電子商務平台 - 最受歡迎的應用程式 - 塞席爾

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務平台作為一個全面的軟體解決方案，使公司能夠監督線上產品或服務銷售的各個方面。透過建立集中式數位中心，這些平台有助於產品和客戶數據的管理。這使得電子商務企業能夠處理產品訊息，定製商店內容和佈局，並促進線上交易和支付。雖然主要為 B2C 銷售量身定制，但某些供應商也提供 B2B 版本。當代電子商務平台最初專注於實體產品銷售，現在越來越多地納入透過訂閱模式銷售的數位產品的功能。此類軟體適用於線上商務公司內的所有部門，但它特別有利於銷售、產品管理和行銷團隊。
提議新的應用程式
Shopaccino
shopaccino.com
使用者友善的電子商務軟體平台與行動應用程式。商家可以建立自己的網站並向 B2C 和 B2B（兩者）客戶銷售產品。 API 與所有主要支付網關和運輸公司整合。擁有行銷工具，例如：自動郵寄放棄訂單、吸引客戶的獎勵積分系統、持久購物車、基於客戶位置的自動貨幣等。
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk) 為中小型企業提供屢獲殊榮的 SaaS 電子商務解決方案，集易用性、靈活性和經濟性於一體。訂閱包括所有功能、升級和免費的英國線上技術支援。還提供一系列設計和搜尋引擎優化 (SEO) 服務來建立和管理成功的線上商店。
MarketTime
markettime.com
MarketTime 透過強大的後台管理系統、強大的銷售支援工具、全面的報告和分析以及高度可配置的 B2B 電子商務解決方案幫助銷售機構和品牌簡化業務。借助 MarketTime，用戶可以透過單一平台簡化批發訂單編寫和交付流程、追蹤佣金並管理業務。
Unizap
unizap.ai
Unizap（以前稱為 ndhgo）是一款功能強大的電子商務網站建立器，旨在將任何業務在線化。您的一體化電子商務解決方案。智慧庫存、編目、運輸整合、360 度行銷、支付、分析和出色的客戶支援。 Unizap 的 eVikaas 是作為賣方推動者開始整合數位商務開放網路 (ONDC) 的早期平台之一。我們為能夠無縫地引入賣家並將他們與全國數百萬買家聯繫起來而感到自豪。從目錄上傳到訂單履行，我們確保提供無憂的體驗。透過 eVikaas 計劃，賣家可以在註冊後 24 小時內開始在 ONDC 網路上進行銷售。要免費建立您自己的電子商務網站，請造訪 unizap.ai 或透過以下方式與我們聯絡：[email protected]。您也可以查看我們的 Twitter、LinkedIn、Instagram 和 Facebook 帳號以獲取定期更新。
Comecero
comecero.com
Comecero是由一支從事電子商務行業超過15年的團隊創建的。 在此期間，我們與世界各地的數十個商業系統和數千家企業合作。 基於這項經驗，我們建立了 Comecero。我們相信 Comecero 提供的解決方案將使您能夠快速開發和維護根據您的特定規格量身定制的極其強大的電子商務應用程式。
Aasaan
aasaan.app
Aasaan 是一個零代碼平台，讓中小企業能夠使用我們的無頭店面建構器和 API 驅動的商務平台，快速、輕鬆地直觀地建立閃電般快速的現代購物體驗。該平台透過提供零開發時間的端到端基礎設施來降低商家的購物體驗風險。
Aleran Software
aleran.com
增加收入|節省時間 |省錢...並使複雜的銷售在所有銷售管道上變得更簡單、更快、更有效。從您的網站，到您自己的銷售團隊，再到您的分銷合作夥伴，Aleran 的銷售加速平台為您提供管理和發展每個銷售管道所需的控制。
Acenda
acenda.com
Acenda 是一個雲端電子商務平台，使製造商、分銷商和垂直零售商能夠建立線上商店、將產品連接到多個銷售管道、控制和同步庫存、管理和履行訂單、存取詳細報告、運行實驗，並最終提高轉換率。
Siteglide
siteglide.com
Siteglide 是一個數位體驗平台 (DXP)，可協助機構建立和管理使用者至上的數位體驗，例如線上課程、市場、會員網站和客戶入口網站。透過基於雲端的登錄，您可以存取直覺的內容管理系統（CMS）、記錄活動的客戶關係管理器（CRM）、整合的事務電子郵件和電子商務平台。基於 AWS 構建，您可以完全放心，因為您知道您的資料每晚都會備份、完全安全且易於存取。 Siteglide 透過提供您業務特定領域的培訓、支援和附加服務，協助代理商和企業充分利用網路。
Shopamine
shopamine.com
Shopamine 是一種 SaaS B2C + B2B 電子商務解決方案，可協助企業管理目錄、訂單、客戶、價目表、使用者、付款條件等。 Shopamine 讓您能夠： ● 從多個來源建立庫存並透過單一平台有效管理； ● 為您的內容、項目和價格設定複雜的條件和使用者層級存取權限； ● 透過線上收集訂單、報價、線索和請求進行自動銷售。
Ecomchain
ecomchain.com
eComchain 是託管在 AWS 上的基於雲端的電子商務平台。其獨特的產品是 B2B2C 模式，這是針對各個垂直業務領域的製造商、經銷商/經銷商和最終消費者的首創。透過 eComchain，製造商可以聯絡 eComchain 的 B2B 電子商務平台上的經銷商和經銷商網路。這些經銷商和經銷商網路反過來可以透過製造商託管的同一 eComchain 平台上的品牌專業網站接觸最終消費者。
ChannelSight
channelsight.com
適用於每種產品、每個旅程、每個 KPI 的領先電子商務智慧平台。 ChannelSight 與世界上最成功的零售品牌合作，使他們能夠最大限度地提高線上銷售額。我們的產品（您可以組合使用或作為獨立產品）包括：Where To Buy 技術、可購物媒體和數位貨架。我們的軟體使電子商務品牌能夠提供卓越的客戶體驗、收集詳細的見解並保持一流的品牌。透過與客戶採取「合作第一」的方針，我們專業的品牌績效團隊確保我們共同實現我們的目標。
Twice Commerce
twicecommerce.com
人們消費商品的方式正在改變。物質產品的所有權在人們的生活中並沒有發揮那麼大的作用。同時，越來越多的人選擇購買二手貨而不是新貨。為了滿足這項新需求，商家需要針對循環消費方式進行最佳化的軟體。 Twice Commerce 是一個幫助企業無摩擦地銷售、租賃和轉售產品和服務的平台。透過 Twice，企業可以創造符合人們購買產品和服務方式的產品和服務，無論是短期租賃、訂閱或購買。 Twice 也提供現成的電子商務商店和親自銷售的工具。強大的庫存和訂單管理系統有助於順利管理商店運營，並確保關鍵數據保持安全且始終最新。作為符合 PCI 1 級標準的支付提供者，Twice Commerce 可以提供開箱即用的安全支付處理，因此您不必擔心複雜的第三方整合。 Twice 被全球數以千計的商家使用，包括體育、時尚、行動和電子等產業。
ShopWired
shopwired.io
ShopWired 是英國領先的電子商務平台，允許商家使用我們提供的工具建立、啟動和發展他們的線上商店。使用 ShopWired 商家可以打造漂亮的店面，透過多種銷售管道（網路、行動、社群媒體、市場和快閃店）進行銷售。使用我們強大的管理系統，商家可以管理其線上業務的各個方面，存取強大的報告以增強行銷和盈利能力，從而建立和發展成功的業務。 ShopWired 使用 Amazon 託管平台 AWS 提供的企業級託管和技術構建，具有可靠性和可擴展性。 ShopWired 為英國、美國和歐洲的數千家商店提供支持，其中包括 Superdrug、Wowcher、The Spectator Magazine 等世界品牌。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是用於全球擴張、支付、稅務、詐欺和合規性的後端解決方案。靈活的 API 使我們可以輕鬆地將我們的可自訂結帳與任何現有的商務平台整合。透過我們的記錄商家業務模式消除風險和複雜性，我們代表您提供在地化的結帳體驗、自動化全球稅務、打擊詐欺並遵守法規。 Clients choose us to: • Simplify international expansion into 240+ markets • Accelerate time to revenue • Sell physical goods, digital downloads, and subscription-based software and services to both B2C and B2B audiences • Grow revenue • Minimize risk • Simplify operations • Complement their front-end commerce experience • Free up resources to focus on what they do best Benefits include: • 8-15% higher authorization rates worldwide • 20-30 lower operational costs • 6 weeks deployment to new markets Clients include: Adobe, AMD, Autodesk, Avast, Avid, Canary, Casio, Cotodama, Cisco, Citrix, Ergotron, Felco, Fitbit, Gallup, Herman Miller, Hitachi, HTC, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, Nvidia, Pantone, Sony, Therabody, Varjo, VMware , 華格納
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播銷售技術的領導者，擁有 4,000 多家零售商，銷售超過 1.5 億件商品，終身 GMV 超過 3.5B+。 CommentSold 的技術持續為各種規模的企業提供一流的解決方案，以提供引人入勝的即時視訊商務體驗。憑藉針對銷售點系統、倉庫優化、即時銷售、行銷自動化、購物應用程式和線上商店的端到端解決方案，CommentSold 提供企業在線上發展所需的一切。
ikas
ikas.com
ikas是一個專為中小企業和企業家設計的創新電子商務平台。其用戶友好的介面允許用戶輕鬆創建線上商店，而無需任何技術專業知識。此外，其先進的功能使產品能夠透過各種管道在國際範圍內無縫銷售，包括市場、實體店和品牌自有的電子商務網站。該平台最顯著的功能之一是其多通路銷售功能，有助於在統一的儀表板中管理所有訂單和庫存。只需單擊一下，即可使用 ikas 將所有產品有效地轉移到自己的電子商務網站。此外，可以利用該平台的高轉換率來增強 SEO 性能，從而獲得更好的結果並增加利潤率。 ikas 提供強大的電子商務基礎設施，可以快速且有效率地建立電子商務網站。該平台擁有無限的產品、流量和網路空間、免費送貨整合、高級退貨管理、折扣活動和 24/7 專家客戶支援。此外，用戶可以利用大量分配產品的類別、標籤和銷售價格，以及透過簡訊和 WhatsApp 接收購物車提醒通知。此外，該平台的支付解決方案ikasPay具有隔天收到付款的優勢，而向所有國家的電子出口都是免費的。透過選擇 ikas，使用者可以實際且專業地執行其電子商務流程，類似於目前使用 ikas 基礎架構的許多成功品牌。
Selldone
selldone.com
Selldone 是電子商務平台領域的先鋒力量，總部位於充滿活力的科技中心，體現了其創新精神。 Selldone 的成立宗旨是簡化線上業務運營，現已迅速擴大其覆蓋範圍和影響力。該公司擁有專業的專家團隊和豐富的電子商務創新歷史，將自己定位為尋求在數位市場蓬勃發展的企業的關鍵參與者。 Seldone 以其革命性的優勢脫穎而出
Traede
traede.com
Traede 在一個平台上處理批發流程的各個方面，包括管理產品、追蹤客戶以及建立和處理訂單。此外，iPad 應用程式可讓您的銷售代理商隨時隨地進行銷售，私人網路商店允許零售商和分銷商 24/7 以任何貨幣購買您的產品。
WebSell
websell.io
WebSell 是一個直接連接到銷售點 (POS) 系統的電子商務平台。我們使用現有 POR/ERP 系統中的數據，並以其為線上商店提供支援。店內系統和線上網路商店之間的電子商務整合是我們最擅長的。
Storeino
storeino.com
Storeino是一個SaaS線上商店專業平台，有了它，您今天就可以獲得全選項平台的終極體驗，從幾分鐘內創建線上商店，提供多種主題、應用程式和更多其他服務選項，到行動購物應用程式體驗當您訂閱平台服務時您將獲得。 Storeino 提供了一個強大的應用程式市場，您可以使用它來提高轉換率並實現業務自動化，同時還提供另一個服務市場，您可以在其中找到許多解決方案，例如全球運輸公司的整合、服務供應商的整合（媒體購買機構、呼叫中心......等）
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks 確保市場上最快的 B2B 電子商務實現價值。我們致力於透過 StockPort™ 引擎實現客戶成功、低程式碼/無程式碼簡單性以及統一資料完整性，為您提供致力於助您成功的電子商務合作夥伴。
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud 是一個 B2B 電子商務平台，透過為零售商、經銷商和批發客戶提供面對面和線上的無縫、全通路購買體驗，幫助製造商、品牌和分銷商發展批發業務。
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer 是一個可組合的電子商務 API，支援任意數量的本地或國際市場，可以支援任何前端的交易，並使開發人員更容易自訂自己的結帳體驗。
Builderfly
builderfly.com
使用 Builderfly - 頂級電子商務平台開始在線銷售並發展您的業務。 Builderfly 幫助您建立、行銷和發展您的業務。立即註冊！
Zegashop
zegashop.com
Zegashop 是一個電子商務平台，透過它您無需程式碼知識即可建立線上商店。線上商店有助於商業品牌塑造和銷售自動化。 Zegashop 提供 SEO、網站分析、內容管理、關鍵字研究和競爭對手研究等工具。借助此工具包，您有機會組織線上銷售並擴大業務規模。您有機會免費使用它 15 天，在此期間所有功能都可用。我們將提供指南並對相關員工進行 CMS 培訓。提供 24/7 支持，您可以透過 Zegashop 即時聊天聯繫支援人員。
Turis
turis.app
獲得一個可自動處理訂單的批發網上商店，以便您可以專注於您的業務。用戶友好的店面、零售商管理、高級價目表超過 4,000 個集成，可自動化和優化您的批發訂單。從今天開始優化！
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global（成立於 2006 年）是一家為軟體、SaaS 和數位商品公司設計的優質電子商務解決方案提供商。我們透過高效的內部工具實現線上銷售管理和優化流程的完全自動化。我們的用戶優化平台為我們的合作夥伴提供： ⦿ 真正的全球解決方案，支援 110 種貨幣和 70 多種支付方式，協助您在全球擴展業務； ⦿ 高效能且安全的線上處理系統，具有動態定價和計費方案，可最大限度地減少支付問題； ⦿ 完美的定期付款和訂閱管理系統，可簡化您的管理工作並鞏固您的收入來源； ⦿ 客戶開發和忠誠度功能以及頂級轉換和優化工具，以創造愉快的客戶體驗並培養未來的收購； ⦿ 以及整合的客戶支持，可專業處理所有採購、計費以及潛在的退款或與客戶的糾紛
Shopiroller
shopiroller.com
中小企業和個人的全通路電子商務基礎設施 Sell Anywhere Shopiroller 讓您能夠透過網路和世界各地輕鬆向任何地方的任何人銷售產品。付款解決方案 透過隨時可用的付款提供者接受信用卡和其他流行的付款方式。開發者 Freedom 多功能電子商務平台，具有商務 API，可提供超快速、動態和個人化的購物體驗。
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling 是一個基於 Saas 的電子商務平台，提供免費設定的線上電子商務商店。它是一個功能豐富的電子商務平台，並提供高水準的安全性。您只需 10 分鐘即可使用 Quick eSelling 電子商務商店建立器免費啟動您的電子商務網站和應用程式。此外，如果您有廣泛的要求，您可以轉向付費計劃。
Oode
oode.com
Oode 是一款一體化業務管理平台，可協助服務提供者管理從預訂到付款的所有事務。
HeadQ
headq.io
HeadQ 為您的客戶提供無摩擦的購買體驗，讓他們配置產品、獲取報價並直接從您的網站結帳。
DG1
dg1.com
基於 20 年客製化數位系統開發經驗，我們創建了 All-In-One 系統來促進中小企業的發展。 DG1 在單一環境中提供 6 個垂直產業的企業功能，易於任何類型的中小企業使用。具有 CMS 的 Web 系統、具有高級功能的電子商務系統、預訂系統、多通路互動系統、外撥活動和行銷自動化、Android 行動應用程式和完整的大數據系統。一切都專注於數位成長和無障礙數位化。
Contentder
contentder.com
使用 Contentder 免費網站建立器，使用拖放和數位行銷工具創建精美的網站、電子商務商店、部落格和新聞入口網站。
29 Next
29next.com
29 Next 是用於 DTC 績效行銷的電子商務平台，使品牌能夠快速推出新產品、優化行銷活動並管理規模成長。 29 Next 的獨特功能支援完全客製化的行銷路徑、結帳和售後自動化，以最大限度地提高行銷投資回報率和客戶終身價值。
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty 是一個平台，您可以透過智慧型手機在幾分鐘內創建和管理自己的線上商店
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最受歡迎的 WordPress 電子商務外掛。而且它是免費的。功能齊全，完美整合到您的自架 WordPress 網站中。使用我們的免費電子商務外掛程式為您的 WordPress 網站添加強大的商店設施。 WooCommerce 為超過 24% 的線上商店提供支持，可以幫助您銷售任何商品。很漂亮。
Wix
wix.com
使用 Wix 充滿信心地在線上建立和擴展您的業務。憑藉閃電般的網路效能、企業級安全性和可靠的基礎設施，您可以放心，您的網站將始終正常運作。透過 Wix，您獲得的不僅僅是一個網站建立器，從線上安排到付款、深度品牌推廣和電子商務解決方案，您可以將您的網站帶到您想要的任何方向。線上管理業務從未如此直觀，借助領先的 SEO 和行銷工具、高級分析甚至行動應用程序，您可以隨時隨地掌控一切。加入數百萬使用 Wix 的用戶的行列，幫助他們實現線上目標。 Wix的主要特點是什麼？ * 智慧型拖放編輯器直觀地建立您的網站 * 900多個精心設計的網站模板 * 先進的 SEO 功能可針對搜尋引擎進行最佳化 * 強大的電子商務解決方案來管理您的商店和線上銷售 * 線上安排軟體，為您的客戶提供無縫的預訂體驗 * 內建行銷工具可協助管理和發展您的線上業務 * 完整的部落格功能可協助您培養忠實的受眾並透過內容獲利 * 用於自訂功能的全端網路開發工具
Volusion
volusion.com
透過我們屢獲殊榮的電子商務軟體的 14 天免費試用來創建您的線上商店。顯示銷量是其他託管購物車的 4 倍！
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 為 60,000 多家合作夥伴提供端到端電子商務平台，這些合作夥伴向全球超過 550 萬家中小企業 (SMB) 銷售數位產品和服務。這些合作夥伴包括行銷機構、獨立軟體供應商 (ISV) 和媒體公司。 Vendasta 平台使這些團體能夠輕鬆地從基於雲端的技術市場採用新的解決方案，並以自己的品牌向中小型企業客戶銷售這些解決方案。該平台提供由人工智慧驅動的行銷自動化、銷售工具和整合的 CRM，以促進產品進入市場。它還包括項目、訂單和計費管理系統，以幫助透過機器人流程自動化進行擴展。中小型企業只需一次登入即可存取以 Vendasta 客戶品牌購買的所有解決方案。他們喜歡一個包含處方、上下文和追蹤的整合式儀表板。使用業務應用程式儀表板，中小型企業能夠管理使其業務在網路上取得成功的資訊和解決方案。
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop 是一個功能豐富的電子商務平台，為全球各行各業的數千家各種規模的企業提供服務。該公司提供無與倫比的免費電子商務解決方案，為創業家提供創業和發展業務所需的一切。這種交鑰匙電子商務體驗包括幫助企業成功的強大工具 - 強大的網站建立器、產品和訂單管理、客戶行銷工具、24/7/365 技術支援等等。客戶可以從數十個專業設計的行業特定模板中進行選擇，所有這些模板都適合行動裝置、SEO 優化且高度可自訂。 Shift4Shop 成立於 1997 年，是一家 Inc. 5000 強公司、Visa PCI 認證提供者和現代電子商務的先驅。
SendOwl
sendowl.com
隨時隨地在線上銷售數位產品所需的一切 — 有聲書、電子書、攝影、軟體、會員資格、活動門票、線上課程等等。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
ReadyCloud
readycloud.com
它是一款功能強大的客戶關係管理 (CRM) 軟體，透過 ReadyShipper 和 ReadyReturns 外掛程式進一步增強，可建立一體化電子商務解決方案。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 是一個綜合性電子商務平台，使企業能夠輕鬆創建和管理線上商店、接受訂單、追蹤庫存、處理付款、管理運輸和行銷其品牌。 Zoho Commerce 的業務涵蓋全球並覆蓋 30 多個國家/地區，為商家提供一站式解決方案，提供整合的生態系統，簡化電子商務營運並消除對編碼專業知識的需求。
Kooomo
kooomo.com
Kooomo 與客戶合作，透過將我們的專業知識和下一代平台結合到經過驗證且經濟實惠的數位商務雲端解決方案中，最大限度地利用全球所有數位銷售管道。 Kooomo 的平台由電子商務經理構建，並被列入 Gartner 魔力像限，匯集了數位商務難題的各個部分。憑藉著靈活的收入分享模式，我們都將獲得成功。我們廣泛的合作夥伴生態系統擁有世界一流的技術，可確保企業面向未來，跟上不斷發展的數位商務格局。 Kooomo 為全球各類客戶提供服務，包括 Morrisons、Nutmeg、Havaianas、Butlers Chocolates、Avoca、CP Company、Miss Bikini 和 Blauer USA。
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 電子商務是一個可組合的解決方案，旨在簡化跨多個管道的複雜產品目錄、搜尋、定價、訂單和客戶管理的管理，具有豐富的可擴展性和即時可用性。透過面向未來的平台擴展您的業務，該平台擴展到傳統核心商務之外，以簡化並加速成長。使用 Kibo 全通路入門商店快速部署 B2B 和 B2C 全通路體驗，其中包含 Kibo 服務的預先建置整合、工作流程和流程，例如搜尋、庫存、搜尋、訂單路由，以支援 BOPIS 和送貨到商店等計畫。使用連接器套件從頭開始快速將店面部署到流行框架（例如 React Storefront、Vue Storefront 和 Next.js Commerce 和部署平台）。透過預先建置的整合與頂級無頭 CMS 供應商集成，或使用 Kibo API 整合現有系統。
Fygaro
fygaro.com
開始網路銷售！數千家企業（從中小型企業和企業家到跨國企業）使用 Fygaro 在線銷售和管理其業務。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（互動式報價）在清晰、客製化、私密的頁面中向潛在客戶傳達您的定價和套餐，為潛在客戶提供他們喜歡的銷售心理學支援的購買體驗。無論您是想解釋定價、建立現代化的銷售提案，還是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能滿足您的需求。
Envoice
envoice.eu
從購買發票和收據中提取資料最終是自動化的。我們為中小型企業和實踐提供完整的費用報告和採購管理解決方案。項目被準確記錄並順利發佈到您的會計軟體。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed 的 Ecwid 是將線上商店新增至任何網頁或社群媒體檔案的最簡單方法。 Ecwid by Lightspeed 已被175 個國家/地區的數十萬商家所使用，它擁有您接觸客戶所需的一切，無論他們身在何處：親自、透過您的網站、Instagram、Facebook、亞馬遜或Google 購物。透過 Ecwid 的銷售點整合、電子郵件行銷整合和專用行動應用程序，您可以隨時隨地管理您的行銷、推銷和銷售。
BigCommerce
bigcommerce.com
關於 BigCommerce BigCommerce（納斯達克股票代碼：BIGC）是領先的開放式軟體即服務 (SaaS) 電子商務平台，使各種規模的商家能夠在線上建立、創新和發展業務。 BigCommerce 為商家提供複雜的企業級功能、客製化和效能，並且簡單易用。 150 個國家和眾多行業的數以萬計的 B2C 和 B2B 公司使用 BigCommerce 創建美觀、有吸引力的線上商店，包括 Ben & Jerry’s、Molton Brown、S.C. Johnson、Skullcandy、SoloStove 和 Vodafone。 BigCommerce 總部位於奧斯汀，在倫敦、基輔、舊金山和雪梨設有辦公室。欲了解更多信息，請訪問 www.bigcommerce.com 或在 Twitter、LinkedIn、Instagram 和 Facebook 上關注我們。
2Checkout
2checkout.com
2Checkout 是一家數位商務和支付供應商，幫助公司透過多種管道銷售產品和服務，透過多個接觸點獲取客戶，提高客戶保留率和收入，利用更聰明的支付選項和訂閱計費模式，並最大限度地提高銷售轉換率。該公司的客戶包括 ABBYY、Absolute、Bitdefender、FICO、HP Software、Kaspersky Lab 以及全球許多其他公司。 Avangate 於2017 年3 月收購了2Checkout (www.2checkout.com)。整合的經常性收入管理- 利用新的分銷管道更多資訊www.2checkout.com
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是專為快速擴張的創業家打造的數位電子商務平台。企業家可以建立線上商店、銷售數位產品、接受付款、阻止詐欺並分析客戶數據——從軟體到社群以及介於兩者之間的一切。
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo 是一種基於雲端的網路和行動解決方案，可幫助中小型批發商和零售商增加收入並節省時間。其功能包括訂單管理、產品目錄、客戶管理和分析。其行動應用程式使銷售代表能夠隨時隨地編寫訂單和管理庫存，而交付經理則可以有效地組織履行和交付。 SimplyDepo 是一個完全基於 SaaS 的解決方案。
Billtrust
billtrust.com
透過智慧 B2B/B2C 網路商店平台和行動應用程式加速線上收入成長、無縫擴展並優化您的客戶體驗。 Billtrust 電子商務專為批發分銷商和製造企業打造，透過整合的整體解決方案保持競爭力和創新。無縫擴展：使用交鑰匙平台管理任何規模或業務階段的複雜產品目錄、資料和資產。透過與 ERP 整合的解決方案提高效率並簡化流程，該解決方案包括從產品資訊管理 (PIM) 和搜尋到內容管理、行銷和支付的所有內容。提供最佳的客戶體驗：讓您的客戶能夠靈活、簡單地在需要時找到和訂購他們需要的產品。憑藉強大的產品推薦引擎、智慧搜尋和完全整合的行動應用程序，您的客戶可以隨時隨地輕鬆訂購、重新購買和追蹤。優化現金流量：當您整合單一供應商的銷售、發票和付款流程時，可以最大限度地減少銷售和過帳付款之間的摩擦，同時增加現金流。
Elastic Path
elasticpath.com
Elastic Path 是一個「無頭」電子商務系統，允許無範本電子商務作為中介軟體整合到企業 ERP 系統中。該系統基於 API，專門針對企業級組織。
SAP
sap.com
SAP 是領先的企業應用和商業人工智慧公司。他們站在業務和技術的交叉點，他們的創新旨在直接解決真正的業務挑戰並產生現實世界的影響。 他們的解決方案是世界上最複雜和要求最高的流程的支柱。 SAP 的整合產品組合將現代組織的要素（從勞動力和財務到客戶和供應鏈）整合到一個推動進步的統一生態系統中。