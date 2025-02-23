電子商務平台 - 最受歡迎的應用程式 - 塔吉克

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Pepperi 為消費品品牌和批發商提供全面的 B2B 商務平台，以一致地管理其全通路銷售的各個方面。我們的平台獨特地將B2B 電子商務、銷售人員自動化、零售執行和路線會計（貨車銷售）整合到一個集成的移動解決方案中，該解決方案可在所有設備上本地運行，從而最大限度地提高面對面和線上銷售，使您能夠銷售更多、更好、更快B2B 銷售。超過60 個國家的1000 多個客戶跨越不同的垂直領域（快速消費品、美容與化妝品、食品與飲料、眼鏡等等）依靠Pepperi 來規劃、執行和分析他們的B2B 全通路銷售： • 網路和行動B2B 電子銷售商務平台讓買家隨時隨地訂購• 透過電子目錄、貿易促銷和完整的客戶數據，輕鬆進行線上/線下訂單• 用於店內審核、推銷和補貨的零售執行應用程式•支援直接商店送貨和貨車銷售透過適用於iOS 和Android 的路線會計應用程式• 使用直覺的使用者介面同時管理所有管道的貿易行銷促銷• 集中管理簡化跨客戶接觸點的全通路運營Pepperi 的企業級平台與ERP 無縫、安全地集成，例如SAP Business One、 SAP Business By Design 等，使現場代表和買家可以在所有設備上（線上和離線）完全存取資料。