面。透過建立集中式數位中心，這些平台有助於產品和客戶數據的管理。這使得電子商務企業能夠處理產品訊息，定製商店內容和佈局，並促進線上交易和支付。雖然主要為 B2C 銷售量身定制，但某些供應商也提供 B2B 版本。當代電子商務平台最初專注於實體產品銷售，現在越來越多地納入透過訂閱模式銷售的數位產品的功能。此類軟體適用於線上商務公司內的所有部門，但它特別有利於銷售、產品管理和行銷團隊。