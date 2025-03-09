電子商務平台 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務平台作為一個全面的軟體解決方案，使公司能夠監督線上產品或服務銷售的各個方面。透過建立集中式數位中心，這些平台有助於產品和客戶數據的管理。這使得電子商務企業能夠處理產品訊息，定製商店內容和佈局，並促進線上交易和支付。雖然主要為 B2C 銷售量身定制，但某些供應商也提供 B2B 版本。當代電子商務平台最初專注於實體產品銷售，現在越來越多地納入透過訂閱模式銷售的數位產品的功能。此類軟體適用於線上商務公司內的所有部門，但它特別有利於銷售、產品管理和行銷團隊。
提議新的應用程式
Shopaccino
shopaccino.com
Shopaccino 是一款易於使用的電子商務平台，幫助商家建立網站，支持B2B和B2C銷售，並提供付款和物流整合。
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk) 為中小型企業提供屢獲殊榮的 SaaS 電子商務解決方案，集易用性、靈活性和經濟性於一體。訂閱包括所有功能、升級和免費的英國線上技術支援。還提供一系列設計和搜尋引擎優化 (SEO) 服務來建立和管理成功的線上商店。
MarketTime
markettime.com
MarketTime是一個綜合平台，幫助B2B批發商和代理商簡化業務管理、庫存管理和銷售流程，支持多通道銷售和報告分析。
Unizap
unizap.ai
Unizap（以前是NDHGO），是一家強大的電子商務網站構建器，旨在將任何業務帶到網上。您多合一的電子商務解決方案。智能庫存，編目，運輸集成，360個營銷，付款，分析和出色的客戶支持。 Unizap by Unizap的Evikaas是開始在開放式數字貿易網絡（ONDC）上作為賣方側推動者集成的早期平台之一。我們以無縫地登上賣方並將其與數百萬全國買家聯繫起來而感到自豪。從目錄上傳到訂購履行，我們可以確保無憂的體驗。通過Evikaas計劃，賣家可以在註冊後的24小時內開始在ONDC網絡上銷售。要免費構建您自己的電子商務網站，請訪問unizap.ai或通過以下方式與我們聯繫：[email protected]。您還可以查看我們的Twitter，LinkedIn，Instagram和Facebook手柄以獲取常規更新。
Comecero
comecero.com
Comecero是由一支從事電子商務行業超過15年的團隊創建的。 在此期間，我們與世界各地的數十個商業系統和數千家企業合作。 基於這項經驗，我們建立了 Comecero。我們相信 Comecero 提供的解決方案將使您能夠快速開發和維護根據您的特定規格量身定制的極其強大的電子商務應用程式。
Aasaan
aasaan.app
Aasaan 是一個零代碼平台，讓中小企業能夠使用我們的無頭店面建構器和 API 驅動的商務平台，快速、輕鬆地直觀地建立閃電般快速的現代購物體驗。該平台透過提供零開發時間的端到端基礎設施來降低商家的購物體驗風險。
Aleran Software
aleran.com
增加收入|節省時間 |省錢...並使複雜的銷售在所有銷售管道上變得更簡單、更快、更有效。從您的網站，到您自己的銷售團隊，再到您的分銷合作夥伴，Aleran 的銷售加速平台為您提供管理和發展每個銷售管道所需的控制。
Acenda
acenda.com
Acenda 是一個雲端電子商務平台，使製造商、分銷商和垂直零售商能夠建立線上商店、將產品連接到多個銷售管道、控制和同步庫存、管理和履行訂單、存取詳細報告、運行實驗，並最終提高轉換率。
Siteglide
siteglide.com
Siteglide 是一個數位體驗平台 (DXP)，可協助機構建立和管理使用者至上的數位體驗，例如線上課程、市場、會員網站和客戶入口網站。透過基於雲端的登錄，您可以存取直覺的內容管理系統（CMS）、記錄活動的客戶關係管理器（CRM）、整合的事務電子郵件和電子商務平台。基於 AWS 構建，您可以完全放心，因為您知道您的資料每晚都會備份、完全安全且易於存取。 Siteglide 透過提供您業務特定領域的培訓、支援和附加服務，協助代理商和企業充分利用網路。
Shopamine
shopamine.com
Shopamine 是一種 SaaS B2C + B2B 電子商務解決方案，可協助企業管理目錄、訂單、客戶、價目表、使用者、付款條件等。 Shopamine 讓您能夠： ● 從多個來源建立庫存並透過單一平台有效管理； ● 為您的內容、項目和價格設定複雜的條件和使用者層級存取權限； ● 透過線上收集訂單、報價、線索和請求進行自動銷售。
Ecomchain
ecomchain.com
eComchain 是託管在 AWS 上的基於雲端的電子商務平台。其獨特的產品是 B2B2C 模式，這是針對各個垂直業務領域的製造商、經銷商/經銷商和最終消費者的首創。透過 eComchain，製造商可以聯絡 eComchain 的 B2B 電子商務平台上的經銷商和經銷商網路。這些經銷商和經銷商網路反過來可以透過製造商託管的同一 eComchain 平台上的品牌專業網站接觸最終消費者。
ChannelSight
channelsight.com
Channelsight 是一個電子商務情報平台，提供購買路徑的數據分析，幫助企業優化銷售渠道和提高客戶參與度。
Twice Commerce
twicecommerce.com
人們消費商品的方式正在改變。物質產品的所有權在人們的生活中並沒有發揮那麼大的作用。同時，越來越多的人選擇購買二手貨而不是新貨。為了滿足這項新需求，商家需要針對循環消費方式進行最佳化的軟體。 Twice Commerce 是一個幫助企業無摩擦地銷售、租賃和轉售產品和服務的平台。透過 Twice，企業可以創造符合人們購買產品和服務方式的產品和服務，無論是短期租賃、訂閱或購買。 Twice 也提供現成的電子商務商店和親自銷售的工具。強大的庫存和訂單管理系統有助於順利管理商店運營，並確保關鍵數據保持安全且始終最新。作為符合 PCI 1 級標準的支付提供者，Twice Commerce 可以提供開箱即用的安全支付處理，因此您不必擔心複雜的第三方整合。 Twice 被全球數以千計的商家使用，包括體育、時尚、行動和電子等產業。
ShopWired
shopwired.io
ShopWired 是英國領先的電子商務平台，允許商家使用我們提供的工具建立、啟動和發展他們的線上商店。使用 ShopWired 商家可以打造漂亮的店面，透過多種銷售管道（網路、行動、社群媒體、市場和快閃店）進行銷售。使用我們強大的管理系統，商家可以管理其線上業務的各個方面，存取強大的報告以增強行銷和盈利能力，從而建立和發展成功的業務。 ShopWired 使用 Amazon 託管平台 AWS 提供的企業級託管和技術構建，具有可靠性和可擴展性。 ShopWired 為英國、美國和歐洲的數千家商店提供支持，其中包括 Superdrug、Wowcher、The Spectator Magazine 等世界品牌。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是用於全球擴張、支付、稅務、詐欺和合規性的後端解決方案。靈活的 API 使我們可以輕鬆地將我們的可自訂結帳與任何現有的商務平台整合。透過我們的記錄商家業務模式消除風險和複雜性，我們代表您提供在地化的結帳體驗、自動化全球稅務、打擊詐欺並遵守法規。 Clients choose us to: • Simplify international expansion into 240+ markets • Accelerate time to revenue • Sell physical goods, digital downloads, and subscription-based software and services to both B2C and B2B audiences • Grow revenue • Minimize risk • Simplify operations • Complement their front-end commerce experience • Free up resources to focus on what they do best Benefits include: • 8-15% higher authorization rates worldwide • 20-30 lower operational costs • 6 weeks deployment to new markets Clients include: Adobe, AMD, Autodesk, Avast, Avid, Canary, Casio, Cotodama, Cisco, Citrix, Ergotron, Felco, Fitbit, Gallup, Herman Miller, Hitachi, HTC, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, Nvidia, Pantone, Sony, Therabody, Varjo, VMware , 華格納
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播銷售技術的領導者，擁有 4,000 多家零售商，銷售超過 1.5 億件商品，終身 GMV 超過 3.5B+。 CommentSold 的技術持續為各種規模的企業提供一流的解決方案，以提供引人入勝的即時視訊商務體驗。憑藉針對銷售點系統、倉庫優化、即時銷售、行銷自動化、購物應用程式和線上商店的端到端解決方案，CommentSold 提供企業在線上發展所需的一切。
ikas
ikas.com
IKAS是一個電子商務平台，幫助中小型企業無縫管理在線銷售，提供多渠道銷售、庫存管理和支付解決方案。
Selldone
selldone.com
Selldone是一個無代碼平台，幫助用戶輕鬆創建和管理在線商店以及移動應用，並集成多通道銷售和支付功能。
Traede
traede.com
Traede 在一個平台上處理批發流程的各個方面，包括管理產品、追蹤客戶以及建立和處理訂單。此外，iPad 應用程式可讓您的銷售代理商隨時隨地進行銷售，私人網路商店允許零售商和分銷商 24/7 以任何貨幣購買您的產品。
WebSell
websell.io
WebSell 是一個直接連接到銷售點 (POS) 系統的電子商務平台。我們使用現有 POR/ERP 系統中的數據，並以其為線上商店提供支援。店內系統和線上網路商店之間的電子商務整合是我們最擅長的。
Storeino
storeino.com
Storeino是一個SaaS線上商店專業平台，有了它，您今天就可以獲得全選項平台的終極體驗，從幾分鐘內創建線上商店，提供多種主題、應用程式和更多其他服務選項，到行動購物應用程式體驗當您訂閱平台服務時您將獲得。 Storeino 提供了一個強大的應用程式市場，您可以使用它來提高轉換率並實現業務自動化，同時還提供另一個服務市場，您可以在其中找到許多解決方案，例如全球運輸公司的整合、服務供應商的整合（媒體購買機構、呼叫中心......等）
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks是一個電子商務平台，幫助企業創建和管理在線商店，提供網站建設、產品管理和支付整合等功能。
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud 是一個 B2B 電子商務平台，透過為零售商、經銷商和批發客戶提供面對面和線上的無縫、全通路購買體驗，幫助製造商、品牌和分銷商發展批發業務。
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer 是一個可組合的電子商務 API，支援任意數量的本地或國際市場，可以支援任何前端的交易，並使開發人員更容易自訂自己的結帳體驗。
Builderfly
builderfly.com
使用 Builderfly - 頂級電子商務平台開始在線銷售並發展您的業務。 Builderfly 幫助您建立、行銷和發展您的業務。立即註冊！
Zegashop
zegashop.com
Zegashop是一個無需程式設計知識的電子商務平台，提供創建和管理在線商店的工具，支持SEO和數據分析等功能。
Turis
turis.app
獲得一個可自動處理訂單的批發網上商店，以便您可以專注於您的業務。用戶友好的店面、零售商管理、高級價目表超過 4,000 個集成，可自動化和優化您的批發訂單。從今天開始優化！
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global是一個提供電子商務解決方案的平台，專注於軟件、SaaS及數位商品的在線銷售及管理。
Shopiroller
shopiroller.com
中小企業和個人的全通路電子商務基礎設施 Sell Anywhere Shopiroller 讓您能夠透過網路和世界各地輕鬆向任何地方的任何人銷售產品。付款解決方案 透過隨時可用的付款提供者接受信用卡和其他流行的付款方式。開發者 Freedom 多功能電子商務平台，具有商務 API，可提供超快速、動態和個人化的購物體驗。
Quick eSelling
quickeselling.com
快速Eselling是一個SaaS電子商務平台，幫助企業免費建立在線商店，提供安全性和多功能的工具。
Oode
oode.com
Oode 是一款一體化業務管理平台，可協助服務提供者管理從預訂到付款的所有事務。
HeadQ
headq.io
HeadQ 為您的客戶提供無摩擦的購買體驗，讓他們配置產品、獲取報價並直接從您的網站結帳。
DG1
dg1.com
基於 20 年客製化數位系統開發經驗，我們創建了 All-In-One 系統來促進中小企業的發展。 DG1 在單一環境中提供 6 個垂直產業的企業功能，易於任何類型的中小企業使用。具有 CMS 的 Web 系統、具有高級功能的電子商務系統、預訂系統、多通路互動系統、外撥活動和行銷自動化、Android 行動應用程式和完整的大數據系統。一切都專注於數位成長和無障礙數位化。
Contentder
contentder.com
使用 Contentder 免費網站建立器，使用拖放和數位行銷工具創建精美的網站、電子商務商店、部落格和新聞入口網站。
29 Next
29next.com
29 Next 是用於 DTC 績效行銷的電子商務平台，使品牌能夠快速推出新產品、優化行銷活動並管理規模成長。 29 Next 的獨特功能支援完全客製化的行銷路徑、結帳和售後自動化，以最大限度地提高行銷投資回報率和客戶終身價值。
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty 是一個平台，您可以透過智慧型手機在幾分鐘內創建和管理自己的線上商店
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是一款免費的WordPress電子商務插件，幫助用戶將網站轉換為在線商店，支持產品銷售和訂單管理。
Wix
wix.com
Wix是一個網站建設平台，允許用戶輕鬆創建和管理網站，提供拖放編輯器、模板、電子商務解決方案和移動應用功能。
Volusion
volusion.com
Volusion是一個電子商務平台，幫助用戶創建和管理在線商店，提供網站建設、支付處理和營銷工具。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta是一個綜合電商平台，幫助企業銷售數字產品和服務，並提供行銷自動化、CRM及專案管理工具。
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop是一個功能全面的電子商務平台，幫助企業建立和管理在線商店，提供工具和支持以提升銷售和客戶互動。
SendOwl
sendowl.com
SendOwl是一個數字商務平台，幫助創建者在線銷售數字產品，如電子書、有聲讀物和在線課程。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活的財務平台，提供全面的會計功能，適用於多個行業，包括報表、現金管理及專案會計等。
ReadyCloud
readycloud.com
它是一款功能強大的客戶關係管理 (CRM) 軟體，透過 ReadyShipper 和 ReadyReturns 外掛程式進一步增強，可建立一體化電子商務解決方案。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce是一個綜合性電子商務平台，幫助企業創建和管理在線商店，處理訂單、庫存、支付和運輸。
Kooomo
kooomo.com
Kooomo是一個電子商務平台，幫助企業簡化在线銷售和管理產品，以提升客戶體驗和銷售表現。
Kibo
kibocommerce.com
Kibo是一個模塊化電子商務平台，簡化多渠道的產品管理、訂單處理和客戶管理，支持企業擴展和優化運營。
Fygaro
fygaro.com
開始網路銷售！數千家企業（從中小型企業和企業家到跨國企業）使用 Fygaro 在線銷售和管理其業務。
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FastSpring IQ（互動式報價）在清晰、客製化、私密的頁面中向潛在客戶傳達您的定價和套餐，為潛在客戶提供他們喜歡的銷售心理學支援的購買體驗。無論您是想解釋定價、建立現代化的銷售提案，還是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能滿足您的需求。
Envoice
envoice.eu
從購買發票和收據中提取資料最終是自動化的。我們為中小型企業和實踐提供完整的費用報告和採購管理解決方案。項目被準確記錄並順利發佈到您的會計軟體。
Ecwid
ecwid.com
Ecwid是一個電子商務平台，讓用戶將在線商店方便地集成到網站或社交媒體中，支持多渠道銷售和庫存管理。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce是一個電子商務平台，幫助商家建立和管理在線商店，提供自定義模板、支付集成及多渠道銷售功能。
2Checkout
2checkout.com
2Checkout是一個數位商務與支付解決方案，支持多種付款方式，幫助企業銷售產品、管理訂閱及提升客戶體驗。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是一個數位電子商務平台，讓創業者建立線上商店，販售數位產品，接受付款，阻止詐騙並分析客戶數據。
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo是一種基於雲的網絡和移動解決方案，可幫助中小型批發商和零售商推動收入並節省時間。它的功能包括訂單管理，產品目錄，客戶管理和分析。它的移動應用程序使銷售代表能夠在旅途中寫下訂單並管理庫存，而交付經理可以有效地組織履行和交付。 SimplyDepo是一個完全基於SaaS的解決方案。
Billtrust
billtrust.com
Billtrust是一個專為企業設計的應收賬款管理平台，能簡化發票、收款及流程，提高現金流和客戶體驗。
Elastic Path
elasticpath.com
Elastic Path 是一個「無頭」電子商務系統，允許無範本電子商務作為中介軟體整合到企業 ERP 系統中。該系統基於 API，專門針對企業級組織。
SAP
sap.com
SAP是一款集成企業應用軟體，支持財務、人力資源及供應鏈管理，旨在簡化業務流程並提升效率。