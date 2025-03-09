電子商務平台 - 最受歡迎的應用程式 - 烏茲別克

ikas

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ikas是一個專為中小企業和企業家設計的創新電子商務平台。其用戶友好的介面允許用戶輕鬆創建線上商店，而無需任何技術專業知識。此外，其先進的功能使產品能夠透過各種管道在國際範圍內無縫銷售，包括市場、實體店和品牌自有的電子商務網站。該平台最顯著的功能之一是其多通路銷售功能，有助於在統一的儀表板中管理所有訂單和庫存。只需單擊一下，即可使用 ikas 將所有產品有效地轉移到自己的電子商務網站。此外，可以利用該平台的高轉換率來增強 SEO 性能，從而獲得更好的結果並增加利潤率。 ikas 提供強大的電子商務基礎設施，可以快速且有效率地建立電子商務網站。該平台擁有無限的產品、流量和網路空間、免費送貨整合、高級退貨管理、折扣活動和 24/7 專家客戶支援。此外，用戶可以利用大量分配產品的類別、標籤和銷售價格，以及透過簡訊和 WhatsApp 接收購物車提醒通知。此外，該平台的支付解決方案ikasPay具有隔天收到付款的優勢，而向所有國家的電子出口都是免費的。透過選擇 ikas，使用者可以實際且專業地執行其電子商務流程，類似於目前使用 ikas 基礎架構的許多成功品牌。